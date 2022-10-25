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История бронежилета в мире и в КНДР

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Аннотация:

Как развивались средства индивидуальной броневой защиты в XX веке и в начале XXI века?
Есть ли связь между средневековыми латами и кирассами с одной стороны и первыми образцами стальных нагрудников Первой Мировой войны?
Почему солдаты и офицеры Первой Мировой войны покупали средства индивидуальной броневой защиты самостоятельно?
Как австралийский бандит Нед Келли вдохновил американских оружейников?
Как развивали концепцию бронежилета в армиях США, СССР, Германии, Японии, КНДР?
Как будет работать конструкторская мысль будущих создателей новых видов бронежилетов?

Источник: http://www.youtube.com/watch?v=4DXLNt5AuZ4
Метки: Видео, военное дело, история, кндр, северная корея
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