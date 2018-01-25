Странные доспехи мира

Доспехи порой настолько необычны и своеобразны, что не совсем понятно, пользовались ли ими когда-нибудь? Откуда такая фантазия у оружейников прошлого, ведь защита – жизненная необходимость, а не вычурное искусство. Тем более интересно сравнить “древние” доспех с доспехами ХХ века.

Птичья клетка

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По мнению историков, столь экзотическая конструкция шлема была призвана защитить его владельца от прямого попадания копья. А благодаря передней части в виде решетки рыцарь получал гораздо лучший обзор, нежели его собратья в шлемах с классическим забралом.

Кирасирский шлем

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По официальной версии – это своеобразная мода того времени. В ту эпоху огромной популярностью пользовались «гротескные» забрала. Им придавали форму человеческого лица или морды животного. Одним словом, оружейники (или их поздние коллеги по цеху реконструкторства?) воплощали все, на что хватало фантазии.

Сабатоны

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Часть рыцарской брони. Чем выше статус мужчины, тем длиннее шворц носки. Князьям и герцогам разрешалось иметь сабатоны длиной до 76 см. Впрочем, такой экстремальной отметки они достигали нечасто.

Каска Адриана с цепным экраном

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Французскую армейскую каску изобрел генерал Огюст Адриан. Позднее «адрианка» и ее аналоги получили распространение в большинстве стран. Каска с цепным экраном была призвана защищать солдат от осколков снарядов.

Броня Брюстера

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Комплект из нагрудника и шлема весил 18 кг — быстро в таком не побегаешь, зато он нашел широкое применение у снайперов. Несмотря на странноватый вид, со своей задачей справлялся эффективно и попадание пуль выдерживал.

Доспехи Первой мировой войны

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Еще одна версия бронежилета от немецких оружейников. Панцирь состоял из связанных между собой стальных пластин, покрывающих грудь и живот. Во времена Первой мировой войны такие шлемы были настолько широко распространены, что стали синонимом немецкой армии.

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Личные доспехи бойца времен Первой мировой войны. В комплект входили: стальной шлем, вернувшийся «в строй» буквально из музеев, панцирь из металлических пластин, наручная перчатка с кинжалом и французские противоосколочные очки.

Бронежилет-трансформер

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Эту броню можно назвать первым военным трансформером. Доспех защищал от пуль противника и мог быстро превратиться в некое подобие огневой точки.

Французская кираса

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Глядя на эти кирасы времен Первой мировой войны, кажется, что французы просто вспомнили эпоху турниров и позаимствовали идею доспехов у предков. Нагрудник хорошо зарекомендовал себя в рукопашных схватках. А вот в полевых условиях, когда бойцы передвигались по-пластунски, тяжелые кирасы становились серьезной помехой.

Крылатые доспехи

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«Крылатые» гусары были элитной кавалерией Королевства Польского. Считается, что крылья во время атаки издавали звук, пугавший лошадей противника. Исследователи сходятся в том, что крылья были призваны запугать противника, причем не столько шумом перьев, сколько необычным видом.