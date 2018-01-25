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Странные доспехи мира

15:32. 25 января 2018 Просмотров - 474 2 коммент. Опубликовал:

Доспехи порой настолько необычны и своеобразны, что не совсем понятно, пользовались ли ими когда-нибудь? Откуда такая фантазия у оружейников прошлого, ведь защита – жизненная необходимость, а не вычурное искусство. Тем более интересно сравнить “древние” доспех с доспехами ХХ века.

 

Птичья клетка

© wikimedia

По мнению историков, столь экзотическая конструкция шлема была призвана защитить его владельца от прямого попадания копья. А благодаря передней части в виде решетки рыцарь получал гораздо лучший обзор, нежели его собратья в шлемах с классическим забралом.

Кирасирский шлем

© Wikimedia

По официальной версии – это своеобразная мода того времени. В ту эпоху огромной популярностью пользовались «гротескные» забрала. Им придавали форму человеческого лица или морды животного. Одним словом, оружейники (или их поздние коллеги по цеху реконструкторства?) воплощали все, на что хватало фантазии.

Сабатоны

© wikimedia

Часть рыцарской брони. Чем выше статус мужчины, тем длиннее шворц  носки. Князьям и герцогам разрешалось иметь сабатоны длиной до 76 см. Впрочем, такой экстремальной отметки они достигали нечасто.

Каска Адриана с цепным экраном

© wikimedia

Французскую армейскую каску изобрел генерал Огюст Адриан. Позднее «адрианка» и ее аналоги получили распространение в большинстве стран. Каска с цепным экраном была призвана защищать солдат от осколков снарядов.

Броня Брюстера

© wikimedia

Комплект из нагрудника и шлема весил 18 кг — быстро в таком не побегаешь, зато он нашел широкое применение у снайперов. Несмотря на странноватый вид, со своей задачей справлялся эффективно и попадание пуль выдерживал.

Доспехи Первой мировой войны

© wikimedia

Еще одна версия бронежилета от немецких оружейников. Панцирь состоял из связанных между собой стальных пластин, покрывающих грудь и живот. Во времена Первой мировой войны такие шлемы были настолько широко распространены, что стали синонимом немецкой армии.

© wikimedia

Личные доспехи бойца времен Первой мировой войны. В комплект входили: стальной шлем, вернувшийся «в строй» буквально из музеев, панцирь из металлических пластин, наручная перчатка с кинжалом и французские противоосколочные очки.

Бронежилет-трансформер

© IJestForALiving/imgur

Эту броню можно назвать первым военным трансформером. Доспех защищал от пуль противника и мог быстро превратиться в некое подобие огневой точки.

Французская кираса

© wikipedia

Глядя на эти кирасы времен Первой мировой войны, кажется, что французы просто вспомнили эпоху турниров и позаимствовали идею доспехов у предков. Нагрудник хорошо зарекомендовал себя в рукопашных схватках. А вот в полевых условиях, когда бойцы передвигались по-пластунски, тяжелые кирасы становились серьезной помехой.

Крылатые доспехи

© wikimedia

«Крылатые» гусары были элитной кавалерией Королевства Польского. Считается, что крылья во время атаки издавали звук, пугавший лошадей противника. Исследователи сходятся в том, что крылья были призваны запугать противника, причем не столько шумом перьев, сколько необычным видом.

Источник: www.kramola.info

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2 коммент.»

  • 2870 2097
    любопытный 25 января 2018 в 17:50 Ссылка Пометить
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    Вот в голову пришло, а когда сходит огонь на пасху сходит, по каменной стене, может это было атмосферное электричество, ведь раньше этим огнем умывались, а вот, что то произошло, может сломали установку и цвет огня стал другой и по качеству стал обжигать.
    Когда ремонтировали помещение, говорили, что там появилась влажность.

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