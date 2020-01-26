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Уникальные редкие исторические фотографии, которых вы не найдете в учебниках по истории.

19:45. 26 января 2020 256 просмотров Один комментарий Опубликовал:

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1959 год, Пол Маккартни делает селфи.

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1945 год, маленький щенок сладко спит вместе с советскими солдатами.

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1940 год, трогательное прощание американских солдат с их девушками перед отплытием для участия во Второй мировой войне.

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1938 год, у Коко Шанель и Сальвадора Дали время перекура.

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1930 год, первый GPS навигатор.

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1933 год, тестирование лондонского двухэтажного автобуса на безопасность.

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1930 год, охлаждающий душ для пингвинов.

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1925 год, эмоциональная репетиция речи Адольфа Гитлера перед зеркалом.

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1920, работник пляжа измеряет купальные костюмы, чтобы убедиться, что они не слишком коротки.

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1923 год, тестирование одноколесного мотоцикла, который мог развивать скорость до 150 км/ч.

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1927 год, испытание одного из первых бронежилетов.

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1905 год, первая партия бананов в Норвегию.

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1912 год, фото айсберга, с которым столкнулся Титаник.

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1945 год, немецкие военнопленные смотрят фильм о нацистских лагерях смерти.

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1937 год, классовое неравенство на улицах Лондона.

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Терри Соучак — хоккейный вратарь, который играл без маски. Их ввели только в 1966 году.

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Адольф Гитлер в толпе немцев слушает заявление правительства о начале Первой мировой войны.

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28 января 1896 года полицейский задержал Уолтера Арнольда, который стал первым британцем, попавшимся за превышение скорости. В те годы допустимая скорость была 3 км/ч, а водитель превысил ее в 4 раза.

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В 1961 году в Москве состоялась встреча Юрия Гагарина и известной итальянской актрисы Джины Лоллобриджиды.

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В 1929 году состоялся первый футбольный матч между командами «Реал» — «Барселона».

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В 1967 году в Швеции было введено правостороннее движение, этот снимок был сделан в первое утро, когда нововведение вступило в силу.

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Советский солдат делится сигаретами с немецкими военнопленными, 1943 год.

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Человек-обезьяна, которого нашли в джунглях Бразилии, 1937 год.

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Жак Плант - первый хоккейный вратарь, который надел маску во время игры регулярного чемпионата НХЛ. Фото сделано 1 ноября 1959 года.

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Автомобиль BMW на службе гаишников СССР в 1980-е годы.

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Первый в мире Макдональдс.

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Уничтожение Берлинской стены.

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Команда темнокожих врачей спасает жизнь раненого члена КуКлусКлана.

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Так выглядели первые спортивные папарацци в 1913 году, США.

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Вечеринка для белых и темнокожих детей после законодательной отмены расовой сегрегации в школах США, 1958 год.

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Митинг в поддержку людей с нетрадиционной ориентацией в Нью-Йорке, 1974 год.

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Полицейские под прикрытием, 1960, Лос Анджелес. Они участвовали в операции по ловле карманников.

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Мальчик продает газеты, где на первой полосе напечатана новость о гибели “Титаника”, 16 апреля 1912.

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Фото Эрцгерцога Франца Фердинанда в день его убийства, которое стало поводом к началу Первой мировой войны.

Источник: https://stylefocus.net/uvlekatelnoe/96-10-unikalnykh-istoricheskikh-fotografij-kotorykh-vy-ne-najdete-v-uchebnikakh-po-istorii?yt_u_id=1445369534&start=50

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