Уникальные редкие исторические фотографии, которых вы не найдете в учебниках по истории.

1959 год, Пол Маккартни делает селфи.

1945 год, маленький щенок сладко спит вместе с советскими солдатами.

1940 год, трогательное прощание американских солдат с их девушками перед отплытием для участия во Второй мировой войне.

1938 год, у Коко Шанель и Сальвадора Дали время перекура.

1930 год, первый GPS навигатор.

1933 год, тестирование лондонского двухэтажного автобуса на безопасность.

1930 год, охлаждающий душ для пингвинов.

1925 год, эмоциональная репетиция речи Адольфа Гитлера перед зеркалом.

1920, работник пляжа измеряет купальные костюмы, чтобы убедиться, что они не слишком коротки.

1923 год, тестирование одноколесного мотоцикла, который мог развивать скорость до 150 км/ч.

1927 год, испытание одного из первых бронежилетов.

1905 год, первая партия бананов в Норвегию.

1912 год, фото айсберга, с которым столкнулся Титаник.

1945 год, немецкие военнопленные смотрят фильм о нацистских лагерях смерти.

1937 год, классовое неравенство на улицах Лондона.

Терри Соучак — хоккейный вратарь, который играл без маски. Их ввели только в 1966 году.

Адольф Гитлер в толпе немцев слушает заявление правительства о начале Первой мировой войны.

28 января 1896 года полицейский задержал Уолтера Арнольда, который стал первым британцем, попавшимся за превышение скорости. В те годы допустимая скорость была 3 км/ч, а водитель превысил ее в 4 раза.

В 1961 году в Москве состоялась встреча Юрия Гагарина и известной итальянской актрисы Джины Лоллобриджиды.

В 1929 году состоялся первый футбольный матч между командами «Реал» — «Барселона».

В 1967 году в Швеции было введено правостороннее движение, этот снимок был сделан в первое утро, когда нововведение вступило в силу.

Советский солдат делится сигаретами с немецкими военнопленными, 1943 год.

Человек-обезьяна, которого нашли в джунглях Бразилии, 1937 год.

Жак Плант - первый хоккейный вратарь, который надел маску во время игры регулярного чемпионата НХЛ. Фото сделано 1 ноября 1959 года.

Автомобиль BMW на службе гаишников СССР в 1980-е годы.

Первый в мире Макдональдс.

Уничтожение Берлинской стены.

Команда темнокожих врачей спасает жизнь раненого члена КуКлусКлана.

Так выглядели первые спортивные папарацци в 1913 году, США.

Вечеринка для белых и темнокожих детей после законодательной отмены расовой сегрегации в школах США, 1958 год.

Митинг в поддержку людей с нетрадиционной ориентацией в Нью-Йорке, 1974 год.

Полицейские под прикрытием, 1960, Лос Анджелес. Они участвовали в операции по ловле карманников.

Мальчик продает газеты, где на первой полосе напечатана новость о гибели “Титаника”, 16 апреля 1912.

Фото Эрцгерцога Франца Фердинанда в день его убийства, которое стало поводом к началу Первой мировой войны.

Источник: https://stylefocus.net/uvlekatelnoe/96-10-unikalnykh-istoricheskikh-fotografij-kotorykh-vy-ne-najdete-v-uchebnikakh-po-istorii?yt_u_id=1445369534&start=50