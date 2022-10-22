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Изменения в уставе Коммунистической Партии Китая

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Изменения в уставе Коммунистической Партии Китая

Внесенные поправки в Устав КПК после 20-го съезда

▪️новые разработки Си Цзиньпина в «Мыслях о социализме с китайской спецификой для новой эры» после 19-го Всекитайского съезда;

▪️стремления и основополагающая миссия партии, ее основные достижения и исторический опыт за прошедшее столетие. Мужество бороться и решимость побеждать придают партии и народу несокрушимую силу;

▪️ цели второго столетия превращения Китая в великую социалистическую страну современности;

▪️продвижение омоложения китайской нации на всех фронтах по китайскому пути модернизации;

▪️положения о постепенной реализации цели общего процветания для всех;

▪️стратегический план социалистической модернизации Китая с 2020 по 2035 год;

▪️положения о следовании по пути социалистического правового государства с китайской спецификой;

▪️положения о повышении политической лояльности в вооруженных силах, укреплении вооруженных сил путем реформ, науки и техники, подготовки кадров и управления вооруженными силами в соответствии с законом; доведение народных вооруженных сил до мировых стандартов;

▪️полностью, добросовестно и решительно проводить в жизнь политику «Одна страна, две системы»;

▪️решительно противодействовать и сдерживать сепаратистов, стремящихся к «независимости Тайваня»;

▪️заявления о продвижении вперед великого основополагающего духа партии, который включает в себя принципы отстаивания истины и идеалов, сохранения верности первоначальным устремлениям и основополагающей миссии партии, мужественной борьбы;

▪️ партия является высшей силой политического руководства, сохранение и укрепление общего руководства партией;

▪️отстаивать основную позицию товарища Си Цзиньпина в Центральном комитете партии и в партии в целом, поддерживать авторитет Центрального комитета и его централизованное единое руководство.

Полный текст (http://www.china.org.cn/china/2022-10/22/content_78480763.htm) постановления о внесении изменений в Устав КПК.

https://t.me/boris_rozhin/68138 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7930684.html
Метки: Китай, кнр, коммунизм, кпк, левые, си цзиньпин
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