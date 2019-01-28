Заявления коммунистических партий по Венесуэле
22:33. 28 января 2019 Просмотров - 151 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Очень годная подборка позиций коммунистических партий по угрозе переворота в Венесуэле.
На тему дурацких вопросов, а чью стороны левым надо занять в этом конфликте.
Аргентина
Коммунистическая партия Аргентины отвергает государственный переворот в Венесуэле, спровоцированный империализмом США, который ставит под угрозу весь регион, выражает свою активную солидарность с венесуэльским правительством и народом и отвергает антидемократическую позицию империи. , из правительства Макри (президент Аргентины в настоящее время).
План венесуэльского переворота продолжает осуществляться при поддержке США. Те, которые себя называют, хранителями республиканских и демократических ценностей в Аргентине, поддерживают переворот или хранят скандальное молчание. По этой причине половинчатые предложения не действительны. Не стоит требовать уважения к самоопределению со стороны правительства в Аргентине и осуждать руководство президента Мадуро.
Трамп и Соединенные Штаты вмешавшиеся в Венесуэлу, аппетитно добывают золото, колтан и нефтяные запасы, но планы тех, кто хочет превратить Венесуэлу в колонию янки, потерпят поражение.
Коммунисты отвергают любые попытки иностранного вмешательства и подчинения венесуэльского народа и его президента Мадуро, избранного демократическим путем на выборах, наиболее контролируемых международным сообществом, с наблюдателями со всего мира, которые признают венесуэльскую избирательную систему как наиболее выдающуюся в прозрачности.
Как сказал командующий Уго Чавес: «Иди к черту, янки. Иди трахни себя сто раз. Здесь мы дети Боливара, дети Гуайкайпуро, дети Тупака Амару, и мы хотим быть свободными!».
Силу Николасу (Мадуро) и его героическому венесуэльскому народу!
Империалистические янки прочь из Латинской Америки!
НЕТ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОМУ ВМЕШАТЕЛЬСТВУ!
Белоруссия
Компартия Беларуси отмечает беспрецедентное и грубое вмешательство США во внутренние дела Боливарианской Республики Венесуэла.
В частности, в ходе антиконституционных действий 23-24 января 2019 в Каракасе при поддержке американской администрации на стихийном митинге был самопровозглашён некий «временный президент», которому тут же выразили поддержку США и их геополитические союзники.
Так называемый «временный президент» не избирался в соответствии с какими-либо законодательными процедурами, а фактически был назначен Вашингтоном. В настоящий момент он призывает к свержению законно избранного президента Николаса Мадуро.
Призываем ООН, а также всю прогрессивную общественность выразить поддержку законному избранному президенту Мадуро и осудить провокацию США против Венесуэлы.
Компартия констатирует, что Соединенными Штатами Америки вновь взята на вооружение реакционная «Доктрина Монро», направленная на подавление прогрессивных сил в Латинской Америке. В ее рамках администрация Трампа оказывает постоянное давление на власти Венесуэлы, организует вооруженные провокации и открыто поддерживает проамериканскую оппозицию.
Коммунистам очевидно, что инспирированный США государственный переворот имеет конечной целью приватизацию нефтяных компаний в республике, для чего США последовательно поддерживают фиктивную «демократическую оппозицию» и угрожают прямой военной интервенцией.
Выражаем слова поддержки законно избранному Президенту Николасу Мадуро, а также народу Венесуэлы, который в состоянии самостоятельно определять свой суверенный политический курс.
Швеция
Коммунистическая партия Швеции категорически осуждает все попытки навязать венесуэльскому народу правительство и порядок, который они сами не выбрали – то, что происходит в Венесуэле, – это вопрос, который должен решить народ Венесуэлы.
Самоназначение Хуана Гуайдоса президентом и признание его американским режимом – и несколькими его соучастниками – это попытка убрать избранного президента Николаса Мадуро для навязывания народу Венесуэлы режима, который усилит эксплуатацию людских. и финансовые ресурсов страны. Это имперское наступление, направленное на то, чтобы открыть страну иностранным, в основном американским, монополиям.
Путь к свободе усеян трудностями, но с организацией трудящихся в качестве отправной точки есть хорошие перспективы противостоять давлению империализма. Нет другого пути вперед, кроме того, что венесуэльский народ продолжает защищать то, чего он достиг до сих пор, углубляя начатый им процесс и ведя его в борьбу против капиталистической системы. В этом народ Венесуэлы пользуется полной поддержкой шведских коммунистов.
Нет всякому вмешательству в Венесуэлу!
Да здравствует борьба венесуэльского народа!
Франция
Вчерашнее немедленное признание Соединенными Штатами, а затем Бразилией, Перу и Канадой самопровозглашения спикера Национального собрания Хуана Гуайдо «исполняющим обязанности президента» не несет ответственности.
Это очень похоже на государственный переворот, подливая масла в огонь, увеличивая риск опасной эскалации, когда одна часть венесуэльского народа восстает против другой.
Партия коммунистов Франции осуждает международное вмешательство и давление, чтобы усилить стратегию хаоса. Остановите переворот!
Столкнувшись с реальностью социальных и экономических трудностей, с которыми сталкиваются венесуэльцы, наша единственная предубежденность – это интерес народа Венесуэлы, мир и национальный диалог в Венесуэле.
Франция должна действовать совместно с членами Совета Безопасности, чтобы установить международное посредничество под эгидой Организации Объединенных Наций, чтобы подготовить почву для национального диалога и восстановления мира. Франция не должна участвовать в этой дестабилизирующей операции, не говоря уже о том, чтобы присоединиться к опасному выбору президентов Трампа и Больсонаро. Таким образом, поддержка Эммануила Макрона в этой попытке государственного переворота возмутительна.
Россия
Империалистические силы во главе с США совершили очередное гнусное преступление. 23 января в Венесуэле была предпринята попытка государственного переворота, инспирированного иностранными державами с опорой на внутреннюю праволиберальную оппозицию.
Независимый курс и прогрессивные реформы, которые осуществляются в стране с приходом к власти Уго Чавеса, всегда вызывали раздражение мировой олигархии. Крупный капитал неоднократно пытался свергнуть законное правительство Венесуэлы. Эти попытки продолжились при преемнике команданте Чавеса – Николасе Мадуро. Против Каракаса были введены санкции, сопровождающиеся дипломатическим давлением и оголтелой информационной кампанией. Правые боевики развернули террор против сторонников правительства.
Но все поползновения вызывали решительный отпор со стороны трудящихся Венесуэлы. Несмотря на трудности, вызванные развязанной экономической войной, миллионы граждан выступили в защиту легитимной власти. Это доказала убедительная победа Николаса Мадуро на президентских выборах в мае прошлого года. США, Евросоюз и правые режимы Латинской Америки отказались признать выбор венесуэльского народа. Однако своим демаршем они ничего не добились. 10 января Мадуро официально вступил в должность.
Это подтолкнуло внешние силы к открытому вмешательству. В среду так называемый спикер утратившей свою легитимность Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил самого себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Абсолютно незаконный с точки зрения Конституции страны шаг был поддержан империалистическими державами. Президент США Д. Трамп моментально признал Гуайдо и пообещал принять «все меры», если законное правительство откажется сложить полномочия. Крайне показательно, что своим штабом самопровозглашённый «глава государства» избрал посольство Колумбии. Власти этой страны являются последовательными проводниками американского влияния в регионе.
Но планы заговорщиков разбились о волю народных масс. На улицы и площади Венесуэлы вышли сотни тысяч сторонников Николаса Мадуро. О поддержке законной власти заявили Вооружённые Силы. Министр обороны Владимир Падрино Лопес сообщил, что армия не признаёт «президента», навязанного чужими интересами, и по-прежнему будет защищать Конституцию и национальный суверенитет. В свою очередь, Николас Мадуро подчеркнул, что не пойдёт на поводу у империалистических хищников и останется с народом страны. Провалились попытки международной изоляции. Поддержать президента-самозванца отказались власти Мексики, Боливии, Кубы, Турции, России и многих других стран.
Коммунисты и народно-патриотические силы нашей страны решительно осуждают попытку переворота в Венесуэле. Ни США, ни кому-либо другому не позволено навязывать свою волю народу суверенного государства. Мы прекрасно знаем, что скрывается за всеми этими словами о «правах человека» и «нарушениях демократии». Тем самым власти западных держав и стоящие за их спинами капиталистические монополии пытаются подчинить себе страны мира и захватить их ресурсы. Со схожими нападками сталкиваются сегодня Россия, Китай, Иран, Сирия, Куба, Никарагуа и другие государства. Это доказывает важность сплочения всех антиимпериалистических сил планеты для противостояния мировым жандармам под руководством США.
КПРФ выражает солидарность законному правительству Венесуэлы и её народу. Мы ждём от руководства России энергичной и действенной поддержки дружественной страны в этот непростой для неё час. Завоевания Боливарианской революции должны быть надежно защищены!
Да здравствует Венесуэла!
Да здравствует правительство Николаса Мадуро!
Да здравствует сопротивление разрушительным действиям глобального капитала!
США
За последние несколько дней сама по себе опасная ситуация, касающаяся Венесуэлы, внезапно обострилась, когда законно избранный президент Николас Мадуро готовился к вступлению на новый срок полномочий.
21 января небольшая группа солдат Национальной гвардии Венесуэлы безуспешно попыталась осуществить военный переворот. В этих усилиях их поддерживали не только венесуэльские правые, но и реакционные лидеры и правительства соседних стран, а также президент США Дональд Трамп, вице-президент Майк Пенс, государственный секретарь Майк Помпео и советник США по национальной безопасности Джон Болтон.
Затем 23 января администрация Трампа объявила, что признает законным президентом Венесуэлы малоизвестного правого политика Хуана Гуайдо. Гуайдо, представитель фашистских элементов поддерживаемой США венесуэльской оппозиции, незаконно провозгласил себя президентом на основании мнимого конституционного мандата. Гуайдо является новым председателем Национальной ассамблеи, нелегитимного органа, который Верховный суд Венесуэлы признал, с 2016 года, проявляющим неуважение по отношению к суду.
В ответ на действия администрации Трампа, естественно, венесуэльское правительство разорвало дипломатические отношения с США. Венесуэла предписала американским дипломатам покинуть страну в течение 72 часов, но очередным опасным шагом США стало распоряжение им остаться под предлогом того, что Мадуро не является настоящим президентом. Администрацией Трампа также были введены дальнейшие односторонние санкции.
Тысячи венесуэльцев вышли на улицу, чтобы выразить свое несогласие с действиями США.
Вмешательство администрации Трампа в дела Венесуэлы является явным нарушением международного права, национального суверенитета и независимости. Эти действия согласуются с её презрением к демократии во всех её формах и попранием конституционных и демократических прав в США, также как и на международном уровне. Эти действия напоминают о долгой истории империалистического высокомерия США, свержения правительств, вторжений, дипломатии канонерок и установления подчиненных военных хунт.
Этой политике не было и нет места в отношениях между государствами. Народ Соединенных Штатов должен быть особенно чувствителен к этому, учитывая иностранное вмешательство в наши собственные выборы 2016 года и его влияние на результат. То, что хорошо для нас, хорошо и для венесуэльского народа.
Существует опасность, что эти высокомерные, империалистические действия со стороны администрации Трампа послужат поводом для ещё более насильственного вмешательства Соединенных Штатов и союзных им крайне правых правительств Бразилии, Колумбии и других стран во внутренние дела Венесуэлы.
Эта резкая эскалация атак на Венесуэлу происходит после продолжительной кампании США по дестабилизации венесуэльской экономики и общества. Империализм не может терпеть на своем так называемом «заднем дворе» правительства, которые используют богатство своих стран, в случае Венесуэлы, полученное из её огромных нефтяных ресурсов, для улучшения жизни трудящихся и бедных, а не для поставки этого богатства в казну транснациональных корпораций.
Но разрешение проблем, кризиса и политических разногласий в Венесуэле зависит от самого венесуэльского народа и его собственных демократических процессов. Это должно быть сделано без вмешательства США и других иностранных государств.
Более того, действия администрации Трампа грозят навязыванием венесуэльскому народу военной диктатуры, в результате чего будут уничтожены все демократические права и начнётся гражданская война, которая может перекинуться на весь регион.
Дестабилизация Венесуэлы, нацеленная на достижение «смены режима» и установление ещё одного антирабочего правого правительство, подобного правительству Жаира Болсонару в Бразилии и Ивана Дуке в Колумбии, противоречит интересам венесуэльских трудящихся и трудящихся США. При Президенте Мадуро и его предшественнике Уго Чавесе Венесуэла неоднократно демонстрировала свою готовность поддерживать дружественные отношения с Соединенными Штатами и их народом, вплоть до оказания помощи бедным районам в Соединенных Штатах путём предоставления им льготного мазута.
Народ Соединенных Штатов должен решительно и немедленно выступить, чтобы положить конец безрассудным действиям администрации Трампа против Венесуэлы, которые могут легко привести к гражданской войне в регионе с участием США.
Коммунистическая партия США призывает всех наших членов и друзей немедленно обратиться к своим сенаторам и представителям с требованием положить конец этому незаконному и опасному вмешательству в дела суверенного государства, которое не сделало ничего плохого ни нашей стране, ни её народу.
Бразилия
Итамарати провозгласил в официальной ноте признание предполагаемого и самопровозглашенного «исполняющего обязанности президента Венесуэлы» г-на Хуана Гуайдо. Оно утверждает, что оно «соответствует Конституции этой страны, утвержденной Верховным судом».
Николас Мадуро был приведен к присяге в качестве президента 10 января 2018 года в результате законно созванных выборов, сопровождаемых десятками международных делегаций, 10 мая 2018 года. Собственно, прямо в соответствии со ст. 231 Конституции , был произведен Верховным судом. Венесуэла имеет конституцию, одобренную народным и демократическим суверенитетом, из которой вытекает законный мандат Николаса Мадуро.
Позиция бразильского правительства подчиняется позиции Соединенных Штатов, в дополнение к позиции других стран, которые выступают за дестабилизацию Венесуэлы, а также ОАГ.
Такая позиция представляет собой качественное и глубоко негативное изменение роли Бразилии в мире. Более чем ложное оправдание, этот акт подпитывает попытки военного вмешательства Дональда Трампа, президента Соединенных Штатов, в Венесуэле, который имеет соседа размером с Бразилию в Южной Америке для оправдания таких попыток. Поэтому он представляет собой очень серьезную опасность военного конфликта в Латинской Америке, в соседнем с Амазонкой регионе, вокруг непреодолимых интересов, связанных с геополитическим спором о нефтяных источниках.
Бразилия 140 лет как не имеет военных конфликтов со своими соседями. Напротив, она всегда придерживалась договорных путей и прагматического баланса в международных отношениях, особенно со своими соседями из Латинской Америки и Карибского бассейна, в качестве стабилизирующего фактора на континенте.
PCdoB решительно осуждает эту позицию и остается солидарным с принципами уважения к самоопределению, невмешательству и мирному урегулированию конфликтов как твердому принципу во внешних отношениях нашей страны.
Греция
Коммунистическая партия Греции решительно осуждает открытое вмешательство США, их союзнических правительств в Латинской Америке, Организации американских государств (ОАГ) и ЕС во внутренние дела Венесуэлы.
Мы особенно осуждаем военные угрозы и действия государственного переворота США против избранного президента страны; поддержка реакционных сил и признание их лидера – Гуайдо «временным президентом» – марионеткой для продвижения опасных империалистических планов США и НАТО в регионе Латинской Америки, как это они делают во всем мире.
События в Венесуэле – дело народа страны, и именно люди несут ответственность за защиту своих интересов и за выбор руководства страны.
КПГ выражает свою солидарность с венесуэльским народом, который переживает капиталистическую эксплуатацию и кризис, поддерживает сторону Венесуэлы (Партию коммунистов Венесуэлы), которая борется за права рабочего класса, чтобы люди жили без эксплуатации. и империалистические интервенции.
Турция
США, главный враг народов Латинской Америки, в очередной раз попытались атаковать Венесуэлу, объявив страну чрезвычайной угрозой безопасности, несмотря на тот факт, что все вмешательства, которые она пыталась совершить на протяжении многих лет, были отражены народом и неоднократно проваливались. На этот раз попытка государственного переворота, осуществляемая их марионетками внутри страны, нарушившими конституцию и проигнорировавшими правительство народа, вновь поставила Венесуэлу на грань кровавого конфликта. США в очередной раз показали, что они не будут воздерживаться от жестокости и не будут признавать никаких законов, когда речь идет об их собственных интересах. Понятно, что если и есть здесь угроза безопасности, то это сами США.
Но угроз американского империализма будет недостаточно, чтобы лишить легитимности Боливарианскую Республику и ее избранных официальных представителей.
Коммунистическая партия Турции решительно осуждает эти шаги США и их союзников. Так же, как и во время попытки переворота против президента Чавеса в 2002 году, венесуэльский народ, который вчера с великим энтузиазмом стекался к президентскому дворцу Мирафлорес и отстаивал свои суверенные права, разрушит и эту игру. Будущее Латинской Америки – в борьбе за равенство и социализм в традициях противостояния империализму.
Португалия
Коммунистическая партия Португалии решительно осуждает новую путчистскую операцию, организованную и возглавляемую США, против Венесуэлы и венесуэльского народа, которая, посредством странного «самопровозглашения» марионеточного президента, так называемого «временного президента» – продвигаемого Трампом и незамедлительно поддержанного Болсонару и другими, – противостоит конституционному порядку этой страны и пытается поставить под сомнение законного президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро, который был избран всенародным голосованием.
Эта путчистская операция является неотъемлемой частью систематической операции по дестабилизации, включающей попытки государственных переворотов, бойкот, терроризм, спекуляции и создание дефицита, санкции, экономическую, финансовую, политическую и дипломатическую блокаду и даже угрозу военного вмешательства США, – операции, которая лежит в основе экономических проблем Венесуэлы и трудностей, с которыми сталкивается ее народ.
ПКП считает, что позиция, занятая португальским правительством, является крайне опасной. В противоречии с интересами нашей страны и португальской общины в Венесуэле, оно предпочло последовать примеру Европейского союза и наиболее реакционных кругов, которые поддерживают неприемлемую операцию по дестабилизации и подрывной деятельности против Венесуэлы.
ПКП подчеркивает, что защита национальных интересов и интересов португальской общины, проживающей в Венесуэле, требует, чтобы правительство Португалии заняло твердую независимую позицию, которая, при строгом соблюдении конституции Португальской Республики и международного права, должна уважать суверенитет и независимость Боливарианской Республики Венесуэла и отвергать, а не поддерживать, усиление вмешательства и агрессии против этой страны под руководством США и при поддержке ЕС.
Индия
Коммунистическая партия Индии (марксистская) решительно осуждает вмешательство США во внутренние дела Боливарианской Республики Венесуэла.
Признание США Хуана Гуайдо, лидера оппозиционных группировок в Венесуэле, в качестве президента Венесуэлы является попыткой подорвать конституционный строй в этой стране и поддержкой перевороту.
Николас Мадуро был законно избран президентом Боливарианской Республики Венесуэла на президентских выборах, состоявшихся 20 мая 2018 года.
Его избрание является выражением воли народа, утверждённой Конституцией Венесуэлы. Наблюдатели за выборами из разных стран, которые осуществляли контроль за этими выборами, одобрили их как свободные и справедливые. США пытаются дестабилизировать демократически избранное правительство Венесуэлы различными способами, в том числе путём введения бесчеловечных экономических санкций и угрозы военной интервенции. Это наглые акты нарушения Устава ООН.
Вопреки тому, что США открыто призывают вооруженные силы восстать против избранного правительства Венесуэлы, народ Венесуэлы и вооруженные силы поддерживают администрацию Мадуро.
КПИ(М) уверена, что народ Венесуэлы будет и впредь противостоять всем попыткам США дестабилизировать страну и вновь пресечёт попытку правых сил совершить государственный переворот.
КПИ(М) решительно осуждает последний акт агрессии американского империализма против Венесуэлы и призывает все демократические и миролюбивые силы во всем мире проявить солидарность с народом Венесуэлы в их борьбе против вмешательства США и в защите своего суверенитета.
Германия
Вчера, в среду, лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, председатель Национальной Ассамблеи, назначил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы в ситуации классического переворота, подобной той, что произошла в апреле 2002 года, когда США провалили мятеж против Уго Чавеса. Гуайдо таким образом попрал демократические выборы, избравшие Президента Николаса Мадуро большинством в прошлом году. Тот факт, что часть венесуэльской оппозиции призвала к бойкоту выборов из-за недостаточных перспектив на успех, служит предлогом к заявлению, что Мадуро не имеет демократической легитимности занимать свою должность – ту, которой и сам Гуайдо никоим образом не владеет.
Соединённые Штаты, Организация Американских Штатов, которой они управляют, и некоторые правые Латино-американские страны признали Хуана Гуайдо в такой спешке, что можно сделать вывод о совместной разработке плана переворота. Тот факт, что самонаделение властью Гуайдо не произошло во время якобы незаконных президентских выборов, а только сейчас, после инаугурации право-экстремистского президента Бразилии, самого важного и крупнейшего соседа Венесуэлы, показывает, что рассматривается региональная и военная интервенция. В виду этой внешней эскалации можно понять, почему Венесуэла разорвала отношения с США.
Если этот несомненный переворот оппозиционного лидера без легитимности должен быть признан, демократический порядок Венесуэлы, который развивался с 1997 года бессчетными выборами и референдумами с беспрецедентным народным участием в регионе, будет завершён внешним вмешательством и насилием.
Немецкая Коммунистическая партия призывает правительство Германии уважать демократические структуры Венесуэлы, основанные на выборах и народном участии, и признать правительство Президента Николаса Мадуро. Ни при каких условиях нельзя следовать ложной политике правительства США и реализовывать дипломатическое признание путчистского правительства.
Канада
Коммунистическая партия Канады осуждает признание правительством Канады Хуана Гуайдо, лидера венесуэльской оппозиции и самопровозглашённого президента Венесуэлы в качестве «легитимного» президента Венесуэлы; и мы осуждаем одобрение правительством Канады призыва США к военным Венесуэлы свергнуть всенародно избранное правительство Николаса Мадуро.
Мы требуем, чтобы правительство и Парламент немедленно отозвали эти заявления, которые являются незаконными и преступными актами войны согласно Уставу ООН и преступными действиями государственного терроризма против правительства и народа Венесуэлы.
Правительство Мадуро было демократически и всенародно избрано в 2018 году, с международными наблюдателями, дающих информацию о добросовестно честных выборах и их результате.
То, что США, Канаде и ЕС не нравится результат выборов, и они делают всё, что в их силах, чтобы сместить демократически избранное правительство, является секретом полишинеля. От внешнего политического вмешательства до экономического саботажа и искусственно спровоцированного насилия – не было передышки от яростных атак глобальных капиталистических правительств и корпораций на Боливарианскую революции и продолжающуюся её поддержку со стороны народа. Сегодня тысячи венесуэльцев вышли на улицы в поддержку Единой Социалистической Партии Венесуэлы (PSUV) и Президента Мадуро, хотя эта массовая общественная поддержка никогда не отражается канадским телевидением и в сообщениях СМИ.
Сейчас, когда заговор по свержению правительства Венесуэлы выставлен на всеобщее обозрение, лейбористские и демократические движения и все, кому дороги демократия, суверенитет и право наций на самоопределение, должны поднять свой голос, чтобы потребовать у США, Канады и ультра-правых правительств Колумбии и Бразилии убрать руки от Венесуэлы и уважать волю венесуэльского народа, выраженную в результате выборов 2018 года.
Коммунистическая партия Канады полностью поддерживает и выражает солидарность с правительством PSUV, которое защищает суверенитет, независимость и право на национальное самоопределение Венесуэлы.
То, что США, Канаде и ЕС позволено делать в Венесуэле сегодня, они сделают с трудящимися в их собственных странах завтра.
Скажите НЕТ поддержанному Канадой перевороту в Венесуэле! Скажите НЕТ Трампу, Трюдо и Фриланд!
ДА демократии, суверенитету и самоопределению!
Центральный исполнительный комитет Коммунистической Партии Канады
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Полный список всех заявлений собрал товарищ здесь https://lytkin-pavel.livejournal.com/1017926.html и здесь https://lytkin-pavel.livejournal.com/1018123.html (по ссылкам есть указание первоисточников на оригинальных языках).
В целом, здоровой позицией всех коммунистов и левых является поддержка борьбы с американским империализмом и интервенционизмом.
Источник: colonelcassad.livejournal.com