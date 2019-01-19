Корни «пятой колонны» в СССР

Предлагаем вашему вниманию попытку раскрытия темы заголовка автором, опирающимся на марксизм и его фразеологию. По нашему мнению, тема раскрыта лишь частично.



В чём причина неполноты понимания сути вопроса? Основная – незнание сути глобального управления, если вообще не отрицания его как факта.

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Мы неоднократно писали о подрывных действиях пособников враждебных СССР государств в лице троцкистско-бухаринской группировки. Нами было продемонстрировано, как они, обманным путём проникнув в партию, в Советский управленческий аппарат, в Красную Армию, в НКВД, сформировав подпольные ячейки на республиканском, на местном и на районном уровнях, почти в каждом учреждении, на каждом предприятии и в каждой воинской части, готовились нанести нашей стране удар в спину в случае нападения внешнего врага. В данной статье мы сделаем акцент на истоках «пятой колонны».



Практика показывает, что некоторые задают следующие вопросы: «как ключевые представители Коммунистической партии, те, кто приложил усилия, направленные на победу Октябрьской революции, создание и укрепление Красной армии, на развитие социалистической экономики, мог перейти в стан контрреволюции и пособников мирового империализма»?



Но ведь мы доказали, что всё это было суровой реальностью. Это, во-первых.

Во-вторых, после разгрома предательской своры в лице правотроцкистского блока в СССР постепенно формировалась новая фракция пораженцев и капитулянтов.



Речь идёт не только о диссидентских группировках, но и о т.н. «партбилетчиках», до поры до времени клявшихся верности СССР, основам марксизма-ленинизма, а в реальности работающих на разрушение социализма и нашего Отечества.



Именно группа партийных перерожденцев в лице Горбачёва, Яковлева, Ельцина и им подобным учинила погром Советского государства.

В связи с этим не может не возникнуть следующий вопрос: как получилось, что в стране победившего социализма сформировалась «пятая колонна»?



Для того, чтобы понять суть происходящего, равно как и мотивы перехода троцкистов и бухаринцев в стан открытой реакции, следует вспомнить об особенностях процессов, разворачивающихся в правящей Коммунистической партии.

Источник угрозы власти трудящихся

Прежде всего, нужно помнить, откуда исходит угроза власти трудящихся. Дело не только в мировом империализме, стремящемся подорвать основы государства рабочих и крестьян.



Также не совсем верно сводить всё к саботажу и вредительству, осуществляемому белоэмигрантскими организациями, подпольными диссидентскими группировками и т.д. Несомненно, соответствующие тенденции должны пресекаться.



Однако не следует забывать, что деятельность присоединяющихся к Коммунистической партии безыдейные карьеристы, рассматривающих общенародную собственность как собственную добычу, подлежащую разделу, вкупе с латентными классовыми противниками, маскирующихся под коммунистов, не менее опасна для трудового народа.

В связи с этим не мешало бы вспомнить соответствующие предостережения В.И. Ленина. Так, во время своего выступления на VIII съезде РКП (б) он констатировал, что карьеристы, именующие себя коммунистами, проникли в ряды партии: «К нам присосались кое-где карьеристы, авантюристы, которые назвались коммунистами и надувают нас, которые полезли к нам потому, что коммунисты теперь у власти».

Кроме того, наблюдался массовый приток представителей оппортунистических партий в лице РКП (б). Многие меньшевики, буквально вчера нападающие на большевиков, в один миг влились в их ряды.



Это относится, в частности, к группе Льва Троцкого (к «межрайонцам). Владимир Ленин совершенно обоснованно разглядел в этом подвох.



Так, в своей статьей «О чистке партии», опубликованной в одном из выпусков газеты «Правда» за 1921 год, он констатировал, что «всякий оппортунист отличается приспособляемостью…, и меньшевики, как оппортунисты, приспособляются, так сказать, «из принципа» к господствующему среди рабочих течению, перекрашиваются в защитный цвет, как заяц становится белым зимой».



Недаром В.И. Ленин поставил задачу отчистить партию от соответствующих элементов. По крайней мере, дальнейший ход событий подтвердил правоту его позиции. Ведь деятельность безыдейных карьеристов и ревизионистов, в одночасье примкнувших к Коммунистической партии, объективно вела их в лагерь пособников враждебных СССР стран.



Пытаясь замести следы своей преступной деятельности, они обращались за помощью к империалистическим разведкам.

План Лиоте

Пользуясь данным обстоятельством, международный капитал прилагал усилия, на взращивание собственной агентуры среди Советского партийного и государственного аппарата. Об этом свидетельствует содержание мемуаров бывшего начальника 5-ого Управления КГБ СССР генерала Ф.Д. Бобкова «Как готовили предателей».



Несомненно, к упомянутому деятелю можно по разному относится. Например, переход Бобкова на службу олигарху Владимиру Гусинскому полностью его характеризует. Тем не менее, зафиксированные генералом сведения носят ценный характер.

Так, Филипп Бобков вспоминал, что в конце 1940-х годов руководителям Лубянки удалось добыть секретный план западных спецслужб по подрыву Советского строя изнутри. Его кодовое название — «План Лиоте».



Документ был назван в честь французского генерала, воевавшего в Алжире. Упомянутый военный деятель приказывал высаживать вдоль алжирских дорог деревья в расчёте на то, что через десятилетия вырастут аллеи, в тени которых могли бы отдыхать французы.



В свою очередь, план спецслужб империалистических государств был рассчитан на то, чтобы постепенно, из поколения в поколение, взращивать в нашей стране прослойку, которая в решающий момент выступит в роли ударной силы в момент осуществления антисоветского переворота и сокрушения СССР.



Запад намеревался выпестовать в нашей стране ориентированную на него прослойку не только в среде интеллигенции, но и среди представителей высших эшелонов власти.

Мировой капитал отдавал себе отчёт в том, что он и его пособники не могут открыто заявить о намерении реставрировать капитализм. В противном случае общество, осознав антинародный характер их намерений, мгновенно отвергнет их.



В связи с этим в секретном меморандуме американской разведки была поставлена задача добиваться реставрации буржуазного строя под маской борьбы за совершенствование социализма.



Так, речь шла о том, чтобы «не только проповедовать антисоветизм и антикоммунизм, но и заботиться о позитивных изменениях в странах социализма».

Ф.Д. Бобков также писал о встрече делегаций органов государственной безопасности стран социалистического содружества, прошедшей в Гаване в 1974 году. По его словам, всех потрясло выступление начальника чехословацкой контрразведки Мольнера.



Предупредив, что «противник ищет силы внутри наших государств», он добавил, что «настоящая опасность наступит тогда, когда на сотрудничество с противником пойдут… лица, стоящие у власти».



По словам руководителя контрразведки Чехословакии, «методы их сближения с противником могут быть разные. Это может быть и стремление заручиться гарантиями упрочения своего положения во власти, слабая убежденность в социалистическом мировоззрении…».



Так, он вспомнил, как в Чехословакии во времена Дубчека руководители государства «прикрывались клятвами верности идеям Маркса и Ленина». Таким образом, «ревизионизм охватывает высшие эшелоны власти…».

Как мы знаем, враги социализма в нашей стране делали чёрное дело под видом стремление «усовершенствования» Советской системы. Так, во времена горбачёвской «перестройки» официально декларировалось о намерении «обновления» социализма, перехода к его более «демократическим» формам.



Однако мы знаем, что в реальности было на уме у Михаила Горбачёва, Александра Яковлева и им подобным. По крайней мере, упомянутые деятели задним числом заявили, что использовали собственное пребывание в партии для уничтожения Советской социалистической системы.



Подобными демагогическими речами пытались привлечь трудящихся и троцкисты в 1920-ые – 1930-ые годы. На словах они декларировали о своём намерении противодействовать якобы имевшей место «бюрократизации» и за «подлинную рабочую демократию».



Однако действия Троцкого на посту руководителя Главного концессионного комитета во второй половине 1920-х годов, плюс содержание ряда его статей (например, «Открытого письма ко всем членам ВКП (б)), а также прямого бухаринского призыва кулаков «обогащаться» , — всё это не оставляет сомнения в том, к чему они стремились в реальности.

Всё, как было предусмотрено вышеупомянутым секретным планом империалистических разведок.

Свидетельства бывшего директора американской разведки

Может быть данные, зафиксированные в книге Ф.Д. Бобкова, носят вымышленный характер? Всё, что он изложил, является преувеличением?



Однако если мы обратим внимание на содержание воспоминаний отставных западных государственных и политических деятелей (например, проанализируем мемуары экс-директора ЦРУ США Аллена Даллеса), то увидим, что там фактически написано то же самое.



В связи с этим целесообразно сказать несколько слов о книге Даллеса «Доктрина: Россию надо поставить на место!». Огромный интерес для нас представляет её 12-ая глава со следующим названием «Агентура ЦРУ. Как вербуются партийные руководители Советов».

Аллен Даллес писал, что Советские граждане, опасающиеся возможного разоблачения, периодически обращались к иностранным разведкам с предложением снабжать их информацией об СССР. Соответствующие лица намеревались заниматься этим, если западные разведки готовы были платить им внушительную сумму денег.



Тем самым данные люди, по словам бывшего директора ЦРУ, стремились обезопасить собственное положение.

Даллес подчёркивал, что человек, рассчитывающий соответствующим образом избежать уголовного наказания, сам идёт на ещё большее нарушение закона. Бывший руководитель американской разведки писал, что по всей вероятности данное лицо начнёт активно работать на западную разведку, поскольку иного выхода из положения не видит.



Более того, западные разведывательные службы всегда дают ему понять, что они могут в любое время разоблачить его перед властями СССР.

За какие противоправные деяния могли подвергнуться санкциям Советские партийные и государственные деятели?



Даллес пишет, что одним из основных преступлений среди коммунистов является «отступление от линии партии в своих действиях…». Иначе говоря, речь идёт об ответственности за саботаж принятых вышестоящими органами власти решений, за несоблюдение принципов демократического централизма. Но ведь были и те, кто стремился расхитить общенародную собственность.



Подобные элементы, стремясь замести следы своих преступлений, аналогичным образом видели способ спасения собственной шкуры в сотрудничестве с иностранными разведками.

Всё это имело прямое отношение и к троцкистско-бухаринской своре.



Срыв ими принятых Советской властью решений, игнорирование устава Коммунистической партии, формирование ими подпольных антиправительственных группировок, подготовка соответствующими кадрами покушений на руководителей партии и Советского государства, вооружённого захвата власти, инициирование диверсий на производственных объектах, на транспорте, — весь это «послужной список» их преступных деяний был более, чем достаточен для их лёгкого разоблачения и принятия последующих санкционных мер.



Данное обстоятельство вынуждало их искать путь к прикрытию их деятельности в сговоре с разведками враждебных нашей стране государств. Ну а призыв Троцкого к повторению «тактики Клемансо» побуждал соответствующих лиц к активному поиску контактов с западными спецслужбами. Последние также используют это в собственных интересах.

Ровно это и зафиксировано в мемуарах Аллена Даллеса. Он отметил, что разведывательные службы «ведущих мировых держав» всё время пристально следили за процессами, разворачивающимися в партийной и государственной «элите» СССР.



В течение ряда лет западные спецслужбы, по словам бывшего главы ЦРУ, вели учёт факторов, связанных с деятельностью, с выступлениями и с «личной жизнью коммунистических лидеров» «от самой верхушки до самых низших звеньев партийной иерархии».



Даллес также добавил, что западные разведки периодически стремились установить контакты с лицами, которым угрожают отстранение от должности либо более суровые меры наказания.



Именно их стремятся убедить в том, что они нуждаются в поддержке и получат её лишь в случае своего согласия на сотрудничество с разведками капиталистических стран. Западные деятели давали им понять, что в противном случае они подвергают себя риску подвергнуться разоблачению.



Всё это вполне сопоставимо с особенностями фактической обработки нашей современной «офшорной олигархии», которую мировой империализм пытается шантажировать возможностью конфискации выведенных ею из России наворованных активов в свою пользу.



В результате наши компрадоры добиваются сохранения капиталов в зарубежных банках путём дополнительных стратегических уступок «мировому сообществу» — как во внутренней, так и во внешней политике.

Вполне понятно, что аналогичные меры использовались не только американскими спецслужбами, но и разведками иных стран, причём как в довоенный, так и в послевоенный периоды.

Именно таким путём формировалась в СССР «пятая колонна», готовая в «час Х» нанести удар в спину нашему государству. Но в канун Великой Отечественной войны она была в своевременном порядке разгромлена.



Однако в дальнейшем соответствующая прослойка вновь начала формироваться. Активизации данного процесса способствовал ряд грубых ошибок, допущенных во времена «оттепели» и «застоя».



Нежелание реализовывать планы В.И. Ленина и И.В. Сталина по привлечению трудящихся к управлению делами государства, по развитию Советского народовластия, отказ от диктатуры пролетариата, фактическая утрата контроля над управленческим аппаратом со стороны органов государственной безопасности, — всё это вело к усилению отрыва управленческого слоя от трудящихся масс, к его «закрытости», к проникновению в его ряды карьеристов и стяжателей, а также скрытых врагов Советской власти.



Последние, стремясь избежать разоблачения, искали выход в сотрудничестве с иностранными спецслужбами. В недрах соответствующей прослойки вызревали будущие горбачёвы, яковлевы и ельцины.



Так или иначе данная группировка проявила себя «во всей красе» в годы «перестройки». Перерожденцы, вступив в сговор с западными государствами, под флагом «реформирования социализма» учинили его погром. Ими был предприняты ряд мер, направленных и на развал нашей страны.



Последствия данного эксперимента мы испытываем вплоть до настоящего времени.

Либо диктатура пролетариата, либо диктатура буржуазии

Таким образом, классовая борьба отнюдь не затухает даже после победы социализма. Как показали события, опасность реванша контрреволюции в наибольшей степени исходит от переродившейся части партийных и государственных управленческих кадров.



В этой связи проведение регулярных чисток властных и партийных структур, развитие реального народного контроля над государственным аппаратом может предотвратить нарастание процессов, ведущих к трагическим последствиям. Вопрос стоит банально и просто и в то же время очень опасно и тревожно.



Либо раковая опухоль в лице пробравшейся в ряды Партии и Советского аппарата «пятой колонны» пустит метастазы во все сферы государства и общества и в дальнейшем развалит страну, отдаст её на заклание империалистическим хищникам, начнёт истреблять народ социально-экономическими методами во имя алчных амбиций мировой и доморощенной олигархии.



Либо соответствующая раковая опухоль будет удалена в кратчайшие сроки путём принятия Вооружённым отрядом Коммунистической партии в лице Советских органов государственной безопасности жёстких мер в отношении соответствующих элементов. И тогда страна получит новый шанс.

Да, наша характеристика предателей и врагов Родины такова. Никакого снисхождения, никакой дипломатичности, никакой пощады эти лица не заслуживают.



Те, кто стремился вместе с немецко-фашистскими захватчиками нанести поражение Советскому Союзу и был за это справедливо увезён доблестными защитниками народа в лице КНВДшников на «Воронке» и подвергнут праведному возмездию, так и те, кто разрушал нашу Великую державу в 1980-ые – 1990-ые годы и инициировал политику социального геноцида собственного народа, — все они не «политические оппоненты», не просто «инакомыслящие», а настоящая раковая опухоль на теле страны.



И она может быть только ликвидирована, не более того.

Если кому-то по прочтении этих строк придёт в голову желание упрекнуть нас в «оскорблении памяти репрессированных», то заранее скажу следующее – разве пособники внешнего врага, те, кто намеревался бросить наше Отечество на растерзание гитлеровцам, достойны почитания, уважения и т.д.?



Ни малейшем образом. Они ничего не заслуживают, кроме ненависти, обличений и вечной боли.



Потому что все ужасы, принесённые нашей стране и нашему народу нацистской оккупацией, на совести как гитлеровцев, так и их прихвостней (причем это касается и тех, кто реально содействовал немецким захватчикам, так и тех, кто готовился к соответствующим действиям, но не осуществил их, поскольку был вовремя разоблачён). Так что неприлично не критиковать вражеских пособников и констатировать факт их справедливого наказания, а воспевать предательство и измену.

Словом, всё изложенное подтвердило, что у Советского государства есть только два варианта.



Либо диктатура пролетариата, гарантирующая недопущение реванша буржуазной контрреволюции и охраняющая социалистический строй, благодаря которому страна может двигаться вперёд, осваивать новые горизонты, а благосостояние народа растёт.



Либо игры в «общенародное государство», в «общечеловеческие ценности», в надклассовую «всеобщую демократию», неизбежно заканчивающиеся, как показала история, установлением диктатуры взявшего реванш олигархического капитала.



Последнее несёт стране развал, превращение в полуколонию, разрушение человеческого потенциала, взлёт коррупции и преступности.



Другое дело, что данные процессы могут осуществляться разными методами и приобретать различные формы (от мягких и умеренных до жёстких). Но иных вариантов не существует по определению.

М. Чистый

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