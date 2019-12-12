Пятая колонна в действии: Запад готовит оппозицию к свержению власти в России?

Ключевой ошибкой многих отечественных политологов и экспертов является попытка рассмотрения несистемной либеральной оппозиции в России в качестве легитимной политической силы, с которой возможен какой-то конструктивный диалог. Такой подход имел бы полное право на существование, если бы лидеры этой так называемой оппозиции действительно участвовали бы в текущем политическом процессе, стремились к улучшению общественных институтов и в целом — желали бы своей родине мира, процветания и развития. Однако анализ практической деятельности псевдолиберальной "оппозиции" и проводимого ею медийного курса позволяет говорить о том, что перед нами на самом деле работа классической "пятой колонны". Российская оппозиция на протяжении всей своей деятельности транслирует через СМИ и соцсети единственный тезис — наша страна стоит на пороге революции и революция — это единственный способ добиться улучшения жизни в России. Причём эти усилия несистемной оппозиции не были каким-то абстрактным "сферическим конём в вакууме" — в 2019 году оппозиционеры активно призывали граждан участвовать в несогласованных митингах, подогревая протестные настроения в стране.

Другим подтверждением продажности оппозиции и её работы на иностранные структуры является практика получения иностранного финансирования — грантов из США и целого ряда стран Евросоюза. Финансирование поступает на счета оппозиционеров в виде пожертвований от "неравнодушных граждан". Этим, собственно говоря, и объясняется нежелание оппозиции публиковать отчёты о поступлениях.

Именно Запад, как основной спонсор оппозиции, определяет направление её деятельности и ставит перед ней задачи. Так, в частности, один из лидеров "несистемщиков", основатель ФБК блогер Алексей Навальный и его соратники регулярно выезжают за рубеж, где встречаются с кураторами или проходят стажировки. Навальный обучался в Йельском университете по программе Yale World Fellows. Лидер оппозиции не скрывал истинные цели поездки за рубеж и обещал, что после возвращения будет расширять свою деятельность.

— Собственно говоря, я и еду повышать квалификацию в области палкотыкания. Хочу серьёзно расширить инструментарий нашей работы и научиться/понять, как использовать против "эффективных менеджеров" всякие законы о зарубежной коррупции, антиотмывочное законодательство США/ЕС, биржевые правила и т.д. Мы должны уметь мочить ЭМ там, где их не защитят алчные жулики из Генеральной прокуратуры и российских судов, — писал ещё в 2010 году сам Навальный.

https://navalny.com/p/1729/

Если переходить к конкретике, то стоит отметить, что в 2017 году замдиректора проекта World Fellows Йельского университета США Тимоти Стамп открыто признавался в том, что благодаря обучению Навальный вернулся в Россию "революционером". Он указывал, что одна из целей программы, по которой обучался оппозиционер, — "распространение демократии".

https://ria.ru/20180722/1525093425.html

Позднее обучение по программе Йельского университета прошёл Волков. Очевидно, что идёт подготовка политических кадров, которые бы воздействовали на общественно-политические процессы в России в выгодном Западу контексте. Вот, к примеру, в сентябре 2015 года Навальный встречается в одном из ресторанов Костромы с представителями дипломатической миссии США.

https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/160781

По неофициальным данным, оппозиционер отчитывался перед иностранными коллегами о проделанной работе во время избирательной кампании. Давайте теперь посмотрим на хронологию иностранных визитов лидеров оппозиции и ключевых активистов, а также изучим географию этих вояжей. Только осенью 2019 года состоялось пять довольно резонансных оппозиционных мероприятий. 9 октября текущего года состоялся так называемый форум Бориса Немцова "Стратегии против страха в России и за её пределами".

https://riafan.ru/1218114-na-forume-nemcova-zapadnye-eksperty-obuchat-oppoziciyu-novym-priemam-antirossiiskoi-propagandy

Среди участников форума были Алексей Навальный, Владимир Кара-Мурза, Владимир Милов, Сергей Бойко, Юлия Галямина.

А уже 9–10 ноября 2019 года в Вильнюсе проходил Форум свободной России, в котором принимали участие такие "светочи" оппозиции, как Гарри Каспаров, Олег Сенцов, Лев Пономарёв, Марат Гельман, Евгений Киселёв, Евгения Чирикова и Игорь Чубайс.

https://www.forumfreerussia.org/archives/forum-viii/

В форуме "Россия для граждан", который проходил 15–17 ноября 2019 года в Берлине, участие принимали Михаил Ходорковский, Иван Голунов, Сергей Цукасов, Александр Соловьёв, Дмитрий Гудков и Евгений Ройзман.

Среди участников международного форума International Security Forum в канадском Галифаксе, который проходил 22–24 ноября 2019 года, были Владимир Милов, Михаил Касьянов, Михаил Ходорковский.

https://halifaxtheforum.org/forum/2019-halifax-international-security-forum/

Ближайший сподвижник Навального Леонид Волков в конце ноября посетил в Берлине ещё одно форумное событие — The Internet Governance Forum.

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/igf-20190

Среди участников форума "Россия вместо Путина", проходившего 23–25 ноября 2019 года, были Кирилл Рогов, Владимир Пастухов, Михаил Ходорковский, Татьяна Фельгенгауэр, Андрей Пивоваров, Мария Орджоникидзе.

https://russia-vs-putin.org/

Не отставали от несистемных либералов и "яблочники" — так, председатель партии Эмилия Слабунова посетила Съезд партии АЛДЕ (Альянс либералов и демократов за Европу), который проходил 24–26 октября 2019 года в Афинах.

http://yabloko-altai.ru/archives/10624

Так, на Форуме свободной России выступал Олег Сенцов — гражданин Украины, приговорённый в России к 20 годам колонии строгого режима за организацию диверсионной группы и подготовку терактов на территории Крыма.

https://tass.ru/proisshestviya/2209192

— Я очень хочу увидеть, когда на Красной площади вы подожжёте покрышки! Я против насилия, я пацифист в мирное время, но бывают моменты, когда надо проявить силу, взять судьбу в свои руки, — заявлял Сенцов, выступая на форуме.

https://www.forumfreerussia.org/archives/forum-viii/

Сенцов открыто призывает к совершению терактов и свержению действующей власти России. Подобные призывы звучат на всех зарубежных мероприятиях оппозиции.

Следует отметить, что представители российской оппозиции очень тщательно и скрупулёзно подходят к созданию собственного образа. Например, Алексей Навальный — любящий муж и отец двоих детей, человек из народа. Активно ведёт соцсети, общается с подписчиками, в курсе последних трендов, живёт в спальном районе в типовой квартире. Этот образ, эталон для всей российской оппозиции, противопоставляется образу чиновников, которые занимаются только собственным обогащением за счёт простых граждан. В действительности же под этой личиной скрываются миллионеры, которые живут на западные гранты и пожертвования введённых в заблуждение сторонников. Их главная цель — революция и свержение власти в стране. Давайте посмотрим на расходы и доходы Навального, а также имеющееся у него имущество попристальнее.

Итак, в конце 2017 года Навальный опубликовал сведения о доходах и имуществе за 2011–2017 годы.

https://navalny.com/p/5685/

Он утверждал, что за указанный период заработал 41 233 808,71 руб., выплатив 3 107 250 рублей налогов и сборов от адвокатской и юридической деятельности: 2011 год — 2 240 104,60 руб. от адвокатской деятельности; 2012 год — 9 299 923,58 руб., из них 7 482 257,13 от адвокатской деятельности (остальное дивиденды, продажа автомобиля и доход от вклада); 2013 год — 5 509 897,69 руб., из них 5 492 092,00 от адвокатской деятельности (остальное дивиденды и проценты по остаткам на счетах).

В 2013 году Навального лишили адвокатского статуса в связи с приговором по "Кировлесу" — и он зарегистрировал ИП. Далее идут доходы от ИП: 2014 год — 6 366 787,77 руб., из них 6 346 460,00 от предпринимательской деятельности (остальное дивиденды и проценты); 2015 год — 9 103 250,56 руб., из них 6 771 195,00 от предпринимательской и 2 312 775,00 по решению ЕСПЧ (остальное дивиденды и проценты); 2016 год — 8 713 844,51 руб., из них 5 273 036,00 от предпринимательской и 3 419 917,66 по решению ЕСПЧ (остальное дивиденды и проценты).

Теперь давайте посмотрим на собственность Навального. Блогеру принадлежит 1/3 доля в квартире в московском районе Марьино. Площадь 78,5 м2. Иные дольщики — дочь и отец по 1/3. Также у Навального имеется квартира в пользовании в Москве (на метро "Автозаводская") по договору краткосрочной аренды. Площадь — 158,7 м2. Основателю ФБК принадлежат акции 35 эмитентов ("Газпром", "Роснефть", "Барнаульская генерация" и т.д.) — стоимостью порядка 1 057 617,61 рубля; ПИФ УК "Райффайзен-Капитал" — 734 000 руб.

Теперь давайте посмотрим на остатки на банковских счетах. Счетов много, большая часть из них нерабочие и там копеечные остатки. Из существенного — 286 609,11 руб. на счёте ИП и 94 618 руб. на личном в "Альфа-банке". Навальный задекларировал владение автомобилем Hunday Elantra 1.6 GLS Auto, 2004 г. (продан по доверенности, не переоформлен), автомобилем ВАЗ-21083, 1997 г. (продан по доверенности, не переоформлен).

Доходы супруги Навального на фоне мужа незначительны и за 2013–2016 годы составили чуть больше 257 тысяч рублей, также имеется вклад в "Росбанке" в размере около трёх миллионов рублей и автомобиль Ford Explorer 2012 года.

В 2012-м хакер Hell взломал электронную почту Навального — и выяснилось, что лидер оппозиции владеет офшорной компанией Allortag Management Ltd.

https://www.pravda.ru/politics/1121442-navalnyalortag/

Не исключено, что оппозиционер использовал её для отмывания денег "Ив Роше". По данным следствия, Навальный присвоил свыше 26,7 миллиона рублей компании. Он был приговорён к 3,5 года условно.

https://lenta.ru/news/2014/12/30/navalny1/

Только в 2018 году Навальный совершил не менее девяти зарубежных поездок, посетив Рим, Ригу, Будапешт, Варшаву, Нью-Йорк, Малагу, Вену, а также ряд городов Германии.

По данным СМИ, многомиллионные поступления на биткоин-кошельки лидера российской оппозиции происходили перед публикацией "расследований". Во время или непосредственно перед заграничными поездками Навальный вывел почти 47 млн рублей, что превышает его доходы за шесть лет (2011–2017 гг.).

https://aif.ru/society/people/dorogaya_zagranica_na_chto_navalnyy_tratit_dengi_poluchennye_za_kompromat

Летом 2019 года журналистка и бывший помощник главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова Леся Рябцева заявила, что в ходе подготовительной кампании Навальный снял со своего биткоин-кошелька 12,7 миллиона рублей пожертвований, из которых на подписную кампанию "независимых кандидатов" было потрачено лишь 2,7 миллиона.

https://polit.info/461894-ryabceva-schitaet-chto-nabrat-podpisi-oppozicioneram-pomeshala-krupnaya-rastrata-navalnogo

За время подписной кампании Навальный дважды побывал за границей. В конце июня он вместе с семьёй посетил Италию, а вскоре съездил в Австрию.

https://www.instagram.com/p/BzX2hR2FWE-/?utm_source=ig_embed

Что же имеем по итогу? А то, что на фоне неизвестно откуда финансируемого роскошного образа жизни политический радикализм Навального рос пропорционально получаемым им анонимным биткоинам и прочим переводам теневых заинтересантов.

В 2011 году Навальный заявлял, что "власть в России сменится не в результате выборов".

http://old.oblvesti.ru/articles/politic/aleksei-navalnyi-ja-dumayu-vlast-v-rosi-smenitsja-ne-v-rezultate-vyborov.html

В ходе митинга "За честные выборы" в феврале 2012 года в Санкт-Петербурге, собравшем 2,5 тысячи человек, Навальный заявил, что революция в России неизбежна.

https://news.tochka.net/110450-oppozitsiya-sankt-peterburga-prizvala-k-revolyutsii-foto/

Навальный в 2016 году на своём сайте опубликовал текст, в котором заявил, что "России нужна революция". Экстремистские призывы якобы стали реакцией на дело полковника Захарченко.

https://navalny.com/p/5055/

В 2017 году Навальный заявлял: "Мы хотим мирной, антикриминальной революции, и я готов её возглавить!"

https://www.youtube.com/watch?v=ylJGR21FS7Y

В 2019 году Навальный с восторгом прокомментировал госпереворот в Боливии и заявил, что будет очень рад, если в России произойдут такие же события.

https://pandoraopen.ru/2019-11-19/navalnyj-mechtaet-o-cvetnoj-revolyucii-v-rossii/

Теперь давайте перейдём к ближайшему соратнику Навального Леониду Волкову. Волков и его родственники владеют домом в Люксембурге стоимостью свыше 700 тыс. евро по адресу 31, Rue Des Pres, L-8265, Mamer, Luxemburg.

После выхода расследования в СМИ Волков опубликовал видео, где рассказал, что взял дом стоимостью почти один миллион евро в ипотеку:

https://life.ru/t/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/1120153/otdat_nielzia_ostavit_kak_boriets_s_korruptsiiei_ot_doma_v_liuksiemburghie_izbavilsia

— Я снимал жильё в Люксембурге, а потом понял, что там такая низкая ставка по ипотеке, что, оказывается, дешевле купить дом, чем его арендовать. <…> Потом у меня изменились семейные обстоятельства и я развёлся. Сейчас в доме живут моя жена и дети и продолжают выплачивать ипотеку, потому что это дешевле, чем платить арендную плату. Именно по этой причине в Европе так много людей прекрасно живут в небольших, малоэтажных домиках, потому что их дёшево купить, — заявил Волков, комментируя покупку дома почти за один миллион евро.

https://www.youtube.com/watch?v=Q2mdONuQCS8&feature=youtu.be

В ноябре текущего года Леонид Волков сообщил, что "Рокетбанк" заблокировал его личный счёт, на который поступали "донаты" на деятельность Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК).

https://www.facebook.com/leonid.m.volkov/posts/2621163677906249?__xts__%5b0%5d=68.ARBjrk1wwYHa4kdk3lvPpomeoKwvajW9GBmHym8sJ9hPyTQ0rarHw1sY7HmJIaejBL60yvgIbiU0uc8UEoHsAUCZAU-j_sm65z5FE8Ew6zYDnOIElJlSmb4Az70QVHZF9qSZazKqmurey_5tGG2BIP5Zt0wEtVdU8aTS9WmsAZWyHBjkuy

ФБК позиционируется как некоммерческая организация, однако пожертвования поступали не на её счёт, а на личный счёт Волкова. Заявление соратника Навального было растиражировано лояльными СМИ, например телеканалом "Дождь", причём акцент был сделан на том, что заблокировали счёт ФБК, и только в тексте указывалось, что он принадлежит Волкову. Смещение акцентов создаёт впечатление, что оппозиция — это чуть ли уже не какая-то "жертва режима".

https://tvrain.ru/teleshow/vechernee_shou/leonid_volkov-497390/

Волков указывал, что на карту поступали пожертвования неравнодушных граждан, однако российская оппозиция никогда не раскрывала источники своего финансирования и не предоставляла отчёты о расходовании средств.

Ещё в 2012 году Навальный обещал, что оппозиция не будет скрывать имена людей, которые перечисляют ей денежные средства. "Всё будет чисто и без наличных денег. Будут известны все имена людей, которые дают деньги, и в каком количестве, и будут известны все расходы", — заявлял лидер оппозиции. Тем не менее своё обещание он не выполнил.

https://www.vedomosti.ru/library/articles/2012/02/13/pesnya_o_blogere

При этом у Волкова мы вновь видим ту же линию поведения, что и у Навального, — постоянные призывы к свержению власти. Вот, к примеру, в сентябре 2018 года Волков заявлял о том, что, если "вы в Москве и находите в себе силы погулять, понимаете, что внутри Бульварного кольца гуляют почти везде, на Пушкинской площади остаются сотни людей, приходите туда, приносите воду, яблоки, какую-нибудь еду. Кажется, там есть несколько сотен человек, серьёзно настроенных попробовать устроить лагерь и переночевать. Это героические люди. Если вы считаете для себя возможным к ним присоединиться и им помочь, я могу вас только поддержать".

https://www.youtube.com/watch?v=ldI4RZhG_hM

Теперь настала очередь препарировать новую "восходящую звезду" из команды Навального, известную скандалистку и провокаторшу Любовь Соболь. Кандидат-неудачник, оказавшаяся неспособной организовать элементарный сбор подписей для выдвижения в Мосгордуму, в интервью порталу Republic утверждала, что получает доход только лишь от деятельности в Фонде борьбы с коррупцией и не имеет иной занятости.

Согласно отчёту ФБК за 2018 год, юристам и специалистам отдела расследований выплатили 6 247 128 рублей.

https://report2018.fbk.info/media/materials/fbk_report2018_finance.pdf

Учитывая, что в организации работают шесть юристов и два "следователя", средняя зарплата составляет порядка 65 тысяч рублей.

Соболь и её супруг Сергей Мохов, согласно информации из открытых источников и данным ФНС, владеют: квартира 38 м2 (Загородное шоссе, 10, средняя стоимость свыше 7 млн руб.); квартира 75 м2 (Народная улица, средняя стоимость 25 млн руб.); земельный участок две тыс. кв. м (Дмитровский р-н, с. Ивановское).

Родственникам Соболь принадлежит следующая собственность: квартира на Букинском шоссе в Лобне стоимостью 5 млн руб. (собственники: Соболь, её отец и мать); квартира 64 м2 (2-я Черногрязская улица, стоимость 14 млн руб., собственник: супруга отца Соболь). Также имеет долю в собственности на земельный участок площадью 800 квадратных метров в СНТ "Электрон" рядом с деревней Большое Уварово (Московская область). Приблизительная общая стоимость жилого имущества Соболь и её родственников, без учёта оценки земельных участков, на апрель 2019 года составляет 51 миллион рублей.

При этом имеется важный нюанс — супруга Любови Соболь Сергея Мохова подозревают в работе сразу с двумя мафиозными кланами, курирующими похороны в Москве и Подмосковье. Только за последние три года он получил от криминальных лиц более семи миллионов рублей.

https://riafan.ru/1176241-muzh-lyubovi-sobol-rabotal-s-kriminalom-kontroliruyushim-ritualnye-uslugi-moskvy

При этом Мохов уже более пяти лет позиционирует себя как медийный специалист по ритуальным услугам: даёт комментарии журналистам, рассказывает о проблемах коррупции властей в этой области. Целый ряд экспертов указывали на высокую вероятность того, что саму Соболь спонсировала на выборах в МГД именно "похоронная мафия", выходы на которую она имеет через мужа.

Ну и куда же без призывов к массовым беспорядкам? Летом 2019 года Любовь Соболь активно агитировала россиян к участию в "мирных" несанкционированных митингах и шествиях. Так, она призвала к бессрочной акции у Мосгоризбиркома и была инициатором установки палаточного городка у здания.

https://www.dw.com/ru/%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BA-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0/a-49586445

Соболь также призвала к мирному шествию по Бульварному кольцу Москвы.

https://meduza.io/news/2019/07/30/lyubov-sobol-prizvala-k-mirnomu-shestviyu-po-bulvarnomu-koltsu-moskvy

И она же призывала выйти на акцию протеста 31 августа к Чистым прудам.

https://mbknews.today/news/sobol-prizvala/

Есть в окружении Навального и персонаж по имени Иван Жданов, который в настоящий момент трудится в ФБК директором. Тут сделаем небольшое лирическое отступление и отметим, что Навальный, как никто, поднаторел в найме и дальнейшем "сливе" зицпредседателей своей головной структуры. Все бывшие директора ФБК находятся либо под следствием, либо в бегах — зато Навальный как бы ни при чём и всегда весь в белом. Так что Ивана Жданова вполне может ждать судьба своего предшественника Романа Рубанова, которого Навальный также подставил.

Итак, Иван Жданов является директором Фонда борьбы с коррупцией, а также членом центрального совета партии "Россия будущего". При этом образование своё получил фактически на украденные деньги.

https://chestniy-yurist.livejournal.com/491139.html

В 2005 году отец Ивана Юрий занимал должность заместителя мэра города Нарьян-Мара. Чтобы дать сыну достойное образование, Жданов-старший взял из бюджета города 600 тысяч рублей, которыми оплатил обучение в МГЮА имени Кутафина. Оппозиционеру пришлось сменить московскую прописку на поселковую, чтобы учиться на целевом направлении. Через два года прокуратура провела проверку, вузу пришлось вернуть средства за обучение Жданова обратно в казну, но его отец не был наказан, поскольку истёк срок давности преступления. После он сложил с себя полномочия заместителя мэра и члена Совета депутатов Заполярного района.

Жданов, как и другие сотрудники ФБК, выдвигался на выборах в МГД — и именно его глава предвыборного штаба Борис Золотаревский призывал 10 августа текущего года участников митинга на проспекте Академика Сахарова к беспорядкам после акции.

https://polit.info/464325-glava-shtaba-zhdanova-prizyval-k-besporyadkam-so-sceny-miting-koncerta-i-ugodil-v-avtozak

Ещё одним медийно раскрученным оппозиционером, хотя в последнее время и более локального московского розлива является Дмитрий Гудков. Давайте посмотрим на имущество и бизнес его и его семьи — благо вокруг Дмитрия окопалась целая семейная династия с "силовыми" корнями. Дмитрий Гудков вместе с отцом Геннадием Гудковым управляли компанией "Центральное долговое агентство", специализирующейся на коллекторской деятельности. На полученную прибыль семья сделала несколько приобретений за границей. Гудковым принадлежит компания "Мари Хаус" в курортной зоне Золотые Пески. В имущественном реестре компании числится 57 территорий различной площади. В отеле "Палма", где зарегистрирована компания, расположены апартаменты, принадлежащие Дмитрию.

В 2012 году Геннадий Гудков с женой купили апартаменты в престижном районе Лондона недалеко от Букингемского дворца. Жильё в комплексе Cleland House обошлось в сумму свыше 220 миллионов рублей. А уже через год, в 2013 году, Дмитрий Гудков приобрёл элитные апартаменты площадью 248 квадратов в районе Куркино стоимостью 1,5 млн евро, однако он утверждал, что заплатил за таунхаус всего пять миллионов рублей.

https://www.ntv.ru/novosti/618736/

На политическом поприще Гудков-младший также оказывается завзятым "революционером". Так, в 2015 году он заявлял: "Я, например, ошибся с системным кризисом: я считал, что он будет в 2010 году. Ну сегодня мы, наконец-то, вступили в этот системный кризис. Ошибся я ровно на четыре года. И совершенно очевидно, что… и сегодня я продолжаю пытаться достучаться до здравого смысла, потому что страна идёт к революции, страна идёт к потрясению, страна идёт к войне. Возможно, гражданской войне. И две формы смены власти есть — это честные выборы и свержение".

https://tvrain.ru/teleshow/fishman_vechernee_shou/strana_idet_k_revoljutsii_i_grazhdanskoj_vojne-390799/

В ноябре 2016 года Дмитрий Гудков писал: "О грядущей революции в России говорит вовсе не оппозиция. Оппозиция только и делает, что повторяет: "Уйдите сами тихо, не надо доводить до революции". А власть отвечает: "Не уйдём" и к революции готовится".

https://www.facebook.com/dgudkov/posts/1301780443196726

Дальше — больше: оказывается Гудков, анализируя события 2017 года, разглядел ряд зловещих предзнаменований и обозначил десять шагов, которые Россия уже сделала по направлению к новой русской революции.

https://varlamov.ru/2168932.html

В том же 2017 году Гудков писал уже откровеннее: "Революции не бывают по расписанию, их не назначают загодя: они случаются, когда все государственные институты парализованы чуть больше, чем полностью. В этом смысле у нас юбилей близок: что 100 лет назад, что сейчас Дума выродилась в ненужный аппендикс при царе, народного представительства в каком бы то ни было виде нет, идёт война (пусть не мировая, но нам хватает)".

https://www.facebook.com/dgudkov/posts/1741801129194653

Следующий "народный трибун" под нашим аналитическим микроскопом — небезызвестный Илья Яшин, вечно "молодой" политик, который также вечно "подаёт надежды". Яшину посчастливилось избраться муниципальным депутатом в Красносельском районе Москвы, и он наконец-то обрёл какую-то официальную работу. Давайте посмотрим на доходы и собственность борца с "тираническим режимом". Итак, Илья Яшин — мундеп округа Красносельский с зарплатой 80 тысяч рублей — владеет иномаркой Mercedes-Benz C 180 стоимостью 2,4 миллиона рублей.

https://qna.center/question/4398346

Депутату также принадлежит квартира в московском элитном жилом комплексе "Иволга" стоимостью 13,5 млн рублей.

https://dom-volga.ru/search

Имеется у Яшина в собственности также квартира в Болгарии и ряд нежилых помещений в России. Кроме того, бабушка оппозиционера живёт в частном пансионате для престарелых людей. Её содержание обходится Яшину в 365 тыс. рублей в год.

В 2017–2018 годах оппозиционер посетил дорогостоящие европейские страны: Германию, Великобританию, Данию. Насладиться видами иностранных пейзажей за спиной "непримиримого борца" с режимом можно в его "Инстаграме".

https://www.instagram.com/p/BXNxBGOj7cI/?taken-by=ilya_yashin

https://www.instagram.com/p/BPUUhfcDVDm/?taken-by=ilya_yashin

https://www.instagram.com/p/BmESJi7AK5Q/?taken-by=ilya_yashin%22

Согласно сведениям о доходах и имуществе депутатов муниципального округа Красносельский за 2017 год, Яшин заработал около двух миллионов рублей.

Если же говорить о политической платформе, то Яшин за все последние годы наговорил про революцию и свержение власти просто ну очень много всего.

В 2010 году Яшин заявлял, что "…наша общая задача — это фундаментальное изменение политической системы страны... Это задача, которую нужно решать всем вместе: и левым, и правым, и либералам, и социалистам". По его словам, для фундаментального изменения политической системы страны "необходимо отстранить от власти Владимира Путина и его ближайшее окружение. Для этого требуется максимальная мобилизация усилий. Мы обязаны исходить из соображений максимального ущерба для наших оппонентов — узурпаторов власти, засевших в Кремле".

https://www.youtube.com/watch?v=iXpVwTya0Do

А вот давайте процитируем отрывок из статьи в журнале Rolling Stone от 17 декабря 2013 года: "Революции зачастую происходят не благодаря оппозиционерам, а вопреки им, — иронизирует он [Яшин]. — Проблема нынешней власти — в её искреннем заблуждении, что она подавит протест, борясь с протестующими, а не с причиной их выхода на улицу. А большие репрессии ведут к непредсказуемым последствиям. Ульрика Майнхоф, к примеру, была вполне легальной журналисткой, писала поправки к законам, выходила на разрешённые митинги. Потом, когда поняла, что это не работает, — пошла взрывать". На моё возражение, что у нас нет таких людей, Яшин отвечает: "А я бы не был так уверен. Конечно, я надеюсь, что до этого не дойдёт, но, глядя вокруг, я вижу тех, кто от отчаяния может встать на этот путь".

http://www.rollingstone.ru/articles/politics/interview/18534.html

А в 2016 году в своём фейсбуке Яшин так писал о желаемой судьбе политического руководства России: "…драконовские законы", наоборот, редко помогают, когда в стране всерьёз созревает революционная ситуация. Никакие гвардейцы и депутаты не спасут президента, если народ всерьёз захочет дать ему пинка. Вы, Владимир Владимирович, если не верите, спросите у экспертов. Навестите своего друга Януковича в Ростове, или где вы там его бедолагу прячете? Он вам расскажет, какие грозные законы принимал для разгона демонстраций в Киеве. А потом расскажет, как бежал галопом до границы, когда народ решил ему эти "законы" засунуть за шиворот. Но, впрочем, чего он вам будет рассказывать? Судя по последним инициативам, вы и сами знаете, как важно для президента умение быстро бегать".

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1013810875339224&set=a.120595794660741&type=3&theater

В том же году оппозиционер призывал жителей Чечни "влиться" в оппозицию и "восстать против Кадырова": "Я убеждён, что чеченский народ должен стать союзником российской оппозиции в противостоянии с Кадыровым. Потому что именно чеченский народ больше всех терпит от политического режима, который создал этот человек".

https://elise.com.ua/2016/01/25/yashin-prizval-zhitelej-chechni-vlitsya-v/

В сентябре 2019 года Яшин заявил: "У меня есть ощущение, что люди постепенно приходят к пониманию, что свободу завоёвывают ни одним митингом… Гражданское общество должно работать каждый день".

https://tvrain.ru/teleshow/here_and_now/ilja_jashin_ob_itogah_aktsii_na_saharova-494488/

А теперь давайте взглянем на избранного от КПРФ депутата Московской городской думы Екатерину Енгалычеву, которая стала одним из проводников повестки Навального и несистемной оппозиции в целом в столичном парламенте. На персональном сайте указано, что родилась в 1984 году в семье военного офицера в городе Ленинграде.

http://engalycheva-2019.ru/ekaterina-engalycheva

Окончила Московский педагогический государственный университет. Работала экспертом по недвижимости. Дважды признавалась лучшим экспертом года. С 2012 по 2017 год была депутатом муниципального собрания района Марьино города Москвы. С 2016 года проживает в районе Раменки.

До 23 октября 2019 года, согласно данным "СПАРК-Интерфакс", Екатерина Енгалычева занимала должность руководителя туристической компании "Страна космического туризма". Сейчас она оставила пост, но 100% капитала в ООО "Страна космического туризма" по-прежнему принадлежит ей. Екатерина — единственный собственник этой основанной в 2016 году компании с оборотом в 37 миллионов рублей.

Домены, которые использует "Страна космического туризма", принадлежат компании "Страна туризма". Архивный аккаунт в разделе "Контакты" содержит ссылку на социальные сети Сергея Скуратова — гражданского мужа Енгалычевой.

В архиве Мосгорсуда можно обнаружить записи о её судебных спорах с семьёй Скуратовых о наследстве, где указана точная дата смерти гражданского мужа — 12 ноября 2015 года. При этом кто-то в течение шести месяцев от лица уже погибшего Скуратова вёл аккаунт в "Фейсбуке", продвигая услуги "Страны туризма", а затем возникшей на её месте "Страны космического туризма". С другой страницы погибшего рекламные посты от его имени продолжали выходить до 23 декабря 2016 года.

https://www.mos-gorsud.ru/search?formType=shortForm&courtAlias=&uid=&instance=&processType=&caseNumber=&participant=%D0%95%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%95.%D0%90

У компании было четыре учредителя: Сергей Скуратов с долей 51%, Олег Федоров (замглавы авиационного завода "Сокол") с долей 35%, ветеранская организация ВМФ "Клуб адмиралов" с долей 10%. Оставшиеся 4% принадлежали отцу Сергея Скуратова — самому известному морскому десантнику СССР и России генерал-полковнику Ивану Скуратову.

В 2016–2017 годах в суде Енгалычева пыталась получить часть прав на наследство Сергея Скуратова — две квартиры, машино-место и автомобиль. Ответчиками на процессе выступали родители покойного и его дочь. Также Екатерина Енгалычева претендовала на долю в компании "Страна туризма". Здесь в качестве ответчиков выступали также Олег Федоров и "Клуб адмиралов". Ни одно из требований Енгалычевой суд не удовлетворил. Однако, несмотря на отказ в доле в "Стране туризма", Екатерина не уступила реальный бизнес родственникам мужа. В феврале 2016 года, задолго до разрешения спора о праве получить по наследству часть капитала "Страны туризма", Енгалычева учредила компанию "Страна космического туризма". Спустя пять месяцев, согласно данным "СПАРК-Интерфакс", эта фирма зарегистрировала товарные знаки FLYMIGSOKOL, KUPI-POLET.RU, "СТРАНА ТУРИЗМА" (знак FLY-MIG29.COM до сих пор имеет статус заявки).

Бренды "Страны туризма" перешли уже к новой компании, созданной Енгалычевой. Одноимённые сайты, через которые шло привлечение клиентов, также достались депутату от КПРФ. Причём ребрендинг на них был минимальным: основной дизайн остался тем же, что и в начале десятилетия.

Если говорить о политической позиции Енгалычевой, то она крайне деструктивна и направлена в большей мере на продвижение повестки несистемных либералов. При этом всех критиков Енгалычева огульно записывает в "агенты властей":

— Сегодня весь день за [деньги] разные телеграм-каналы и продажные СМИ, даже некоторые украинские, пишут обо мне — недавно избранном, простом депутате Мосгордумы — заказные материалы. Правда, не всё пишут. Далеко не всё. И это повышает ценность всех, кто в этом продажном мире продажной власти, покупающей многих, не продаётся. Вы — лучшие. Искреннее спасибо всем, кто не включился в эту травлю. От всех написанных же гадостей надо было бы расстроиться. Но за сегодня количество моих подписчиков на мой канал тут увеличилось на 80 человек и во всех соцсетях аналогично.

https://dailystorm.ru/obschestvo/deputat-ot-kprf-engalycheva-hitrostyu-uvela-kosmicheskiy-biznes-pokoynogo-muzha

Ещё одним персонажем, получившим известность в последнее время, стал студент-политолог из ВШЭ Егор Жуков. Парень рос в обеспеченной семье, вёл свой видеоблог "Блог Жукова" (150 тысяч подписчиков), посещал лагеря по подготовке оппозиции в Армении.

https://www.youtube.com/channel/UCyyG-tDEysAL_dy1l4XHa1A/videos

Жуков был участником несанкционированной акции протеста 27 июля 2019 года, завершившейся массовыми беспорядками. Он был арестован, а затем в его защиту началась масштабная медийная кампания. Важный момент — Жуков за время учёбы написал три исследовательские работы, в том числе о теории ненасильственной борьбы Джина Шарпа (автора методик цветных революций), попутно исследовав опыт революции в Югославии в 2000 году и Египте в 2001 году.

Студент был частым участником политических конференций — например, побывал на Форуме молодых лидеров в Черногории и конференции "Открытой России" Михаила Ходорковского в Риге. Кроме того, Жуков проходил подготовку к организации протестов в Армении.

https://www.youtube.com/watch?v=rEhjLhdJWro

Любопытно, но в Мосгорсуде на заседании по делу Жукова были замечены сотрудники посольств Нидерландов, Норвегии, Великобритании и США. Иностранные дипломаты на просьбу дать комментарии по поводу такого пристального внимания к делу Жукова уклонялись от ответов.

https://rueconomics.ru/region/msk/413412-ntv-rasskazalo-o-podgotovke-egora-zhukova-v-armenii-k-organizacii-moskovskih-protestov

Если говорить о политической позиции Жукова — то она ярко выраженная антисистемная и ультралиберальная, в лучших традициях смыслов, транслируемых пропагандистскими структурами Госдепартамента и USAGM. Жуков на своём канале регулярно размещает видеоролики, где, например, рассказывает о 198 методах "мирного" свержения власти, разработанных в 1973 году американцем Джином Шарпом.

— С системой нужно жёстко и планомерно бороться, а не тратить своё время на глупейшие по своей сути вещи типа встречи с избирателями в регионах. Да, конечно, поездки по регионам — это то, что должен предпринимать любой нормальный кандидат в любой нормальной стране. Но мы-то с вами в какой стране живём? <...> Тут нужно хвататься за любые формы протеста, консолидировать людей по негативной повестке, а не за какую-то личность, — утверждает Жуков.

— Нет ничего проще, чем посредством своей страницы в социальных сетях распространять символику, поддерживающую определённую политическую силу. Сейчас этот метод отлично практикуется Алексеем Навальным, создавшим сервис для добавления на аватар символа кампании — буквы "Н".

А теперь пара слов о Екатерине Шульман. Она интересна тем, что, отринув все академические условности, практически открыто обслуживает несистемную оппозицию с позиций якобы "экспертного сообщества". Екатерина Шульман — политолог, доцент кафедры государственного управления Института общественных наук РАНХиГС.

До недавнего времени была членом Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Она также публикует колонки в The Insider и на сайте "Эхо Москвы", а с 2016 года ведёт видеоблог, где высказывается на актуальные общественно-политические темы. Если посмотреть на дела её ближайших родственников, то возникает целый ряд морально-этических вопросов.

Так, её супруг Михаил Шульман, будучи председателем ТСЖ "Рождественский бульвар, 10/7, строение 1", заключил договор c представителями Навального и сдал в аренду подвал дома, где расположился Центр сбора подписей. Жильцы дома заявили, что договор заключён без их согласия.

https://russian.rt.com/russia/article/652013-navalnyi-shtab-oppoziciya-protest-zhiteli

Михаил Шульман, который является куратором проекта "Умное голосование", ещё в девяностые годы получил по договорам дарения несколько квартир в Москве. Позже на вырученные от продажи этих квартир деньги Михаил приобрёл недвижимость в историческом центре столицы на Рождественском бульваре.

https://www.ridus.ru/news/303454

Речь идёт о жилых и нежилых помещениях общей площадью 1028,4 кв. м. По данным СМИ, Шульман захватил почти 800 квадратных метров жилых и нежилых помещений в центре Москвы.

https://politrash.livejournal.com/79830.html

При этом Шульман активно использует ОГФ (Общероссийский гражданский форум) и СПЧ (Совет по правам человека), членами которых является, для лоббирования истории с подписями кандидатов Навального:

"Это позиция оргкомитета ОГФ. Позиция высказывается и председателем СПЧ. Будут, возможно, какие-то коллективные заявления с нашей стороны".

https://civil-forum.ru/news/orgkomitet-ogf-vystupaet-v-zashchitu-grazhdanskikh-i-politicheskikh-prav-moskvichey.html

Шульман не просто поддерживает действия несистемной оппозиции — она по факту является её наиболее медийно активным идеологом из академической среды, также имея возможность воздействовать на обширный студенческий контингент.

Таким образом, если проанализировать приведённые выше факты, касающиеся непрозрачных доходов и имущества в распоряжении российской несистемной оппозиции, а также их всё более радикализирующуюся протестную риторику, можно сделать вывод о том, что в нашей стране уже практически оформилась полноценная "пятая колонна". Навальный, Соболь и прочие руководители ФБК, часть старой либеральной оппозиции, примкнувшие к ним московский "креативный класс" и их симпатизанты в академической среде и медиа — вот то социальное ядро, которое и будет пытаться раскачивать ситуацию и провоцировать псевдореволюционные изменения. Нет нужды говорить о том, что цели у этого малочисленного, но тем не менее крайне агрессивного меньшинства состоят далеко не в поиске общего блага и путей развития России. Они ориентированы своими теневыми кураторами на дестабилизацию социально-политической обстановки, формирование и продуцирование протестного негатива с целью давления на власть и общество. Задача у них одна — максимальное ослабление страны и подрыв основ социального мира. И, если государство и общество не дадут этим группам достойный ответ, причём не столько силовой, сколько идеологический и программно-политический, нас действительно впереди ждут не самые светлые времена.

Источник: https://life.ru/t/политика/1259686/piataia_kolonna_v_dieistvii_zapad_ghotovit_oppozitsiiu_k_svierzhieniiu_vlasti_v_rossii