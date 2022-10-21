Военные редко откровенничают, делятся планами, Они, стратеги и тактики, обычно немногословны и привыкли держать свои замыслы в секрете. Разве что могут намекнуть на то, что произойдет в ближайшее время. Так поступил и командующий Объединенной группировкой войск в специальной военной операции, генерал армии Сергей Суровикин. На днях он выступил по российскому телевидению.

Мы привыкли к сухим сообщениям министерства обороны, в которых в основном фигурируют цифры, говорящие о числе пораженных военных объектов противника, количестве уничтоженных военных ВСУ, движении войск. Порой это напоминает сводки Совинфорбюро, которые появлялись во время Великой Отечественной войны.

Здесь же мы впервые увидели руководителя крупной боевой операции, человека из гущи боев, детально знакомого с положением дел на фронтах. На его лице не отражалось эмоций, он говорил просто, буднично. Генерал по прозвищу Суровый, крепко сбитый, уверенный в себе человек, повидал всякое. Был командующим группировкой войск РФ в Сирии и за проведенные там операции удостоен звезды Героя России. Однако в такой огневой переделке, как на Украине, вряд ли бывать ему доводилось.

Генерал не стал прятаться за завесу слов, излагал правду, не слишком ласкающую слух. Не скрывал, что на основном, Херсонском направлении сложилось тяжелое положение. Украинские войска, регулярно получающие многочисленные резервы и помощь Запада, продолжают упорно, не считаясь с большими потерями, атаковать позиции нашей армии. Кроме того, вояки «незалежной» беспощадно бьют по мирным объектам, жилым домам.

В Херсоне трудности с доставкой продуктов, проблемы с водой и электроснабжением. Это не только осложняет быт горожан, но и создает угрозу их существованию. Поэтому пришлось начать эвакуацию гражданского населения из столицы региона. Можно лишь только представить, с какими трудностями это сопряжено!

Жители Херсона и его пригородов с тяжелым сердцем, со слезами на глазах покидают родные дома.

Но иного выхода нет. Со дня на день здесь по всей вероятности развернутся тяжелые сражения, Противник жесток, мстителен и, придя сюда, не пожалеет никого. Нельзя позволить ему залить кровью русский Херсон, невозможно допустить, чтобы злобная орава чужих, разноязыких солдат – а в украинской армии немало пришлых наемников – творила здесь беззакония. К тому же, есть данные, что ВСУ намереваются применить запрещенные методы войны. В чем это может выразиться, можно лишь предполагать…

80 лет назад, в июле 1942 года, вышел приказ Сталина № 227 «О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций». Смысл его был прост и одновременно трагичен, созвучен духу времени – «Ни шагу назад!» Под этим названием он и вошел в историю.

Отчасти нынешняя ситуация напоминала прошлую – в 1942 году положение на фронте внушало серьезные опасения – Красная армия, после поражения в Харьковской операции, вела кровопролитные, арьергардные бои в районе Воронежа, на Дону и Донбассе. Огромная масса войск пятилась назад.

И настал момент, когда отступать было уже невозможно – горько и постыдно. Жестокую, наглую серо-зеленую массу нацистов необходимо было, во что бы то ни стало, остановить. И это свершилось – ценой неимоверных, героических усилий…

Тот старый приказ «Ни шагу назад!» до сих пор никто не отменил. И сегодня город на берегу Днепра, вблизи лимана Черного моря должен быть спасен, а неприятель, ступивший во многих местах на Русскую землю, чего не было со времен Великой Отечественной, остановлен и повернут вспять. Эта нелегкая задача возложена на доблестных отечественных воинов.

Генерал Суровикин в своем выступлении не стал клясться, обещать викторию. Конечно, он верит в успех операции, но знает, что на войне случается всякое. И потому ограничился неопределенной и даже таинственной фразой: «Дальнейшие действия в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации, она непростая, не исключается принятие непростых решений».

Многие тут же принялись гадать – что значат эти «непростые решения»? Не синоним ли это будущих неудач? Неужели генерал Суровый допускает падение Херсона и то, что ВСУ могут продвинуться дальше по Русской земле?..

Нет, конечно же, нет! Он мог иметь в виду совсем другое – применение на театре военных действий Вооруженными силами РФ новых мощных видов вооружений. Но те, кто решил, что речь идет о тактическом ядерном оружии, думается, ошибаются. Да и без него в арсенале армии РФ припрятано немало неприятных сюрпризов для противника.

Суровикин мог иметь в виду и массированные атаки Вооруженных сил РФ на центры принятия решений в Киеве, усиление бомбардировок объектов украинской энергосистемы. И то, что мы, гражданские люди, даже не предполагаем…

Сейчас вроде не время говорить о братских узах народов, но ведь они, несмотря ни на что, не разорваны, не расколочены бомбами и ракетами. От них могут погибнуть наши друзья, знакомые, родные на Украине. Неведомо, что с ними, и сердце всякий раз отзывается болью, когда думаешь о них. Многие далеки от политики, хотят жить мирно, спокойно. Но они попали в беду, их одолевают несчастья…

Военные по роду своей суровой профессии как будто не склонны к сантиментам. Но это – в официальной обстановке, на людях. Оставшись наедине с собой, и они волнуются, переживают, им не чужда тревога за других. Особенно на войне.

Да и Суровикин, наверняка, такой же. Суровый это же не значит – твердокаменный, бесчувственный…

«Непростые решения» – значит, будет непросто для наших. ВСУ хотят раздербанить всю линию русской обороны, отрезать от поставок оружия и снаряжения. Надо любой ценой отбить их наступление.

Перед Херсоном войска РФ выстроили мощную оборону, о которую, хочется верить, разобьются волны атакующих и ВСУ без того несущие огромные потери, на сей раз просто утонут в собственной крови.

Но услышат ли крики умирающих солдат Украины в Киеве, отрезвит ли зрелище тысяч истерзанных, недвижных тел истеричную, близкую к безумию власть «незалежной»? Очень сомнительно.

Зеленский и его мрачная компания по-прежнему будут бросать в пламя войны тысячи людей, пока зарубежные покровители не дадут им отмашку заключить мир с Россией. И, похоже, они действительно будут вести безжалостную войну до последнего украинца.

Но, хочется верить, все закончится раньше. После того, как Россия начнет побеждать, неудержимо двигаясь вперед, ломая неприятельскую оборону, обращая в бегство разноязыкую массу националистов и их подельников. И это неизбежно. Надеемся на генерала Суровикина, верим в наших солдат и офицеров!





