Наши не сдаются

Почему окружение и штурм россиян в Сирии обернулись для боевиков разгромом

Дело было под Хамой

Люди абсолютного мужества

Удары с спину: американский вариант

Полиция боевого предназначения

Подробности этой истории рассказал начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ – первый замначальника Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской. По его словам, боевики «Джебхат ан-Нусры» (организация, запрещенная в РФ) предприняли широкомасштабное наступление севернее и северо-восточнее города Хама в зоне деэскалации Идлиб с целью срыва успешного продвижения правительственных войск под Дейр-эз-Зором. Атаке террористов предшествовала мощная огневая подготовка, а также поддержка танков и БМП. За сутки боевикам удалось вклиниться в оборону правительственных войск на глубину до 12 км и на фронте – до 20 км.Одной из главных целей действий боевиков в этом районе стал захват подразделения российской военной полиции, выполнявшего задачи на наблюдательном пункте, развернутом для контроля зоны деэскалации. Известно, что именно военным полицейским, согласно ранее достигнутым договоренностям, доверено обеспечение режима безопасности в ряде районов Сирии.Для освобождения окруженных по решению командующего российской группировкой в Сирии была сформирована группа деблокирования, в состав которой вошли подразделения Сил специальных операций, военной полиции, укомплектованной военнослужащими – выходцами с Северного Кавказа, а также сирийского спецназа. Одновременно по террористам был нанесен точечный удар авиацией: действия отряда деблокирования поддерживались парой штурмовиков Су-25, выполнявших боевые заходы с предельно малых высот. В результате кольцо блокады было прорвано, а окруженные смогли выйти в район расположения сирийских правительственных войск.Сомневаться в том, что у этой истории мог быть иной исход, невозможно. Во-первых, российские военные в Сирии уже не раз доказывали, что умеют драться, что не сложат оружие даже перед лицом самого жестокого противника. Пример спецназовца старшего лейтенанта Александра Прохоренко, попавшего в окружение террористов под Пальмирой и вызвавшего огонь на себя, – одно из подтверждений этого.Вспомним также подвиг группы из 16 наших разведчиков, оказавшихся один на один с крупным отрядом боевиков в Алеппо и двое суток сдерживавших их натиск. Командир группы подполковник Сил специальных операций был удостоен звания Героя России, остальные военнослужащие отмечены орденами и медалями, причем награды отличившимся вручал лично президент РФ Владимир Путин.Вторая причина, по которой российские военные в Сирии не будут пасовать перед любым противником, даже самыми отъявленными головорезами, – настрой командного состава нашего соединения в этой стране. Известно, что российскую группировку в САР сегодня возглавляет генерал-полковник Сергей Суровикин, по штатной должности занимающий пост командующего войсками Восточного военного округа. Этот генерал полностью оправдывает свою фамилию – суровый, жесткий, бескомпромиссный. И одновременно грамотный, вдумчивый: не зря же он одно время возглавлял Главное оперативное управление Генштаба.Сергей Владимирович зарекомендовал себя бесстрашным офицером еще в Афганистане, куда попал молодым лейтенантом после окончания Омского общевойскового училища. Была в его биографии и чеченская командировка: здесь Суровикин командовал 42-й мотострелковой дивизией, расквартированной в регионе на постоянной основе. Однажды группа разведчиков соединения попала в устроенную боевиками засаду, погибли девять бойцов. Месть комдива была жестокой: за жизнь каждого из наших солдат бандиты впоследствии ответили своими жизнями.Стоит упомянуть и еще одного человека – это Виктор Шуляк, заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон, генерал-майор. Он командовал отрядом деблокирования в ходе нынешней операции. Этот человек – живая легенда российской армии и флота, один из первых Героев России, удостоенных этого высокого звания за операцию по взятию Грозного в январе 1995 года. Виктор Валерьевич командовал тогда десантно-штурмовой ротой сводного отряда бригады морской пехоты Северного флота. В боях с экстремистами он был дважды ранен.«Черным беретам» пришлось тогда методично, дом за домом, зачищать центр чеченской столицы от боевиков. Причем морпехам достались самые укрепленные районы города, прежде всего административные здания – дворец Дудаева, комплекс Совета министров, нефтяной институт. В одном из боестолкновений внутри жилой многоэтажки, где стычки порой переходили в рукопашные схватки, офицер морской пехоты оказался один на один с выскочившим на него боевиком. Реакция была молниеносной: бандит получил удар штык-ножом, примкнутым к оружию. Нож вошел в тело вместе с автоматом – до самого магазина с патронами…Сегодня, по данным российского Генштаба, сирийские войска при поддержке ВКС России практически полностью восстановили положение в Идлибе, нарушенное недавним наступлением боевиков. При этом террористы дорого заплатили за свою авантюру: ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение 187 объектам, уничтожено около 850 боевиков, 11 танков, четыре БМП, 46 пикапов, пять минометов, 20 грузовых автомобилей, 38 складов вооружения.Между тем, по имеющейся у российского Генштаба информации, данное наступление боевиков было инициировано американскими спецслужбами. Цель все та же – остановить успешно развивающееся продвижение правительственных войск в районе Дейр-эз-Зора. Вообще, действия США в сирийской операции не впервые вызывают как минимум удивление. К примеру, российская сторона на днях была вынуждена проинформировать представителей Пентагона о намерении жестко пресекать попытки обстрела российского спецназа и сирийских войск боевиками сирийской оппозиции. Речь идет о фактах нападений на военнослужащих российских ССО, которые вместе с подразделениями армии САР выполняют задачи по уничтожению боевиков в районе Дейр-эз-Зора.Как сообщил официальный представитель Минобороны России – глава департамента информации и массовых коммуникаций ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, «представителю командования Вооруженных сил США в Эль-Удейде (Катар) в жесткой форме доведено, что попытки обстрелов из районов, где находятся боевики СДС (так называемых Сирийских демократических сил – авт.), будут немедленно пресекаться». В частности, как подчеркнул российский генерал, их огневые точки будут сразу же подавляться всеми имеющимися средствами поражения.Почему претензии адресованы Пентагону? Дело в том, что, согласно сведениям российского Генштаба, огонь по российским и сирийским военным ведется из районов, где расположены не только боевики СДС, но и военнослужащие американских спецподразделений, причем стреляют из минометов и средств реактивной артиллерии. Кроме того, есть информация о том, что представители СДС, поддерживаемые американцами, беспрепятственно вливаются в боевые порядки террористов ИГИЛ. Как считает российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, данная ситуация свидетельствует о двуличной позиции официального Вашингтона.Говоря в целом о ситуации в Сирии и, прежде всего, в одной из ее наиболее горячих точек Дейр-эз-Зоре, эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин отмечает, что сирийская армия и ополчение продолжают сейчас теснить боевиков в городских кварталах.В любом случае все эксперты сходятся в одном: альтернативы постепенного разрешения кризиса в Сирии нет, причем существенную роль в этом продолжат играть российские военные. И речь не только об оказании содействия правительственным силам в уничтожении террористов. К примеру, в стране продолжает работу Центр по примирению враждующих сторон, которым организован мониторинг соблюдения режима прекращения огня в рамках выполнения Меморандума о создании зон деэскалации. По последним сведениям центра, количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения огня, составляет почти две с половиной сотни. Проводятся гуманитарные акции: всего на счету российских военных свыше 1 600 таких операций, а общий вес доставленного мирным жителям гуманитарного груза превышает две тысячи тонн. Медицинская помощь оказана 57 тыс. сирийцев.На острие сирийского урегулирования находятся и российские военные полицейские – личный состав подразделений Главного управления военной полиции Минобороны РФ. Именно они оказались лицом к лицу с отрядами экстремистов в том самом бою. Часть сил ГУВП комплектуется выходцами с Северного Кавказа, и это понятно: ведь единоверцам-мусульманам проще понять традиции, обычаи, культуру народа, исповедующего ту же религию.Действия подразделений ГУВП высоко оценивает военный эксперт генерал-майор запаса Сергей Канчуков.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com