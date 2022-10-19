Командующий Объединённой группировкой войск в районе специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации и демилитаризации Украины Сергей Суровикин заявил, что «обстановку в зоне проведения ЗВО можно охарактеризовать как напряжённую».

«Противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск. Прежде всего, это касается, купянского, краснолиманского и николаево-криворожского направлений. Противник — это преступный режим, который толкает граждан Украины на смерть. Мы с украинцами — один народ и желаем одного, что Украина была независимым от Запада и НАТО дружественным для России государством», – сказал в интервью генерал армии.

По его словам, «украинский режим стремится прорвать нашу оборону». «Для этого Вооружённые силы Украины (ВСУ) подтягивают на передовую все имеющиеся резервы. В основном это силы территориальной обороны, не прошедшие полный курс подготовки. Фактически украинское руководство обрекает их на уничтожение. Как правило, такие подразделения имеют низкий моральный дух. Для предотвращения бегства с передовой украинские власти применяют заградотряды из националистов, которые расстреливают всех, кто пытается покинуть поле боя. Ежесуточно потери противника составляют от 600 до 1 000 человек убитыми и ранеными», – рассказал Суровикин, отметив, что у России другая стратегия: «Мы не стремимся к высоким темпам продвижения, бережём каждого солдата и методично “перемалываем” наступающего противника. Тем самым не только минимизируются свои потери, но и значительно сокращается количество жертв среди мирного населения».

Сейчас, по словам генерала армии, идёт наращивание боевого и численного состава соединений и воинских частей, создание дополнительных резервов, оборудование оборонительных рубежей и позиций по всей линии боевого соприкосновения. Параллельно продолжается нанесение ударов высокоточным оружием по военным объектам и объектам инфраструктуры, влияющим на боеспособность украинских войск.

В ходе беседы отдельное внимание было уделено Херсонскому направлению, где «сложилась непростая ситуация».

«Противник целенаправленно наносит удары по объектам инфраструктуры и жилым домам Херсона. Попаданиями реактивных снарядов “Хаймарс” повреждены Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС, движение по которым остановлено. В результате, в городе затруднён подвоз продуктов питания, наблюдаются определённые проблемы с водо- и электроснабжением. Всё это не только значительно осложняет быт горожан, но и создаёт прямую угрозу их жизням. Натовское руководство ВСУ уже давно требует от киевского режима наступательных операций на херсонском направлении, не считаясь ни с какими жертвами — как в самих ВСУ, так и среди мирного населения», – констатировал Суровикин.

По его информации существует возможность применения украинскими военными запрещённых методов войны в районе Херсона, кроме того, Киев готовит массированный ракетный удар по плотине Каховской ГЭС, а также ракетно-артиллерийский удар по городу без разбора целей.

«Данные действия могут привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и большим жертвам среди гражданского населения», – указал он.

По его словам, в этих условиях первоочередной задачей является сохранение жизни и здоровья мирных граждан. «Поэтому, прежде всего, российская армия обеспечит безопасный, уже объявленный выезд населения по готовящейся правительством России программе переселения. Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации. Повторяю: она уже на сегодняшний день весьма непростая. В любом случае, как я уже говорил, мы будем исходить из необходимости максимального сохранения жизни мирного населения и наших военнослужащих. Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений», – заключил командующий Объединённой группировкой войск в зоне СВО.

По материалам сайта МО РФ