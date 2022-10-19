Перед битвой за Херсон.
Генерал Суровикин о ходе СВО на Украине.
Обстановка в зоне СВО напряженная.
Мы с украинцами один народ и желаем, чтобы Украина была независима от Запада и НАТО, была в дружественных отношениях с Россией.
Противник не оставляет попыток атаковать позиции ВС РФ, прежде всего, это Купянское, Краснолиманское Николаево-Криворожское направления.
Украина притягивает на фронт все имеющиеся резервы. Среди них преобладают силы теробороны. Их отправляют на убой
Противник — это преступный режим, который толкает граждан Украины на смерть.
Ежесуточно потери противника составляют от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными.
Мы не стремимся к высоким темпам напряжения, методично перемалываем противника и продвигаемся. Бережем жизни наших солдат и гражданских
Новейшие гиперзвуковые авиационные ракеты "Кинжал" хорошо зарекомендовали себя по поражению объектов. Российские БПЛА выполнили более 8000 вылетов.
Спецоперация подтвердила эффективность имеющихся у на вооружении в РФ авиационных комплексов и средств ПВО.
Российская группировка войск наращивает состав, создает резервы и возводит оборонительные позиции по всей линии боевого соприкосновения.
И еще от Суровикина.
Украинские власти применяют против своих военных заградотряды из националистов, которые расстреливают всех, кто пытается покинуть поле боя
Есть данные о возможности применения Киевом запрещенных методов войны в районе Херсона, подготовке ракетного удара по плотине Каховской ГЭС
На Херсонском направлении непростая ситуация. Противник наносит удары по критической инфраструктуре. В Херсоне проблемы с водо- и электроснабжением. Это прямая угроза их семьям.
Натовское руководство давно требует от киевского режима наступлений. ВС РФ обеспечит безопасный, уже объявленный выезд населения по готовящейся правительством России программе переселения
В этих условиях нашей главной задачей является сохранение жизней и здоровья граждан и наших военнослужащих, это является для нас приоритетом. Будем действовать осознанно, не исключая вероятности принятия самых непростых решений
https://t.me/boris_rozhin/67666 – цинк
Обращение ВРИО губернатора Сальдо:
Из обращения В. Сальдо:
"Украинской стороной накапливаются силы для широкомасштабного наступления. Российская Федерация сформировала военную группировку, чтобы отбить это наступление. Полем боя этого противостояния может стать наша земля, мирные города и деревни Херсонщины. Существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра. В такой ситуации, мною было принято тяжелое, но верное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигирёвского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра.
Это решение вызвано созданием масштабных оборонительных укреплений, чтобы любое нападение было отбито. Там, где действуют военные, гражданским людям не место. Пусть армия России выполнит свою задачу. В этих условиях наша ключевая задача – сохранить человеческие жизни и позволить войскам Российской Федерации эффективно выполнять свои функции по защите Херсонской области. Мы будем организованно, поэтапно вывозить мирное население на левый берег.
Тем жителям области, кто решит переехать далее, в регионы России, Правительство РФ предоставит жилищные сертификаты. Об этом специально заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Перемещение и временное размещение жителей Бериславского, Белозерского, Снигирёвского и Александровского муниципалитетов будет проведено бесплатно, силами МЧС РФ и правительства Херсонской области. Прошу всех сохранять спокойствие, не слушать паникеров, Херсонская область остается под надежной защитой российской армии. Наше дело правое. Мы это знаем и это знает наш враг. И победа будет за нами".
Полные видеоверсии выступлений Суровикина и Сальдо https://t.me/boris_rozhin/67669
Судя по информационному фону, в ближайшие дни в Херсонской области начнется жесткий замес, с массированными прилетами по Херсону, Бериславу, Николаеву и н.п. поменьше. Гражданским следует либо эвакуироваться, либо же озаботиться вопросами личной безопасности (бомбоубежища, подвалы и т.п.), а также запасом необходимого на случай серьезных разрушений социально-экономической инфраструктуры.
В ближайшие несколько дней начнется.
Жесть.Вот цука жиденок полумерок Зеля с этим мордоворотом Залужным..Переселить пять районов -и что невозможно защитить ПВО эту Каховскую??И что нельзя до того разбить все имеющиеся центры и Сервера..Зачем ждать аварии и потом принимать непростые решения?Чтобы перед лицом мировых Партнеров быть чистеньким -мол -только Ответка.Ну чушь же -война идет уже черте сколько и постоянно =только Ответка =-ну ведь можете уже обесточить и остановить всякие движения грузопотоков -зачем доводить до снятия массы народа с мест..И что народ Украины -новым презиком оставшейся части Уркаины или Галицийского воеводства снова выберете жида или Жорика славянина типа -Свердлова гусского или Прилепина /он же Лавлинский??Это из за вас и вашего предательства и любви к жидам -все мучения русских ,как на вашей территории ,так и в наших российских городах и селах.Будьте вы прокляты жидобандеры всех мастей..хуже фашиков..