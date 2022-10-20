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Великие полководцы: ошибки и успехи/Борис Кипнис и Егор Яковлев

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Публикуем серию из цикла «История военного искусства», созданного специально для платформы Sponsr.ru. Посмотреть предыдущие серии, где Борис Григорьевич рассказывает о великих военных кампаниях, и узнать, что наш эксперт приготовил в будущих выпусках, можно оформив любой из уровней поддержки по ссылке ниже. Благодаря вам мы продолжаем заниматься просветительской деятельностью!
#цифроваяистория #егоряковлев #БорисКипнисЦИ #великиеполководцы

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xJ4PHYU3oY4
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