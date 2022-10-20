Великие полководцы: ошибки и успехи/Борис Кипнис и Егор Яковлев
Публикуем серию из цикла «История военного искусства», созданного специально для платформы Sponsr.ru. Посмотреть предыдущие серии, где Борис Григорьевич рассказывает о великих военных кампаниях, и узнать, что наш эксперт приготовил в будущих выпусках, можно оформив любой из уровней поддержки по ссылке ниже. Благодаря вам мы продолжаем заниматься просветительской деятельностью!
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