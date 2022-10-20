Неявные меры по сокращению населения и управлению обществом
Томас Мальтус – отец-основатель идеологии и практики сокращения населения. Как скромный священник определил идеологию западных элит на много веков вперёд и влияет на неё прямо сейчас? Какие конкретные меры были предприняты в 18 веке и используются по сей день? В чём был прав Мальтус? Сморите беседу исследователя Фёдора Лисицына и журналиста Диониса Каптаря.
Книга “Опыт о законе народонаселения с предисловием К. Сивкова”. Мальтус Т.Р. https://den-magazin.ru/utm/1389
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