Почему Россия вновь стала привлекательна для иммигрантов из Европы?
Какова идеология и практика мировой элиты? Чего они добиваются? Золотой миллиард отменяется: какое количество населения элиты хотят оставить на Земле? И почему Россия так мешает глобальной элите? Сморите беседу исследователя Фёдора Лисицына и журналиста Диониса Каптаря.
Смотрите также “Неявные меры по сокращению населения и управлению обществом” https://www.youtube.com/watch?v=vJ77tOZDZQM&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A2%D0%92
Книга “Опыт о законе народонаселения с предисловием К. Сивкова”. Мальтус Т.Р. https://den-magazin.ru/utm/1410
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