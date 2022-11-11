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Почему Россия вновь стала привлекательна для иммигрантов из Европы?

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Какова идеология и практика мировой элиты? Чего они добиваются? Золотой миллиард отменяется: какое количество населения элиты хотят оставить на Земле? И почему Россия так мешает глобальной элите? Сморите беседу исследователя Фёдора Лисицына и журналиста Диониса Каптаря.

Смотрите также “Неявные меры по сокращению населения и управлению обществом” https://www.youtube.com/watch?v=vJ77tOZDZQM&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A2%D0%92

Книга “Опыт о законе народонаселения с предисловием К. Сивкова”. Мальтус Т.Р. https://den-magazin.ru/utm/1410

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7qQG8piqrUA
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