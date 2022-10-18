Удары по инфраструктуре. 18.10.2022
Сегодня с утра ВС РФ продолжили наносить удары по объектам энергоструктуры Украины.
Уже сейчас можно говорить, что кампания начавшаяся 10 октября является не разовым эпизодическим всплеском, а системным процессом направленным на разрушение энергосистемы Украины.
Сегодня были поражены объекты в Киеве, Днепропетровске, Житомире, Харькове, Запорожье. Большая часть пораженных объектов принадлежит ДТЭК олигарха Ахметова.
Среди самых крупных объектов, которые получили прилеты – ТЭС-6 в Киеве и Приднепровская ТЭС в Днепропетровске. Обе ТЭС входят в число 15 ТЭС имевшихся на Украине после развала СССР. Сама же Украине не построила ни одной за 31 год. И видимо уже не построит.
В ряде областей Украины наблюдаются перебои с электроэнергией и водоснабжением. В Харькове были перебои в рабоет метро. ПВО ВСУ как обычно оказалось не в состоянии прикрыть критические объекты инфраструктуры.
Можно отметить, что при генерале Суровикине СВО проводится весьма решительно. Изменения последних дней объективно радуют. Главное, не останавливаться и методично доводить дело до конца.
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