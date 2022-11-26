О ситуации на украинской железной дороге после ударов по энергетической инфраструктуре
О ситуации на украинской железной дороге после ударов по энергетической инфраструктуре
▪️23 ноября в результате ракетных ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре были обесточены несколько участков железной дороги, а именно:
➖в Киевской области
➖в Днепропетровской области
➖в Николаевской области
➖во Львовской области
➖в Винницкой области
➖в Сумской области
➖в Харьковской области.
▪️В течение дня 23 ноября отмечалась задержка 12 поездов дальнего следования, а вечером количество увеличилось до 22. Задержки в движении поездов дальнего следования достигали в среднем от 1 до 4 часов.
▪️К вечеру 24 ноября паузы в движении зафиксированы уже на 28 рейсах. Наибольшие: у поездов в направлении Одессы, Харькова и Львова, в среднем задержки достигали 12 часов.
▪️Днем 25 ноября возобновили движение электропоезда «Интерсити». Сообщалось об отставании от графика десяти поездов дальнего следования в направлении Одессы, Харькова, Запорожья, Львова, Ивано-Франковска и Ужгорода. Наибольшее — 13 часов у состава номер 120 «Львов-Запорожье».
Железнодорожное сообщение постепенно восстанавливается. На 28 ноября «Укрзализниця» уже анонсировала запуск нескольких пригородных поездов в Харьковской области.
Большая часть задержек в движении поездов связана с нехваткой тепловозов. Их интенсивно используют для перевозок военных грузов, ГСМ и снабжения армии.
В сравнении с прошлыми ударами, длительность и масштаб перебоев в работе украинской железной дороги выросли. И в случае повторных ударов проблемы будут увеличиваться.
Надо также отметить, что использование тепловозов для военных перевозок не панацея — их надо обслуживать и заправлять. А для этого и для работы железнодорожной инфраструктуры в целом нужна электроэнергия.
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