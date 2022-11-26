Главная » Вооруженные силы, Невероятное в мире, Новости Украины и Новороссии, Политика

О ситуации на украинской железной дороге после ударов по энергетической инфраструктуре

4 0


О ситуации на украинской железной дороге после ударов по энергетической инфраструктуре

▪️23 ноября в результате ракетных ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре были обесточены несколько участков железной дороги, а именно:

➖в Киевской области
➖в Днепропетровской области
➖в Николаевской области
➖во Львовской области
➖в Винницкой области
➖в Сумской области
➖в Харьковской области.

▪️В течение дня 23 ноября отмечалась задержка 12 поездов дальнего следования, а вечером количество увеличилось до 22. Задержки в движении поездов дальнего следования достигали в среднем от 1 до 4 часов.

▪️К вечеру 24 ноября паузы в движении зафиксированы уже на 28 рейсах. Наибольшие: у поездов в направлении Одессы, Харькова и Львова, в среднем задержки достигали 12 часов.

▪️Днем 25 ноября возобновили движение электропоезда «Интерсити». Сообщалось об отставании от графика десяти поездов дальнего следования в направлении Одессы, Харькова, Запорожья, Львова, Ивано-Франковска и Ужгорода. Наибольшее — 13 часов у состава номер 120 «Львов-Запорожье».

Железнодорожное сообщение постепенно восстанавливается. На 28 ноября «Укрзализниця» уже анонсировала запуск нескольких пригородных поездов в Харьковской области.

Большая часть задержек в движении поездов связана с нехваткой тепловозов. Их интенсивно используют для перевозок военных грузов, ГСМ и снабжения армии.

В сравнении с прошлыми ударами, длительность и масштаб перебоев в работе украинской железной дороги выросли. И в случае повторных ударов проблемы будут увеличиваться.

Надо также отметить, что использование тепловозов для военных перевозок не панацея — их надо обслуживать и заправлять. А для этого и для работы железнодорожной инфраструктуры в целом нужна электроэнергия.

https://t.me/rybar/41504 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7996046.html
Метки: война на украине, вс рф, всу, железные дороги, Россия, Украина, энергетика
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 09 марта 2016
Бэкграунд, выпуск-235 за 19 ноября 2011
Новости Украины и Новороссии 17 октября 2016
Новости Украины и Новороссии 07 февраля 2017
Новости Украины и Новороссии 13 декабря 2017

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru