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Американцы бьют по иранской инфраструктуре

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Рябит от заголовков о новой войне. Во-первых это еще не война с Йеменом. Во-вторых и не с Йеменом вовсе. 

Американо-британская авиация нанесла серию ударов по объектам, которые контролируют йеменские хуситы. (Движение «Ансар Аллах» контролирует территорию, на которой проживает большая часть населения страны).

В основном англо-саксы били по объектам в районе столицы и портового города Ходейда.

Удары стали ответом на действия йеменских вооруженных сил против Израиля и США в Красном море.

У хуситов нет эшелонированной системы ПВО, но возможность американских ударов в командовании конечно рассматривали. Оттого наверняка сформировали большое количество ложных целей. В Пентагоне тоже не простаки и в первую очередь цель ударов – это продемонстрировать намерения Ирану.

Йеменские хуситы не субъект. Это иранские прокси и они являются проводником интересов Тегерана, как и другие шиитские движения. Поэтому американцы бьют не по хуситам, американцы бьют по иранской инфраструктуре. И пытаются понять, что будет делать Иран далее. В этом смысле удар по Йемену мало чем отличается от израильских ударов по объектам ливанской Хезболлы.

Вряд ли в Тегеране включат истерику. У иранцев есть отличный инструмент давления – атаки на американские базы в Ираке и незаконные американские базы в Сирии силами шиитских прокси. Тегеран будет продолжать балансировать на той грани, которая позволяет не вступать в прямой военный конфликт с западными агрессорами. Ну а хуситы будут продолжать блокировать судоходство в Красном море. Чтобы подорвать потенциал, который долго строили офицеры КСИР, нужно довольно долго и массированно бомбить Йемен. 

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Американо-британская авиация нанесла удары по объектам хуситов в Йемене.

2. Это ответ на действия хуситов против Израиля и США в Красном море.

3. Хуситы – иранские прокси, поэтому удары нацелены на иранскую инфраструктуру.

4. Иран вряд ли отреагирует сильно, скорее будет продолжать давление через свои прокси в Ираке и Сирии.

5. Хуситы продолжат блокаду Красного моря.

Вывод: Удары по Йемену – это часть противостояния США и Ирана. Хуситы используются как инструмент давления Ирана. Конфликт будет развиваться постепенно через прокси-группы, без прямого столкновения.

Источник: https://t.me/epoddubny/18785
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