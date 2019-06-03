Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 03 июня 2019

Автор телеграм-канала «Fighterbomber», который ведет российский военный летчик, рассказывает о том, какими мотивами руководствуются люди, которые отправляются воевать в далекую восточную страну

Периодически возникают вопросы и дискуссии на тему: «что мотивирует военлётов в настоящее время? За что они идут на боевой вылет? За какие идеалы они бьются в Сирии?» Такие вопросы задают не только далёкие от военной службы граждане, но и специальные структуры в вооружённых силах.

На этот сложный вопрос каждый военный отвечает по-разному, ибо у всех свои мотивы. У кого-то мотивом определённо являются деньги, у кого-то льготы, награды, корочка ВБД или ещё какие-то меркантильные ништяки. Кто-то идейный.

Я отвечу за себя. Совершенно точно не за мир во всем мире и не из чувства праведного гнева на каких-то бомжеватого вида террористов и даже не «за жирафа Мариуса» (хотя как минимум одна бомба с такой надписью паре блохастых бошки посносила).

А за что тогда?

Ну представьте. Пять лет тебя учили в военном училище воевать, убивать, разрушать и тайне слова «приказ». Там конечно это всё называется «доблестно защищать, сражаться, охранять нашу свободу, во славу и за традиции» (на самом деле в училище ничему этому не учат, там только ставят лётчика на крыло и приучают к дисциплине).

Потом десяток лет доводили эти умения до совершенства на многочисленных упражнениях, учениях и занятиях. Тысячи литров пота со вкусом керосина. В тебя страна вкладывала огромнейшие деньги и титанический труд учителей. И потом у тебя появляется возможность проверить эти навыки в реальности. Проверить себя, узнать, тому ли тебя учили, хорошо ли ты научился, можешь ли ты драться, обладая этими знаниями, и что тебе и твоим братьям нужно уметь и знать ещё, чтобы ты дрался ещё лучше и ещё эффективнее. И вдруг ты попадаешь на войну.

Через сотню-другую боевых вылетов ты как бы уже всё почти понял и уже просто оттачиваешь свои навыки до совершенства. Пытаешься стать абсолютным оружием. И тут погибают твои друзья, с которыми ты знаком всю свою жизнь, например. И мгновенно добавляется новый мотив, и он тут же перекрывает всё остальное.

«Это вам за пацанов!» — вечно. Одного этого уже достаточно, чтобы БК зажималась «чётко, слаженно, красиво». Когда к этому добавляется «это вам за маму, сестрёнку, сына, дом», тогда мотив становится перманентным и неограниченным по времени.

Надеюсь, что ни у вас, ни у меня такого мотива никогда не появится.

Берегите себя и своих близких.

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