Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 03 июня 2019
- 07:13 США предупредили Россию, что будут поддерживать удары Израиля по Сирии, пока там находятся иранские силы.
- 06:53 Опубликованы кадры ракетного удара по сирийской авиабазе Т-4 (ВИДЕО).
- 04:03 Идлибский котёл сеет смерть (ФОТО).
- 02:30 За что мы воюем в Сирии? — мнение военного лётчика.
- 02:03 «Россия, Россия!» — спасённые от боевиков дети Идлиба встречают российских военных (ФОТО).
- 00:45 СРОЧНО: По авиабазе Т-4 в Сирии нанесён ракетный удар.
США предупредили Россию, что будут поддерживать удары Израиля по Сирии, пока там находятся иранские силы
Администрация президента США Дональда Трампа предупредила Кремль, что Вашингтон безоговорочно поддерживает израильские авиаудары по Сирии, пока иранские силы, «Хезболла» и проиранские ополченцы действуют в стране.
Об этом пишет американское политическое издание Axios со ссылкой на высокопоставленного члена администрации Трампа.
«…чиновники Госдепартамента и Белого дома несколько раз передавали послание россиянам за последние несколько месяцев…более широкий месседж заключался в том, что выведение иранских и поддерживаемых Ираном сил из Сирии — это не только требование Израиля, но и США», — говорится в сообщении.
За последние двое суток Израиль нанёс два ракетных удара по территории Сирийской Арабской Республики. В ночь на 2 июня атаковав две артиллерийские и одну зенитно-ракетную батарею правительственных войск под Дамаском, в ночь на 3 июня — авиабаза Т-4 в провинции Хомс.
В конце июня израильский советник по национальной безопасности Меир Бен-Шаббат проведет трехсторонний саммит в Иерусалиме со своим коллегой из США Джоном Болтоном и его российским коллегой Николаем Патрушевым.
По словам израильских чиновников, на саммите основное внимание будет уделено Сирии и Ирану. Они хотят, чтобы США и Россия вместе работали над политическим решением ситуации в Сирии, благодаря которому иранские силы будут вытеснены из страны.
Напомним, 2 июня сообщалось, что президент Ирана Хасан Рухани назвал условия переговоров с США. В этот же день Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон готов начать диалог с Ираном без каких-либо предварительных условий.
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Опубликованы кадры ракетного удара по сирийской авиабазе Т-4 (ВИДЕО)
В Сети опубликованы кадры ракетного удара, предположительно, нанесённого израильскими военными по сирийской авиабазе Т4 в провинции Хомс.
Можно рассмотреть вспышки, зарево пожара, вспышки, и, вероятно, взрыв после попадания ракеты.
Также, сирийского государственное информагентство SANA разместило кадры, на которых, как утверждается, видно срабатывание ПВО Сирии.
По данным SANA, ракетный удар привел к гибели одного человека, еще двое ранены, также была повреждена инфраструктура аэродрома.
В 2018 году этот аэродром уже подвергался атакам со стороны Израиля.
Как сообщала «Русская Весна», в ночь на 2 июня Израиль нанёс ракетный удар по территории САР, атаковав две артиллерийские и одну зенитно-ракетную батарею правительственных войск под Дамаском. В результате этой атаки трое сирийских военных погибли, семеро получили ранения.
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Идлибский котёл сеет смерть (ФОТО)
С начала мая террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» пытается вырваться из Идлибской зоны деэскалации, ежедневно атакуя позиции правительственных войск.
На протяжении всего апреля боевики подвергали обстрелам из минометов расположенные в непосредственной близости от линии соприкосновения населенные пункты мирных сирийцев.
Для атак на дальние расстояния террористы использовали реактивные системы залпового огня. Ракеты преодолевали до 40 километров и обрушивались на побережье Средиземного моря, унося жизни мирных граждан. Российская авиабаза Хмеймим также была под постоянной угрозой. Системы противовоздушной обороны не раз отражали атаки.
Правительство Сирии, несмотря на все провокации, продолжало придерживаться достигнутых соглашений и не отвечало на акты агрессии.
Переход в наступление незаконных вооруженных формирований попросту не оставил выбора Дамаску и Москве на принятие ответных адекватных мер. Военному руководству Сирии пришлось в кратчайшие сроки перебросить силы специального назначения на вероятное направления прорыва.
Спецназ на протяжении нескольких месяцев действовал в районе Белой Пустыни, пытаясь ликвидировать «спящие ячейки» ИГИЛ*. Налеты мобильных групп разгромленного халифата делали передвижение внутри страны небезопасным.
Возвращаясь к ситуации в Идлибе, хотелось бы обратить внимание на пассивность Турции, на глазах у которой развивалась подготовка экстремистов к наступлению. Президент Р. Эрдоган, подписывая сочинский Меморандум, заверил все мировое сообщество, что проблема террористической угрозы в Идлибе будет решена за полгода.
На что надеялся турецкий лидер непонятно. Лидеры «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*, сирийская «Аль-Каида»*) как доминирующая сила идлибского котла в этот же день заявили, что о примирении речи быть не может. Активная фаза боевых действий должна была начаться рано или поздно. Террористы уничтожили провинцию изнутри войной всех против всех. Некоторые группировки и вовсе прекратили свое существование. Экстремисты «Нураддин аз-Зинки» были вырезаны до последнего участника, несмотря на свою крайнюю радикальную позицию в отношении правительства Сирии.
В мае свершилось то, что должно было произойти. Незаконные вооруженные формирования, проведя перегруппировку сил, перешли в наступление. Террористы нарушили Меморандум и вступили в демилитаризованную зону.
На позиции правительственных войск обрушились минометные выстрелы, танки работали прямой наводкой, пикапы с крупнокалиберными пулеметами за счет свой скорости пытались рассечь оборону регулярной армии. Атака была настолько стремительной, что создалась реальная угроза выхода боевиков вглубь страны.
Силы правительственной армии, расположенные на севере Хамы, были брошены на защиту подписанных договоренностей. Время сыграло на боевиков, и они смогли подготовить значительные силы в своих тренировочных лагерях.
Авиация Сирии и ВКС России оказывали поддержку с воздуха, чтобы сдержать натиск экстремистов. Когда лидеры группировок поняли, что на поле боя невозможно разрешить поставленную задачу, то прибегли к излюбленным обманным трюкам. В ход пошла провокация с химическим оружием в горной Латакии. Поначалу, западная пресса подхватила посыл, но объективные факты разрушили все мифы. Следом за химией, начались нападки в адрес военных летчиков. «Белые каски» переквалифицировались из лаборантов в специалистов скорой помощи.
Проамериканские активисты заговорили о разрушении школ и больниц.
Некоторые «правозащитники» даже попытались представить доказательства, распространяя фотографии, не имеющих никакого отношения к социальным объектам, разрушенных зданий.
Тем не менее, не совсем авторитетные издания западной прессы подхватили волну обвинений и выпустили серию материалов на основе постановочных кадров «Белых касок».
Говорить о реальном положении дел никто не хотел. Мировое сообщество молчаливо наблюдало. Западные СМИ писали о грядущем Евровидении, не замечая кровопролития и жертв среди мирного населения.
Убийство матери и ее пяти детей в христианской Скальбии от реактивного снаряда показалось американцам и их союзникам не интересным. Ни одна правозащитная организация не отреагировала на это. «Сирийская сеть по правам человека», которая цепляется даже к случайно раздавленному правительственными войсками таракану, молчала.
Атаки боевиков продолжают уносить жизни, как военнослужащих сирийской армии, так и простых мирных жителей. Правительству Сирийской Арабской Республики совместно с российскими ВКС приходится выполнять доверенную им функцию — защиты гражданского населения и легитимного политического процесса.
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Сирийский военно-политический эксперт Хамза Аббас, для «Русской Весны»
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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За что мы воюем в Сирии? — мнение военного лётчика
Автор телеграм-канала «Fighterbomber», который ведет российский военный летчик, рассказывает о том, какими мотивами руководствуются люди, которые отправляются воевать в далекую восточную страну
Периодически возникают вопросы и дискуссии на тему: «что мотивирует военлётов в настоящее время? За что они идут на боевой вылет? За какие идеалы они бьются в Сирии?» Такие вопросы задают не только далёкие от военной службы граждане, но и специальные структуры в вооружённых силах.
На этот сложный вопрос каждый военный отвечает по-разному, ибо у всех свои мотивы. У кого-то мотивом определённо являются деньги, у кого-то льготы, награды, корочка ВБД или ещё какие-то меркантильные ништяки. Кто-то идейный.
Я отвечу за себя. Совершенно точно не за мир во всем мире и не из чувства праведного гнева на каких-то бомжеватого вида террористов и даже не «за жирафа Мариуса» (хотя как минимум одна бомба с такой надписью паре блохастых бошки посносила).
А за что тогда?
Ну представьте. Пять лет тебя учили в военном училище воевать, убивать, разрушать и тайне слова «приказ». Там конечно это всё называется «доблестно защищать, сражаться, охранять нашу свободу, во славу и за традиции» (на самом деле в училище ничему этому не учат, там только ставят лётчика на крыло и приучают к дисциплине).
Потом десяток лет доводили эти умения до совершенства на многочисленных упражнениях, учениях и занятиях. Тысячи литров пота со вкусом керосина. В тебя страна вкладывала огромнейшие деньги и титанический труд учителей. И потом у тебя появляется возможность проверить эти навыки в реальности. Проверить себя, узнать, тому ли тебя учили, хорошо ли ты научился, можешь ли ты драться, обладая этими знаниями, и что тебе и твоим братьям нужно уметь и знать ещё, чтобы ты дрался ещё лучше и ещё эффективнее. И вдруг ты попадаешь на войну.
Через сотню-другую боевых вылетов ты как бы уже всё почти понял и уже просто оттачиваешь свои навыки до совершенства. Пытаешься стать абсолютным оружием. И тут погибают твои друзья, с которыми ты знаком всю свою жизнь, например. И мгновенно добавляется новый мотив, и он тут же перекрывает всё остальное.
«Это вам за пацанов!» — вечно. Одного этого уже достаточно, чтобы БК зажималась «чётко, слаженно, красиво». Когда к этому добавляется «это вам за маму, сестрёнку, сына, дом», тогда мотив становится перманентным и неограниченным по времени.
Надеюсь, что ни у вас, ни у меня такого мотива никогда не появится.
Берегите себя и своих близких.
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«Россия, Россия!» — спасённые от боевиков дети Идлиба встречают российских военных (ФОТО)
По случаю Международного дня защиты детей в лагере беженцев Харэм, находящемся в городе Латакия, российскими военнослужащими из Центра по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Многие считают, что в зоне деэскалации Идлиб находятся лишь террористы и их сторонники, на самом же деле там проживает немалое количество людей, являющихся заложниками исламистов. Для спасения мирных жителей российские и сирийские военные более года назад открыли гуманитарные коридоры, через которые провинцию покинули уже тысячи людей.
В лагере Харэм находится 350 семей, бежавших от террористов из Идлибской зоны. В ходе акции местным жителям передали
500 продовольственных наборов и спальные принадлежности. Детям вручили подарки: книги — раскраски, фломастеры и игрушки. Военные медики развернули два медицинских пункта, где нуждающихся принимали высококвалифицированные специалисты: хирург, терапевт и педиатр.
«Лагерь находится на окраине Латакии в бывшем здании спортивного комплекса. Многие после военных действий в идлибской зоне имеют
ранения. Им тяжело найти хорошую работу и зарабатывать деньги. Но мы делаем все возможное, чтобы люди ни в чем не нуждались» — сказал губернатор оккупированной бандами провинции Идлиб Мухаммад Фади Садун.
Жители лагеря приветливо встретили российских военнослужащих. Дети выкрикивали слова: «Россия, Россия». На прием к врачу они сами занимали очередь, рассказывая что их беспокоит. За время акции на приеме у врачей было более 60 человек, из них 25 детей с самыми разными заболеваниями. Большинство приходят с болезнями легких, желудочными заболеваниями и простудой.
По окончании акции губернатор Идлиба поблагодарил российских военнослужащих за проведение мероприятия:
«Сегодня помощь от российских военнослужащих очень кстати. Жители лагеря нуждаются в поддержке и помощи. Мы очень благодарны России за оказанное внимание в тяжелое для нас время. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с Россией. Россия для нас как старший брат!» — сказал Мухаммад Фади Садун.
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СРОЧНО: По авиабазе Т-4 в Сирии нанесён ракетный удар
Сирийское государственное агентство SANA сообщает: силы ПВО ведут огонь по воздушным целям в районе авиабазы Т-4 в провинции Хомс, которая подвергается ударам ВВС Израиля.
По имеющейся на данный момент информации, в результате авиаудара погиб один военный, двое получили ранения.
Военный аэродром Т-4 (Тифор/Тияс) расположен в пустынной местности провинции Хомс, здесь базируются и иранские военные, по которым ЦАХАЛ регулярно наносит удары.
Также известно, что на базе ранее находились российские военнослужащие.
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