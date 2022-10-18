Переселение британских элит, ковчег для глобалистов и мобилизация Ватикана. Андрей Школьников
Ключевая борьба в мире переместится в Тихоокеанский регион.
1:08 Индийская экономика обогнала британскую, и скоро станет третьей экономикой мира. Индийский трансгуманизм. Переселение белых англо-саксов в Австралию. Воссоединение Британской Империи.
22:52 Из Азии надо уезжать: что будет происходить в Юго-Восточной Азии в ближайшие десятилетия?
36:58 Съезд КПК: куда движется Китай, кто будет на его стороне, а кто против в грядущей большой войне.
50:08 Си Цзиньпин в Казахстане: при чём тут Папа Римский?
Говорим с геостратегом Андреем Школьниковым. Ведущий – Илья Титов.
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