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Часть 5. Создание Древней Руси/Кирилл Назаренко и Егор Яковлев

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Продолжение цикла «История России: главное». В этом выпуске Кирилл Назаренко рассказывает о расселении восточных славян, чем современный русский язык отличается от древнерусского, а также о первых правителях Древней Руси.
#цифроваяистория #егоряковлев #историяроссии #КириллНазаренкоЦИ

Предыдущие видео цикла: https://youtube.com/playlist?list=PLovWAjYWJLZcddl17jjCr4cCnTNOlWK8_

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LzLUbOMNPuM
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