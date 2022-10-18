Часть 5. Создание Древней Руси/Кирилл Назаренко и Егор Яковлев
Продолжение цикла «История России: главное». В этом выпуске Кирилл Назаренко рассказывает о расселении восточных славян, чем современный русский язык отличается от древнерусского, а также о первых правителях Древней Руси.
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Предыдущие видео цикла: https://youtube.com/playlist?list=PLovWAjYWJLZcddl17jjCr4cCnTNOlWK8_
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