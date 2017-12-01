Потоп, землетрясение и треугольное Солнце: странные катаклизмы на Руси в 1230 году.

В лето 6738 (1230 год) на Руси произошли события, которые никто однозначно объяснить не может до сих пор. События 1230 года и по сей день остаются загадкой: что это было?

В год 6738 от сотворения мира (1230-й по современному летосчислению) древнерусские летописи и европейские письменные источники фиксируют экстремальное количество природных катаклизмов. Несколько лет засухи резко сменились годами чрезвычайно влажной и холодной погоды. Холод и дожди на несколько лет охватывают всю Европу, что вызывает неурожаи и воцарение морового голода на 17 лет.

На Руси в 1230 году дожди идут безостановочно с марта (7 апреля по новому стилю) до конца июля (2 августа по новому стилю):

«И разгневался Бог, и опустошил землю; и пошёл дождь от дня Благовещения до Ильина дня, день и ночь; и наступил холод, и были морозы сильные; и помёрзли все хлеба. И покупали хлеб по восьми кун, а четверть ржи по 20 гривен новгородских; а в некоторых местах пустых сельских четверть ржи покупали по 30 гривен, а пшеницу по 40 гривен новгородских, а пшено по 50 гривен новгородских, а овса четверть по 12 гривен; и был мор у людей от голода большой, так что не могли погребать их».

Помимо всего прочего, старинные русские летописи содержат сведения о сильном землетрясении на Руси, произошедшем 3 мая 1230 года. Землетрясение наблюдали на очень обширной территории от Новгорода до Киева.

Самое крупное летописно-хронографическое произведение древней Руси и всей средневековой Европы —Лицевой летописный свод, созданный в XVI веке в Александровской слободе — так повествует об этих событиях:

«О потрясении земли. Месяца мая в 3-й день, во время Святой Литургии, когда читали Святое Евангелие в церкви Пресвятой Богородицы во Владимире, потряслась земля; и церковь, и престол, и иконы сдвинулись на стенах; и паникадила со свечами, и подсвечники поколебались; люди же изумились и думали, что голова закружилась у каждого из них; и стали друг другу рассказывать, что было с ними, и недоумевали, что это такое. Было же это во многих церквях и в домах господских; и в других городах было это.

В Киеве же городе ещё более того, самое большое было потрясение. В монастыре Печерском церковь Пресвятой Богородицы каменная на 4 части разошлась; там были митрополит Кирилл, и князь Владимир (Рюрикович – Ю.Ф.), и бояре, и множество людей сошлось; ибо праздник был в тот день, день памяти отца Феодосия.»

«Потрясло же и престол каменный, когда уже принесены были на него Еда и Питьё; и всё это подавили камни, сверху падая; весь же престол не упал, ни верх его.

В Переславле же Русском церковь Святого Михаила разошлась надвое; упал же и свод трёх арок с кровлей; и подавило иконы, и паникадила со свечами, и подсвечники; было же это в один день, и в один час, по всей земле, во время Литургии.»

Такие же описания землетрясения по всей Руси мы встречаем в новгородских летописях, в лаврентьевской и других. Таким образом, факт мощнейшего землетрясения можно считать однозначным. Особенность его такова, что оно затронуло многие земли Древней Руси: от Новгорода до Киева и Переяславля, Владимир, Смоленск. Отметим, что в Киеве (на юге) оно было сильнее, что привело даже к разрушению каменных церквей в самом Киеве и в Переяславле. Что же могло стать причиной такого катаклизма, охватившего достаточно стабильный в сейсмическом отношении район?

Однако, на этом испытания для Руси еще не закончились. Через несколько дней произошли аномальные атмосферные явления, которые так же были зафиксированы в разных частях Руси от Новгорода до Киева, но самые удивительные произошли в Киеве.

«Того же месяца в 10 день. Видели некоторые, как солнце рано утром всходило, и было оно треугольным; потом же немного побыло, как звезда: и в таком виде исчезло; потом же взошло в своём обычном виде.

Того же месяца в 14 день. В 3-м часу дня солнце стало исчезать на глазах у всех людей; и осталось его немного, было же как месяц трёхдневный; и стало опять расти. Многие же думали, что это месяц, идущий по небу, так как было полнолуние тогда; другие же думали, что это солнце, идущее вспять, поскольку небольшие клочки облаков с северной стороны быстро двигались на солнце в южную сторону.»

«В тот же день и час было так же, и ещё страшнее, в Киеве; на глазах у всех стало солнце месяцем; и появились с обеих сторон от него столбы красные, зелёные, синие; также сошёл огонь с неба, как облако большое, на ручей Лыбедь; люди же все прощались с жизнью своею и думали, что уже конец настал; и стали целовать друг друга и прощения просить; и горько плакали, и вскричали все к Богу со слезами.

Всемилостивый же Бог перенёс страшный тот огонь через весь город без вреда; и упал он в Днепр реку; там и пропал. Это рассказали нам очевидцы, в то время бывшие там.»

Все эти события в совокупности рисуют картину, которая связана с какими-то космическими происшествиями, происходившими на нашей планете. Как оказалось, в научной историографии принято связывать этот крупномасштабный катаклизм с вероятным извержением крупного вулкана в районе Исландии. Согласно данной теории, выброшенный вулканом пепел вызвал эффект «вулканической зимы» — загрязнение атмосферы пеплом, влекущее за собой похолодание вследствие антипарникового эффекта.

Однако, сторонники этой теории упускают из вида ряд летописных фактов, не вписывающихся в данное объяснение. Во-первых, эпицентр землетрясения, зафиксированного летописями на территории древней Руси, никак не мог находиться в Исландии.

В противном случае западная Европа должна была оказаться полностью в руинах. Во-вторых, эффект вулканической зимы должен был сопровождаться длительным периодом плотной облачности с характерными осадками — выпадением пепла, чего не отмечено летописцами. Напротив, письменные источники чётко указывают на аномальное количество холодных, непрекращающихся дождей. Обратим внимание и зафиксируем для дальнейшего раскрытия темы важный хронологический факт, отражённый в источниках: проливные дожди и похолодание начинаются «от дня Благовещения», то есть более чем за месяц до землетрясения (3 мая). Ну и в-четвёртых, есть ещё целый ряд зафиксированных аномальных атмосферных явлений, увязать которые с извержением вулкана или его последствиями представляется крайне сложным делом.

Вторая гипотеза связывает данные события с кометой, сквозь хвост которой прошла наша планета и которая упала на землю, расколовшись на осколки. Согласно этой гипотезе в 1230 году Земля прошла через хвост неизвестной кометы, орбита которой пролегла между Солнцем и нашей планетой. Как известно, основными веществами в составе комет являются лёд, газ и мелкая пыль. Приближаясь к Солнцу, комета разогревается и образует хвост — облако вещества, направленное от Солнца под действием давления солнечного ветра.

В марте 1230 года вещество хвоста кометы начинает проникать в атмосферу земли, наполняя её кристаллами льда, что даёт начало затяжным холодным дождям. Через полтора месяца комета подходит к точке максимального сближения с землёй. Судя по всему, относительно крупный фрагмент кометы падает на Землю 3-го мая где-то на просторах Русской равнины, порождая мощное землетрясение в геологически неактивном регионе от Новгорода до Киева. 10 мая Владимирцы наблюдают «ложный восход» в насыщенной ледяными кристаллами атмосфере. 14 мая — день максимального сближения с Землёй — ядро кометы затмевает солнечный диск. Затмение наблюдается на обширной территории. В районе Киева фиксируется падение второго, относительно мелкого обломка, который сгорает в атмосфере и падает в Днепр. К концу июля ледяные дожди прекращаются. Комета удаляется от земли.

В том же Летописном своде в период с 1223 по 1232 встречаем несколько упоминаний о кометах — «… появилась звезда, прозываемая копьё, протянувшаяся от востока до запада в виде копья; и была более семнадцати дней, предвещая на Русь нашествие безбожных моавитян за грехи наши, что и сбылось» — и следовавших за ними периодах проливных дождей с похолоданиями — «В том же году шёл дождь не переставая, день и ночь от дня Преображения до Николина дня», «Той же осенью было наводнение большое сверх всякой меры; разлились озёра и реки; […] и замёрзла большая вода в озере Ильмени; […] и вынесли в Волхов лёд больше обычного, и выломали звеньев 9 большого моста».

Можно предположить, что все эти кометы являлись фрагментами когда то единого тела, распавшегося на части и в период с 1223 по 1232 годы прошедшими в близи Земли.

Не трудно предположить, что эти события для Руси имели серьезные последствия. На Руси начинается голод, особенно на севере, в летописях мы находим сообщения о страшном голоде в Новгороде, Пскове, Смоленске. Так, Псковская третья летопись сообщает:

«Летом 1230 г. мороз побил посевы, и вновь наступил продолжительный голод, ‘яко же не бывало николи же тако: мряхоу бо людие по оулицам, и некому бяше погребати их, но ядяхоу их пси, яко и скотиноу мертвоую…».

Лето 1230 года было очень холодным, а 14 сентября мороз «изби обилье» по всем русским землям, кроме Киева. Вследствие неурожая от голода погибло в Новгороде более 3 тыс. человек, а в Смоленске в братских могилах было похоронено 32 тыс. человек.

Обратимся к источникам, которые описывают эти последствия

Псковская вторая летопись, 1230. В 6738 году, в третий индикт, 14 мая, в 3 часа дня случилось знамение. И в том же году морозом побило урожай хлеба, и наступил по всей земле страшный голод как ещё не бывало никогда прежде: люди умирали прямо на улицах и некому их было хоронить; как трупы людские, так и падшую скотину поедали собаки… люди были вынуждены есть конину…

Троицкая летопись, 1230–1231. В течение 2-х лет продолжался голодомор в Смоленске. Отрыли 4 скудельницы, в две из которых захоронили 16 тысяч, в третью — 7000, а в четвертую — 9000 человек… В тот же год голодный мор накрыл Новгород; люди убивали своих братьев и ели их затем, поедали человеческие трупы, псину, конину, съели всех кошек, ели мох, сосновые иголки, листья…

Летопись по Воскресенскому списку (Софийский временник), 1230. В Новгороде был голодомор: голод был столь силён, что многие шли на убийство близких и поедали их затем, ели трупы, конину, псину, кошек, собирали мох и кору сосны… и некому было погрести покойных.

Летопись по Воскресенскому списку (Софийский временник), 1231. В 6739 год от СМ ниспослал Бог милосердие на Новгородцев, сотворив милость: приехали из-за моря Немцы с зерном и с мукою, тем много добра сотворив для города, жители которого уже умирали от голода.

Летопись Авраамки, 1230. Наступил страшный голод: кадь ржи продавалась по 4 гривны, а овса — по 5; на рынке и по улицам собаки поедали людские трупы, растаскивая головы, руки, ноги… В скудельницу у храма Апостолов захоронили 3 030 человек, а по весне пришлось откапывать ещё две ямы в конце Чюдинцевой улицы и у Рождественской церкви. В это время в Смоленске было откопано 4 скудельницы, в две из которых захоронили 36 000, в третью — 7 000, а в четвёртую — 9 000 человек. Эта беда продолжалась два года. А в Новгород немецкие купцы срочно завезли зерно и муку… (здесь скорее всего опечатка не 36, а 16 тысяч человек, характеристика этого источника ).

Тверская летопись, 1230. Голод в Новгороде. Кто мог — бежал. Кто богат был — не бедствовал. Остальные лежали на улицах. Мёртвые. В скудельницу перевезли тогда 3030 человек.

Тверская летопись, 1231. Летописец продолжает описание ужасов голода в Новгороде. Беда накрыла также и Смоленск, где в четырёх скудельницах было захоронено 32 000 человек. Голод затронул всех на Руси, кроме Киева, но который не спешил помогать несчастным… в отличие от немцев, «из за моря с житом и с мукой прибегоша»

Лицевой летописный свод Ивана Грозного (Царь-Книга), 1230. В лето 6738. И разгневался Бог, и опустошил землю; и пошел дождь от дня Благовещения до Ильина дня, день и ночь: и наступил холод, и были морозы сильные: и померзли все хлеба. И покупали хлеб по восьми кун. А четверть ржи по 20 гривен новгородских; а в некоторых местах пустых сельских четверть ржи покупали по 30 гривен, а пшеницу по 40 гривен новгородских, а пшено по 50 гривен новгородских, а овса четверть по 12 гривен: и был мор у людей от голода большой, так что не могли погребать их… Голод же еще больше распространился, был не только в Новгороде, но и по всей земле Руской, за исключением одного Киева.

И такой гнев Божий был. что не только мертвых людей ели, но и живые люди друг друга убивали и ели: и коней, и собак, и кошек, и тому подобное, где кто находил, ели; другие же мох, и сосну, и вяз, и кору липовую, и листья ели. Злые же люди, если где-то узнавали, что у кого-то хлеб есть, силой врывались в то место, грабили и убивали. И распространился гнев Божий; и померло людей по всей земле без числа; это же длилось два года.

6739 (1231). Многомилостевый Господь Бог послал милость свою, и наступил год, богатый всяким зерном и всякими овощами. Чужеземцы же из-за моря, узнав, что голод был по всей Русской земле и в Новгороде, пришли на множестве кораблей со всяким зерном и с мукой в Новгород и во всю Русскую землю и сделали много добра. Если бы не через них послал Господь Бог хлеб, и всякое зерно, и муку, то страшно сказать, что было бы, так уже близка была к погибели вся Русская [земля от голода].

Таким образом, события 1230 года принесли сильнейший голод в русские земли, особенно сильно пострадал Новгород, Псков, Смоленск. Вообще, как оказалось, в первую треть XIII в. наблюдается одна из самых продолжительных группировок особо опасных природных явлений, обусловивших 17 голодных лет. Из них два голода продолжались по несколько лет. В 1214—1216 и особенно в 1230—1233 гг., т. е. перед самым татарским нашествием, численность населения Руси резко сократилась. Население некоторых городов почти полностью вымерло (Смоленск). Большие потери в людях понесли от голода города северо-восточной Руси, особенно Владимир и Суздаль. Меньше всех пострадал Киев, а затем Новгород Великий. В первом в 1230 г. урожай не погиб, а в Новгород в 1231 г. заморские купцы привезли хлеб и «люди ожиша».

Повышенная экстремальность метеорологических явлений в первую треть XIII в., на первый взгляд, подтверждает выводы о постепенном ухудшении климатических условий. Однако в природе, вероятно, все обстояло гораздо сложнее. После катастрофического 1230 г. на протяжении почти 20 лет русские летописцы отмечают только солнечные и лунные затмения и умалчивают о необычайных метеорологических явлениях…

Современные статьи в которых есть упоминания о событиях 1230 года:

Беларусь.

В Беларуси намерены восстановить древний туровский крест. Предположительно, святыня исчезла при землетрясении в XIII веке.

Древний епархиальный крест Турова (Гомельская область) намерены восстановить в ближайшее время по поручению президента Беларуси. Средства для восстановления святыни должны выделить банки, заявил президент 16 июня во время встречи с журналистами. Речь идет о кресте Туровской епархии Православной церкви, который исчез, как полагают ученые, при землетрясении 1230 года. Тогда подземные толчки, дошедшие из Румынии до территорий Руси, принесли разрушения сразу в нескольких славянских городах, в частности, в Турове был полностью разрушен епархиальный храм. Однако в 1962 году во время раскопок здесь нашли четыре свинцовые иконки с ликами святых, которые датируются XII веком, — судя по всему, они украшали престольный крест Туровского епископального храма. На одной из иконок, предположительно, изображен Кирилл Туровский (святой в Православной церкви, епископ Турова, богослов, церковный деятель, писатель, один из видных духовных деятелей Древнерусского государства в XII веке, проповедник).

Смоленск.

«Того же лета бысть мор в Смоленсце»

Николай Воронин и Петр Раппопорт, анализируя свои многолетние исследования памятников древнего смоленского зодчества, пришли к выводу о том, что в начале XIII века в Смоленске произошло «не замедление темпов строительства, не уменьшение интенсивности, а полное прекращение строительства, его обрыв». Поиски причин приведших к такому трагическому финалу строительного дела в средневековом Смоленске привели исследователей к определенной дате. Николай Воронин и Петр Раппопорт пишут: «Можно ли найти в истории Смоленска того времени какое-либо событие или дату, которые объяснили бы такое внезапное прекращение монументального строительства? Оказывается можно. Под 1230 годом в летописях отмечена страшная эпидемия («мор») в Смоленске. За два года здесь умерло 32 тысячи человек».

Не смотря на то, что эта дата прочно укоренилась в исторической литературе, и используется многими авторами, все-таки само количество умерших смолян в этом сообщении выглядит совершенно фантастическим. Можно думать, что если бы такое событие произошло в действительности, то в Смоленске прекратилось бы не только каменное строительство, а, вероятно, вследствие полного вымирания столицы, могло исчезнуть и само Смоленское княжество. Наши сомнения подтверждает и исследователь Зайцев: «Само это сообщение о море, на наш взгляд, представляет собой попытку переосмысления внутреннего содержания статьи Новгородской первой летописи, не понятую редактором или писцом Софийской первой летописи, где описание постигшего город (Новгород) голода в изложении разделено.

Почему при обработке сведений это соотнеслось со Смоленском – неясно, может быть, так по смыслу пытались связать присутствующее здесь же известие о смерти смоленского князя (Мстислава Давидовича – автор). Ни Новгородская первая летопись, ни Лаврентьевская летопись о таких катастрофических происшествиях ничего не знают. Голод в Новгороде продолжался и в 1231 году (второй год!), пока «прибегоша Немьци и-за-мория с житом и мукою и створиша много добра». <…> Все вышесказанное показывает, что избранная Петром Раппопортом дата, завершающая период строительной активности в Смоленске, не может быть признана ни удачной, ни достаточно обоснованной. Взамен, на настоящий момент предложить можно лишь весьма условное «середина XIII века»».

Легенды и быль 1230 года

Самая интересная легенда, которая связана с датой 1230 г., как оказалось, самая сказочная и красивая русская легенда, о которой мы все слышали – легенда и Китеж-граде. О том самом, который ушел под воду.

Итак, легенд о граде Китеже, на месте которого сегодня находится озеро Светлояр превеликое множество. По одной из них его построили всего за три года, был он полностью каменным, что для Руси тех лет было явлением невиданным. В городе не было ни торговцев, ни ремесленников, ни знати, а жили за его каменными стенами люди исключительно праведные, мудрецы, философы, духовные учителя. Здесь же хранились святыни земли русской.

Давным-давно, еще до пришествия татар, великий князь Георгий Всеволодович (сын Всеволода Большое Гнездо, погиб в битве на реке Сити 4 марта 1238 г) построил на Волге город Малый Китеж (нынешний Городец), а потом, «переправившисьчерез тихие и ржавые речки Узолу, Санду и Керженец», вышел к Люнде и Светлояру на «зело прекрасно» место, где поставил город Китеж Большой. Так на берегу озера появился славный Китеж-град. В центре города возвышались шесть глав церквей.

Придя на Русь и завоевав многие земли наши, Батый услышал про славный Китеж-град и устремился к нему со своими ордами… Когда «злые татарове» подошли к Китежу Малому и в великой битве убили брата князя, сам он скрылся в новопостроенном лесном городе. Пленник Батыя, Гришка Кутерьма, не стерпел пыточных мучений и выдал тайные тропы к Светлояру.

Татары грозовой тучей обложили город и хотели взять его силой, но когда они прорвались к его стенам, то изумились. Жители города не только не построили никаких укреплений, но даже не собирались защищаться. Жители молились о спасении, так как от татар не приходилось ждать чего-либо доброго. И как только татары ринулись к городу, из-под земли вдруг забили многоводные источники, и татары в страхе отступили. А вода все бежала и бежала…

Когда стих шум родников, на месте города были лишь волны. Вдали мерцала одинокая главасобора с блестящим посредине крестом. Она медленно погружалась в воду. Вскоре исчез и крест. Теперь к озеру есть путь, который называется Батыевой тропой. Она может привести к славному городу Китежу, но не каждого, а лишь чистых сердцем и душою. С тех пор город невидим, но цел, а особо праведные могут увидеть в глубине озера огоньки крестных ходов и слышать сладкий звон его колоколов.

Такова легенда. Но по версии ученых-гидробиологов погубили град Китеж не злые намерения хана Батыя, а два глубинных разлома почвы. На их узле как раз и находится самый загадочный водоем Нижегородской области. Эта версия звучит весьма правдоподобно. Всем известно, что при сильном землетрясении провалы поглощают целые кварталы современных городов. А уж небольшой населенный пункт с деревянными домами в результате природной катастрофы легко мог исчезнуть с поверхности.

Однако, многие исследователи говорят о метеоритном происхождении озера. Это озеро формы идеального овала — самое большое (длина — 410 м, ширина — 315 м) с длинной осью в направлении север-юг и глубокое (максимальная глубина — около 36 м) в Нижегородской области. Наиболее глубокая точка — в южной части озера, где понижение дна имеет форму воронки, являющейся продолжением обрывистых южных берегов Площадь его — приблизительно двенадцать гектаров. Вода в Светлояре очень чистая, не зарастающая тиной, годами может содержаться в сосудах, сохраняя при этом свою чистоту, прозрачность и вкусовые качества.

Итак, в пользу метеоритного происхождения озера свидетельствуют: правильная форма, глубина, геологическая структура окружающих холмов, стратиграфия донных отложений, многочисленные фрагменты оплавленных пород, округлые каплевидные образования черной вспененной стеклообразной массы, аналогичные импактитам. Небесное тело, создавшее Светлояр, могло двигаться с севера на юг по низкой траектории под углом 30-40° к поверхности Земли. Хотелось бы вам напомнить из летописи о тех «облаках», которые бежали по Солнцу в момент его затмения, и именно в направлении с севера на юг.

И наконец, дата рождения Светлояра. Было высказано предположение о многоэтапном циклично-периодическом формировании этого весьма молодого в масштабе геологического времени озера в результате неотектонических процессов. Исходя из представлений о периодичности процесса, центральная котловина образовалась немногим более тысячелетия (приблизительно 1100—1200 лет тому назад) в виде небольшого по размерам озерка глубиной 15—17 м, а погружение нижней террасы произошло примерно 700—800 лет тому назад.

Неожиданный факт о Коломенском

По легенде, село Коломенское основано в 1230 году. Выходцы из Коломны бежали от нашествия хана Батыя. Коломенское находится на холме, который огибает река. Это выгодное положение для поселения. Дата 1230 год как и в случае с озером Светлояром, но связывается с нашествием Батыя (а с чем еще связывать нашим современникам?). Получается, что в 1230 году жители Коломны после землетрясения были вынуждены подняться по Москве-реке вверх и основать новое поселение, так как сам город Коломна скорее всего сильно пострадал от землетрясения.

Падение метеорита или кометы?

Может катастрофа, которую пережили русские земли в 1230 году была связана с тем, что Земля столкнулась со значительным космическим телом, предположительно, кометой, значительный осколок которой упал в 130 километрах к северо-востоку от Нижнего Новгорода.

Вопрос, почему сила землетрясения была больше на юге, в Киеве, Переяславле? Хотя в Турове (Белорусия), например, тоже каменный храм разрушился. Владимир-на-Клязьме ближе к эпицентру, но там не было таких разрушений. Про Киев. Этот город полностью стоит на разломах и глубинных трещинах. Как известно, Днепр протекает по разломам украинского гранитного щита, а на границах разломов обязательно образуются карсты, пещеры и впадины, которые имеют нехорошее свойство создавать резонанс при колебаниях грунтов.

Именно поэтому, несмотря на удаленность Днепра, например, от Карпат, где находится постойный сейсмический очаг в районе Вранча (одна из редких на нашей планете зон континентальной глубокой сейсмичности), сила земных колебаний в центральной и северной частях Украины может резонансно возрасти на 1-1,5 балла и составить 6-6,5 балла по шкале Рихтера. Возможно, этим и объясняется большая сила землетрясения 1230 года на юге, тем более, что метеорный удар был направлен именно на юг.

Тайна 1230 года

К сожалению историков и ученых это таинственное событие 1230 года не интересует, никто не изучает и не исследует исторические источники в поисках ответа и мы можем лишь опираться на летописные источники, что бы выяснить, что же произошло тогда, что вызвало такие катаклизмы…