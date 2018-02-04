Грязевые вулканы – причина потопа. Часть 1
19:00. 4 февраля 2018 Просмотров - 113 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В статье Когда расширялась Земля. Часть 1 я выдвинул версию, что причиной потопа (ов) были катастрофической силы выходы водно-грязевых масс на поверхность из подземных океанов. Для многих, конечно, их наличие кажется фантастикой. Но это вполне научный факт, показанный не одной группой западных коллективов ученых.
Причиной разверзания земных недр могло послужить множество событий. И сдвиг полюсов (недокувырок по Джанибекову) и падение крупного астероида или планетоида (версии Д.Мыльникова и О.Павлюченко – как авторов, наиболее детально об этом рассказавшие на видео и в статьях). А так же процесс расширения Земли (по Ларину или по И.Белозерову (расширение ядра Земли, состоящей из нейтронной материи)).
О причинах глобального катаклизма гадать можно долго. Пока их рассмотрение отложим. Вернемся к самим процессам, которые происходили на Земле в тот момент, а именно – возникшие не только классические магматические вулканы, но и довольно редкие в наше спокойное геологическое время – грязе-водяные.
В начале давайте убедимся, что внутри Земли и в самом деле имеются подземные океаны, которые способны выходить на поверхность
Глава 1. Подземные океаны.
Информацию о них я указывал в серии статей «Факты о потопе». Частично продублирую, дополняя новыми данными:
В недрах Земли обнаружены огромные запасы воды
Ученые обнаружили огромные запасы воды в недрах нашей планеты на глубине порядка 500-650 км. По приблизительным оценкам объемы этого скрытого подземного резервуара в три раза превышают объемы мирового океана.
Вода там находиться в довольно необычном состоянии, будучи заключенной внутри минерала рингвудита, существование которого долгое время оставалось под вопросом. Рингвудит – полупрозрачный минерал серо-голубого цвета из группы оливиновых. Формируется в условиях с экстремальными температурой и давлением из минералов вадслеита и форстерита. Залегает в слое нижней мантии на глубине в 520 – 660 км, то есть где-то между ядром и земной корой.
Природного рингвудита еще никто никогда не видел по понятным причинам, однако команде геофизика Стивена Джейкобсена из Северо-Западного университета удалось синтезировать этот минерал в лабораторных условиях. Ряд исследований показал, что рингвудит действительно может содержать воду и даже абсорбировать ее подобно губке. Форма хранения воды в данном материале кардинально отличается от жидкой и других агрегатных фаз, вместо этого она захватывается в так называемую молекулярную ловушку особой кристаллической структурой с кубической сингонией и переходит в форму гидроксид-ионов (соединения гидроксильных групп).
Предположения о том, что в переходном слое мантии может содержаться большое количество воды в составе природных минералов высказывались еще давно, в частности данная гипотеза неоднократно использовалась в теориях, пытающихся объяснить земное происхождение воды. Подтверждение же было получено совсем недавно командой доктора Джейкобсена.
В результате очень продолжительного эксперимента ученые анализировали данные, получаемые с 2000 сейсмографов, которые были равномерно разбросаны по всей территории США. Анализ движения сейсмических волн, порожденных землетрясениями разной интенсивности, позволил выявить неравномерность их скорости: на участке мантии с 520 до 660 км скорость прохождения волны существенно снижалась, а затем возвращалась до прежних значений. Это означало, что переходный слой мантии состоял из пород насыщенных водой, которые и заставляли замедляться сейсмо-волны.
Предварительные данные свидетельствуют, что запасы воды в подземном океане из рингвудита троекратно превышают объем мирового океана. Еще более примечателен тот факт, что обследованы недра Земли были только под территорией Соединенных Штатов, а исключать вероятность существования подобных резервуаров в других участках планеты никак нельзя.
Открытие огромного подземного океана дало вторую жизнь теориям и гипотезам о внутреннем, т.е. земном происхождении воды. Согласно им океаны постепенно наполнялись водой из недр планеты, которая могла подниматься на сушу, например, вместе с лавой при извержении вулканов.
Источники:
[Spoiler (click to open)]http://wildwildworld.net.ua/articles/v-nedrah-zemli-obnaruzheny-ogromnye-zapasy-vody
https://lenta.ru/news/2016/11/22/brucite/
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Наша планета опутана сетью сейсмографов – приборов, которые регистрируют землетрясения, вычерчивая их характеристики – сейсмограммы. Сравнивая записи, сделанные в разных районах, можно проследить, как волны от ударов стихии распространяются в земной коре и мантии. Вот этими данными, собранными за много лет, и воспользовались американские исследователи — Майкл Вайсешн (Michael Wysession), профессор сейсмологии Вашингтонского университета (Сент-Луис), и его студент-дипломник Джессе Лоуренс (Jesse Lawrence), ныне работающий в Калифорнийском университете (Сан-Диего). Всего они изучили 600 тысяч сейсмограмм. Результаты их обработки потрясли ученых. Потому что демонстрировали: по крайней мере в двух местах — под восточной частью континента Евразия и под Северной Америкой располагаются огромные резервуары воды.
Об этом свидетельствует картина затухания продольных сейсмических волн, — говорит профессор, – она характерна именно для воды.
Ученые составили трехмерную модель прозондированных недр. И уверяют: воды там не меньше, чем в Северном ледовитом океане. Расположена она на глубинах от 1200 до 1400 километров.
Районы аномального затухания сейсмических волн отмечены на карте красным цветом. Именно под ними, возможно, и расположены подземные океаны.
Академик РАН Эрик Галимов назвал гипотезу Вайсешена «вполне правдоподобной». А чуть раньше американцев морскую воду под поверхностью Земли обнаружили английские ученые из Манчестерского университета. Распознали ее следы в углекислом газе, вырывающимся с глубины около 1500 километров. Но им не поверили. Даже после статьи в авторитетном журнале Nature.
То есть, всегда там была. Однако, многие исследователи полагают: периодически глубинная вода выходит на поверхность. И наоборот, океанская – та, что снаружи – «просачивается» вглубь. Говоря научным языком, объем земной гидросферы может меняться. Скорее всего, от подвижек в коре и мантии планеты.
Кстати, на дне океана есть странные дырки, из которых ключом бьет вода с температурой в 400 градусов. Их называют «черными курильщиками».
Не исключено, что в допотопные времена подземные резервуары основательно прорвало. И началось катастрофическое извержение горячей соленой воды с паром, как из лопнувшего котла. Уровень мирового океана поднялся, а сверху от сконденсированного пара еще и ливень хлынул — на 40 дней и 40 ночей. Вот и получился Всемирный потоп. А потом воду засосало обратно внутрь.
Это значит, по крайней мере, теоретически, что подобное катастрофическое явление может повториться. Причем так, что и Арарата видно не будет. Вайсешен пугает, что ниже обнаруженных им океанов — в тех областях земной мантии, которые еще не обследованы, тоже есть вода. Очень много воды. Ее объем, по оценкам профессора, может в пять раз превышать емкость всех наружных океанов.
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Откуда в глубинах Земли столько воды? Мое мнение – она там постоянно образуется. Идет дегазация водородом, который может окисляться в породах, либо взрываться после скопления в «пробках» при наличии кислорода. Не исключаю что именно это является причиной землетрясений, а не случаи землетрясений от сдвига литосферных плит. Слышал про информацию, что сеймограммы землетрясений идентичны сейсмограммам сильных взрывов.
Российские ученые стали соавторами открытия огромного подземного океана. Его объем в разы превышает все известные запасы воды на планете. Вода распределена в породах на глубинах 400-600км. Минерал, содержащий воду назвали рингвудит.
Новость, подхваченная РЕН-ТВ:
Но есть подземные океаны и на глубинах всего в сотни метров:
Горячий океан под Западной Сибирью
Геотермальная вода.
Когда в пятидесятых годах нефтеразведчики из пробуренных скважин получили горячую воду, радости ни у кого эта вода не вызвала. Нужна была нефть, нефть и только нефть. Как-то не сразу очертились берега западносибирского подземного геотермального моря. А когда приблизительно измерили его площадь, то оказалось… три миллиона квадратных километров!
Площадь Средиземного моря почти вдвое меньше. И по запасам воды — горячей воды! — подземное море больше. Не менее чем триллион кубических метров воды вобрало в себя это море. Два Средиземных моря кипятка!
Глубины горячего подземелья еще плохо промерены. Во всяком случае, подземный бассейн немелководен — три тысячи метров его средняя глубина. При дальнейшем изучении может оказаться, что объем его в пять раз больше Средиземного, а может быть, и в двадцать пять!
В этом море вода не плещется, она занимает пустоты осадочных пород. Море — губка, причем губка не простая, а слоеная, как пирог.
Верхний слой подземного моря холодный. Он питает глубокие колодцы чистой водой, попробовав которую чувствуешь, как сводит зубы. Под пресной водой слой теплого раствора со значительными дозами йода, брома и других элементов.
Подземный океан имеет ориентировочную площадь приблизительно 3 млн. кв. км. На этой территории можно было бы свободно разместить Баренцовое, Каспийское и три Черных моря. За подсчетами ученых, подземный океан вмещает свыше 65 тыс. куб. км воды. Еще одна особенность: в отличие от обычных, так сказать, наземных океанов, вода в этом “подпольном” океане пресная.
Подземный океан имеет глубину относительно земной поверхности от нескольких десятков метров на юге и до двух и даже трех километров на севере. Как известно, чем дальше в глубь земли, тем теплее, поэтому возникает еще одна, важнейшая особенность этого подземного “чуда”: если на “южном берегу” подземного океана – где-то под Бийском, Семипалатинском или Кустанаем – температура воды достигает лишь +5 – +10 градусов Цельсия, то дальше на север, на широте Павлодара, Петропавловска, Томска, где глубина составляет уже 500–600 м, термометр в буровой скважине показывает +25 градусов по Цельсию. Еще более горячая вода (+75 градусов Цельсия) выявлена на глубине 1,5 км близ города Тюмень. А там, где приходится бурить буровые скважины на глубину 2,5–3 км, временами на высоту до 50 м вырываются фонтаны настоящего кипятка. Температура одного из таких искусственных гейзеров (в Колпашеве) достигает +125 градусов Цельсия! Правда, эта вода не закипает, так как находится под большим давлением. Ученые считают, что на севере этот необыкновенный подземный океан идет под дном Карского моря.
Водные запасы подземного океана практически неисчерпаемые. Ученые подсчитали: даже когда каждый день брать 2,5 млн. куб. м воды, то за 100 лет это составляло бы лишь 1 % воды, которая есть в океане. На земном шаре есть еще много подземных водных бассейнов, но Западно-Сибирский подземный океан, безусловно, наибольший.
Источники:
[Spoiler (click to open)]http://skybox.org.ua/podzemnyi-okean
http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/6019/
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Из книги “В мире занимательных фактов”, 1965г.: “Учеными установлено, что на территории Западной Сибири существует подземный горячий океан,океан, равный по площади Баренцеву, Каспийскому и трем Черным морям, или 3 млн.кв.км. Его южная “береговая линия” проходит через Красноярск, Семипалатинск, Кустанай, где от поверхности земли до поверхности океана всего несколько десятков метров. Температура воды здесь на 5-10градусов выше 0. Чем дальше на Север, тем глубже под землю уходит водоносный слой, тем горячее становится вода! В районе Омска и Ханты-Мансийска на площади около млн. кв.км. и глубине 2,5-3км температура воды достигает 100, а местами и 125 градусов выше 0.
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Правительство Китая в 1980-х годах занялось активным изучением безжизненного края пустыни Такла-Макан. Нефть, как и полагали, была обнаружена.
Но, как оказалось, черное золото – это не главное богатство пустыни. Специалисты из Китайской Академии Наук обнаружили, что в этой безжизненной местности происходит аномально высокое поглощение углекислого газа. Подобные процессы обычно наблюдаются над лесами или водными объектами, но для пустыни это нехарактерно. Заинтересовавшись этим феноменом, ученые отправились на поиски его причины. Удивлению не было предела, когда под толщами песка были обнаружены колоссальные запасы воды. По приблизительным оценкам, объемы находящейся под пустыней воды превышают запасы Великих озер в Америке в разы. Правда, внезапная радость от находки несколько омрачалась тем фактом, что вода имеет высокую степень минерализации и не пригодна для питься. Но ее вполне можно использовать для нужд промышленности или сельского хозяйства.
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К этому месту мы еще вернемся, но позже
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Рекомендую посмотреть этот фильм о том, как М.Каддафи в Ливии сооружал подземную реку.
Интересно, что стало с этим проектом? В фильме сказано, что только на территории Ливии под землей находится четыре озера. Три из них составляют суммарно в объеме 35 куб. км. Объем воды в подземных озерах сопоставимо с объемом воды в р.Нил, которая протечет в течении 200 лет. Вода качается по 270 шахтам с километровой глубины в трубы, которые подают ее в города и на поля. Или подавали.
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Отдельная тема наличия огромных объемов воды в неглубоких пластах земли – артезианские скважины:
В земле на глубинах до 500 м множество водонасыщенных слоев. Самые мощные из них – артезианские
Карта некоторого числа пробуренных артезианских скважин в московской области и их глубины. Для справки: оптимальный дебит артезианской скважины соответствует 3,0 кубометра воды в час.
Кому интересно, здесь можно прочесть данные по апшеронским горизонтам. Дебиты этих артезианских скважин изменяются от 3-4л/сек до 10-15л/сек при высоте самоизлива в начальный момент эксплуатации 16-19 метров!!! Т.е. после буровых работ вода сама какое-то время выходит под давлением.
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Думаю, фактов наличия в глубинах Земли огромных объемов воды намного больше. Но и этих хватает для того, что бы сделать вывод – мы мало что знаем о строении Земли. А если что-то знаем – не учитываем это.
Другой вопрос: могут (или могли?) эти подземные океаны выходить на поверхность? Положительным ответом на этот вопрос являются грязевые вулканы нашего времени и прошлого.
Глава2. О природе грязевых вулканов
Грязевые вулканы представляют собой широко распространенное геологическое явление. На нашей планете насчитывается более 1700 надводных и подводных грязевулканических образований. Некоторые вулканы – гиганты, особенно часто встречающиеся на территории Азербайджана, имеют высоту 400-450 м, площадь кратерной площадки достигает 900-1000 м2, а общий объем твердых выбросов в момент извержения превышал 2400 млн м3.
Обычная грязевулканическая деятельность четко распадается на два периода. Извержения начинаются со взрыва газов в кратере, разрушения кратерной пробки и выхода на поверхность потоков полужидких грязевых брекчий, содержащих большие количества воды, нефти, сероводорода и рассеянных сульфидов. Одновременно из жерла вулкана выбрасываются твердые обломки пород, нередко происходит самовозгорание углеводородных газов.
Геологи считают, что есть зоны складчатости, в которых накапливаются терригенно-глинистые отложения и формируются мощные толщи глин со сверхвысокими пластовыми давлениями флюидов (СВПД). Грязевулканйческие провинции Крымо-Кавказского и Кавказско-Каспийского регионов как раз являются такими территриями.
Действительно, в районе Керченского полуострова мощность майкопских глин достигает 1500 м, в Прикаспийско-Кубанской области майкопские и подстилающие их коунские глины имеют мощность в 2000 м, на Апшероне – 1600 м, а в Шемахино-Кобыстанском районе – более 2000 м. Для всех этих районов особенно типичны огромные СВПД. Т.е. на этих территориях сосредоточены мощные пласты жидких глин.
Потенциальные возможности таких грязевулканических пластов хорошо раскрываются при исследовании аварий нефтяных скважин.
Первый очень распространенный случай описан А.Г.Дурмишьяном и Н.Ю. Халиловым в связи со сверхвысокими пластовыми давлениямн в структурах Бакинского архипелага. Здесь при бурении ряда скважин наблюдался прихват инструмента, сужение ствола скважины, выбросы труб и выпирание глинистой массы на поверхность. Так, например, бурение скв. 42 на грязевом вулкане Дашгиль завершилось тем. что из забоя была выброшена вся колонна бурильных труб длиной в 2500 м, которая силой выброса оказалась кольцеообразно уложенной вокруг буровой вышки. Значительно чаще из забоя скважины бурильный инструмент вытеснялся пластичной глинистой массой, напоминавшей грязебрекчии, а затем эти скопления грязи выдавливались из ствола наподобие диапира.
Другой случай ассоциируется с появлением так называемых “буйных скважин”, широко распространенных в США (штаты Техас и Луизиана), а также в Бакинском районе. Аварии в этом случае сопровождаются внезапным выделением большого количества воды и газа, провалом буровой и образованием округлых воронок диаметром 200-250 м. В течение длительного времени после аварии (8-10 лет) вода вы-носит на. поверхность огромное количество глинистого материала.
В бурении эти явления называются «грифон» или водогрязепроявления.
Грифон в бурении:
Грифон – внезапный прорыв на поверхность флюида (и газа), движущегося под большим давлением по затрубному пространству буровой скважины.
Возникает вследствие нарушения природного гидродинамичного равновесия в результате нагнетания теплоносителя под давлением, близким к горному, при эксплуатации месторождений нефти и газа, подземной выплавке серы.
Грифон сопровождается образованием кратеров, диаметр воронки которых иногда достигает несколько десятков и даже сотен метров. Иногда вокруг скважины, находящейся в аварийном состоянии, возникает несколько грифонов. Часто грифоны сопровождаются пожарами.
Обратите внимание на напор грязеводопесчаной смеси. Аналогичные по силе выбросы могли происходить и при геологических разломах. И намывание целых локальных пустынь из песка.
Аналогия в поведении нештатных буровых работ на скважинах и грязевых вулканов косвенно подтверждает представления об условиях и механизме формирования грязевулканических очагов.
Случались и природного происхождения грифоны, вот пример:
11 апреля 1932 года на острове Свиной в каспийском море произошла катастрофа!
С 2 июня 1891 г. здесь располагался маяк. Катастрофа произошла 11 апреля 1932 г. В 18 часов 30 минут раздался сильный гул. Земля задрожала. Огромное черное облако, вырвавшееся на поверхность, окутало часть острова и маячную башню. Все обитатели, в панике покинув дома, бросились на пристань к кулазам (парусная рыбацкая лодка), пытаясь спастись в море. В этот момент прогремел взрыв, породив огненный вихрь, в мгновение накрывший большую часть острова и людей. Огненный вихрь бесчинствовал не более 10-15 минут. Уже к 18:40 огонь локализовался над кратером, постепенно затухая. На острове горели здание сирены, служебные помещения, сигнальная мачта, пристань. Сгорела вся зелень и домашние животные
Из 18 служащих, находившихся в момент катастрофы на острове, погибло 13 человек, около трети острова было залито густой изверженной грязью толщиной 6 — 8 м, остальная часть сильно обожжена.
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Подробнее о природе грязевых вулканов можно прочитать здесь:
[Spoiler (click to open)]http://fluidolit.ucoz.ru/publ/publikacii/o_prirode_grjazevykh_vulkanov/2-1-0-2 или скачать сдесь http://fluidolit.ucoz.ru/load/publikacii/o_prirode_grjazevykh_vulkanov/2-1-0-5
Много ли грязевых вулканов на Земле? Геология признает не так уж и много таких мест. В основном – это все активные территории с выходами флюидов.
Распределение грязевых вулканов. Активные области
Карта расположения грязевых вулканов Керченско-таманского региона
Но по моему мнению, огромные территории на Земле – с уснувшими грязевыми вулканами, следы которых затерты эрозией. Возможна, подобные пейзажи:
Огромная территория с уснувшими грязевыми вулканами. Ссылка на карту
Морфогенетические типы грязевых вулканов Крыма, Кавказа и Западной Туркмении. I — диапиры:
а — глинистый, б — песчаный, в — конгломератоглыбовый; II — конусовидные постройки из покровов
грязебрекчий; III — вулканы, образующие полужидкий покров; IV — провал грязевулканической постройки:
г — вдавленная синклиналь, д — кратерное озеро.
Некоторые типы грязевых вулканов коррелируют с моей версией, высказанной в статье Когда расширялась Земля. Часть 2. Я все больше убеждаюсь в том, что гранитоиды (столбы, останцы) – это выходы песчаных и грязевых масс с особым химическим содержанием жидких минералов, флюидов. Которые на поверхности кристаллизовывались или каменели. О самих флюидолитах будет чуть позже.
Есть примеры катастрофических извержений грязевых вулканов и в нашей истории:
Так, например, вулкан Джау-Тепе (Керченский полуостров) с 1864 по 1942 г. извергался 7 раз, Туорогай (Азербайджан) с 1841 по 1950 г. – 6 раз, тогда как в течение XX столетия зафиксировано только 2 извержения вулкана Шуго (Тамань).
Самый большой грязевой вулкан Крыма Джау-Тепе находится недалеко от трассы Керчь-Феодосия у села Вулкановка, и его легко заметить прямо с дороги. Холм высотой около 70 метров с круглыми склонами резко выделяется на фоне степной местности. Впервые о вулкане стало известно в 17 веке, когда грязевой поток уничтожил селение, располагавшееся на склоне холма. В следующий раз вулкан проснулся уже в 20 веке, в 1914 году, и был подробно описан очевидцами. Извержение длилось около 20 минут, но сопровождалось сильным гулом и выбросом грязи на высоту 40-60 м. Из кратера вытекал грязевой поток шириной 125 м, длиной около 500 м и толщиной более 2,5 м. В это время над Джау-Тепе поднимался тёмный столб дыма и белое облако газа и пара. Последние 60 лет грязевой вулкан не подавал признаков жизни, но затих он навсегда или лишь временно, ученые сказать не могут.
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Есть и огромные грязевые вулканы с явно выраженной кальдерой:
Грязевой вулкан Шуго, один из крупнейших действующих грязевых вулканов в Краснодарском крае. Вулкан находится в сорока пяти километрах от Темрюка, в районе станицы Варениковская Крымского района.
Возможно, именно такие образования во времена катастрофы и были источниками грязи (глины) и воды потопа. И в принципе, от их разрушаюшего действия можно было многим людям спастись.
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Извержение грязевого вулкана Локбатан
В октябре 1977 г. произошло извержение грязевого вулкана Локбатан, одного из крупнейших и активно действующих вулканов Азербайджана. Стихия недр дала о себе знать еще накануне. На¬блюдалось сильное выделение грязи и газа. Местами кратерное поле вулкана напоминало кипя¬щий котел. А ранним утром ок¬рестности огласились гулом, воз¬вестившим о начале извержения. Вскоре последовал мощный взрыв. Над вершиной вулкана под¬нялся ревущий столб огня высо¬той 350 м. Это воспламенилась вырвавшаяся из земных глубин газовая струя. Огромное оран¬жево-красное зарево осветило всю округу. В близлежащих по¬селках, в радиусе нескольких де¬сятков километров, в это время было светло, как днем. Вулкан выбросил около 30 млн. м3 при¬родного газа и более 150 тыс. м3 грязевулканической брекчии. Локбатан — «мировой рекорд¬смен» по числу извержений. На¬чиная с 1828 г. этот вулкан извер¬гался 17 раз! Он находится в 15 км от Баку. Подобные извержения в Азер¬байджане происходят довольно часто. В год приходится в сред¬нем 2—3 извержения, иногда и больше. За последние 20 лет, в связи с общим усилением тектониче¬ских движений на Кавказе, участи¬лись извержения грязевых вулка¬нов. Начиная с 1958 г. произошло 53 извержения 38 вулканов. Неко¬торые из них (Айрантекян, Локба¬тан и др.) за этот период извер¬гались несколько раз.
20 сентября 2012 года в 09:00 произошло извержение вулкана в Гарадагском районе в посёлке Локбатан. Подобного рода явление было в 2007 году когда из за больших накоплений газа извергался грязевой вулкан.
Айзербаджан – регион с активными грязевыми вулканами: наибольшее число извержений отмечено: 6 – в 1926 и 1970 гг., 5 – в 1902, 1923, 1933, 1950, 1953, 1960 и 1969 гг.; 4 – в 1912, 1915, 1927, 1941, 1954, 1958 и 1976 гг. В целом, в Азербайджане извер¬жения грязевых вулканов происхо¬дят через каждые 2-5 лет.
Изврежение грязевого вулкана в Азовском море:
Около ст. Голубицкой.
Судя по датам видео, похожему ракурсу съемки, этот вулкан на Азовском море извергался не раз
Другие примеры:
Извержение в 1870 г. грязевого вулкана – Замбе (Колумбия), рас¬положенного в Карибском море против устья р. Магдалены, по внешнему виду походило на огне¬дышащую гору, столб огня кото¬рой освещал окрестности на 30 км. Извержению вулкана предшество¬вал сильный подземный гул, после чего поднялся огромный огнен¬ный столб, который, постепенно ослабевая, горел около 11 суток. Картина сходная с извержением вулканов Азербайджана. Извержение одного из вулка¬нов Румынии в 1933 г. сопровож¬далось горением столба газов высотой в 300 м. Грязевой вулкан «Чертова доро¬га» на южном побережье о-ва Тринидад относится к вулканам, которые периодически (через каждые 10—15 лет) извергаются. Потоки грязевулканической брек¬чии языками изливаются в море. На этом же острове в 1906 г. про¬изошло сильное извержение гря¬зевого вулкана «Чертов дровяной двор», под продуктами излияния которого была погребена окру¬жающая растительность. В период одного из бурных из¬вержений вулкана Сассуоло, близ г. Модена (Северная Италия), объ¬ем излившейся грязи достиг 1,5 млн. м3.
Источник
Подборка информации о грязевых вулканах в советском научном издании: Грязевые вулканы. – М.: Знание, 1978. – 56 с.
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Еще одно явление выхода грязевых масс:
Alek Polek в комментариях:
Лично пережил сильное землетрясение в Новой Зеландии в 2011 и был свидетелем явления которое называется разжижение грунтов или liquefaction. После землетряса жидкую глиноподобную субстанцию выперло наверх и многие районы города погрузились в глину, вернее глина залила всё и строения и машины. В некоторых местах высота заноса была до метра, потом выгребали весь город эксковаторами и над городом в течении года соял пылевой белый туман.
Вот видео автора:
Там на 5.45 автор у друга во дворе и весь двор имеет глиняный занос на 20 сантиметров.
Аналогичный пример из Японии, но в сънятый в реальном времени. Выход грязевых масс. Они и могли быть причиной занесения строений, построенных в начале 19в. Не исключено, что это выход грунтовых вод, которые при землетрясении просачиваются сквозь грунт.
Подобных примеров, оказывается, много:
На этом видео, по всей видимости, выход грунтовых вод. Спонтанный грязевой вулкан.
Скрин с этого видео. Чем не грязевой вулкан в миниатюре?
Появившиеся кратковременные грязевые вулканы во время землетрясения и афтершоков
Продолжение следует…
Причиной разверзания земных недр могло послужить множество событий. И сдвиг полюсов (недокувырок по Джанибекову) и падение крупного астероида или планетоида (версии Д.Мыльникова и О.Павлюченко – как авторов, наиболее детально об этом рассказавшие на видео и в статьях). А так же процесс расширения Земли (по Ларину или по И.Белозерову (расширение ядра Земли, состоящей из нейтронной материи)).
О причинах глобального катаклизма гадать можно долго. Пока их рассмотрение отложим. Вернемся к самим процессам, которые происходили на Земле в тот момент, а именно – возникшие не только классические магматические вулканы, но и довольно редкие в наше спокойное геологическое время – грязе-водяные.
В начале давайте убедимся, что внутри Земли и в самом деле имеются подземные океаны, которые способны выходить на поверхность
Глава 1. Подземные океаны.
Информацию о них я указывал в серии статей «Факты о потопе». Частично продублирую, дополняя новыми данными:
В недрах Земли обнаружены огромные запасы воды
Ученые обнаружили огромные запасы воды в недрах нашей планеты на глубине порядка 500-650 км. По приблизительным оценкам объемы этого скрытого подземного резервуара в три раза превышают объемы мирового океана.
Вода там находиться в довольно необычном состоянии, будучи заключенной внутри минерала рингвудита, существование которого долгое время оставалось под вопросом. Рингвудит – полупрозрачный минерал серо-голубого цвета из группы оливиновых. Формируется в условиях с экстремальными температурой и давлением из минералов вадслеита и форстерита. Залегает в слое нижней мантии на глубине в 520 – 660 км, то есть где-то между ядром и земной корой.
Природного рингвудита еще никто никогда не видел по понятным причинам, однако команде геофизика Стивена Джейкобсена из Северо-Западного университета удалось синтезировать этот минерал в лабораторных условиях. Ряд исследований показал, что рингвудит действительно может содержать воду и даже абсорбировать ее подобно губке. Форма хранения воды в данном материале кардинально отличается от жидкой и других агрегатных фаз, вместо этого она захватывается в так называемую молекулярную ловушку особой кристаллической структурой с кубической сингонией и переходит в форму гидроксид-ионов (соединения гидроксильных групп).
Предположения о том, что в переходном слое мантии может содержаться большое количество воды в составе природных минералов высказывались еще давно, в частности данная гипотеза неоднократно использовалась в теориях, пытающихся объяснить земное происхождение воды. Подтверждение же было получено совсем недавно командой доктора Джейкобсена.
В результате очень продолжительного эксперимента ученые анализировали данные, получаемые с 2000 сейсмографов, которые были равномерно разбросаны по всей территории США. Анализ движения сейсмических волн, порожденных землетрясениями разной интенсивности, позволил выявить неравномерность их скорости: на участке мантии с 520 до 660 км скорость прохождения волны существенно снижалась, а затем возвращалась до прежних значений. Это означало, что переходный слой мантии состоял из пород насыщенных водой, которые и заставляли замедляться сейсмо-волны.
Предварительные данные свидетельствуют, что запасы воды в подземном океане из рингвудита троекратно превышают объем мирового океана. Еще более примечателен тот факт, что обследованы недра Земли были только под территорией Соединенных Штатов, а исключать вероятность существования подобных резервуаров в других участках планеты никак нельзя.
Открытие огромного подземного океана дало вторую жизнь теориям и гипотезам о внутреннем, т.е. земном происхождении воды. Согласно им океаны постепенно наполнялись водой из недр планеты, которая могла подниматься на сушу, например, вместе с лавой при извержении вулканов.
Источники:
[Spoiler (click to open)]http://wildwildworld.net.ua/articles/v-nedrah-zemli-obnaruzheny-ogromnye-zapasy-vody
https://lenta.ru/news/2016/11/22/brucite/
***
Наша планета опутана сетью сейсмографов – приборов, которые регистрируют землетрясения, вычерчивая их характеристики – сейсмограммы. Сравнивая записи, сделанные в разных районах, можно проследить, как волны от ударов стихии распространяются в земной коре и мантии. Вот этими данными, собранными за много лет, и воспользовались американские исследователи — Майкл Вайсешн (Michael Wysession), профессор сейсмологии Вашингтонского университета (Сент-Луис), и его студент-дипломник Джессе Лоуренс (Jesse Lawrence), ныне работающий в Калифорнийском университете (Сан-Диего). Всего они изучили 600 тысяч сейсмограмм. Результаты их обработки потрясли ученых. Потому что демонстрировали: по крайней мере в двух местах — под восточной частью континента Евразия и под Северной Америкой располагаются огромные резервуары воды.
Об этом свидетельствует картина затухания продольных сейсмических волн, — говорит профессор, – она характерна именно для воды.
Ученые составили трехмерную модель прозондированных недр. И уверяют: воды там не меньше, чем в Северном ледовитом океане. Расположена она на глубинах от 1200 до 1400 километров.
Районы аномального затухания сейсмических волн отмечены на карте красным цветом. Именно под ними, возможно, и расположены подземные океаны.
Академик РАН Эрик Галимов назвал гипотезу Вайсешена «вполне правдоподобной». А чуть раньше американцев морскую воду под поверхностью Земли обнаружили английские ученые из Манчестерского университета. Распознали ее следы в углекислом газе, вырывающимся с глубины около 1500 километров. Но им не поверили. Даже после статьи в авторитетном журнале Nature.
То есть, всегда там была. Однако, многие исследователи полагают: периодически глубинная вода выходит на поверхность. И наоборот, океанская – та, что снаружи – «просачивается» вглубь. Говоря научным языком, объем земной гидросферы может меняться. Скорее всего, от подвижек в коре и мантии планеты.
Кстати, на дне океана есть странные дырки, из которых ключом бьет вода с температурой в 400 градусов. Их называют «черными курильщиками».
Не исключено, что в допотопные времена подземные резервуары основательно прорвало. И началось катастрофическое извержение горячей соленой воды с паром, как из лопнувшего котла. Уровень мирового океана поднялся, а сверху от сконденсированного пара еще и ливень хлынул — на 40 дней и 40 ночей. Вот и получился Всемирный потоп. А потом воду засосало обратно внутрь.
Это значит, по крайней мере, теоретически, что подобное катастрофическое явление может повториться. Причем так, что и Арарата видно не будет. Вайсешен пугает, что ниже обнаруженных им океанов — в тех областях земной мантии, которые еще не обследованы, тоже есть вода. Очень много воды. Ее объем, по оценкам профессора, может в пять раз превышать емкость всех наружных океанов.
Источник
Откуда в глубинах Земли столько воды? Мое мнение – она там постоянно образуется. Идет дегазация водородом, который может окисляться в породах, либо взрываться после скопления в «пробках» при наличии кислорода. Не исключаю что именно это является причиной землетрясений, а не случаи землетрясений от сдвига литосферных плит. Слышал про информацию, что сеймограммы землетрясений идентичны сейсмограммам сильных взрывов.
Российские ученые стали соавторами открытия огромного подземного океана. Его объем в разы превышает все известные запасы воды на планете. Вода распределена в породах на глубинах 400-600км. Минерал, содержащий воду назвали рингвудит.
Новость, подхваченная РЕН-ТВ:
Но есть подземные океаны и на глубинах всего в сотни метров:
Горячий океан под Западной Сибирью
Геотермальная вода.
Когда в пятидесятых годах нефтеразведчики из пробуренных скважин получили горячую воду, радости ни у кого эта вода не вызвала. Нужна была нефть, нефть и только нефть. Как-то не сразу очертились берега западносибирского подземного геотермального моря. А когда приблизительно измерили его площадь, то оказалось… три миллиона квадратных километров!
Площадь Средиземного моря почти вдвое меньше. И по запасам воды — горячей воды! — подземное море больше. Не менее чем триллион кубических метров воды вобрало в себя это море. Два Средиземных моря кипятка!
Глубины горячего подземелья еще плохо промерены. Во всяком случае, подземный бассейн немелководен — три тысячи метров его средняя глубина. При дальнейшем изучении может оказаться, что объем его в пять раз больше Средиземного, а может быть, и в двадцать пять!
В этом море вода не плещется, она занимает пустоты осадочных пород. Море — губка, причем губка не простая, а слоеная, как пирог.
Верхний слой подземного моря холодный. Он питает глубокие колодцы чистой водой, попробовав которую чувствуешь, как сводит зубы. Под пресной водой слой теплого раствора со значительными дозами йода, брома и других элементов.
Подземный океан имеет ориентировочную площадь приблизительно 3 млн. кв. км. На этой территории можно было бы свободно разместить Баренцовое, Каспийское и три Черных моря. За подсчетами ученых, подземный океан вмещает свыше 65 тыс. куб. км воды. Еще одна особенность: в отличие от обычных, так сказать, наземных океанов, вода в этом “подпольном” океане пресная.
Подземный океан имеет глубину относительно земной поверхности от нескольких десятков метров на юге и до двух и даже трех километров на севере. Как известно, чем дальше в глубь земли, тем теплее, поэтому возникает еще одна, важнейшая особенность этого подземного “чуда”: если на “южном берегу” подземного океана – где-то под Бийском, Семипалатинском или Кустанаем – температура воды достигает лишь +5 – +10 градусов Цельсия, то дальше на север, на широте Павлодара, Петропавловска, Томска, где глубина составляет уже 500–600 м, термометр в буровой скважине показывает +25 градусов по Цельсию. Еще более горячая вода (+75 градусов Цельсия) выявлена на глубине 1,5 км близ города Тюмень. А там, где приходится бурить буровые скважины на глубину 2,5–3 км, временами на высоту до 50 м вырываются фонтаны настоящего кипятка. Температура одного из таких искусственных гейзеров (в Колпашеве) достигает +125 градусов Цельсия! Правда, эта вода не закипает, так как находится под большим давлением. Ученые считают, что на севере этот необыкновенный подземный океан идет под дном Карского моря.
Водные запасы подземного океана практически неисчерпаемые. Ученые подсчитали: даже когда каждый день брать 2,5 млн. куб. м воды, то за 100 лет это составляло бы лишь 1 % воды, которая есть в океане. На земном шаре есть еще много подземных водных бассейнов, но Западно-Сибирский подземный океан, безусловно, наибольший.
Источники:
[Spoiler (click to open)]http://skybox.org.ua/podzemnyi-okean
http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/6019/
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Из книги “В мире занимательных фактов”, 1965г.: “Учеными установлено, что на территории Западной Сибири существует подземный горячий океан,океан, равный по площади Баренцеву, Каспийскому и трем Черным морям, или 3 млн.кв.км. Его южная “береговая линия” проходит через Красноярск, Семипалатинск, Кустанай, где от поверхности земли до поверхности океана всего несколько десятков метров. Температура воды здесь на 5-10градусов выше 0. Чем дальше на Север, тем глубже под землю уходит водоносный слой, тем горячее становится вода! В районе Омска и Ханты-Мансийска на площади около млн. кв.км. и глубине 2,5-3км температура воды достигает 100, а местами и 125 градусов выше 0.
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Правительство Китая в 1980-х годах занялось активным изучением безжизненного края пустыни Такла-Макан. Нефть, как и полагали, была обнаружена.
Но, как оказалось, черное золото – это не главное богатство пустыни. Специалисты из Китайской Академии Наук обнаружили, что в этой безжизненной местности происходит аномально высокое поглощение углекислого газа. Подобные процессы обычно наблюдаются над лесами или водными объектами, но для пустыни это нехарактерно. Заинтересовавшись этим феноменом, ученые отправились на поиски его причины. Удивлению не было предела, когда под толщами песка были обнаружены колоссальные запасы воды. По приблизительным оценкам, объемы находящейся под пустыней воды превышают запасы Великих озер в Америке в разы. Правда, внезапная радость от находки несколько омрачалась тем фактом, что вода имеет высокую степень минерализации и не пригодна для питься. Но ее вполне можно использовать для нужд промышленности или сельского хозяйства.
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К этому месту мы еще вернемся, но позже
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Рекомендую посмотреть этот фильм о том, как М.Каддафи в Ливии сооружал подземную реку.
Интересно, что стало с этим проектом? В фильме сказано, что только на территории Ливии под землей находится четыре озера. Три из них составляют суммарно в объеме 35 куб. км. Объем воды в подземных озерах сопоставимо с объемом воды в р.Нил, которая протечет в течении 200 лет. Вода качается по 270 шахтам с километровой глубины в трубы, которые подают ее в города и на поля. Или подавали.
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Отдельная тема наличия огромных объемов воды в неглубоких пластах земли – артезианские скважины:
В земле на глубинах до 500 м множество водонасыщенных слоев. Самые мощные из них – артезианские
Карта некоторого числа пробуренных артезианских скважин в московской области и их глубины. Для справки: оптимальный дебит артезианской скважины соответствует 3,0 кубометра воды в час.
Кому интересно, здесь можно прочесть данные по апшеронским горизонтам. Дебиты этих артезианских скважин изменяются от 3-4л/сек до 10-15л/сек при высоте самоизлива в начальный момент эксплуатации 16-19 метров!!! Т.е. после буровых работ вода сама какое-то время выходит под давлением.
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Думаю, фактов наличия в глубинах Земли огромных объемов воды намного больше. Но и этих хватает для того, что бы сделать вывод – мы мало что знаем о строении Земли. А если что-то знаем – не учитываем это.
Другой вопрос: могут (или могли?) эти подземные океаны выходить на поверхность? Положительным ответом на этот вопрос являются грязевые вулканы нашего времени и прошлого.
Глава2. О природе грязевых вулканов
Грязевые вулканы представляют собой широко распространенное геологическое явление. На нашей планете насчитывается более 1700 надводных и подводных грязевулканических образований. Некоторые вулканы – гиганты, особенно часто встречающиеся на территории Азербайджана, имеют высоту 400-450 м, площадь кратерной площадки достигает 900-1000 м2, а общий объем твердых выбросов в момент извержения превышал 2400 млн м3.
Обычная грязевулканическая деятельность четко распадается на два периода. Извержения начинаются со взрыва газов в кратере, разрушения кратерной пробки и выхода на поверхность потоков полужидких грязевых брекчий, содержащих большие количества воды, нефти, сероводорода и рассеянных сульфидов. Одновременно из жерла вулкана выбрасываются твердые обломки пород, нередко происходит самовозгорание углеводородных газов.
Геологи считают, что есть зоны складчатости, в которых накапливаются терригенно-глинистые отложения и формируются мощные толщи глин со сверхвысокими пластовыми давлениями флюидов (СВПД). Грязевулканйческие провинции Крымо-Кавказского и Кавказско-Каспийского регионов как раз являются такими территриями.
Действительно, в районе Керченского полуострова мощность майкопских глин достигает 1500 м, в Прикаспийско-Кубанской области майкопские и подстилающие их коунские глины имеют мощность в 2000 м, на Апшероне – 1600 м, а в Шемахино-Кобыстанском районе – более 2000 м. Для всех этих районов особенно типичны огромные СВПД. Т.е. на этих территориях сосредоточены мощные пласты жидких глин.
Потенциальные возможности таких грязевулканических пластов хорошо раскрываются при исследовании аварий нефтяных скважин.
Первый очень распространенный случай описан А.Г.Дурмишьяном и Н.Ю. Халиловым в связи со сверхвысокими пластовыми давлениямн в структурах Бакинского архипелага. Здесь при бурении ряда скважин наблюдался прихват инструмента, сужение ствола скважины, выбросы труб и выпирание глинистой массы на поверхность. Так, например, бурение скв. 42 на грязевом вулкане Дашгиль завершилось тем. что из забоя была выброшена вся колонна бурильных труб длиной в 2500 м, которая силой выброса оказалась кольцеообразно уложенной вокруг буровой вышки. Значительно чаще из забоя скважины бурильный инструмент вытеснялся пластичной глинистой массой, напоминавшей грязебрекчии, а затем эти скопления грязи выдавливались из ствола наподобие диапира.
Другой случай ассоциируется с появлением так называемых “буйных скважин”, широко распространенных в США (штаты Техас и Луизиана), а также в Бакинском районе. Аварии в этом случае сопровождаются внезапным выделением большого количества воды и газа, провалом буровой и образованием округлых воронок диаметром 200-250 м. В течение длительного времени после аварии (8-10 лет) вода вы-носит на. поверхность огромное количество глинистого материала.
В бурении эти явления называются «грифон» или водогрязепроявления.
Грифон в бурении:
Грифон – внезапный прорыв на поверхность флюида (и газа), движущегося под большим давлением по затрубному пространству буровой скважины.
Возникает вследствие нарушения природного гидродинамичного равновесия в результате нагнетания теплоносителя под давлением, близким к горному, при эксплуатации месторождений нефти и газа, подземной выплавке серы.
Грифон сопровождается образованием кратеров, диаметр воронки которых иногда достигает несколько десятков и даже сотен метров. Иногда вокруг скважины, находящейся в аварийном состоянии, возникает несколько грифонов. Часто грифоны сопровождаются пожарами.
Обратите внимание на напор грязеводопесчаной смеси. Аналогичные по силе выбросы могли происходить и при геологических разломах. И намывание целых локальных пустынь из песка.
Аналогия в поведении нештатных буровых работ на скважинах и грязевых вулканов косвенно подтверждает представления об условиях и механизме формирования грязевулканических очагов.
Случались и природного происхождения грифоны, вот пример:
11 апреля 1932 года на острове Свиной в каспийском море произошла катастрофа!
С 2 июня 1891 г. здесь располагался маяк. Катастрофа произошла 11 апреля 1932 г. В 18 часов 30 минут раздался сильный гул. Земля задрожала. Огромное черное облако, вырвавшееся на поверхность, окутало часть острова и маячную башню. Все обитатели, в панике покинув дома, бросились на пристань к кулазам (парусная рыбацкая лодка), пытаясь спастись в море. В этот момент прогремел взрыв, породив огненный вихрь, в мгновение накрывший большую часть острова и людей. Огненный вихрь бесчинствовал не более 10-15 минут. Уже к 18:40 огонь локализовался над кратером, постепенно затухая. На острове горели здание сирены, служебные помещения, сигнальная мачта, пристань. Сгорела вся зелень и домашние животные
Из 18 служащих, находившихся в момент катастрофы на острове, погибло 13 человек, около трети острова было залито густой изверженной грязью толщиной 6 — 8 м, остальная часть сильно обожжена.
Источник
Подробнее о природе грязевых вулканов можно прочитать здесь:
[Spoiler (click to open)]http://fluidolit.ucoz.ru/publ/publikacii/o_prirode_grjazevykh_vulkanov/2-1-0-2 или скачать сдесь http://fluidolit.ucoz.ru/load/publikacii/o_prirode_grjazevykh_vulkanov/2-1-0-5
Много ли грязевых вулканов на Земле? Геология признает не так уж и много таких мест. В основном – это все активные территории с выходами флюидов.
Распределение грязевых вулканов. Активные области
Карта расположения грязевых вулканов Керченско-таманского региона
Но по моему мнению, огромные территории на Земле – с уснувшими грязевыми вулканами, следы которых затерты эрозией. Возможна, подобные пейзажи:
Огромная территория с уснувшими грязевыми вулканами. Ссылка на карту
Морфогенетические типы грязевых вулканов Крыма, Кавказа и Западной Туркмении. I — диапиры:
а — глинистый, б — песчаный, в — конгломератоглыбовый; II — конусовидные постройки из покровов
грязебрекчий; III — вулканы, образующие полужидкий покров; IV — провал грязевулканической постройки:
г — вдавленная синклиналь, д — кратерное озеро.
Некоторые типы грязевых вулканов коррелируют с моей версией, высказанной в статье Когда расширялась Земля. Часть 2. Я все больше убеждаюсь в том, что гранитоиды (столбы, останцы) – это выходы песчаных и грязевых масс с особым химическим содержанием жидких минералов, флюидов. Которые на поверхности кристаллизовывались или каменели. О самих флюидолитах будет чуть позже.
Есть примеры катастрофических извержений грязевых вулканов и в нашей истории:
Так, например, вулкан Джау-Тепе (Керченский полуостров) с 1864 по 1942 г. извергался 7 раз, Туорогай (Азербайджан) с 1841 по 1950 г. – 6 раз, тогда как в течение XX столетия зафиксировано только 2 извержения вулкана Шуго (Тамань).
Самый большой грязевой вулкан Крыма Джау-Тепе находится недалеко от трассы Керчь-Феодосия у села Вулкановка, и его легко заметить прямо с дороги. Холм высотой около 70 метров с круглыми склонами резко выделяется на фоне степной местности. Впервые о вулкане стало известно в 17 веке, когда грязевой поток уничтожил селение, располагавшееся на склоне холма. В следующий раз вулкан проснулся уже в 20 веке, в 1914 году, и был подробно описан очевидцами. Извержение длилось около 20 минут, но сопровождалось сильным гулом и выбросом грязи на высоту 40-60 м. Из кратера вытекал грязевой поток шириной 125 м, длиной около 500 м и толщиной более 2,5 м. В это время над Джау-Тепе поднимался тёмный столб дыма и белое облако газа и пара. Последние 60 лет грязевой вулкан не подавал признаков жизни, но затих он навсегда или лишь временно, ученые сказать не могут.
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Есть и огромные грязевые вулканы с явно выраженной кальдерой:
Грязевой вулкан Шуго, один из крупнейших действующих грязевых вулканов в Краснодарском крае. Вулкан находится в сорока пяти километрах от Темрюка, в районе станицы Варениковская Крымского района.
Возможно, именно такие образования во времена катастрофы и были источниками грязи (глины) и воды потопа. И в принципе, от их разрушаюшего действия можно было многим людям спастись.
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Извержение грязевого вулкана Локбатан
В октябре 1977 г. произошло извержение грязевого вулкана Локбатан, одного из крупнейших и активно действующих вулканов Азербайджана. Стихия недр дала о себе знать еще накануне. На¬блюдалось сильное выделение грязи и газа. Местами кратерное поле вулкана напоминало кипя¬щий котел. А ранним утром ок¬рестности огласились гулом, воз¬вестившим о начале извержения. Вскоре последовал мощный взрыв. Над вершиной вулкана под¬нялся ревущий столб огня высо¬той 350 м. Это воспламенилась вырвавшаяся из земных глубин газовая струя. Огромное оран¬жево-красное зарево осветило всю округу. В близлежащих по¬селках, в радиусе нескольких де¬сятков километров, в это время было светло, как днем. Вулкан выбросил около 30 млн. м3 при¬родного газа и более 150 тыс. м3 грязевулканической брекчии. Локбатан — «мировой рекорд¬смен» по числу извержений. На¬чиная с 1828 г. этот вулкан извер¬гался 17 раз! Он находится в 15 км от Баку. Подобные извержения в Азер¬байджане происходят довольно часто. В год приходится в сред¬нем 2—3 извержения, иногда и больше. За последние 20 лет, в связи с общим усилением тектониче¬ских движений на Кавказе, участи¬лись извержения грязевых вулка¬нов. Начиная с 1958 г. произошло 53 извержения 38 вулканов. Неко¬торые из них (Айрантекян, Локба¬тан и др.) за этот период извер¬гались несколько раз.
20 сентября 2012 года в 09:00 произошло извержение вулкана в Гарадагском районе в посёлке Локбатан. Подобного рода явление было в 2007 году когда из за больших накоплений газа извергался грязевой вулкан.
Айзербаджан – регион с активными грязевыми вулканами: наибольшее число извержений отмечено: 6 – в 1926 и 1970 гг., 5 – в 1902, 1923, 1933, 1950, 1953, 1960 и 1969 гг.; 4 – в 1912, 1915, 1927, 1941, 1954, 1958 и 1976 гг. В целом, в Азербайджане извер¬жения грязевых вулканов происхо¬дят через каждые 2-5 лет.
Изврежение грязевого вулкана в Азовском море:
Около ст. Голубицкой.
Судя по датам видео, похожему ракурсу съемки, этот вулкан на Азовском море извергался не раз
Другие примеры:
Извержение в 1870 г. грязевого вулкана – Замбе (Колумбия), рас¬положенного в Карибском море против устья р. Магдалены, по внешнему виду походило на огне¬дышащую гору, столб огня кото¬рой освещал окрестности на 30 км. Извержению вулкана предшество¬вал сильный подземный гул, после чего поднялся огромный огнен¬ный столб, который, постепенно ослабевая, горел около 11 суток. Картина сходная с извержением вулканов Азербайджана. Извержение одного из вулка¬нов Румынии в 1933 г. сопровож¬далось горением столба газов высотой в 300 м. Грязевой вулкан «Чертова доро¬га» на южном побережье о-ва Тринидад относится к вулканам, которые периодически (через каждые 10—15 лет) извергаются. Потоки грязевулканической брек¬чии языками изливаются в море. На этом же острове в 1906 г. про¬изошло сильное извержение гря¬зевого вулкана «Чертов дровяной двор», под продуктами излияния которого была погребена окру¬жающая растительность. В период одного из бурных из¬вержений вулкана Сассуоло, близ г. Модена (Северная Италия), объ¬ем излившейся грязи достиг 1,5 млн. м3.
Источник
Подборка информации о грязевых вулканах в советском научном издании: Грязевые вулканы. – М.: Знание, 1978. – 56 с.
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Еще одно явление выхода грязевых масс:
Alek Polek в комментариях:
Лично пережил сильное землетрясение в Новой Зеландии в 2011 и был свидетелем явления которое называется разжижение грунтов или liquefaction. После землетряса жидкую глиноподобную субстанцию выперло наверх и многие районы города погрузились в глину, вернее глина залила всё и строения и машины. В некоторых местах высота заноса была до метра, потом выгребали весь город эксковаторами и над городом в течении года соял пылевой белый туман.
Вот видео автора:
Там на 5.45 автор у друга во дворе и весь двор имеет глиняный занос на 20 сантиметров.
Аналогичный пример из Японии, но в сънятый в реальном времени. Выход грязевых масс. Они и могли быть причиной занесения строений, построенных в начале 19в. Не исключено, что это выход грунтовых вод, которые при землетрясении просачиваются сквозь грунт.
Подобных примеров, оказывается, много:
На этом видео, по всей видимости, выход грунтовых вод. Спонтанный грязевой вулкан.
Скрин с этого видео. Чем не грязевой вулкан в миниатюре?
Появившиеся кратковременные грязевые вулканы во время землетрясения и афтершоков
Продолжение следует…
Источник: sibved.livejournal.com