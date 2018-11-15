Грязевые вулканы – причина потопа. Часть 8
09:18. 15 ноября 2018 Просмотров - 178 Нет комментариев Опубликовал: brahman
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Продолжаю подборку из информации о местах и природных объектах, которые, по всей видимости, являлись источниками воды, жидких грязевых масс (глины, извести, галечных пород), выходящих из недр Земли во время катастрофы и которые образовывали показанные ниже холмы, горы, возвышенности.
Существуют огромные залежи породы Траверти́н. Это известковый туф, поликристаллическая хрупкая тонкозернистая гомогенная горная порода, образованная минералами карбоната кальция (в основном арагонит с меньшей долей кальцита), известковые отложения углекислых источников. Образуется в результате осаждения карбоната кальция из воды этих углекислых источников. Также выделяется из подземных вод в пещерах, образуя сталактиты и сталагмиты. Травертин образуется в результате удаления из растворов, содержащих растворимый бикарбонат кальция, диоксида углерода, обычно происходящего с падением давления, связанного с выходом подземных вод на поверхность.
Источник
Травертиновые террасы, Йеллоустонский национальный парк, США
Памуккале. Турция
Для образования этих толщ, по-сути известняка, не нужны миллионы лет – достаточно максимум сотен.
Скорость накопления показательна на этой фотографии
Пудостский камень, который добывали около Питера и который каменел после добычи – тоже минеральный туф, травертин. Про использование в строительстве этой породы во многих строениях в С-Петербурге я писал здесь
То, что известняк и мрамор могли образоваться аналогично травертину, а не путем накопления ракушек аммонитов и других моллюсков, образующие известковый панцирь, говорит следующая новость:
Ученые проанализировали изотопный состав окаменелых раковин древних моллюсков, найденных в Южной Дакоте в отложениях известняка. Исследователи установили, что в раковинах повышено содержание изотопа углерода 13C. Такую особенность химического состава ученые объясняют тем, что обладатели раковин жили в местах выхода метана.
Вероятно метан – продукт дегазации и выхода минеральных вод, которую они использовали для строительства своего панциря. Но основные отложения извести происходили за счет механизма, описанного выше.
Источник
Если ехать с Саяногорска в сторону Саяно-Шушенской ГЭС, то справа у Енисея можно увидеть на вершине горы мраморный карьер (лучше виден в обратном направлении этого маршрута):
Не исключаю, что это месторождение мрамора образовано подобно Памуккале в Турции. Только Памуккале продолжает накапливать свои толщи каменной извести, которые превратятся в мрамор, а здесь этот процесс выхода воды закончен.
***
Вулканы Хакасии
Официально, геологи признают, что в Хакасии находятся палеовулканы: Сарахтаг, Чалпан, Туим, Ефремкин, Кошкулак, Карлыган. Высоты 740, 890, 610, 270, 120, 490 м соответственно.
Но не так широко известно вот про эти конусы – рядом с озером Белё находятся интересные остроконечные сопки:
В геологии их называют: базальтовые трубки быстрого подъема, насыщенные мантийными ксенолитами.
Порода, их слагающая: ксенолиты лерцолитов. Более подробно про это.
Выглядит как спрессованный крупный песок. По всей видимости, это не магматическая порода, т.к. температуры плавления у разных минералов разная. Хотя, геология утверждает, что это так закристаллизовалась магма – отдельными зернами минералов, даже отдельными кусками.
Мое мнение, эти образования – источники воды и грязи в прошлом.
В Хакасии есть и пещеры в структуре гор:
Пещера в структуре г.Кошкулак. Подробнее про нее.
Многие пещеры – это не эрозия от стекающих в карстовый провал вод, а наоборот – выход мощных потоков на поверхность.
В хакасской степи можно повсеместно встретить вот такую слоистую породу, плитняк:
По всей видимости, она образована слой за слоем стекающей (или вытекающей) жидкой грязью. Из грязевых сопок, показанных выше.
Подробнее про это место
Взгляд геологии на эти вулканы.
***
Рассказ моего друга в ВК:
Недавно путешествовал, вот хочу немного поделиться вкратце о самом интересном про Камбоджу.
В районе города Сием Рип есть национальный парк Пном Кулен. Так же рядом находиться великий Ангкор Ват, но немного в другом направлении, а если быть точнее там вообще целая сеть храмов подобных Ангкору. В этом парке Пнум Кулен на вершине горы есть такое место куда могут привезти на машине туристов, посмотреть на водопады и местные святые места. Водопады несомненно красивые, но я как любитель странностей истории сразу обратил внимание на лингамы которые были сделаны на дне реки. Место Тысячи лингамов, так местные называют. А именно для чего они их там делали? Вернусь позже к этой теме.
Геология горы очень странная, все в наплывах рек текшей жижи которая застыла в камень. Сейчас эти горы покрыли леса. Идя вдоль этой реки местный парень привел меня к “дырам” размером от 2-4 м2 и глубиной 1-2м, на дне дыр песок и заполненные чистейшей водой. Местные разговаривают с акцентом и понять их англ. очень сложно. Как я понял что это за есть те самые родники, изредка бывают времена когда уровень в дырах повышается и вода наполняет эту речушку что делает более красочными водопады.
Мое предположение эти холмы-горы появились от какой то силы, возможно вода выдавила, все продолжалось это массовым затоплением субстанцией которая со временем затвердела. Все их невозможные постройки выполнены из нее. Используя смеси этого раствора с местными песками.
По поводу лингамов на дне реки. Предполагаю культ Карго, там местные торгаши продавали ломанные камни с вкраплением золотистых крупинок. Вряд ли золото, но блестит здорово. На медь не похоже. Кхемеры только машут головой, рассказать ничего не могли по поводу этих камней. Следовательно я пришел к предположению, что лингамы, как бы стационарные приспособления для намывания драг металлов. Очень удобно: приходи, собирай в них частицы металла через какое то время, не нужно намывать как старатели бесконечно находясь в реке. Как то так. Самое неудачное что у меня сел фотоаппарат на телефоне. Фотки сейчас приложу из сети что бы стало понятно.
Как вариант, были мощные взрывы изначально, что раскидало по горе большие полутвердые глыбы. Потом уже остаточным давлением текла “жижа”
Официальное объяснение про лингамы
Зачем согнутым стоять если можно сделать отстойники “Лингамы”?
Источник воды
Источник воды Пнум Кулен
Ряд видео из этого места, где видно, что это большие родники, бьющие из недр Земли:
[Spoiler (click to open)]https://youtu.be/U5r4mQrjzao
https://youtu.be/RDJa1fKHOq4
https://youtu.be/RDJa1fKHOq4
https://youtu.be/uPNgoC_92-k
с 4-й минуты
https://youtu.be/KnLG3BI9OaQ
С гор стекают огромные потоки воды, образуя водопады. В горах на таких широтах нет ледников. Откуда столько воды? Скорее всего – это остаточные объемы воды, выходящие на поверхность через тело горы. Гора была ранее выдавлена ими.
Есть даже мегалиты, которые могут говорить, что они – это окаменевшие остатки от выхода грязевых масс (с песком или иными минералами).
Местные жители ранее делали в этих незатвердевших массах вот такие изображения своих Богов.
И массы использовали для строительства – формовали блоки
Вид на холмы в этих местах. Подробнее
***
Известковые сопки о.Бохоль на Филиппинах и в Китае
о.Бохоль, Филиппины. Об этом месте и странностях геологии я писал здесь. Как на самом деле образовались эти известковые холмы – достоверно не знает никто. Геология не дает внятного ответа. Там тоже лишь версии. Все сводится к дну бывшего моря, поднятию платформ и эрозии.
Структура холмов очень рыхлая, случаются оползни. Они не могли быть на дне под толщей воды. Иначе бы порода спрессовалась до состояния твердого известняка или даже мрамора.
izofatov был в этих местах и утверждает, что известковые холмы стоят на глиняных основаниях. Т.е. можно сказать, что это послепотопные образования или межпотопные (как говорит исследователь О.Павлюченко).
В статье по ссылке выше выдвинул версию, что это древние отвалы породы. Но что можно перерабатывать в таких масштабах? И что именно, что даст именно карбонатно-известковый отвал?
Равнина с отдельно стоящими холмами сменяется на территорию, похожую на складчатость. Т.е. все холмы сливаются в цепи и практически в горную систему, состоящую из извести.
Ссылка на карту
Делюсь своим новым пониманием на процесс происхождения таких холмов. Думаю, что все эти конусообразные объекты – это все те же водно-грязевые вулканы. Но по типу источников, из воды которых откладывается травертин. Но мы не видим кальдеры на вершине каждого конуса. Наверное, или выход воды был с постепенным затуханием и затягиванием кальдеры или эрозия сгладила рыхлую породу небольшой кальдеры на вершине. Или и то и другое вместе.
Но для более конкретного ответа на вопрос о происхождении столь необычных конусов из извести нужны геологические исследования и именно с проверкой этой версии. Т.е. поиск источников воды (настоящих или их следов), пустот в теле холмов.
Подобное место далеко не единственное на планете. Пример из Китая:
Подробнее здесь
Все так же «слипшиеся» холмы в практически сплошные горные системы.
Рапсовые поля в Люопинге. Ссылка на карту
Есть вот такое сравнение, аналогия на эти объекты:
Дюны в Эфиопии. Странна форма и расположение песчаных дюн. Ветром такое не создаст, хотя именно так это и объясняется.
Мои две версии:
1. Эти дюны образованы из песка, постепенно вымываемого из недр родниками. Воды в них мало, она либо испаряется на жаре, либо стекает сквозь песок, скапливается ниже в водоупорных слоях.
2. Дюны образованы при горении, вернее окислении на воздухе силанов – газов, соединения кремния с водородом. Т.е. это продукт водородной дегазации. Но этот газ не может существовать в среде, где есть кислород.
Соединений кремния и водорода, разновидностей силанов существует множество (моно, ди, трисилан и т.д.). Силаны воспламеняются на воздухе. Силаны чрезвычайно легко окисляются. Моносилан в присутствии кислорода окисляется со вспышкой даже при температуре жидкого воздуха. В зависимости от условий реакции, продуктом окисления является SiO2 (песок). Это отдельная тема о происхождении песков пустынь.
Либо можно даже объединить эти две версии в одну. Возможно это процессы цепочек превращений: водород при дегазации в недрах соединяется с кремнием, образуется силан. Потом у поверхности эти силаны окисляются, высвобождая воду и песок. Если предположить, что это было в гигантских масштабах, то сейчас мы видим огромные объемы песка в пустынях планеты и отложения и эрозию водами потопа.
***
Вот аналогичный известковый объект на территории России, вернее, был: Самара. Царев курган
В настоящее время этот холм не сохранился. Остатки горы сегодня
В следующей части продолжу список известковых холмов, которые по-всей видимости к древним морям не имеют отношения. А образовались все так же, как и залежи травертина – выходами минерализованных вод.
***
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Продолжаю подборку из информации о местах и природных объектах, которые, по всей видимости, являлись источниками воды, жидких грязевых масс (глины, извести, галечных пород), выходящих из недр Земли во время катастрофы и которые образовывали показанные ниже холмы, горы, возвышенности.
Существуют огромные залежи породы Траверти́н. Это известковый туф, поликристаллическая хрупкая тонкозернистая гомогенная горная порода, образованная минералами карбоната кальция (в основном арагонит с меньшей долей кальцита), известковые отложения углекислых источников. Образуется в результате осаждения карбоната кальция из воды этих углекислых источников. Также выделяется из подземных вод в пещерах, образуя сталактиты и сталагмиты. Травертин образуется в результате удаления из растворов, содержащих растворимый бикарбонат кальция, диоксида углерода, обычно происходящего с падением давления, связанного с выходом подземных вод на поверхность.
Источник
Травертиновые террасы, Йеллоустонский национальный парк, США
Памуккале. Турция
Для образования этих толщ, по-сути известняка, не нужны миллионы лет – достаточно максимум сотен.
Скорость накопления показательна на этой фотографии
Пудостский камень, который добывали около Питера и который каменел после добычи – тоже минеральный туф, травертин. Про использование в строительстве этой породы во многих строениях в С-Петербурге я писал здесь
То, что известняк и мрамор могли образоваться аналогично травертину, а не путем накопления ракушек аммонитов и других моллюсков, образующие известковый панцирь, говорит следующая новость:
Ученые проанализировали изотопный состав окаменелых раковин древних моллюсков, найденных в Южной Дакоте в отложениях известняка. Исследователи установили, что в раковинах повышено содержание изотопа углерода 13C. Такую особенность химического состава ученые объясняют тем, что обладатели раковин жили в местах выхода метана.
Вероятно метан – продукт дегазации и выхода минеральных вод, которую они использовали для строительства своего панциря. Но основные отложения извести происходили за счет механизма, описанного выше.
Источник
Если ехать с Саяногорска в сторону Саяно-Шушенской ГЭС, то справа у Енисея можно увидеть на вершине горы мраморный карьер (лучше виден в обратном направлении этого маршрута):
Не исключаю, что это месторождение мрамора образовано подобно Памуккале в Турции. Только Памуккале продолжает накапливать свои толщи каменной извести, которые превратятся в мрамор, а здесь этот процесс выхода воды закончен.
***
Вулканы Хакасии
Официально, геологи признают, что в Хакасии находятся палеовулканы: Сарахтаг, Чалпан, Туим, Ефремкин, Кошкулак, Карлыган. Высоты 740, 890, 610, 270, 120, 490 м соответственно.
Но не так широко известно вот про эти конусы – рядом с озером Белё находятся интересные остроконечные сопки:
В геологии их называют: базальтовые трубки быстрого подъема, насыщенные мантийными ксенолитами.
Порода, их слагающая: ксенолиты лерцолитов. Более подробно про это.
Выглядит как спрессованный крупный песок. По всей видимости, это не магматическая порода, т.к. температуры плавления у разных минералов разная. Хотя, геология утверждает, что это так закристаллизовалась магма – отдельными зернами минералов, даже отдельными кусками.
Мое мнение, эти образования – источники воды и грязи в прошлом.
В Хакасии есть и пещеры в структуре гор:
Пещера в структуре г.Кошкулак. Подробнее про нее.
Многие пещеры – это не эрозия от стекающих в карстовый провал вод, а наоборот – выход мощных потоков на поверхность.
В хакасской степи можно повсеместно встретить вот такую слоистую породу, плитняк:
По всей видимости, она образована слой за слоем стекающей (или вытекающей) жидкой грязью. Из грязевых сопок, показанных выше.
Подробнее про это место
Взгляд геологии на эти вулканы.
***
Рассказ моего друга в ВК:
Недавно путешествовал, вот хочу немного поделиться вкратце о самом интересном про Камбоджу.
В районе города Сием Рип есть национальный парк Пном Кулен. Так же рядом находиться великий Ангкор Ват, но немного в другом направлении, а если быть точнее там вообще целая сеть храмов подобных Ангкору. В этом парке Пнум Кулен на вершине горы есть такое место куда могут привезти на машине туристов, посмотреть на водопады и местные святые места. Водопады несомненно красивые, но я как любитель странностей истории сразу обратил внимание на лингамы которые были сделаны на дне реки. Место Тысячи лингамов, так местные называют. А именно для чего они их там делали? Вернусь позже к этой теме.
Геология горы очень странная, все в наплывах рек текшей жижи которая застыла в камень. Сейчас эти горы покрыли леса. Идя вдоль этой реки местный парень привел меня к “дырам” размером от 2-4 м2 и глубиной 1-2м, на дне дыр песок и заполненные чистейшей водой. Местные разговаривают с акцентом и понять их англ. очень сложно. Как я понял что это за есть те самые родники, изредка бывают времена когда уровень в дырах повышается и вода наполняет эту речушку что делает более красочными водопады.
Мое предположение эти холмы-горы появились от какой то силы, возможно вода выдавила, все продолжалось это массовым затоплением субстанцией которая со временем затвердела. Все их невозможные постройки выполнены из нее. Используя смеси этого раствора с местными песками.
По поводу лингамов на дне реки. Предполагаю культ Карго, там местные торгаши продавали ломанные камни с вкраплением золотистых крупинок. Вряд ли золото, но блестит здорово. На медь не похоже. Кхемеры только машут головой, рассказать ничего не могли по поводу этих камней. Следовательно я пришел к предположению, что лингамы, как бы стационарные приспособления для намывания драг металлов. Очень удобно: приходи, собирай в них частицы металла через какое то время, не нужно намывать как старатели бесконечно находясь в реке. Как то так. Самое неудачное что у меня сел фотоаппарат на телефоне. Фотки сейчас приложу из сети что бы стало понятно.
Как вариант, были мощные взрывы изначально, что раскидало по горе большие полутвердые глыбы. Потом уже остаточным давлением текла “жижа”
Официальное объяснение про лингамы
Зачем согнутым стоять если можно сделать отстойники “Лингамы”?
Источник воды
Источник воды Пнум Кулен
Ряд видео из этого места, где видно, что это большие родники, бьющие из недр Земли:
[Spoiler (click to open)]https://youtu.be/U5r4mQrjzao
https://youtu.be/RDJa1fKHOq4
https://youtu.be/RDJa1fKHOq4
https://youtu.be/uPNgoC_92-k
с 4-й минуты
https://youtu.be/KnLG3BI9OaQ
С гор стекают огромные потоки воды, образуя водопады. В горах на таких широтах нет ледников. Откуда столько воды? Скорее всего – это остаточные объемы воды, выходящие на поверхность через тело горы. Гора была ранее выдавлена ими.
Есть даже мегалиты, которые могут говорить, что они – это окаменевшие остатки от выхода грязевых масс (с песком или иными минералами).
Местные жители ранее делали в этих незатвердевших массах вот такие изображения своих Богов.
И массы использовали для строительства – формовали блоки
Вид на холмы в этих местах. Подробнее
***
Известковые сопки о.Бохоль на Филиппинах и в Китае
о.Бохоль, Филиппины. Об этом месте и странностях геологии я писал здесь. Как на самом деле образовались эти известковые холмы – достоверно не знает никто. Геология не дает внятного ответа. Там тоже лишь версии. Все сводится к дну бывшего моря, поднятию платформ и эрозии.
Структура холмов очень рыхлая, случаются оползни. Они не могли быть на дне под толщей воды. Иначе бы порода спрессовалась до состояния твердого известняка или даже мрамора.
izofatov был в этих местах и утверждает, что известковые холмы стоят на глиняных основаниях. Т.е. можно сказать, что это послепотопные образования или межпотопные (как говорит исследователь О.Павлюченко).
В статье по ссылке выше выдвинул версию, что это древние отвалы породы. Но что можно перерабатывать в таких масштабах? И что именно, что даст именно карбонатно-известковый отвал?
Равнина с отдельно стоящими холмами сменяется на территорию, похожую на складчатость. Т.е. все холмы сливаются в цепи и практически в горную систему, состоящую из извести.
Ссылка на карту
Делюсь своим новым пониманием на процесс происхождения таких холмов. Думаю, что все эти конусообразные объекты – это все те же водно-грязевые вулканы. Но по типу источников, из воды которых откладывается травертин. Но мы не видим кальдеры на вершине каждого конуса. Наверное, или выход воды был с постепенным затуханием и затягиванием кальдеры или эрозия сгладила рыхлую породу небольшой кальдеры на вершине. Или и то и другое вместе.
Но для более конкретного ответа на вопрос о происхождении столь необычных конусов из извести нужны геологические исследования и именно с проверкой этой версии. Т.е. поиск источников воды (настоящих или их следов), пустот в теле холмов.
Подобное место далеко не единственное на планете. Пример из Китая:
Подробнее здесь
Все так же «слипшиеся» холмы в практически сплошные горные системы.
Рапсовые поля в Люопинге. Ссылка на карту
Есть вот такое сравнение, аналогия на эти объекты:
Дюны в Эфиопии. Странна форма и расположение песчаных дюн. Ветром такое не создаст, хотя именно так это и объясняется.
Мои две версии:
1. Эти дюны образованы из песка, постепенно вымываемого из недр родниками. Воды в них мало, она либо испаряется на жаре, либо стекает сквозь песок, скапливается ниже в водоупорных слоях.
2. Дюны образованы при горении, вернее окислении на воздухе силанов – газов, соединения кремния с водородом. Т.е. это продукт водородной дегазации. Но этот газ не может существовать в среде, где есть кислород.
Соединений кремния и водорода, разновидностей силанов существует множество (моно, ди, трисилан и т.д.). Силаны воспламеняются на воздухе. Силаны чрезвычайно легко окисляются. Моносилан в присутствии кислорода окисляется со вспышкой даже при температуре жидкого воздуха. В зависимости от условий реакции, продуктом окисления является SiO2 (песок). Это отдельная тема о происхождении песков пустынь.
Либо можно даже объединить эти две версии в одну. Возможно это процессы цепочек превращений: водород при дегазации в недрах соединяется с кремнием, образуется силан. Потом у поверхности эти силаны окисляются, высвобождая воду и песок. Если предположить, что это было в гигантских масштабах, то сейчас мы видим огромные объемы песка в пустынях планеты и отложения и эрозию водами потопа.
***
Вот аналогичный известковый объект на территории России, вернее, был: Самара. Царев курган
В настоящее время этот холм не сохранился. Остатки горы сегодня
В следующей части продолжу список известковых холмов, которые по-всей видимости к древним морям не имеют отношения. А образовались все так же, как и залежи травертина – выходами минерализованных вод.
***
Если Вам нравится информация в этом журнале и статьи, которые размещает автор, то его можно поблагодарить здесь. Мотивация не бывает лишней. Возможно, это повлияет на количество и качество статей, а так же сподвигнет собрать и оформить материалы журнала в книги (свёрстанные файлы) по нескольким темам. И в дальнейшем что-то издать в печатном виде.
Благодарю всех, кто выразил свою благодарность за время существования журнала!
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Источник: sibved.livejournal.com