Грязевые вулканы – причина потопа. Часть 9
10:26. 29 апреля 2019 Просмотров - 105 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
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Накопился приличный объем материала на тему выходов водогрязевых масс из недр Земли в катастрофические периоды. Про эти события мы сейчас можем судить по остаточным явлениям и геологическим образованиям.
Для тех кто впервые сталкивается с этой темой, рекомендую изучить статьи этого цикла. Фактов и наблюдений показано не мало. Ну, и некоторые выводы тоже можно сделать. Итак, продолжу приводить факты об остаточных явлениях тех событий, смотрим:
Грязевые вулканы в Румынии
Два места выходов грязи из недр. Находятся в гористом районе Румынии.
Координаты:
45°20’23″N, 26°42’33″E и 45°21’30″N, 26°42’46″E.
Место находится недалеко от от городу Бузэу. В переводе с румынского это означает Вулканий Норойошь. Это самые масштабные грязевые вулканы на континенте после Айзербаджана и Крыма.
Фотографии взяты на сайте yromania.com
Вроде стандартная для грязевых вулканов картина. Серые грязевые массы входят из недр. Но серые они – только те, которые в свежих выходах. Старые разливы уже имеют цвет обычной рыжей глины. Почему так происходит? Думаю, происходит окисление соединений железа.
Если взять пример получения цемента: его тоже получают из пород, имеющие зачастую яркую окраску (порода для Красноярского цементного завода). Но после дробления и обжига она приобретает серый цвет. А в глине грязевых вулканов идет обратный процесс.
Это я пишу к тому, что и обычная глина может быть продуктом грязевых и пеплом обычных вулканов.
Я не исключаю, что из подобных источников выходили грязевые массы, которые и накрыли, например, Рим и другие европейские города слоями глины толщиной в метры. Именно такие выходы погубили Римскую империю, а не варвары. Варвары (одичавшие) могли прийти уже позже, на остатки той цивилизации.
Позже они перестали изливать грязевые массы и эрозия сгладила кальдеры этих грязевых вулканов – они превратились простые холмы.
Источник
***
Фотографии взяты у terrao
В Калифорнии есть огромный разлом с названием Сан-Андреас. Не так давно в одном месте по этому разлому появился грязевой вулкан. И он начал мигрировать, т.е. передвигаться!
Источник
***
В Мексике посреди города Saltpeter образовался гейзер с выходами воды и грязи. Это случилось 22 и продолжалось 23 ноября 2018г. Фотографий не нашел, есть только короткий любительский ролик:
В Мексике много вулканов. Здесь ничего удивительного. Но интересен тот факт, что это случилось в черте города. А могло ли подобное происходить на равнинных городах в те времена, когда города и были занесены глиной? И только занесены, но частично разрушены?
Источник
***
Выходы воды через разломы у вулкана. Ссылка от читателя planisph:
Источник
Эта информация говорит, что геотектонические процессы могут сопровождаться не только извержениями вулканов, но и выходами огромных объемов воды,которые никак не могут быть водой из водных пластов – объем не тот.
В дополнение к этой информации не так давно появилась вот эта новость:
Через Марианскую впадину на дне Тихого океана утекают огромные объемы воды. По оценкам ученых – до 100 тонн в год на каждый метр разлома.
Марианская впадина – это место столкновения двух тектонических плит, где Тихоокеанская подныривает под континентальную, Филиппинскую плиту.
Если это все так, то попавшая в недра вода скапливается, либо связывается в породах. Но при циркуляции мантийных плюмов где-то может выходить через процессы извержения вулканов как описано на скане из старой книги.
Источник
***
Мантийные плюмы. Синие плюмы – опускаются, желтые – поднимаются.
Если такие огромные объемы магматических плюмов существуют, то они должны при образовании разломов контактировать с подземными водными океанами. И тогда происходят процессы, которые я описываю в этой серии статей: перегретые потоки воды, пара, газов и грязи выходят на поверхность.
А может плюмы – это и есть подземные океаны? А вулканизм связан с реакцией воды с огромными залежами щелочных металлов, например. Т.е. нет в недрах никаких расплавленных пород? Кстати такой механизм вулканизма ранее рассматривался учеными
***
Продолжение следует…
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Накопился приличный объем материала на тему выходов водогрязевых масс из недр Земли в катастрофические периоды. Про эти события мы сейчас можем судить по остаточным явлениям и геологическим образованиям.
Для тех кто впервые сталкивается с этой темой, рекомендую изучить статьи этого цикла. Фактов и наблюдений показано не мало. Ну, и некоторые выводы тоже можно сделать. Итак, продолжу приводить факты об остаточных явлениях тех событий, смотрим:
Грязевые вулканы в Румынии
Два места выходов грязи из недр. Находятся в гористом районе Румынии.
Координаты:
45°20’23″N, 26°42’33″E и 45°21’30″N, 26°42’46″E.
Место находится недалеко от от городу Бузэу. В переводе с румынского это означает Вулканий Норойошь. Это самые масштабные грязевые вулканы на континенте после Айзербаджана и Крыма.
Фотографии взяты на сайте yromania.com
Вроде стандартная для грязевых вулканов картина. Серые грязевые массы входят из недр. Но серые они – только те, которые в свежих выходах. Старые разливы уже имеют цвет обычной рыжей глины. Почему так происходит? Думаю, происходит окисление соединений железа.
Если взять пример получения цемента: его тоже получают из пород, имеющие зачастую яркую окраску (порода для Красноярского цементного завода). Но после дробления и обжига она приобретает серый цвет. А в глине грязевых вулканов идет обратный процесс.
Это я пишу к тому, что и обычная глина может быть продуктом грязевых и пеплом обычных вулканов.
Я не исключаю, что из подобных источников выходили грязевые массы, которые и накрыли, например, Рим и другие европейские города слоями глины толщиной в метры. Именно такие выходы погубили Римскую империю, а не варвары. Варвары (одичавшие) могли прийти уже позже, на остатки той цивилизации.
Позже они перестали изливать грязевые массы и эрозия сгладила кальдеры этих грязевых вулканов – они превратились простые холмы.
Источник
***
Фотографии взяты у terrao
В Калифорнии есть огромный разлом с названием Сан-Андреас. Не так давно в одном месте по этому разлому появился грязевой вулкан. И он начал мигрировать, т.е. передвигаться!
Источник
***
В Мексике посреди города Saltpeter образовался гейзер с выходами воды и грязи. Это случилось 22 и продолжалось 23 ноября 2018г. Фотографий не нашел, есть только короткий любительский ролик:
В Мексике много вулканов. Здесь ничего удивительного. Но интересен тот факт, что это случилось в черте города. А могло ли подобное происходить на равнинных городах в те времена, когда города и были занесены глиной? И только занесены, но частично разрушены?
Источник
***
Выходы воды через разломы у вулкана. Ссылка от читателя planisph:
Источник
Эта информация говорит, что геотектонические процессы могут сопровождаться не только извержениями вулканов, но и выходами огромных объемов воды,которые никак не могут быть водой из водных пластов – объем не тот.
В дополнение к этой информации не так давно появилась вот эта новость:
Через Марианскую впадину на дне Тихого океана утекают огромные объемы воды. По оценкам ученых – до 100 тонн в год на каждый метр разлома.
Марианская впадина – это место столкновения двух тектонических плит, где Тихоокеанская подныривает под континентальную, Филиппинскую плиту.
Если это все так, то попавшая в недра вода скапливается, либо связывается в породах. Но при циркуляции мантийных плюмов где-то может выходить через процессы извержения вулканов как описано на скане из старой книги.
Источник
***
Мантийные плюмы. Синие плюмы – опускаются, желтые – поднимаются.
Если такие огромные объемы магматических плюмов существуют, то они должны при образовании разломов контактировать с подземными водными океанами. И тогда происходят процессы, которые я описываю в этой серии статей: перегретые потоки воды, пара, газов и грязи выходят на поверхность.
А может плюмы – это и есть подземные океаны? А вулканизм связан с реакцией воды с огромными залежами щелочных металлов, например. Т.е. нет в недрах никаких расплавленных пород? Кстати такой механизм вулканизма ранее рассматривался учеными
***
Продолжение следует…
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Если Вам нравится информация в этом журнале и статьи, которые размещает автор, то его можно поблагодарить здесь. Мотивация не бывает лишней. Благодарю всех, кто выразил свою признательность за время существования журнала!
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