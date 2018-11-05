Грязевые вулканы – причина потопа. Часть 7
11:12. 5 ноября 2018 Просмотров - 248 Один комментарий Опубликовал: brahman
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Продолжение ранее начатой темы про водно-грязевые выходы из недр Земли, прямые и косвенные факты, показывающие, что такие процессы существовали в более катастрофическом масштабе, в отличии от остаточных явлений, которое мы наблюдаем сейчас.
Памукале. Турция.
Но начну с информации, которая подтверждает гипотезу, про которую я писал ранее: граниты, сиениты и некоторые другие породы, как минеральный туф, травертин – это окаменевшие, или закристаллизовавшиеся грязевые массы. Подробнее…
Проведен очередной этап исследований в Институте физики ФИЦ КНЦ СО РАН, который выявил ряд моментов, ставящих под сомнение официально принятую догму об образовании сиенита.
Образцы породы сиенита, взятые с Красноярских столбов
Между сиенитами с различной степенью кристалличности – четко различимая прослойка с повышенным (в разы) содержанием ионов железа и марганца.
Отсутствие взаимной диффузии частиц мелкокристаллического сиенита позволяет предположить, что процесс его образования протекал при обычной низкой температуре.
Т.е. сиенит – это не магматическая порода, а минеральная. По типу минерального туфа.
Источник
Исследование образцов сопки Лысая
Гранулометрический анализ заключается в установлении процентного содержания обломочных частиц определенных размерных интервалов в осадочной горной породе.
Данный анализ показал содержание менее 1% от общей массы обломков фракций более 0,5 мм. Основную массу глины образует тонкодисперсный нерастворимый в воде материал.
После промывки фракций были сделаны микроснимки. Отдельно сделан микроснимок поверхности образца известняка из карьера сопки Холодная.
Вывод:
Глина не имеет отношения к подстилающей коренной породы известняка. Она состоит из неокатанных зёрен полевого шпата и кварцита. Глина была уложена единовременно.
Данный известняк не может образоваться в результате осадконакопления. Об этом говорят прожилки кварца на образце.
Источник
Мое мнение: известняковая порода образована выходящими на поверхность массами, которые покрыли глиняные отложения. Именно этим можно объяснить резкую границу «глина-известняк». Глиняные массы, в свою очередь могли быть тоже продуктами выхода грязевых масс, но в более ранний период.
***
Стекающая жидкая порода в Гранд-Каньоне
С увеличением
Еще увеличено Источник
Мало кто знает, но рядом с Гранд Каньоном есть конусы вулканов. Информации о них нет, но не исключено, что это грязевые вулканы, массы которых стекали в каньон. А сам каньон – это изначально разлом в плато. Т.к. река Колорадо изначально не могла течь в гору (вверх по плато) и промыть такое русло. Эрозия размыла склоны разлома со временем.
Вот посмотрите, в этом месте, рядом с каньоном находятся вулканы: ссылка на карту
***
Примеры выходов воды в наше время:
Выход воды с вершины горы. Источник
Именно такие выходы воды, после прекращения процесса превращаются вот в такие пещеры: ссылка
Мне рассказывали, что в окрестностях Красноярска, на юго-востоке, в предгорьях Саян находятся десятки пещер. Сейчас я убедился этим списком. При таком количестве это не могут быть карстовые провалы, промоины в горе. Это именно пустоты, образованные после катастрофически огромных объемов выхода воды из недр через эти возвышенности, горы. Которые и образованы пучением перегретых паро-водо-грязевых масс. К тому же, своды этих пещер – галечник с глиной. Галечник – продукт окатывания крупной и твердой породы. Глина – мелкодисперсная составляющая этой водной эрозии.
Никто в геологии не задает вопрос: почему многие ручьи, родники и реки берут свое начало на холмах (без ледников). В каждой большой горе должны быть пещеры от промыва пород подземными водами. Это даже показывала рамка лозохода у izofatov на останцах Койского белогорья – там внизу пустоты. И в округе множество известных пещер.
***
Новость по Омской области 2017г. Местные СМИ сообщают, что “населенный пункт Мангут подтоплен с ноября прошлого года — поток воды из Тюменской области не замерзает даже при 30-градусном морозе. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в ходе заседания 12 января приняла решение выделить из резервного фонда правительства Омской области около 7,5 млн рублей на первоочередные работы по отводу воды с территории села Мангут Называевского района. Напомним, село было подтоплено в конце ноября 2016 года. Как оказалось, вода поступает из Тюменской области. Мощность потока оценивается в 170 тыс. куб. метров в сутки. При этом вода не замерзает даже при 30-градусном морозе.
Источник
Откуда зимой может появиться такой объем воды?
***
“Гейзерное озеро (Голубое и Серебряное) находится в Улаганском районе вблизи села Акташ. Глубина озера около 2 метров, диаметр около 30 метров. В центре бьют термальные источники, вынося на дно озера голубой ил!
Источник голубой глины?
***
Уникальная и очень опасная река Маянтуяку, также известная как Шанай-Тимпишка (в свободном переводе означает «Разогретая жаром солнца»), расположена в глубине тропических лесов перуанской части бассейна Амазонки. Максимальная ширина реки составляет 25 метров, глубина — 6 метров, а длина — 6,4 километра.
Никто не знает, почему в реке такая высокая температура. Термоисточников поблизости нет, а ближайший действующий вулкан, который мог бы нагревать воду, находится на расстоянии 645 километров.
Вероятно, это выходы воды из глубин, где она нагрета до таких температур
Источник
***
Море под Сахарой
Еще одно упоминание про огромное море под песками Сахары: 375 тысяч куб.км — запасы пресной воды в озере, под Сахарой (под Египтом, Ливией, Чадом и Суданом). Этот бассейн — один из крупнейших на земле (в Байкале 23 600 куб.км пресной воды).
Источник
***
Черная порода поверх песков в пустыне Сирии. Возможно, это не застывшая лава, а окаменевшая грязь, т.к. высоких древних вулканов в Сирии нет. А есть вулкан, очень похожий на источники этих грязевых масс. В гугл-картах это хорошо видно: ссылка на карту
***
Про строительство Северомуйского тоннеля БАМа есть такие упоминания:
- Работы велись в крайне сложных геологических и гидрологических условиях, по трассе тоннеля было выявлено четыре тектонических разлома шириной от 5 до 900 метров. Приток воды из этих разломов доходил до нескольких сотен кубометров в час при гидростатическом давлении до 34 атмосфер. К тому же часто поступала вода повышенной температуры. Были обнаружены щели-разломы, в которых гранит был перетёрт в песок и насыщен водой: получились плывуны в гранитах. К тому же имело место перенапряжённое состояние пород. По мнению специалистов, набор условий такой сложности до строительства этого тоннеля нигде в мире не встречался.
- Первая серьёзная авария произошла в 1979 году на западном участке. При преодолении гранитного массива проходчики попали в высоконапорный ангараканский плывун. Давление воды с песком взломало гранитную перемычку и вода с песком хлынула в тоннель, увлекая за собой каменные обломки. Сила потока была такова, что породопогрузочная машина весом более 20 тонн была передвинута на расстояние около 300 метров.
- Что такое разлом? Вот один блок земной коры, вот другой, между ними 60-70 метров. Чем заполнено это пространство? Перетертыми до дресвы породами, глиной — с наличием трещино-жильных напорных вод под таким давлением, что когда бурилась скважина с поверхности для водопонижения, они самоизливались подобно нефтяному фонтану. Мало того — они еще и термальные, до 70 градусов.
Источник
Скорее всего, эти горы образованы пучением земных слоев водными геотермальными массами. А те плывуны и выходы воды под напором, обнаруженные при строительстве тоннеля – лишь остаточные процессы.
***
На этом видео – слабая, но аналогия пучения пород при выходе перегретых водных масс при возникновении гор и кратеров. Физические процессы одинаковые, что в кастрюле с закипающей кашей, что в недрах с перегретой водой. Представьте, что перегретая вода, находящаяся под давлением в недрах, на поверхности начинает кипеть из-за падения давления. Процесс пучения и эрозии еще больше усугубляется.
Если восходящий поток не слишком продолжительный по времени, то он выдавливает породы, образуется гидролакколит – гора, холм. С последующим медленным выходом грязи, а потом просто воды, образование речек и ручьев, стекающих с их вершин, а так же пещер в теле горы. А если объем воды был продолжительный и большой по объему (если породы были рыхлые), то образуется кальдера или вообще плоский кратер, который практически не возвышается над поверхностью:
Кратеры не ударного происхождения
Читать далее: Африканские кратеры
***
В Азербайджане произошло извержение второго в мире по величине грязевого вулкана Отман-Боздаг. Он находится на Апшеронском полуострове, в 35 километрах к юго-западу от столицы страны Баку. Он дважды выбросил фонтаны грязи на высоту 200-300 метров.
***
Грязевые выходы на южном Урале после землятресения в сентябре 2018г.
Странное движение грязевых масс в районе Катав-Ивановска могло быть спровоцировано землетрясением. 5 сентября жители Челябинской, Свердловской областей и Башкирии ощутили серьёзные колебания земли. Их магнитуда, по оценкам европейских сейсмостанций, составила 5,4.
После землетрясения жители в тайге обнаружили выходы грязевых масс
Источник
Произошло переформатирование водоносных слоев, либо в образованные трещины в слоях и породе поле землетрясения устремилась вода из недр, находящаяся под давлением.
***
Спутник заснял момент разрушения индонезийского города Палу после землетрясения. Часть населенного пункта снесло грязевыми потоками.
Источник
Территория не имеет большого уклона и это горный селевой поток. Это явление разжижения почв водой, вышедшей из недр, либо дробление водоносных слоев с образованием нечто похожего на селевой поток.
***
Наблюдение от planisph: Книга 1838 года. Страница 341 почему то отсутствует, но уже этот отрезок доказывает актуальность теории о выходе грязевых масс из под земли и наводнения, обусловленные ими на близлежащих территорий.
Кликабельно. Обязательно прочтите! Как видно, об этих явлениях было известно еще в 18в. Это упоминание подкрепляет мою гипотезу о том, что многие горы во время потопа и были источниками воды и глины, а сами образованы как пучение пород водными массами, выходящие из недр.
Так же здесь упоминается про быстрое каменение этих грязевых масс и про использование этих грязевых масс со смолой (нефтью) в качестве топлива. Этот факт так же подчеркивает еще одну мою гипотезу про образование угольных месторождений. Подробнее – здесь
Источник
***
Мое мнение: затоплению от инерционной волны с океанов подвергаются лишь ограниченные территории материков, где слишком велики начальные значения смещения. Это широты около полюсов. Юг Ю.Америки, Австралия, приарктические области Евразии. Там мы и видим, что все либо смыто до скального основания, либо территории превращены в песчаные пустыни. Думаю, что Сахара и Аравия – продукт намыва песка при выходе воды из недр. Т.е. были территории, где все смыло, а были – где они не затронуты (как в горах у Калифорнии, где растут секвойи). Про деревья-долгожители на высотах как-то упоминал.
Сдвиги полюсов провоцировали разного уровня катаклизмы (глобальные вымирания животных). Самое масштабное случилось в пермское вымирание (по официальной хронологии), когда погибло до 90% наземных флоры и фауны.
***
neogeschichte: Случайно попалась статья о грязевых вулканах Керченского п-ва и я подумал, что выводы авторов для Вас будут интересны, так ка они предполагают, что в формировании этих вулканов принимают участие мантийные флюиды: здесь
Есть основания полагать, что источники глубинных флюидов, питающих грязевые вулканы Западно-Кубанского продольного и Керченско-Таманского поперечного прогибов, находятся за пределами осадочного чехла. В спонтанных газах грязевого вулкана Бугазский, например, были обнаружены образцы с мантийной углеродной меткой [Войтов и др., 2004]. По химическому и изотопно-углеродному облику газовых грифонов вулкана Бугазский, а также газовых струй из линейных зон глубинных тектонических разломов, трассируемых газами с повышенным содержанием гелия и молекулярного водорода, пространственно ориентированных вдоль морского побережья, можно заключить, что формирование комплексных газовых систем происходит в породах более древнего возраста, чем породы мезокайнозоя. Вы можете ещё поискать статьи этих авторов и даже можете связаться с ними, если что-то надо уточнить.
***
Ктлилук (Ktlil’x) – озеро, расположенное в Британской Колумбии (Канада), второе его название Споттед-Лейк (Spotted Lake), что означает “Пятнистое озеро”. В воде содержится самое большое количество различных минералов в мире. Сульфат магния, кальция, натрия, серебро и титан. В нем не водится рыба, не растут водоросли. Здесь обитают только некоторые микроорганизмы.
На склонах не растут деревья – почвы минерализованы.
Озеро может быть остаточными выходами подземных минеральных источников с растворенными в них различными минералами. Накопление дождевыми стоками такую концентрацию минералов не объяснить.
Источник
***
Если Вам нравится информация в этом журнале и статьи, которые размещает автор, то его можно поблагодарить здесь. Мотивация не бывает лишней. Возможно, это повлияет на количество и качество статей, а так же сподвигнет собрать и оформить материалы журнала в книги (свёрстанные файлы) по нескольким темам. И в дальнейшем что-то издать в печатном виде.
Благодарю всех, кто таким способом выразил свою благодарность за время существования журнала!
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Продолжение ранее начатой темы про водно-грязевые выходы из недр Земли, прямые и косвенные факты, показывающие, что такие процессы существовали в более катастрофическом масштабе, в отличии от остаточных явлений, которое мы наблюдаем сейчас.
Памукале. Турция.
Но начну с информации, которая подтверждает гипотезу, про которую я писал ранее: граниты, сиениты и некоторые другие породы, как минеральный туф, травертин – это окаменевшие, или закристаллизовавшиеся грязевые массы. Подробнее…
Проведен очередной этап исследований в Институте физики ФИЦ КНЦ СО РАН, который выявил ряд моментов, ставящих под сомнение официально принятую догму об образовании сиенита.
Образцы породы сиенита, взятые с Красноярских столбов
Между сиенитами с различной степенью кристалличности – четко различимая прослойка с повышенным (в разы) содержанием ионов железа и марганца.
Отсутствие взаимной диффузии частиц мелкокристаллического сиенита позволяет предположить, что процесс его образования протекал при обычной низкой температуре.
Т.е. сиенит – это не магматическая порода, а минеральная. По типу минерального туфа.
Источник
Исследование образцов сопки Лысая
Гранулометрический анализ заключается в установлении процентного содержания обломочных частиц определенных размерных интервалов в осадочной горной породе.
Данный анализ показал содержание менее 1% от общей массы обломков фракций более 0,5 мм. Основную массу глины образует тонкодисперсный нерастворимый в воде материал.
После промывки фракций были сделаны микроснимки. Отдельно сделан микроснимок поверхности образца известняка из карьера сопки Холодная.
Вывод:
Глина не имеет отношения к подстилающей коренной породы известняка. Она состоит из неокатанных зёрен полевого шпата и кварцита. Глина была уложена единовременно.
Данный известняк не может образоваться в результате осадконакопления. Об этом говорят прожилки кварца на образце.
Источник
Мое мнение: известняковая порода образована выходящими на поверхность массами, которые покрыли глиняные отложения. Именно этим можно объяснить резкую границу «глина-известняк». Глиняные массы, в свою очередь могли быть тоже продуктами выхода грязевых масс, но в более ранний период.
***
Стекающая жидкая порода в Гранд-Каньоне
С увеличением
Еще увеличено Источник
Мало кто знает, но рядом с Гранд Каньоном есть конусы вулканов. Информации о них нет, но не исключено, что это грязевые вулканы, массы которых стекали в каньон. А сам каньон – это изначально разлом в плато. Т.к. река Колорадо изначально не могла течь в гору (вверх по плато) и промыть такое русло. Эрозия размыла склоны разлома со временем.
Вот посмотрите, в этом месте, рядом с каньоном находятся вулканы: ссылка на карту
***
Примеры выходов воды в наше время:
Выход воды с вершины горы. Источник
Именно такие выходы воды, после прекращения процесса превращаются вот в такие пещеры: ссылка
Мне рассказывали, что в окрестностях Красноярска, на юго-востоке, в предгорьях Саян находятся десятки пещер. Сейчас я убедился этим списком. При таком количестве это не могут быть карстовые провалы, промоины в горе. Это именно пустоты, образованные после катастрофически огромных объемов выхода воды из недр через эти возвышенности, горы. Которые и образованы пучением перегретых паро-водо-грязевых масс. К тому же, своды этих пещер – галечник с глиной. Галечник – продукт окатывания крупной и твердой породы. Глина – мелкодисперсная составляющая этой водной эрозии.
Никто в геологии не задает вопрос: почему многие ручьи, родники и реки берут свое начало на холмах (без ледников). В каждой большой горе должны быть пещеры от промыва пород подземными водами. Это даже показывала рамка лозохода у izofatov на останцах Койского белогорья – там внизу пустоты. И в округе множество известных пещер.
***
Новость по Омской области 2017г. Местные СМИ сообщают, что “населенный пункт Мангут подтоплен с ноября прошлого года — поток воды из Тюменской области не замерзает даже при 30-градусном морозе. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в ходе заседания 12 января приняла решение выделить из резервного фонда правительства Омской области около 7,5 млн рублей на первоочередные работы по отводу воды с территории села Мангут Называевского района. Напомним, село было подтоплено в конце ноября 2016 года. Как оказалось, вода поступает из Тюменской области. Мощность потока оценивается в 170 тыс. куб. метров в сутки. При этом вода не замерзает даже при 30-градусном морозе.
Источник
Откуда зимой может появиться такой объем воды?
***
“Гейзерное озеро (Голубое и Серебряное) находится в Улаганском районе вблизи села Акташ. Глубина озера около 2 метров, диаметр около 30 метров. В центре бьют термальные источники, вынося на дно озера голубой ил!
Источник голубой глины?
***
Уникальная и очень опасная река Маянтуяку, также известная как Шанай-Тимпишка (в свободном переводе означает «Разогретая жаром солнца»), расположена в глубине тропических лесов перуанской части бассейна Амазонки. Максимальная ширина реки составляет 25 метров, глубина — 6 метров, а длина — 6,4 километра.
Никто не знает, почему в реке такая высокая температура. Термоисточников поблизости нет, а ближайший действующий вулкан, который мог бы нагревать воду, находится на расстоянии 645 километров.
Вероятно, это выходы воды из глубин, где она нагрета до таких температур
Источник
***
Море под Сахарой
Еще одно упоминание про огромное море под песками Сахары: 375 тысяч куб.км — запасы пресной воды в озере, под Сахарой (под Египтом, Ливией, Чадом и Суданом). Этот бассейн — один из крупнейших на земле (в Байкале 23 600 куб.км пресной воды).
Источник
***
Черная порода поверх песков в пустыне Сирии. Возможно, это не застывшая лава, а окаменевшая грязь, т.к. высоких древних вулканов в Сирии нет. А есть вулкан, очень похожий на источники этих грязевых масс. В гугл-картах это хорошо видно: ссылка на карту
***
Про строительство Северомуйского тоннеля БАМа есть такие упоминания:
- Работы велись в крайне сложных геологических и гидрологических условиях, по трассе тоннеля было выявлено четыре тектонических разлома шириной от 5 до 900 метров. Приток воды из этих разломов доходил до нескольких сотен кубометров в час при гидростатическом давлении до 34 атмосфер. К тому же часто поступала вода повышенной температуры. Были обнаружены щели-разломы, в которых гранит был перетёрт в песок и насыщен водой: получились плывуны в гранитах. К тому же имело место перенапряжённое состояние пород. По мнению специалистов, набор условий такой сложности до строительства этого тоннеля нигде в мире не встречался.
- Первая серьёзная авария произошла в 1979 году на западном участке. При преодолении гранитного массива проходчики попали в высоконапорный ангараканский плывун. Давление воды с песком взломало гранитную перемычку и вода с песком хлынула в тоннель, увлекая за собой каменные обломки. Сила потока была такова, что породопогрузочная машина весом более 20 тонн была передвинута на расстояние около 300 метров.
- Что такое разлом? Вот один блок земной коры, вот другой, между ними 60-70 метров. Чем заполнено это пространство? Перетертыми до дресвы породами, глиной — с наличием трещино-жильных напорных вод под таким давлением, что когда бурилась скважина с поверхности для водопонижения, они самоизливались подобно нефтяному фонтану. Мало того — они еще и термальные, до 70 градусов.
Источник
Скорее всего, эти горы образованы пучением земных слоев водными геотермальными массами. А те плывуны и выходы воды под напором, обнаруженные при строительстве тоннеля – лишь остаточные процессы.
***
На этом видео – слабая, но аналогия пучения пород при выходе перегретых водных масс при возникновении гор и кратеров. Физические процессы одинаковые, что в кастрюле с закипающей кашей, что в недрах с перегретой водой. Представьте, что перегретая вода, находящаяся под давлением в недрах, на поверхности начинает кипеть из-за падения давления. Процесс пучения и эрозии еще больше усугубляется.
Если восходящий поток не слишком продолжительный по времени, то он выдавливает породы, образуется гидролакколит – гора, холм. С последующим медленным выходом грязи, а потом просто воды, образование речек и ручьев, стекающих с их вершин, а так же пещер в теле горы. А если объем воды был продолжительный и большой по объему (если породы были рыхлые), то образуется кальдера или вообще плоский кратер, который практически не возвышается над поверхностью:
Кратеры не ударного происхождения
Читать далее: Африканские кратеры
***
В Азербайджане произошло извержение второго в мире по величине грязевого вулкана Отман-Боздаг. Он находится на Апшеронском полуострове, в 35 километрах к юго-западу от столицы страны Баку. Он дважды выбросил фонтаны грязи на высоту 200-300 метров.
***
Грязевые выходы на южном Урале после землятресения в сентябре 2018г.
Странное движение грязевых масс в районе Катав-Ивановска могло быть спровоцировано землетрясением. 5 сентября жители Челябинской, Свердловской областей и Башкирии ощутили серьёзные колебания земли. Их магнитуда, по оценкам европейских сейсмостанций, составила 5,4.
После землетрясения жители в тайге обнаружили выходы грязевых масс
Источник
Произошло переформатирование водоносных слоев, либо в образованные трещины в слоях и породе поле землетрясения устремилась вода из недр, находящаяся под давлением.
***
Спутник заснял момент разрушения индонезийского города Палу после землетрясения. Часть населенного пункта снесло грязевыми потоками.
Источник
Территория не имеет большого уклона и это горный селевой поток. Это явление разжижения почв водой, вышедшей из недр, либо дробление водоносных слоев с образованием нечто похожего на селевой поток.
***
Наблюдение от planisph: Книга 1838 года. Страница 341 почему то отсутствует, но уже этот отрезок доказывает актуальность теории о выходе грязевых масс из под земли и наводнения, обусловленные ими на близлежащих территорий.
Кликабельно. Обязательно прочтите! Как видно, об этих явлениях было известно еще в 18в. Это упоминание подкрепляет мою гипотезу о том, что многие горы во время потопа и были источниками воды и глины, а сами образованы как пучение пород водными массами, выходящие из недр.
Так же здесь упоминается про быстрое каменение этих грязевых масс и про использование этих грязевых масс со смолой (нефтью) в качестве топлива. Этот факт так же подчеркивает еще одну мою гипотезу про образование угольных месторождений. Подробнее – здесь
Источник
***
Мое мнение: затоплению от инерционной волны с океанов подвергаются лишь ограниченные территории материков, где слишком велики начальные значения смещения. Это широты около полюсов. Юг Ю.Америки, Австралия, приарктические области Евразии. Там мы и видим, что все либо смыто до скального основания, либо территории превращены в песчаные пустыни. Думаю, что Сахара и Аравия – продукт намыва песка при выходе воды из недр. Т.е. были территории, где все смыло, а были – где они не затронуты (как в горах у Калифорнии, где растут секвойи). Про деревья-долгожители на высотах как-то упоминал.
Сдвиги полюсов провоцировали разного уровня катаклизмы (глобальные вымирания животных). Самое масштабное случилось в пермское вымирание (по официальной хронологии), когда погибло до 90% наземных флоры и фауны.
***
neogeschichte: Случайно попалась статья о грязевых вулканах Керченского п-ва и я подумал, что выводы авторов для Вас будут интересны, так ка они предполагают, что в формировании этих вулканов принимают участие мантийные флюиды: здесь
Есть основания полагать, что источники глубинных флюидов, питающих грязевые вулканы Западно-Кубанского продольного и Керченско-Таманского поперечного прогибов, находятся за пределами осадочного чехла. В спонтанных газах грязевого вулкана Бугазский, например, были обнаружены образцы с мантийной углеродной меткой [Войтов и др., 2004]. По химическому и изотопно-углеродному облику газовых грифонов вулкана Бугазский, а также газовых струй из линейных зон глубинных тектонических разломов, трассируемых газами с повышенным содержанием гелия и молекулярного водорода, пространственно ориентированных вдоль морского побережья, можно заключить, что формирование комплексных газовых систем происходит в породах более древнего возраста, чем породы мезокайнозоя. Вы можете ещё поискать статьи этих авторов и даже можете связаться с ними, если что-то надо уточнить.
***
Ктлилук (Ktlil’x) – озеро, расположенное в Британской Колумбии (Канада), второе его название Споттед-Лейк (Spotted Lake), что означает “Пятнистое озеро”. В воде содержится самое большое количество различных минералов в мире. Сульфат магния, кальция, натрия, серебро и титан. В нем не водится рыба, не растут водоросли. Здесь обитают только некоторые микроорганизмы.
На склонах не растут деревья – почвы минерализованы.
Озеро может быть остаточными выходами подземных минеральных источников с растворенными в них различными минералами. Накопление дождевыми стоками такую концентрацию минералов не объяснить.
Источник
***
Если Вам нравится информация в этом журнале и статьи, которые размещает автор, то его можно поблагодарить здесь. Мотивация не бывает лишней. Возможно, это повлияет на количество и качество статей, а так же сподвигнет собрать и оформить материалы журнала в книги (свёрстанные файлы) по нескольким темам. И в дальнейшем что-то издать в печатном виде.
Благодарю всех, кто таким способом выразил свою благодарность за время существования журнала!
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Источник: sibved.livejournal.com
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Это как в звездных воинах должна быть звезда смерти, которая своим излучением нагревает подземные воды