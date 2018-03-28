Грязевые вулканы – причина потопа. Часть 3
10:55. 28 марта 2018 Просмотров - 100 Нет комментариев Опубликовал: brahman
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Глава 4. Выходы воды
Многие геологические объекты можно отнести к водно-грязевым вулканам прошлого. Некоторые действуют до сих пор, выходы воды из них продолжается и в наше время. Предлагаю рассмотреть примеры.
Чебика, Тунис. Это оазис, который возник на выходе подземных вод
Сами горные породы могут быть окаменевшими грязевыеми массамаи, флюидолитами. Но об этом подробно будет в четвертой части этого цикла статей.
Считаю, что многое там – это выходы именно грязевых масс в катастрофу. Когда все успокоилось – выход стал чистой воды и не в таких объемах. Катастрофической силы выходы водных масс были по всей Сахаре. Именно от этих флюидолитовых выходов образовалась структура Ришат (Глаз Сахары) и вот эти кратеры:
Масштаб катастрофы был гигантский и по территории и по силе. Скорее всего – так было практически по всей планете. За исключеним тех мест, где сохранились реликтовые леса и деревья-гиганты, долгожители (об этом – будет в отдельной части). Это и был потоп. То, что под Сахарой располагаются огромные объемы воды, сопоставимые с объемами Великих озер в США, я писал в предыдущих своих статьях. Эти подземные моря могли быть источниками вод потопа в Сахаре, намывшие все эти объемы песка.
***
Карстовые озёра Шадхурей
В предгорьях Кавказа, в Кабардино-Балкарии
Расположены неподалёку от посёлка Каменномостское
Здесь два озера, Малый и Большой Шадхурей
Конечно, на 100% не буду утверждать, что это именно кратеры выходов подземных вод. Возможно, просто заполненные водой провалы.
***
Многие задают вопрос, как в этом ролике – откуда столько воды для водопадов, изливающихся с вершин столовых гор. Ответ – из-под земли.
Столовая гора Рорайма (Roraima), Венесуэла. Задайте себе вопрос: откуда на этой ограниченной площади столовой горы столько воды для постоянно действующих водопадов?
Возможно, эти горы были выдавлены как блоки, платформы из земли силами выходящей воды. Причем, эта вода продолжает выходить сквозь толщи столовых гор и сливаться вниз водопадами.
На вершине столовой горы. Следы водной эрозии и вода.
Окаменевшие грязевые выходы
Ауянтепуи – одна из многочисленных столовых гор (тепуй), расположенных в национальном парке Канайма в Южной Америке. Ауянтепуи представляет собой огромное плато с отвесными склонами, с которых срываются высокие водопады.
Откуда столько воды в недрах? Я считаю, что вода, разные хим.элементы и газы синтезируются в недрах. При появлении материи по причине сжимания времени, разложения материи нейтронного ядра (гипотеза Белозерова) или из эфира – еще предстоит разбираться. Расширение Земли находится в равновесии с объемом выходящей воды на поверхность,т.е. уровень мирового океана примерно одинаков. Но не во времена катастроф. Объем выходящей воды тогда резко повышался. И не только через выходы в океанах, но и через сушу – грязевые вулканы, гидролакколиты. Многие горы являются такими буграми пучения. С их вершин до сих пор стекают ручьи и даже реки, как видно. Эти примеры стекания воды водопадами со столовых гор Венесуэлы – яркое тому подтвреждение.
Думаю, на Энцеладе (спутник Сатурна) процессы расширения планеты не поспевали с объемами синтеза воды и планета превратилась в покрытую льдом:
А то, что там продолжается синтез воды и расширение планеты, говорят гигантские водные гейзеры:
Источник
***
Продолжим далее рассматривать примеры выходов воды.
Ванны Императора у Тескоко. Мексика
Каменный ванны наполнялись водой (возможно, теплой и минеральной), выходящей из холма. Сам холм – гидролакколит, выдавленные породы перегретыми водно-грязевыми массами. Другой причины строить здесь ванны – просто нет. Сейчас вода уже не выходит.
Возможно, и строить было этот древний спа-центр было легко, т.к. каменная масса была еще в пластичном состоянии и легко обрабатывалась, как и в других местах древней Мексики.
Источник
***
Подземная Волга
Фильм подтверждает мою версию, что многие озера – это выходы подземных рек. В нем показаны кадры, где на дне озер имеются мощные реки и родники с большими потоками воды из глубин.
mylnikovdm: мы в институте разрабатываем проект планировки Челябинской агломерации. На одном из чертежей мы должны показать все водные источники, включая подземные. Так вот, когда мы получили данные по геологии, то я с удивлением узнал, что у нас по области протекает несколько крупных подземных рек, объём перетока воды в которых больше, чем в тех реках, которые текут по поверхности в этих же районах. То есть, я знал, что такие подземные реки существуют, мы их даже учитывали в некоторых более мелких проектах, но пока я не увидел эту информацию, нанесённую на сводную карту всего региона, я не думал, что это настолько масштабное явление.
Оказывается, в США, в конце 20в. существовала гипотеза гидроплит. Сейчас про нее забыли По ней материки расположены на подушке из водных океанов. В фильме «Юная планета Земля» рассказана эта гипотеза гидроплит:
Смотреть с 27:10. Не со всем согласен, но есть над чем подумать…
Потоп связывали с выходом воды гигантскими фонтанами, как на Энцеладе, спутнике Сатурна:
***
Фотография сделана мной в Хакасии:
За спиной – такие же холмы. С вершины одного вытекает ручей с приличным потоком воды. Так вот моя версия – выходы перегретой воды и образовали эти холмистые пейзажи:
[Spoiler (click to open)]https://sibved.livejournal.com/263519.html
https://sibved.livejournal.com/263684.html
Этот родник – остаток от прежних потоков. Заметьте, очень много родников стекает именно с холмов.
Вода и грязь в момент катастрофы стекала с этих возвышенностей. Она, как видите и сейчас бежит с гор и холмов в виде родников, мелких ручьев. Эти горы были выдавлены паро-водно-грязевыми массами.
Потоки с таких гидролакколитов затопили территорию минусинской котловины. Вода стояла долго или ее приток был больше расхода, стока в Енисей. Вода прекратила выходить совсем недавно, еще нет леса. Либо она была минеральной, соленой – в соленых почвах деревья не растут. Карта солености это подтверждает (смотрите ниже).
Есть в Хакасии остроконечные холмы. Геологи в них нашли базальтовые трубки Называет их геология: базальтовые трубки быстрого подъема, насыщенные мантийными ксенолитами.
Порода внутри холмов – по-сути спрессованный песок. Геологические названия: Ксенолит лерцолита и пироксенита.
Я считаю, что это грязевые вулканы, но в болшей степени из них выходили объемы воды.
Еще наблюдение по Хакасии. Обратите внимание на резкую границу “горы-долина”. Аналогичная граница имеется в Хакасии “горы-степь”
Мое мнение: эти долины – бывшие водоемы (существовали недолго). Вода и грязь в них стояла по причине извержения из недр. После горообразования порода гор была еще рыхлой и пластичной, водная эрозия (потоки, прибои) их сгладила.
***
Как думаете, откуда мелкие реки (да, и крупные – тоже) зимой в морозы берут столько воды? Поверхностные грунтовые воды? А они откуда берутся? На поверхности снег и лед, ничего не тает и не стекает в реки. А подо льдом реки вода как текла, так и течет, практически не меняя своего уровня. Скорее всего, большая часть воды выходит на поверхности с вершин холмов и гор, потом по течению подпитываются реки из родников, бьющих из глубин. А большинство родников так же стекает с вершин гор и холмов, равнинных разломов.
***
Многие пещеры – это выходы под давлением воды и грязи в геологически активном прошлом. А не карстовые промоины внутри пород, сделанные стекающей внутрь воды, как считают геолги.
Вход в пещеру Баджейская, Красноярский край
Порода сводов – это галечник с глиной. Порода окаменевшая.
Но местами вода намывает глиняные массы и из нее посетители пещер лепят вот такое искусство:
Пещера Большая Орешная. Рядом с Баджейской.
Карта Баджейской. Длина ходов – 6 км. А у Большой Орешной – 58 км. Это могли промыть только потоки воды, идущие с глубин. Они же и окатали породу в гальку, вымывали глину на поверхность. Таких пещер с доступностью – десятки только в Красноярском крае.
***
Еще один вид выходов подземных вод, как я считаю – это солевые озера. Некоторые исследователи считают, что они являются остатками от некогда стоявшей воды всемирного потопа, пришедшего волной с океана. Но, к примеру, оз.Балхаш, на половину соленое, а на половину пресное. Оеро Белё (Большое и Малое), тоже одно пресное, другое минеральное и массу других примеров этим не объяснить. Это объясняется только выходами минеральных и соленых вод из недр.
оз. Баскунчак в Астраханской области. Слои соли уходят вглубь Земли. На поверхности озера собирают лишь ее вершину.
***
Месторождения солей – выходы водных масс из подземных морей.
Месторождения калийных солей
Месторождения поваренной соли. Такие запасы нельзя объяснит пересохшими древними морями. А вот выпадением соли из соленых подземных вод, думаю, вполне. Но такой официальной гипотезы я не встречал.
Горячая воды, выходила к поверхности, охлаждалась и из нее выпадала соль.
Карта солончаков
***
Интересная аналогия:
Замерзший выброс подземных вод в тундре. Даже трудно сказать – сколько ему лет
Структура Ришат – Глаз Сахары. Скорее всего в Сахаре вода и грязь выходила и ровно растекалась.
Аналогичная Глазу Сахары структура:
Двойное кольцо Алдана
Источник
Кольцо Алдана – это кальдера места, откуда выходили объемы воды? В центре сохранились озера.
***
На счет импактной версии причин катастрофы, приведшей к таким катаклизмам с выходом водно-грязевых масс, поделюсь вот такими соображениями.
Меня последнее время все больше интересует пустыня Такла-Макан. Ну, не вписывается она в геологию Тибета. Это как раз место падения крупного тела. А по наличию песка – пустыни, не исключено, что это было падение крупной кометы. Есть потоки воды далее на запад. Смотрите:
Вид с запада
Комментарий kalijournal: На спутниковых снимках очень хорошо видно, как образовались пустыни Евразии и Сахара. Представьте, что пустыня Гоби – место падения некоего космического тела, по касательной практически с востока (синяя стрелка). Каплеобразная форма Гоби очень подходит. Падение тела морщит терру вокруг – вздыбая Памир, Тань-Шань, Гималаи. Естественно, что от такого взрыва огненно-осколочный вихрь прокатится ещё несколько тысяч километров (красная стрелка) – так появились пустыни Средней Азии, Ближнего Востока, Аравии и Сахара.
Не знаю, когда это произошло, что за объект упал, но рельеф, согласитесь, просто не спрячешь.
Становится понятно, почему северная Африка не Юго-восточная Азия, – должны были бы быть такие же джунгли – широта одна, да вот почвы нет.
Как факт, подтверждающий эту версию: Человечество пережило падение гигантской кометы
Мое мнение (а так же и других), пустыня Такла-Макан (на горизонте на этом скрине) и есть место падения основной массы этой кометы. Ее лед начал таять и мы видим эти потоки, стекающие в океан. А так же это привело к активизации выхода магмы, воды-грязи из недр по всей Земле.
***
Мысль про кости мамонтов. Их туши были сварены в кипящих водно-грязевых массах. Т.е. выходящая вода была горячей (как минимум на территории Евразии). Именно по-этому, до полярного круга их останки – только кости. Без остатков шкуры, мягкий тканей. Хотя, по идее эти следы (остатки) без кислорода на многометровой глубине должны сохраниться.
Высказывали мысль, что их туши мог обработать песок в селевых массах потопа, как аброзив. Но, как на этой фотографии выше, кости лежат вместе.
Про упоминание у коренных народов севера про потоки кипятка, от которых им приходилось уплывать на плотах – я приводил в одной из частей «Факты о потопе». Так что версия про горячие выходы вод из недр – версия интересная.
***
Статья: Холодов – Природа грязевых вулканов.pdf
***
Окаменевшая порода в США. Огромная территория промыта гигантскими объемами воды. Видимо, эти окаменевшие массы – глинная субстанция, которая оставалсь после снижения уровня потоков воды.
Растрескалась в полигональную кладку. Про подобное я постараюсь рассказать в следующей части.
Видно, что еще присутствовали потоки воды перед тем как окончательно оголить эти массы
Источник
***
Эту карту уже приводил множество раз в разных статьях. Она может говорить про то, как двигались потоки воды во времена потопа. Т.е. возможно, основной источник воды был где-то на востоке. Шел мощный переток воды и грязе-водяной массы по Кумо-Манычской впадине. Поэтому уровень Черного и Азовского морей был выше современного.
И как следствие, мы имеем изменения очертаний Каспия и повышение уровня Черного моря: Карта предпотопного Крыма или ошибка картографа? Но, скорее всего – это карты послепотопного Крыма.
Черное море было глубже, береговая линия иная, с более глубокими бухтами
***
Продолжение следует…
Глава 4. Выходы воды
Многие геологические объекты можно отнести к водно-грязевым вулканам прошлого. Некоторые действуют до сих пор, выходы воды из них продолжается и в наше время. Предлагаю рассмотреть примеры.
Чебика, Тунис. Это оазис, который возник на выходе подземных вод
Сами горные породы могут быть окаменевшими грязевыеми массамаи, флюидолитами. Но об этом подробно будет в четвертой части этого цикла статей.
Считаю, что многое там – это выходы именно грязевых масс в катастрофу. Когда все успокоилось – выход стал чистой воды и не в таких объемах. Катастрофической силы выходы водных масс были по всей Сахаре. Именно от этих флюидолитовых выходов образовалась структура Ришат (Глаз Сахары) и вот эти кратеры:
Масштаб катастрофы был гигантский и по территории и по силе. Скорее всего – так было практически по всей планете. За исключеним тех мест, где сохранились реликтовые леса и деревья-гиганты, долгожители (об этом – будет в отдельной части). Это и был потоп. То, что под Сахарой располагаются огромные объемы воды, сопоставимые с объемами Великих озер в США, я писал в предыдущих своих статьях. Эти подземные моря могли быть источниками вод потопа в Сахаре, намывшие все эти объемы песка.
***
Карстовые озёра Шадхурей
В предгорьях Кавказа, в Кабардино-Балкарии
Расположены неподалёку от посёлка Каменномостское
Здесь два озера, Малый и Большой Шадхурей
Конечно, на 100% не буду утверждать, что это именно кратеры выходов подземных вод. Возможно, просто заполненные водой провалы.
***
Многие задают вопрос, как в этом ролике – откуда столько воды для водопадов, изливающихся с вершин столовых гор. Ответ – из-под земли.
Столовая гора Рорайма (Roraima), Венесуэла. Задайте себе вопрос: откуда на этой ограниченной площади столовой горы столько воды для постоянно действующих водопадов?
Возможно, эти горы были выдавлены как блоки, платформы из земли силами выходящей воды. Причем, эта вода продолжает выходить сквозь толщи столовых гор и сливаться вниз водопадами.
На вершине столовой горы. Следы водной эрозии и вода.
Окаменевшие грязевые выходы
Ауянтепуи – одна из многочисленных столовых гор (тепуй), расположенных в национальном парке Канайма в Южной Америке. Ауянтепуи представляет собой огромное плато с отвесными склонами, с которых срываются высокие водопады.
Откуда столько воды в недрах? Я считаю, что вода, разные хим.элементы и газы синтезируются в недрах. При появлении материи по причине сжимания времени, разложения материи нейтронного ядра (гипотеза Белозерова) или из эфира – еще предстоит разбираться. Расширение Земли находится в равновесии с объемом выходящей воды на поверхность,т.е. уровень мирового океана примерно одинаков. Но не во времена катастроф. Объем выходящей воды тогда резко повышался. И не только через выходы в океанах, но и через сушу – грязевые вулканы, гидролакколиты. Многие горы являются такими буграми пучения. С их вершин до сих пор стекают ручьи и даже реки, как видно. Эти примеры стекания воды водопадами со столовых гор Венесуэлы – яркое тому подтвреждение.
Думаю, на Энцеладе (спутник Сатурна) процессы расширения планеты не поспевали с объемами синтеза воды и планета превратилась в покрытую льдом:
А то, что там продолжается синтез воды и расширение планеты, говорят гигантские водные гейзеры:
Источник
***
Продолжим далее рассматривать примеры выходов воды.
Ванны Императора у Тескоко. Мексика
Каменный ванны наполнялись водой (возможно, теплой и минеральной), выходящей из холма. Сам холм – гидролакколит, выдавленные породы перегретыми водно-грязевыми массами. Другой причины строить здесь ванны – просто нет. Сейчас вода уже не выходит.
Возможно, и строить было этот древний спа-центр было легко, т.к. каменная масса была еще в пластичном состоянии и легко обрабатывалась, как и в других местах древней Мексики.
Источник
***
Подземная Волга
Фильм подтверждает мою версию, что многие озера – это выходы подземных рек. В нем показаны кадры, где на дне озер имеются мощные реки и родники с большими потоками воды из глубин.
mylnikovdm: мы в институте разрабатываем проект планировки Челябинской агломерации. На одном из чертежей мы должны показать все водные источники, включая подземные. Так вот, когда мы получили данные по геологии, то я с удивлением узнал, что у нас по области протекает несколько крупных подземных рек, объём перетока воды в которых больше, чем в тех реках, которые текут по поверхности в этих же районах. То есть, я знал, что такие подземные реки существуют, мы их даже учитывали в некоторых более мелких проектах, но пока я не увидел эту информацию, нанесённую на сводную карту всего региона, я не думал, что это настолько масштабное явление.
Оказывается, в США, в конце 20в. существовала гипотеза гидроплит. Сейчас про нее забыли По ней материки расположены на подушке из водных океанов. В фильме «Юная планета Земля» рассказана эта гипотеза гидроплит:
Смотреть с 27:10. Не со всем согласен, но есть над чем подумать…
Потоп связывали с выходом воды гигантскими фонтанами, как на Энцеладе, спутнике Сатурна:
***
Фотография сделана мной в Хакасии:
За спиной – такие же холмы. С вершины одного вытекает ручей с приличным потоком воды. Так вот моя версия – выходы перегретой воды и образовали эти холмистые пейзажи:
[Spoiler (click to open)]https://sibved.livejournal.com/263519.html
https://sibved.livejournal.com/263684.html
Этот родник – остаток от прежних потоков. Заметьте, очень много родников стекает именно с холмов.
Вода и грязь в момент катастрофы стекала с этих возвышенностей. Она, как видите и сейчас бежит с гор и холмов в виде родников, мелких ручьев. Эти горы были выдавлены паро-водно-грязевыми массами.
Потоки с таких гидролакколитов затопили территорию минусинской котловины. Вода стояла долго или ее приток был больше расхода, стока в Енисей. Вода прекратила выходить совсем недавно, еще нет леса. Либо она была минеральной, соленой – в соленых почвах деревья не растут. Карта солености это подтверждает (смотрите ниже).
Есть в Хакасии остроконечные холмы. Геологи в них нашли базальтовые трубки Называет их геология: базальтовые трубки быстрого подъема, насыщенные мантийными ксенолитами.
Порода внутри холмов – по-сути спрессованный песок. Геологические названия: Ксенолит лерцолита и пироксенита.
Я считаю, что это грязевые вулканы, но в болшей степени из них выходили объемы воды.
Еще наблюдение по Хакасии. Обратите внимание на резкую границу “горы-долина”. Аналогичная граница имеется в Хакасии “горы-степь”
Мое мнение: эти долины – бывшие водоемы (существовали недолго). Вода и грязь в них стояла по причине извержения из недр. После горообразования порода гор была еще рыхлой и пластичной, водная эрозия (потоки, прибои) их сгладила.
***
Как думаете, откуда мелкие реки (да, и крупные – тоже) зимой в морозы берут столько воды? Поверхностные грунтовые воды? А они откуда берутся? На поверхности снег и лед, ничего не тает и не стекает в реки. А подо льдом реки вода как текла, так и течет, практически не меняя своего уровня. Скорее всего, большая часть воды выходит на поверхности с вершин холмов и гор, потом по течению подпитываются реки из родников, бьющих из глубин. А большинство родников так же стекает с вершин гор и холмов, равнинных разломов.
***
Многие пещеры – это выходы под давлением воды и грязи в геологически активном прошлом. А не карстовые промоины внутри пород, сделанные стекающей внутрь воды, как считают геолги.
Вход в пещеру Баджейская, Красноярский край
Порода сводов – это галечник с глиной. Порода окаменевшая.
Но местами вода намывает глиняные массы и из нее посетители пещер лепят вот такое искусство:
Пещера Большая Орешная. Рядом с Баджейской.
Карта Баджейской. Длина ходов – 6 км. А у Большой Орешной – 58 км. Это могли промыть только потоки воды, идущие с глубин. Они же и окатали породу в гальку, вымывали глину на поверхность. Таких пещер с доступностью – десятки только в Красноярском крае.
***
Еще один вид выходов подземных вод, как я считаю – это солевые озера. Некоторые исследователи считают, что они являются остатками от некогда стоявшей воды всемирного потопа, пришедшего волной с океана. Но, к примеру, оз.Балхаш, на половину соленое, а на половину пресное. Оеро Белё (Большое и Малое), тоже одно пресное, другое минеральное и массу других примеров этим не объяснить. Это объясняется только выходами минеральных и соленых вод из недр.
оз. Баскунчак в Астраханской области. Слои соли уходят вглубь Земли. На поверхности озера собирают лишь ее вершину.
***
Месторождения солей – выходы водных масс из подземных морей.
Месторождения калийных солей
Месторождения поваренной соли. Такие запасы нельзя объяснит пересохшими древними морями. А вот выпадением соли из соленых подземных вод, думаю, вполне. Но такой официальной гипотезы я не встречал.
Горячая воды, выходила к поверхности, охлаждалась и из нее выпадала соль.
Карта солончаков
***
Интересная аналогия:
Замерзший выброс подземных вод в тундре. Даже трудно сказать – сколько ему лет
Структура Ришат – Глаз Сахары. Скорее всего в Сахаре вода и грязь выходила и ровно растекалась.
Аналогичная Глазу Сахары структура:
Двойное кольцо Алдана
Источник
Кольцо Алдана – это кальдера места, откуда выходили объемы воды? В центре сохранились озера.
***
На счет импактной версии причин катастрофы, приведшей к таким катаклизмам с выходом водно-грязевых масс, поделюсь вот такими соображениями.
Меня последнее время все больше интересует пустыня Такла-Макан. Ну, не вписывается она в геологию Тибета. Это как раз место падения крупного тела. А по наличию песка – пустыни, не исключено, что это было падение крупной кометы. Есть потоки воды далее на запад. Смотрите:
Вид с запада
Комментарий kalijournal: На спутниковых снимках очень хорошо видно, как образовались пустыни Евразии и Сахара. Представьте, что пустыня Гоби – место падения некоего космического тела, по касательной практически с востока (синяя стрелка). Каплеобразная форма Гоби очень подходит. Падение тела морщит терру вокруг – вздыбая Памир, Тань-Шань, Гималаи. Естественно, что от такого взрыва огненно-осколочный вихрь прокатится ещё несколько тысяч километров (красная стрелка) – так появились пустыни Средней Азии, Ближнего Востока, Аравии и Сахара.
Не знаю, когда это произошло, что за объект упал, но рельеф, согласитесь, просто не спрячешь.
Становится понятно, почему северная Африка не Юго-восточная Азия, – должны были бы быть такие же джунгли – широта одна, да вот почвы нет.
Как факт, подтверждающий эту версию: Человечество пережило падение гигантской кометы
Мое мнение (а так же и других), пустыня Такла-Макан (на горизонте на этом скрине) и есть место падения основной массы этой кометы. Ее лед начал таять и мы видим эти потоки, стекающие в океан. А так же это привело к активизации выхода магмы, воды-грязи из недр по всей Земле.
***
Мысль про кости мамонтов. Их туши были сварены в кипящих водно-грязевых массах. Т.е. выходящая вода была горячей (как минимум на территории Евразии). Именно по-этому, до полярного круга их останки – только кости. Без остатков шкуры, мягкий тканей. Хотя, по идее эти следы (остатки) без кислорода на многометровой глубине должны сохраниться.
Высказывали мысль, что их туши мог обработать песок в селевых массах потопа, как аброзив. Но, как на этой фотографии выше, кости лежат вместе.
Про упоминание у коренных народов севера про потоки кипятка, от которых им приходилось уплывать на плотах – я приводил в одной из частей «Факты о потопе». Так что версия про горячие выходы вод из недр – версия интересная.
***
Статья: Холодов – Природа грязевых вулканов.pdf
***
Окаменевшая порода в США. Огромная территория промыта гигантскими объемами воды. Видимо, эти окаменевшие массы – глинная субстанция, которая оставалсь после снижения уровня потоков воды.
Растрескалась в полигональную кладку. Про подобное я постараюсь рассказать в следующей части.
Видно, что еще присутствовали потоки воды перед тем как окончательно оголить эти массы
Источник
***
Эту карту уже приводил множество раз в разных статьях. Она может говорить про то, как двигались потоки воды во времена потопа. Т.е. возможно, основной источник воды был где-то на востоке. Шел мощный переток воды и грязе-водяной массы по Кумо-Манычской впадине. Поэтому уровень Черного и Азовского морей был выше современного.
И как следствие, мы имеем изменения очертаний Каспия и повышение уровня Черного моря: Карта предпотопного Крыма или ошибка картографа? Но, скорее всего – это карты послепотопного Крыма.
Черное море было глубже, береговая линия иная, с более глубокими бухтами
***
Продолжение следует…
Источник: sibved.livejournal.com