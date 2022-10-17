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Новый способ ведения войны с помощью БПЛА. Юрий Кнутов

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Преимущества и недостатки в бою наших и вражеских БПЛА, а также систем ЗРК. Говорит военный историк, директор Музея войск ПВО, полковником в отставке Юрий Кнутов. Ведущий — Дионис Каптарь.

Полную версию смотрите на площадках канала ДЕНЬ (БЕСПЛАТНО) под названием “Началась война на истощение. Когда ситуация на фронте начнёт меняться”

https://vk.com/video/@dentvru?z=video-38085148_456246312%2Fclub38085148%2Fpl_-38085148_-2

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#ДеньТВ #беспилотники #беспилотник #БПЛА #Кнутов #армия
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Vkh7u0GskrQ
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