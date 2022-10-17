Новый способ ведения войны с помощью БПЛА. Юрий Кнутов
Преимущества и недостатки в бою наших и вражеских БПЛА, а также систем ЗРК. Говорит военный историк, директор Музея войск ПВО, полковником в отставке Юрий Кнутов. Ведущий — Дионис Каптарь.
Полную версию смотрите на площадках канала ДЕНЬ (БЕСПЛАТНО) под названием “Началась война на истощение. Когда ситуация на фронте начнёт меняться”
https://vk.com/video/@dentvru?z=video-38085148_456246312%2Fclub38085148%2Fpl_-38085148_-2
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