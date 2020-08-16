Сводки от ополчения Новороссии 16 августа 2020

Донбасс: три недели тишины

Подходит к концу третья неделя перемирия «всеобъемлющего и бессрочного», и так хочется, чтобы оно действительно стало таким. Три недели на Донбассе относительная тишина, изредка прерывающаяся неприцельной стрелковой стрельбой с украинских позиций да взрывами мин – украинские военные продолжают гибнуть и получать ранения, подрываясь на своих же минах и с таким же упорством продолжая минировать местность вокруг своих позиций.

«За минувшие сутки существенных нарушений на линии соприкосновения СЦКК ДНР и СЦКК ЛНР не зафиксировано. Наблюдалось использование ВФУ стрелкового оружия на Мариупольском направлении и в районе Гнутово, также замечен разведывательный БПЛА Украины. В остальном ситуация достаточно спокойная», – говорится в сообщениях ДНР и ЛНР в СЦКК.

Наступление перемирия на линии фронта заставило оглянуться вокруг и понять – работы непочатый край! Ведь все крупные ремонты откладывались: всё равно под обстрелами ничего не сделаешь. Зато теперь Республики Донбасса работают без выходных, главное успеть, никто не знает, когда закончится это перемирие, может быть, уже завтра. И никто не верит, что это перемирие навсегда.

Как оказалось, во многих прифронтовых посёлках ЛДНР нет ни электричества, ни воды. Пока над головой летали снаряды, отсутствие воды и света было не самой большой проблемой. Сегодня эти проблемы пытаются решить, причём решить быстро.

Посёлок Спартак – район Донецка рядом с аэропортом – фигурировал в военных сводках каждый день, в этом посёлке выжили самые стойкие и уезжать не собираются. Вода здесь только техническая, но глава Республики уже отдал распоряжение о восстановлении водопровода, на многих улицах нет света.

Население же Спартака до сих живёт в подвалах, не рискуя вернуться в свои квартиры. Да и квартиры эти простреляны не только пулями, но и минами. А к жизни в подвалах привыкли за шесть лет, там и дети выросли. Последний погибший житель Спартака во время обстрела ВСУ был всего пару месяцев назад. Не верят люди перемирию, не верят украинским военным.

Но сегодня в Спартаке тихо и идут ремонтные работы: в первую очередь вставляют окна – все годы войны этим никто не занимался, потому как дело это бесполезное, если дом в километре от линии соприкосновения.



«Впервые за шесть лет началось восстановление разрушенных домов села Весёлое, что рядом с Ясиноватой. Это наша маленькая победа. Непрерывно работает 8 бригад в Ясиноватой, Красном Партизане, Яковлевке, Минеральном, Весёлом. В ближайшее время планируем восстановить не менее 100 объектов», –

сообщает глава администрации города Ясиноватая Дмитрий Шевченко.

Восстановление разрушенных домов в посёлке Весёлое. Источник – Telegram-канал

В пятницу в центре Ясиноватой открыли новый парк, в котором высадили 125 саженцев липы, причём высаживать начали ещё в 2018 году, под обстрелами. Парк, конечно, пока не очень похож на настоящий, но жители Ясиноватой уверены – через десять лет здесь будут шуметь липовые аллеи. И будет мир. Обязательно будет.

А пока поставили скамеечки для отдыха, фонари, провели бесплатный высокоскоростной WI-FI и назвали парк «Липки».

Дмитрий Шевченко уже пообещал, что следующим объектом после парка будет строительство детской площадки в микрорайоне «Зорька».

«Нам ещё многое предстоит сделать. Продолжаем работать», – коротко говорит глава администрации.

Если бы не шесть лет всеразрушающей войны, какие красивые бы были города Донбасса. Или это война заставила по-другому взглянуть на свои города и посёлки? Всё может быть…

В Ясиноватой, конечно же, не только парками и детскими площадками занимаются, там также ведутся работы по восстановлению разрушенных обстрелами жилых домов.

И совсем с другой целью используют режим тишины по другую сторону от линии разграничения – украинские военные укрепляют свои позиции, роют траншеи и каждый день запускают беспилотники для разведки, хотя в соглашении о перемирии прописан запрет на разведку – любую, в том числе с помощью БПЛА.

«Действия украинской стороны на линии соприкосновения ставят под угрозу режим прекращения огня. Их цель – завуалированными методами продвинуть и укрепить свои позиции, что демонстрирует явно не мирные намерения. Я призываю руководство ОБСЕ и страны-гаранты принять все возможные меры и способы влияния на Киев, чтобы оказать действенное влияние – нарушения со стороны украинской армии запрета на наступательные действия должны быть пресечены», – говорится в заявлении главы ДНР Дениса Пушилина.

В представительстве ДНР в СЦКК также говорят о работах по укреплению позиций на украинской стороне. Так, на горловском направлении за прошедшие три недели перемирия украинские военные оборудовали 17 новых военных позиций, на донецком направлении – четыре позиции, на мариупольском – шесть.

«Особое беспокойство вызывает ситуация в районе н. п. Шумы. Украинская сторона в СЦКК направила запрос на проведение инженерной разведки с целью обезвреживания и изъятия взрывчатых веществ в районе н. п. Шумы, а вместо этого, по данным наблюдения, продвигает свои позиции к магистральной ветке водовода «Северский Донец – Донбасс», намереваясь, по всей видимости, укрепиться под аркой водовода, используя как прикрытие водный объект критической инфраструктуры», – говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.

В представительстве констатируют, что все попытки остановить нарушения украинских военных по каналам связи с украинской стороной в СЦКК не приносят никаких результатов. Пришлось направлять соответствующую ноту руководству СММ ОБСЕ и ппециальному представителю действующего председателя ОБСЕ «с просьбой призвать страны-гаранты оказать влияние на руководство Украины».

Похожая ситуация складывается и в Луганской области: там ВСУ также используют перемирие для укрепления позиций и попыток продвинуться вперёд.

«Все дни августа СММ ОБСЕ фиксирует бойцов ВФУ в зоне разведения н. п. Золотое, где их быть не должно! Во всех отчётах СММ ОБСЕ в августе фиксируется присутствие украинских военных возле их бывших позиций в зоне разведения н. п. Золотое. По факту, позиции ВСУ не только не демонтированы полностью, но и расширены. Появились новые траншеи. И там постоянно БПЛА СММ ОБСЕ фиксируют от одного до 13 военных, где их не должно быть в принципе, это демилитаризованная зона», –сообщает политолог и постоянный представитель в ТКГ от ЛНР Родион Мирошник.

Но дело наблюдателей СММ ОБСЕ только фиксировать.

Полина Судоплатова

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Донбасс: взрыв на украинских позициях, в ВСУ готовятся продать партию оружия армии ЛНР (ВИДЕО)

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР. По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, огневых провокаций со стороны ВСУ не зафиксировано. Используя действующий режим прекращения огня, противник продолжает инженерные работы по оборудованию позиций с применением окопных зарядов. Так, за прошедшие сутки нашими наблюдателями зафиксирован один взрыв на позициях 1 батальона 25 бригады ВСУ в районе населённого пункта Кондрашевская-Новая. По имеющейся информации, в результате нарушения требований безопасности при установке инженерного боеприпаса получил ранения сержант Цибульский. По информации источника, данный военнослужащий прибыл в подразделение после прохождения обучения в 143-м центре разминирования в Хмельницкой области, но достаточными навыками инженерного дела не овладел. Факт ранения военнослужащего командир бригады Зенченко представил как нарушение требований безопасности при выполнении инженерных работ. Данные о взрыве на позициях 25 бригады в рамках координационного механизма переданы украинской стороне через представительство в СЦКК. С целью попытки оправдать нарушения дополнительных мер контроля действующего перемирия, в части, касающейся оборудования новых позиций, командование «ООС» активизировало работу оперативных групп ИПСО (информационно-психологических операций, – прим. РВ) с привлечением подконтрольных СМИ по распространению обвинений в адрес Народной милиции. Читайте также: Западенец в шоке: российские песни стали причиной конфликта в автобусе на Украине В связи с многочисленными фактами небоевых потерь личного состава ВСУ подразделения, находящиеся в зоне так называемой «ООС», испытывают острую нехватку кадров. Гибель и ранения военнослужащих в подавляющем большинстве связаны с подрывами на собственных минных полях. С целью исключения подрывов личного состава командованием инженерных войск ВСУ запланированы мероприятия по формированию в воинских частях нештатных групп разминирования, которые приступят к ликвидации неучтенных минно-взрывных заграждений, находящихся вблизи расположения войск. Ввиду отсутствия необходимого количества специалистов инженерных подразделений, к комплектованию нештатных групп планируют привлечь военнослужащих срочной службы, которые пройдут трехнедельный курс по саперному делу, после чего их отправят в зону «ООС» для участия в разминировании. По данным нашего источника, в 143-й центр разминирования в Каменец-Подольском Хмельницкой области уже прибыло сорок отобранных военнослужащих срочной службы, которые были призваны в вооруженные силы весной текущего года. С целью исключения распространения информации занятия с прибывшими проходят под легендой проведения сборов с резервистами. Зона карательной операции была и остаётся источником доходов для украинских оккупантов. По сообщению осведомлённых источников, на временно оккупированной войсками ВСУ территории существенно возросло количество случаев продажи оружия и боеприпасов украинскими военнослужащими. Читайте также: Специально для россиян о том, что происходит в Беларуси В н.п. Макарово Станично-Луганского района сотрудниками военной службы правопорядка совместно с СБУ задержан военнослужащий 25 бригады, который в заброшенном доме организовал схрон, где прятал семь автоматов АК-74, более 6000 патронов к ним и девять гранат РГ-42. По итогам предварительного разбирательства военнослужащий вступил в сговор с офицером службы РАВ (ракетно-артиллерийское вооружение, – прим. РВ) бригады, который, пользуясь служебным положением, передал задержанному указанное оружие и боеприпасы с целью дальнейшей реализации. Боевики находятся под следствием, возбуждено уголовное дело по факту незаконной торговли оружием. Предложения от украинских преступников о продаже оружия поступают и защитникам Республики, которые незамедлительно сообщают о поступившей информации органам государственной безопасности и с удовольствием идут на сделку. На текущей недели мы демонстрировали кадры оперативной съемки о продаже военнослужащими ВСУ трех ракет РК-2С № 2614304452, 2614301102, 2612151401065 от противотанкового комплекса «Скиф» украинского производства. В настоящее время, совместно с силовыми ведомствами Республики, прорабатывается очередное предложение о покупке партии оружия от вооруженных формирований Украины Читайте также: Путин перешёл ко второму этапу плана по Донбассу, — Тука

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СРОЧНО: враг нанёс удар, армия ЛНР понесла потери

В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления официального представителя Народной милиции ЛНР. Несмотря на согласованные украинской стороной в СЦКК меры по усилению и контролю соблюдения условий перемирия, боевики ВСУ подло нарушили взятые на себя обязательства. По данным представительства ЛНР в СЦКК, сегодня в 19:30 со стороны позиций 1-го батальона 24-й бригады с направления н. п. Луганское был открыт снайперский огонь по нашим позициям в районе н. п. Логвиново. В результате обстрела ранения, несовместимые с жизнью, получил защитник нашей Республики. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего героя. Вероломные действия противника в очередной раз подтверждают неспособность украинского руководства контролировать соблюдение своими боевиками достигнутых договорённостей. Мы призываем международных наблюдателей Миссии ОБСЕ зафиксировать факт нарушения перемирия, повлекший за собой гибель военнослужащего нашей Республики, а также принудить военно-политическое руководство Украины к выполнению условий перемирия и наказании виновных. Читайте также: ВАЖНО: ВКС России перехватили американский самолёт

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На позиции армии ДНР рухнул украинский беспилотник — экстренное заявление

В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления официального представителя Народной милиции ДНР. Действующее перемирие и запрет на открытие огня противник активно использует для улучшения своих позиций, а также ведение разведки с использованием беспилотных летательных аппаратов. Бездействие со стороны украинского командования приводит к тому, что количество случаев задействования БПЛА постоянно увеличивается, что является грубым нарушением пункта дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия, а именно — запрета на использование любых видов летательных аппаратов. Сегодня нашими наблюдателями зафиксирован полет БПЛА типа «Mavic Pro» с направления н. п. Чермалык, с помощью которого боевики 1 батальона 53 бригады осуществляли проверку маскировки своих позиций, однако из-за несогласованности действий беспилотник подвергся радиоэлектронному воздействию мобильной группой из состава 305 батальона РЭБ и потерпел крушение вблизи наших позиций. Защитники Республики на данную провокацию не поддались, огонь не открывали, вели наблюдение за противником, строго соблюдая режим прекращения огня. По имеющимся у нас данным, указанный летательный аппарат был принят за беспилотник Миссии ОБСЕ и подавлен расчётом станции «Буковель АД», выполняющим задачу по предотвращению вскрытия наблюдателями ОБСЕ размещения украинской военной техники и оборудования позиций бригады. В настоящее время наши специалисты изучают информацию с карты памяти БПЛА. В рамках координационного механизма украинская сторона своевременно уведомлена нами о данном факте. Напоминаем, что, в соответствии с перечнем дополнительных мер по установлению и поддержанию режима прекращения огня, украинская сторона в данном случае обязана применить дисциплинарные меры в отношении командира 53 омбр полковника Титенко Д.А., который отдал указания на использование БПЛА, после чего уведомить о них координатора Контактной группы. Читайте также: ВАЖНО: ВКС России перехватили американский самолёт

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