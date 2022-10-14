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Газовый хаб в Турции: новый БЕЗОПАСНЫЙ МАРШРУТ Газа в Европу | Геоэнергетика Инфо

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Газовый хаб в Турции: новый БЕЗОПАСНЫЙ МАРШРУТ Газа в Европу. Борис Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
Президент России предложил создать в Турции один из крупнейших газовых хабов для перенаправления топлива из-за диверсий на газопроводе Северный поток. В 2014 году такой вариант прорабатывали, но именно европейцы отговорили Москву, предложив построить второй балтийский газопровод.
Газовый хаб в Турции в случае его создания мог бы стать площадкой для образования цены на газ, а также для поставок в европейские страны.
В этом видео мы расскажем подробно о важности поставок газа газа в Европу и о том, почему этот новый газовый хаб в Турции имеет большое значение. Подписывайтесь на наш телеграм канал https://t.me/geonrgru
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zsYIthR1mgE
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