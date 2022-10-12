Февральская революция и отречение Николая Второго/Дмитрий Пучков и Егор Яковлев
Продолжаем публиковать цикл «Настоящая игра престолов». В этой серии Егор Яковлев рассказывает о событиях февраля 1917-го года. Видео вышло в 2016-м году на площадках Дмитрия Пучкова. В связи с ростом аудитории и сохранившейся актуальностью темы публикуем его на нашем канале.
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Все видео цикла: https://youtube.com/playlist?list=PLovWAjYWJLZckfCgxRkSLvGtHXAT3vUeY
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