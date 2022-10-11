Что нас вынуждает сделать Евросоюз? Борис Марцинкевич
На что Россию вынуждает пойти новый пакет санкций ЕС, ограничивающий цены на закупку нефти и газа? Сколько времени понадобится России для освоения новых рынков? Есть ли у России иные выходы, кроме замены европейского рынка на азиатский? Об этом смотрите беседу главного редактора журнала “Геоэнергетика” Бориса Марцинкевича и заместителя председателя наблюдательного совета ассоциации “Надёжный партнёр” Дмитрия Гусева.
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