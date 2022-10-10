Как защитить ребенка от алкоголя и никотина
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Благодарю за поддержку
2:38 – причина употребления алкоголя и других ядовитых веществ
4:26 – ген алкоголизма никто не нашел
9:27 – нужен ли алкоголь или никотин человеку?
13:37 – реклама как инструмент отнимания Трезвости
16:05 – мои детские рисунки
18:11 – пропаганда алкоголя в кино и на ТВ
20:39 – попустительское отношение к информации
22:06 – всё ли из семьи?
29:10 – Моргенштерн круче чем вы
34:35 – правда всегда сильнее
36:38 – алкоторговля в спальных районах
37:34 — что от нас зависит?
39:46 – если дома папа с алкоголем?
46:28 – место алкоголя в доме
50:20 – что мы можем сделать сами
54:09 – чем Шичко отличается от Аллена Карра
57:56 – если ребёнок попробует алкоголь
1:00:44 – про анонимных алкоголиков
1:04:41 – воздержание или Трезвость
1:09:01 – почему твой папа алкоголик?
1:10:57 – что посмотреть с детьми?
1:12:50 – какими словами говорить с детьми
1:14:59 – можно ли стать учителем Трезвости?
1:17:18 – Трезвость от работодателя
1:18:36 – все ругают правительство
Внимание! В передаче продемонстрированы фрагменты рекламы табачной и алкогольной продукции с обучающей целью.
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Это был выпуск:
Как защитить ребенка от алкоголя и никотина . Общее Дело и алкогольная мобилизация
Приятного просмотра!
#мобилизация #общеедело #УчительТрезвости
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