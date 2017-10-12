I.​ Вступление

1. Будьте как дети, тогда войдете в «царствие небесное»

2. Устами младенца глаголет истина.

3. Умел дитя родить, умей и научить.

4. Детей учить – не лясы точить.

5. Когда в детях лад, не надо и клад.

Народная мудрость сохранила для нас не мало пословиц о детях. Но мы редко задумываемся, почему именно дети могут войти в «царствие небесное» и их устами глаголет истина. Дело в чистоте их души, помыслов, в открытом сознании и в незашореном восприятии. Дети-цветы жизни, отрада (от Рода) и услада (у Лада) наша. Но цветы как и прекрасны (при Ра) так и не долговечны. Если родители неправильно выстраивают отношения в семье (семя и семь Я) и пользуются ложными законами (за коном) воспитание, то цветок (свет) закрывается. Правильно воспитание, это залог правильного развития (виток Ра) наших детей. Для того, что бы они долго радовали нас своей красотой, начнем плясать от печки – от опыта наших предков.

II.​ Зри в корень

Добрый молодец и красна девица, жених да невеста, муж и жена, мужчина и женщина.

Многие слова (славь) нашего языка – образны. Не зря Козьма Прутков советовал нам «зрить в корень». Это не образное, а буквальное указание. И если зрить в корень слова (славь), то увидишь образ (Ра – свет – знание).

Мужчина и женщина создают семью. В этом простом предложении заключено много образного смысла. Во – первых: кто таких мужчина и женщина? Во – вторых, что такое семья? Зрим в корень и видим (ведаем): мужчина – чин мужской и женщина – чин женский. Зачинают (за чин), рождают (род) и воспитывают (питают) семь детей (семь Я). Вот так – просто, ясно, образно, раскрывается смысл сказанного – написанного, если слышать – читать с «широко открытыми» глазами – ушами. Раскрытие образов помогает восстановить связь с родом, с обычаями предков. Значит, что бы создать семью надо соответствовать чину не только физиологически, но и главным образом душевно – нравственно.

И мальчики (мал – чин), и девочки (маленькая дева) проходили обучение (готовились к получению чина) в Семье. И только после того, как мальчик получал чин Мужа, а девочка объявлялась Невестой (не весталкой) могла выйти замуж и создавалась Семья. Молодые знали, что семья – это ответственность, соответствие чину и продолжении Рода. Зная, что должны и зачинали детей, с любовью без алкоголя (дурмана), со светлыми помыслами. Прерывая связь поколений, искажая смысл понятий, подменяя ценности, наши враги старались направить нас по ложному (ложе) пути и к сожалению, во многом преуспели. Но правда (правь) сохранилась на Родовом, генетическом уровне и возвращается к нашему народу (на Род). Чем больше людей будут соответствовать своему чину (исполнять свой долг), тем быстрее и вернее (Вера) вернется Правда и правильное Мироустройство, согласие и благополучие в нашей семье (стране). А когда в семье и детях лад, не надо и клад.

III.​ Отношение к детям

Верные знания, внутри Семьи (Страны) – залог правильного развития (виток Ра). А что сейчас происходит в наших семьях? Какие принципы воспитания реально практикуются сегодня? Ты еще маленький, подрастешь – поймешь, тебе кажется – это пройдет, да и просто – отстань, я устал(а), мне некогда, в школе научат. Это всем знакомый набор изречений. Главная задача родителей сейчас – это зарабатывание денег, дело это действительно необходимое, но не главное. Если ради счастливого будущего ребенка с головой окунутся в зарабатывание денег, в ущерб общению и воспитанию, то с водой можно выплеснуть и ребенка, то есть – потерять то самое (счастливое) будущее вместе с ребенком, полностью потеряв душевный контакт со своими детьми.

По поводу школа научит: сейчас школа – это (муниципальная услуга), населению оказывается услуга по обучению школьных предметов их детей. Функция воспитания изъята, юридически – только оказание услуг. Значит, надежды родителей по поводу школы, уже не питают. Воспитание в первую очередь должно быть в семье.

Ты еще маленький – подрастешь поймешь: дети всегда задают вопросы, им это необходимо для нормального развития. Только мы не всегда даем ответы по разным причинам: некогда, устали, потом. И со временем дети перестают задавать вопросы, так как нет ответов. А ложка как известно дорога к обеду. Когда мы в благостном настроении готовы пообщаться со своими детьми, им уже это не надо. Они нашли ответы (как правило неверные) в другом месте. Вот и получается: имеем возможность воспитания – не ценим, потеряем понимание – душевный контакт – плачем. Что бы этого не происходило, подумаем вместе, как надо правильно воспитывать детей, как это делали наши предки.

IV.​ Воспитание

До семи лет имена детям не давали и мальчиков и девочек называли одинаково – чадо. Почему? Что за чудо – юдо эти чадо? Дитя – чадо слова среднего рода. Зрим в корень: доча, дофин – это люди до чина, до определения предназначения. Имя должно соответствовать чину, предназначению, а не взято с потолка (с календаря – Полиграф Полиграфыч). Мы не призываем не давать имен до семи лет, а советуем давать только Родовое Имя, а не модное «в этом сезоне». Тем более, Имя и меня зовут – это разные понятия. Имя дается по родовому предназначению, а (зовут) – для (общегражданского) пользования. С чадо, именем и зовут – разобрались. Это так же как и: сколько тебе лет, а не (годов). В 7208 году от С. М. З. Х. (Сотворение мира в звездном храме) по указу «Петра I» велено праздновать «Новый год» первого «генваря» и поздравлять друг друга с «Новым годом». GOD на всех Романовских языках – Бог. «Шутка» «Петра I» в том что славяне должны поздравлять друг друга с новым Богом и с новым «1700» годом от Рождества Христова (5508 лет легко выкинули) на свалку «истории» (из Торы). Так что по славянским правилам была летопись и летоисчисление, а по Романовским – год и годы.

Так как до семи лет дети – чадо, то и воспитывать их надо без излишнего нажима, так как чин еще не получен. Важно поддерживать естественную среду с первых дней жизни малыша. Не зря наши предки использовали люльку – это качание зародыша в околоплодных водах Матери, это Космос. Люлька помогает привыкнуть к гравитации Земли – быстро расти и сладко (Лада) спать. Очень важно, что бы ребенок засыпал под колыбельные песни мамы. Колыбельные (коло бел) – белый круг, которым мама оберегает от всякого зла, свое маленькое дитя. Это оберег – защита. При напевании колыбельных песен ставится защита, даже если мама поет, не понимая зачем. Сказки на ночь лучше читать папе, он олицетворят связь с родом (народ, природа). Сказки светлые, образные: Пушкин, Бажов, Афанасьев, русские – народные. Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. Ложью называли неполную, поверхностную Правду. Ложе и ложь – то что лежит на поверхности. Дети видят, ощущают гораздо больше энергетических полей и потоков, чем взрослые. Необходимо уважать и понимать реальности друг друга. То что для нас – Небыль, является Былью для ребенка. По этому, нужно читать «правильные» сказки с правдивыми, изначальными Образами.

1. Колобок – «астрономическое» сказка о движении месяца по небосклону (изменение фаз Луны) от полнолуния до конца Месяца. Разные звери отъедали от колобка по кусочку, пока лиса (созвездие лисий нос) не съела его окончательно.

2. Жар – птица, Феникс, Бену (Египет), Симург (Персия). У разных народов свое название «Жар – птицы», но суть от этого не меняется: воскрешение из «пепла». Это цикл восхода и захода солнца, движение планет, символ солнца (Жар – птица в золотой клетке). Но главный смысл этого образа – душа, сущность – бесконечное воплощение души после смерти к Роду – воскрешение из пепла (реинкорнация).

3. Что бы убить Кощея Бессмертного, нужно свалить дуб, на котором висит сундук, поймать зайца и утку, разбить яйцо и преломить иглу. Смерть Кощея вложена в Русскую матрешку (смерть Кощея – игла – яйцо – утка – заяц – сундук – дуб). И если знать, что Кощей это мудрость (не зря его дочь – Василиса Премудрая), то понятно, что это подробная инструкция по поиску мудрости.

4. Сказка Репка тоже составлена по принципу Русской матрешки и в ней так же семь персонажей, как в «Кощее». Семь – священное (свет) число: семь нот, семь цветов радуги (солнечной дуги), семь материальных тел человека, семь видов энергии образующих нашу вселенную. Вытащить репку (вырвать корни Рода) можно только прервав связь поколений (нет папы и мамы) и добавив богатство (мышку).

5. Курочка Ряба снесла яичко, да не простое, а золотое. Сказка о потерянном нами «золотом» мире (мире предков). Опять нет мамы и папы, прервана связь поколений и есть серые мысли (мышка) и богатство. Развилка: пойдешь на право… это все тесты на состоятельность «человека» и проверка осознанности самостоятельного выбора. И сказки (Русские – народные) это первоначально система подсознательного обучения для детей и осознания, «намека» для взрослых.

По – этому надо относится к детям, как к маленькому (мал чин) но потенциально равному. Правильная мера понимания родителей помогает развиваться детям. Мужчина и женщина (чины) развивают (виток Ра) мальчиков и девочек до больших чинов – готовность к взрослой жизни, ответственности. Пусть Нашему Роду не будет переводу!

V.​ Развитие

Как вера без дел мертва, так и человек без души – биоробот, гуммонойд (от лат. гуммус – удобрение), то есть годен только для удобрения земли. Наличие души определяет жив человек или мертв. Не зря дьявол «покупает душу» при совершении сделки (Фауст, Гете). Принято считать, что душа привязана к телу, а сущность свободна. Тогда что же продается – покупается? Самое ценное, что есть у человека: дух – душа – сущность. Это «единая – неделимая» субстанция, что и делает нас собственно человеком «разумным». Наличие сущности (души) дает нам возможность душевного развития, движения вперед. Именно по этому «дух сильнее плоти», то есть, сущность развивает тело, а не наоборот.

Сущность прибывает в этот мир для получения энергии с которой она может существовать и без тела. Сущность всегда стремится к развитию духовному. Что же подразумевается под этой фразой? Духовное развитие – развитие духа – души – сущности, восстановить все свои связи с другими мирами и все свои способности (ментальные тела сущности)

Деградация – каждый свой жизненный цикл прожитый душой, не получивший достаточное количество энергии (не восстановив начальные тела сущности) в этом мире отталкивает ее все дальше и дальше от настоящего пути развития.

Появляясь на свет Даша – сущность по определению может быть как взрослей так и младше (эволюционное развитие), но развивать ее нужно правильно изначально. Сущности детей по определению ждут что бы им пояснили все устройство этих миров, а кто должен дать им нужное обучение? Школа? Детский садик? Или родители? Которые сами не имеют понятия о чем идет речь. Так вот – это и есть деградация. Сущность имеет большой потенциал до 7-9 лет, а то и того меньше. Этот возраст имеет самое важное значение для всей жизни так как закладывается фундамент человека. И от правильности воспитания до этого возраста и есть «ключ» ко всему неизведанному.

Каждая сущность уникальна по своему и ее потенциал может быть очень велик изначально, и к этому всегда нужно быть готовым. Все слышали ни раз что дети могут что то видеть, слышать или рассказывать якобы вымышленные рассказы. При правильном объяснении детям всех процессов и всего мироздания можно раскрыть большую часть их потенциала.

Каждая сущность нуждается в развитии и не получив должного, равносильно остаться без школьного курса обучения в нашем социальном мире. На этом пути практически каждую сущность ждет много соблазнов, ловушек и нападок.

Оберег – это и есть поддержание родителями защиты своего чадо. Переживание, забота, любовь, внимание, одни из инструментов установления или поддержания защиты вашего беззащитного чадо, до момента формирования его потенциала. А если быть точным то мысленно, визуализируя воображением создавая в своей фантазии или воображении защиты или барьера, тем самым делясь со своим чадо своей энергией. Это и есть защита, любые положительные, светлые мысли создают ту гармонию между ребенком и родителями, так как маленькая сущность в ребенке все чувствует, все ваши мысли и эмоции, долгожданный он или нет. Сущность ребенка воспринимает все уже с самого начала своего цикла зарождения, именно по этому важны все мысли, их чистота уже на начальной стадии зачатия. Эти мысли устанавливают между детьми и родителями ту связь.

Дети в раннем возрасте от нуля до 7-9 лет часто видят сны или гуляют сущностью неосознанно, в те миры где их может поджидать опасность. Многие знают, что дети видят и рассказывают свои сны как они гуляли или летали, или за ними кто то гонится во сне, может даже пытался убить. Но если вдуматься то каждый вспомнит нечто подобное, но! Кто ни будь пояснил что это? Или что вам делать? Думаю мало кто даст положительный ответ. Получается так что есть что то темное от которого стоит держаться подальше. Так вот, получается что есть от кого ставить защиту. Но нет объяснения что делать ребенку или сущности. Тут надо четко понимать каковы силы. Стоит ли бороться или убегать, прятаться. Но не стоит игнорировать эту тему, нужно четко пояснять что есть силы – бороться! Если нет сил то не в коем случае не идти к ним (к нему). И по возможности в таких случаях, если ребенок спит беспокойно, узнавать какие ему снятся сны, быть рядом и ставить ему свою дополнительную защиту (визуализирую воображением барьер).

Корень всей проблемы деградации таится в наших детях в манере воспитания родителями, в укладе жизни, ценностях и позиции. Наши маленькие предшественники не знают у кого можно перенять это жизненный и ментальный опыт, так как окружение ребенка уже давно утратило ту информацию. В нынешнем окружении уже давно не принято говорить о чем то паранормальном. Или сводится все к тому что «это фантазии» или «ты насмотрелся мультиков». Но так же думаю мало кто сомневается в паранормальности способностей Ванги, Кейси, Авеля которые предсказывали будущее. Неужели все так и считают что паранормального в нашем мире не существует? В итоге: не знаем, не развиваем ментальные способности, а потеряем, не плачем. Получается деградация круговорота сущностей с потерей качества души.

VI.​ Человек

по пути к взрослому человеку надо пройти три стадии развития. Этот порядок обязателен для всех, исключений не бывает. Все мы рождаемся животными (млекопитающими), потенциально разумными. Первые годы жизни ребенок нуждается в защите, опеке, помощи. В эти же годы он впитывает знания, как губка. Идет интенсивное развитие и вскоре он радует нас первыми шагами и словами. Через 7 лет эта стадия заканчивается. Не случайно имя получали в 7 лет и в школу мы идем в этом же возрасте.

Известно, что реальное «маугли» (дети воспитанные животными), возвращенные к людям после 7 лет, так и не научились говорить и вели себя как умные животные. Эти дети, без всяких отклонений от нормы здоровья, уже не могли стать людьми и научится говорить, так как первая стадия развития не была пройдена в обществе людей. Только после прохождения первой стадии в обществе (общины) начинается вторая стадия – «разумного животного». Потенциальный разум развивается от получаемых знаний, по этому, от качества и объема знаний, зависит разум (светлый ум). Это фундамент будущих знаний, способностей на всю жизнь. Нельзя полностью рассчитывать на «муниципальную услугу – школу», необходима помощь родителей, контроль. Не забывать, что основное воспитание должно происходить в семье. Эту стадию проходят почти все здоровые (психически и физически) дети. И начинается третья стадия, попытка стать собственно человеком «чело на век», а заканчивается она со смертью (с меры). Смерть зафиксирует (смерит) результат этой жизни. Что же надо сделать, что бы результат был положительным? Как перейти от «разумного животного» к человеку? Снова зрим в корень и видим (ведаем), что необходимо перейти от живота к челу. Животными управляют инстинкты, а человек должен сам управлять ими. Это главное отличие между животными и собственно человеком, эту стадию труднее всего пройти, так как жить животом (инстинктами) легче, чем челом (головой), а значит Разумом и по совести (с вестью). Труднее всего бороться с самим собой, но другого пути стать человеком – нет. Молодость – единственный недостаток который с годами проходит, над другими недостатками надо трудится. Цель трудная, но достижимая, если двигаться осознанно (со знаниями) и удачи всем нам на этом не легком пути.

VII.​ Заключение

Можно сделать вывод, что смысл жизни – стать «человеком» и реализовать по максимуму свои способности, познать себя и познать весь мир, созидать и развиваться.

Развитие – это действие направленные в первую очередь вне себя. При этом постараться стать свободным от инстинктов, шаблонов, внутреннего и внешнего рабства. Свобода – это ответственность, любое наше действие отражается на сущность и генетики человека – это и есть карма. Мы сами нарабатываем свою карму, поступками и делами. Свобода – ответственность за действия. Карма – итоговый результат свободных поступков. Индульгенция не поможет. Конечная ответственность за все на самом человеке, а не на Боге и судьбе. А значит жить не по совести – работать против себя, именно работать, от слова раб. Для положительного итогового результата лучше трудится созидательно, по совести, на благо Семьи и Родины. Правильное понимание мироздание – путь к развитию. Истина, правда – одна, а путей к ней много. Выбирай любой, главное – верное (Вера) направление. Но следуя по этому пути знай, что любить, уважать, помогать надо тем, кто этого достоин. Через контроль над инстинктами и эмоциями стать человеком, через ментальное развитие – создать новые тела сущности. Древние (предки) говорили: что вверху, то и внизу, познавая и развивая себя – познаешь весь Мир (неразрывная связь человек – космос). В итоге можем заключить: надо жить по совести (с вестью) в гармонии с природой (при Роде), на благо Родины и Семьи. Жить осознанно, созидательно, что бы идти в правильном направлении, развития и стать «Человеком». Тем, кто готов пробудится и встать на верную дорогу, советую на этом пути соблюдать следующие основные рекомендации:

- Начинай любое дело только со светлыми помыслами.

- Воспитанием и обучением детей нужно серьезно заниматься.

- Расти детей с заботой и защитой (контроль и оберег).

- Сказка ложь, да в ней намек. Добрым молодцам урок (читай детям сказки на ночь).

- Относись к детям как к потенциально равным.

- Помогай создавать детям мировозрение из образов.

- Когда в семье и в детях лад, не надо и клад. (не в деньгах счастье)

- Зри в корень – ищи и обретай правду.

- Познавай себя и познаешь весь мир (что вверху, то и внизу).

- Свобода это ответственность, а карма – расплата за неправильное применение свободы.

- Помогать, уважать, любить надо тех, кто этого достоин, а не всем кто об этом просит.

- Объем и качество знаний – имеет значение.

P. S. Путь это трудный, но верный и интересный, по ходу развития узнаешь много нового и важного. И в итоге поймешь, что новое – это хорошо забытое старое. Двигаясь вперед, попадаешь назад: к истокам Нашего Рода, которому верю, не будет перевода.

Ф. М. Достоевский говорил: проснется Русь, вспомнит своих богов и тогда такая раскачка пойдет по всему миру…

Олег Пронин