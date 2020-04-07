Главная » Видео, Родителям и детям

Как защитить ребёнка от вредных привычек? Виктор Пономарев. Часть 2

17:22. 7 апреля 2020 72 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

С какого возраста нужно говорить с ребенком об алкоголе.

Автор-сказитель – Виктор Пономарев
Часть 1 – https://youtu.be/S8pm6eoyVtA

Учитель Трезвости Виктор Александрович расскажет:

- С какого возраста нужно говорить с ребенком об алкоголе.
- Как воспитывать ребенка, если вы живете трезво, а ваш супруг (супруга) нет.
- Как уберечь ребенка от плохой компании и сформировать ему хорошую.
- Как объяснить малышу всё про вредные привычки в ТРЁХ словах.
- Как быть с рекламой и пропагандой алкоголя в СМИ.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.

#дети #школа #воспитание #родителям #уберечь #ребенка #психология #семья #детьми #курение #школьник #табак #курят #пьянство #алкоголизм #родителей #зависимость #алкоголь #алкогольный #напиток #вредные #привычки #дурные #советы #плохие #отношения #сигареты #дети #виктор #пономарев #евгений #роденко #улицы #ребёнок

#ВредныеПривычкиДетей #Школа #ДурныеПривычки #ВоспитаниеДетей #СоветыРодителям #ПлохиеПривычки #КакУберечьРебенкаОтВредныхПривычек #ПсихологияРебенок #РебенокСемья #ОтношенияСДетьми #Сигареты #Курение #Школьник #Табак #ДетиКурятСигареты #СигаретыДети #Ребёнок #ВикторПономарев #ЕвгенийРоденко #Пьянство #АлкоголизмРодителей #ЗависимостьОтУлицы #АлкогольДети #АлкогольныеДети #АлкогольныйНапиток

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9FPfsldkg5o

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Как воспитать из ребёнка Человека (окончание)
...и находясь в нём, ребёнок получает одновременно защиту, поддержку, заботу и ...сказки, учит), очищает от пороков, вредных привычек, плохих черт характера. Люди не... взаимодействия происходит с обществом.Какое общество, каких друзей, работу выберет ребенок...
Курение: привычка или токсикомания?
... представление о курении как о вредной привычке? Не спорю, что вредная. Хуже того, по... и торговцами табака, находящимися под защитой государства, убито в 43 раза... люди – домашние, не таясь, при ребёнке сосущие «раковую соску», а затем...
Реклама и ребёнок: взрослые проблемы
...соли и жиров развивает привычку к нездоровому питанию; ... ролики откровенно иллюстрируют «вредные советы». Например, предприимчивый...сознательной постановке цели. Ребёнок как бы присваивает различные ...нужно купить их товар. Как защититься от рекламы? Нуждаются ...
Есть двоичная логика, есть троичная. Мы поговорим о высшей логике десяти аспектов. ( реферат )
...силы подвластны ему. Он, как ребёнок, получающий в этом мире ... отношению к ней. Взрослый ребёнок ищет «няньку» в образе...зависимы от мнений, обычаев, вредных привычек и другого. Они декларируют ...вводится без осознания мотива. Как защититься в нашем мире от ...
Подборка материалов из соцсетей: Форма воды, западные сериалы и телеканал Карусель
... власть, а единственной защитой являются бандиты, так называемая... предлагали «убрать» одного ребёнка… Понимаете, что такое ... как понять, какое влияние несет фильм? Например, показывают, как ...появилось негативное мнение о вредных привычках, а даже наоборот! ...
Министерство образования обяжет детей в течение 11 лет доносить на самих себя и свою семью
... Есть ли тяжелобольные? Какие вредные привычки у членов семьи? А какие у самого школьника...за плохие привычки и плохие квартирные условия, о которых ребёнок наивно ... “Ювенальная юстиция имеет целью не защиту прав ребёнка, а является инструментом социального...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)