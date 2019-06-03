Как воспитать из ребёнка Человека (окончание)

Отец с помощью игр, например в военных сражениях, помогает своему сыну получить навыки стратегии, тактики, воспитывая при этом защитника своей семьи и Родины, в интеллектуальных играх — смекалку и логику, в задушевных беседах, настраиваясь на биополе отца, делится своими переживаниями, как друг, тем самым вырабатывает в себе черты мужской преданности. На практике отец, обладая определёнными навыками, на своём примере, ежедневно выполняя бытовые задачи, возможно связанные с его профессией, передаёт их визуально сыну и по возможности практикует их вместе с ним.

В отношении воспитания мальчика тандем отец и сын — это неразрывно связанная целостность . Для сына отец является основной опорой в становлении сильных мужских качеств, формированию в мальчике уверенности в трудную минуту во время решения определённых житейских задач .Наставничество отца для сына впоследствии будет являться для него огромнейшим опытом в преодолении многих проблем.



Ребёнок, который ни разу, например, не имел возможности в силу физических причин повесить полку на кухне, либо из кирпичей выложить какую-либо конструкцию, повзрослев и окрепнув вполне способен это сделать без особого труда, потому, что в детстве он часто наблюдал за трудом отца своего и впитывал навыки визуально, как губка. В продолжение строк из вышеупомянутого эпиграфа, апокрифическое Евангелие «Благая весть Миру Иисуса Христа в изложении ученика Иоанна», обратим ваше внимание:

«…И когда отец увидит, что сын понял все наставления его и выполняет умело свою работу, отдаст он сыну всё своё добро, чтобы сын мог продолжать дело отца своего…»

Нельзя не упомянуть роль Отца в отношении психологического спокойствия матери в семье, а значит и их детей. Муж для жены является не просто опорой в семье и кормильцем, в трудную минуту, в силу психологических особенностей женщины, муж способен держать равновесие и не дать супруге паниковать, а также при принятии решений «гасить» излишние эмоции, при условии, если мужчина сам состоялся без ущерба в психике и дефективных наложениях в преемственности поколений.

В жизни общества может порой сложиться и так, что биологический отец по разным причинам не может принимать участия в воспитании детей, то в таком случае напрашивается актуальный вопрос: «Может ли неродной отец заменить биологического? И в каком качестве?». Ответ довольно прост: да, роль отца может заменить любой состоявшийся представитель мужского пола.



Это могут быть дедушки, родственники, любящий муж и отчим детей матери, либо частично заменить отца через любые спортивные секции, кружки и прочее могут наставники мужчины. В любом случае, при непосредственном и внимательном воспитании детей биополе родителя, либо искренне любящего наставника, со-настраивается с биополем ребёнка и это помогает в полноценном воспитании детей.

Понимание вопроса в различии организации психики мужчины и женщины приводит к пониманию важности воспитания ребёнка в полноценной семье и как следствие даёт задуматься родителям, насколько серьёзно нужно бережно относиться к сохранению любви и гармонии, сохранять взаимное уважение в семье, терпение и проявлять побольше внимания к своим детям.

Роль семьи

« Вот ребёнок хочет сесть, томится от лежания, крутится, беспокоиться. Протяни ему палец — он схватит его и сделает то, чего он жаждет, но чего он ещё не ведает. Сядет. вот он созрел для ходьбы — дайте ему возможность совершить первый шаг. Иначе он, как выросший среди животных ребёнок, так и не научится ходить на двух ногах, а будет, как животное, передвигаться на четвереньках.



Дайте ребёнку музыку, когда в нём появляется потребность танцевать, карандаш, когда ему хочется рисовать, книгу — когда он созрел для этого способа получения информации…И как трагично, когда новое умение, новая потребность созрела изнутри, а время упущено, мир не выходит навстречу этим потребностям. И тогда происходит торможение, полная блокировка…» Людмила Улицкая «Казус Кукоцкого»

Мать и отец являются первоисточниками энергии, знаний, ощущений и эмоций для ребёнка. Вы когда-нибудь замечали насколько ребёнок по-разному ведёт себя в зависимости от настроения и эмоциональных состояний родителей?



Если мама добра и нежна, то и ребёнок, чаще всего, весел и активен, но стоит ей начать раздражаться, нервничать, как ребенок, практически мгновенно, становится капризным и неуправляемым. Тоже самое, но немного в меньшей степени, происходит и во взаимодействии с отцом и другими членами семьи.



С самого рождения мама и папа для ребёнка целый мир, ребёнок замкнут эмоционально, энергетически и эгрегориально на них. Поэтому их энергетику он «впитывает» в первую очередь. Попадая в биополе мамы, папы, других членов семьи, ребёнок считывает «настрой» и транслирует его в мир, как обратную реакцию.

Биополе семьи формируется за счёт того, что члены одной семьи имеют тесную связь друг с другом, крепкие отношения, построенные на любви, очень часто живут в одной квартире\доме, ведут общий быт, между ними появляется свой стиль общения, свои привычки и традиции. На детей в семье биополе взрослых влияет сильнее в силу их возраста. За счёт этого у них так быстро происходят эмоциональные колебания, как в позитивную,так и в негативную сторону.

Если, в большей мере, семья живёт в ладу: превалируют чаще позитивные эмоции, события, то у всей семьи формируется позитивно-положительное поле и находясь в нём, ребёнок получает одновременно защиту, поддержку, заботу и внимание. У него формируется стабильное и позитивное психо-эмоциональное состояние.



Биополе семьи становится настолько мощным, что негатив «не задерживается» надолго в такой семье, он нейтрализуется благодаря поддержке друг друга, помощи, заботы, и тем самым за счёт такой «работы» взрослых, ребёнок бессознательно учится выходить из негативных сценариев без ссор, криков и скандалов, поддерживать других и сам обращаться за помощью, когда ему нужно.



Конечно же основой для закладывания позитивного биополя семьи служит искренняя Любовь в семье друг к другу. Без неё заведомо невозможно воспитать ребенка и заложить в нём потенциал перехода в необратимый человечный тип строя психики, чтобы к моменту своего взросления состояться в качестве человека и стать Человеком с большой буквы.

Для воспитания из ребёнка Человека родителям, кроме Любви, нужно понимать простейшие понятия из области психологии. Это поможет скорректировать воспитательный процесс, направив его в нужную сторону. Одним из основополагающих понятий из области психологии являются знания о типах строя психики.

В основу описания типов строя психики (ТСП) положены вопросы о том, что является определяющим в формировании статистики поведения индивида.

Если он принимает решения, руководствуясь в большинстве ситуаций инстинктами, то такой тип строя психики называется животным. И у ребёнка он проявляется на первых этапах его жизни. Изначально ребёнок ест, пьёт, справляет нужду. Привлекает внимание взрослых при помощи эмоций. Как животное.

Если решения принимаются в большинстве ситуаций на основе культурных привычек, автоматизмов поведения, такой ТСП называется зомби/биоробот, ведь поведение по своей сути не отличается от поведения робота, действующего по заложенным в него программам.



У ребёнка первые признаки поведения на основе данного устройства психики проявляются, когда он начинает копировать поведение взрослых, а затем когда согласует своё поведение с нормами культуры. Например, не справляет нужду прямо там, где ему этого захотелось, а терпит до туалета. Как видно, противоречия между инстинктами и культурными программами разрешаются в пользу последних.

Если индивид способен подняться над общепринятыми нормами поведения, сам выработать решение, воспользовавшись разумом, такой ТСП называется демонический. Очень ярко это видно в те моменты жизни ребёнка, когда он протестует против того, что ему говорят взрослые, против общепринятых норм, когда он начинает что-то делать по-своему, говорит: «я сам». Обычно такой период принято называть «переходный», или «трудный» возраст.

И наконец, человечный тип строя психики предполагает принятие решений на основе собственного разума, но не по принципу «что хочу, то и ворочу», а согласовывая свои решения с совестью. Именно такого устройства своей психики должен достигать каждый к началу юности.

Уточним, что «чистых» типов строя психики не бывает, в каждом из людей есть место и для инстинктов, и для культурных программ, и для разума, и для совести. ТСП определяется по тому, какая из линий поведения проявляется статистически чаще. И на ребёнке очень хорошо видно, когда начинают появляться и преобладать те, или иные черты, по которым можно отнести его к одному из типов строя его психики.

Родители, видя это, должны понимать, откуда берутся и капризы, и упрямство, и корректировать в соответствии с целью — воспитать Человека.

Родители, видя это, должны понимать, откуда берутся и капризы, и упрямство, и корректировать в соответствии с целью — воспитать Человека.

Что же такое настоящее проявление любви в семье, об этом на примере очень хорошо показано в мультфильме «Фантик. Первобытная сказка»



(Союзмультфильм, 1975 год, режиссёр Е.А. Гамбург (1925 — 2000 годы); автор сценария Б.В. Заходер (1918 — 2000 годы)

В этом мультфильме Штуша-Кутуша олицетворяет собой носителя демонического типа строя психики, а самый первый в том сказочном мире слон Фантик — носителя человечного типа строя психики.



И соответственно, в сюжете сказки Фантик явил обитателям того первобытного мира истинную Любовь. Будучи свидетельницей его деятельности, мартышка Марта даёт итоговую оценку: «Это неподражаемо!». И она права в своей оценке. Если в ту же самую ситуацию войти с типом строя психики, отличным от свойственного Фантику, и попытаться проделать то же самое, что проделал он, то алгоритмика взаимодействия индивидуальной психики с эгрегориальной системой мира сюжета сказки будет иной, и как следствие — результат тоже будет иным.



Поэтому «это» действительно «неподражаемо»: надо быть, т.е. состояться в некоем качестве, а не изображать собой того, кем индивид не является. То, что сюжет мультика «Фантик. Первобытная сказка» выдуманный, а нравственно-психологические типажи в мультике для детей выступают под масками сказочных зверей, — сущности дела не меняет: надо быть, а не имитировать. Но мультик показывает суть Любви зримо и доходчиво, — если подумать.

Любовь — свободное творчество, если под свободой понимать совестью водительство, Богом данное, творчество от щедрот души. И потому Любовь всегда выходит за ограниченные пределы тех алгоритмов деятельности, которые были созданы ранее, начала ею очередного творческого акта, даже если эти алгоритмы возникли в прошлом в проявлениях само́й Любови.

Любовь вне логики Непостижима для ума Любовь, он тешится подделкой, Взаимовыгодной горелкой Освещена его тюрьма. Он прячет чувства от страданий Любви палящего огня, Для сердца создана броня Из прошлых углей, от желаний. И привыкая к темноте, Боится света бедолага; В любви все ищут только блага, Что и приводит к слепоте… И от ожогов прячась в нише Холодных помыслов ума, Золой набитая сума — Удел слепых под гордой крышей. Заполыхал зарёй рассвет На крыльях облака седого; Кто носит тяготы другого — В том и любви небесной свет. (Стихотворение взято с сайта: http://www.obshelit.ru/works/37978/. Автор назвался псевдонимом «Странник», датировав стихотворение 25.03.2008)

Иначе говоря, человеку, чтобы состояться Человеком, необходимо в жизни практически данную Богом способность Любить — каждому НАучиться самому.

Поэтому, построение в семье настоящей искренней Любви — это огромный творческий труд родителей, который вознаграждается достойным, заботливым и любящем поколением детей в их преемственности.

Дети выступают для родителей не только учениками, но и учителями. Наблюдая за их поведением, тягой к знаниям, их необузданной и творческой природой мы можем переосмыслить своё поведение, и набраться той лёгкости, доверия к людям, природе, миру, любовью, чистотой ко всему живому.

Ребёнку необходимо давать свободу, чтобы у него было своё видение и свои методы познавания мира (трогать, лизать, колотить, играть, петь, рисовать …). В силу того, что у детей в раннем возрасте образное мышление, то и процесс желательно выстраивать на образах, образных играх\методах.



Через них детям можно передать намного больше информации, чем нежели основываясь только на простой констатации какого-либо факта. Так родитель сможет вместе со своим чадом в беседе использовать воображение, придумывать новые игры, которые в будущем помогут адаптироваться, вступая в самостоятельную жизнь.

Взрослым, чтобы найти больше точек соприкосновения с ребёнком (матери, отцу, членам семьи, учителям… ) лучше общаться с ребенком с его уровня (физически даже полезно садиться на пол и с одинакового уровня обучать ребенка). Через игровые примеры, показывая различные жизненные ситуации на куклах и других игрушках.

Чтобы познание мира для ребенка было комфортным и гармоничным ему также необходимы границы. Они его защищают, стабилизируют. Принцип — «Бегай и делай, что хочешь и Тебе всё можно» необратимо нарушает гармоничное развитие ребёнка, делая из него неконтролируемого, избалованного, агрессивного индивида. Помимо этого необходимо оберегать ребенка словом.

Чаще всего взрослые используют слова: «нельзя», «нет», «не трогай» , «осторожно» (стоит отметить, что слово «нельзя» идентифицируется ребенком как слово несущее в себе «смертельную опасность» , поэтому его стоит употреблять действительно в крайних случаях (когда суют пальцы в розетку, когда тянуться к острым предметам, или плите…)) .

Этим методом очень любят злоупотреблять родители\члены семьи и жизнь ребёнка превращается в одно сплошное «нет». Очень важно отслеживать этот аспект и придерживаться правила, что на одно «нет», должно быть два «да» или «можно», тогда ребёнок продолжает с интересом познавать мир и он для него продолжает быть добрым и открытым.



Кроме придерживания такому правилу, желательно всем членам семьи позитивно подкреплять действия ребёнка — обращать внимание на то, что он сделал хорошо, поощрять его инициативу, разговаривать с ним и объяснять, что можно было бы сделать лучше, опять же направлять его и обучать. Всё это укрепит на долгие годы отношения в семье, ребёнок не будет чувствовать себя «отшельником» и воспринимать родителей, как надзирателей и критиков, которые только и могут наказывать да поучать.

Такая форма родительского воспитания (когда очень часто поучают и наказывают) формируется за счёт слишком «серьёзного» восприятие жизни и приданию большого значения бытовым вопросам.



В таком формате взрослые могут не воспринимать игры как познавательный процесс и отстраняются от ребенка, предлагая ребёнку поиграть самому или частенько «откупаются от ребёнка» разрешая ему играть в гаджеты и покупая невероятное количество новых игрушек.



Применение такой концепции приводит к отдалённости, отстранённости ребенка и родителя друг от друга, а также создаёт возможность развития у ребёнка эмоционально-психологических проблем (зависимость от гаджетов). В такой позиции ребёнок потихоньку начинает изолироваться от родителей и от общества в целом, запираясь в своей комнате и всё время проводя за играми в телефоне или компьютере. Ему становится скучно пребывать в компании своей семьи, потому как он не чувствует поддержки и увлеченности его вопросами, понимания и бессознательно «бежит» туда, где ему уютно.

Иногда ребёнок начинает привлекать к себе внимание нерациональным поведением (так называемое девиантное поведение — вести себя не так, как хочется родителем), или сознательно или бессознательно искать тех, кто его поймёт и откроется именно его форме взаимодействия (в более осознанном возрасте). Так дети раскрываются только тем, кто, по их мнению, их понимает и принимает, находят себе друзей, среди взрослых в том числе.

Дети, которые не получают должного (по их мнению) внимания от родителей\семьи чувствуют себя «брошенными» (им неоткуда получить ответы на волнующие их вопросы). Поэтому на первом месте по важности (примерно до 10 лет стоит семья).



Хотя родители, по природе своей, должны быть самыми близкими людьми для ребенка, самыми открытыми и мудрыми, часто так бывает в жизни, что родители «не знают» своих детей. Они знают, что ребенок ест, во что одет, и в какой садик ходит, но настоящего (что творится в душе у ребёнка — его переживания, чувства, природу) не знают. Это, чаще всего, знают учителя, преподаватели, друзья, одноклассники — люди которые проводят с ребенком намного больше времени, чем родители.

Чтобы сохранить доверие между ребёнком и родителями, ребёнком и семьёй при общении со стороны взрослых не должно быть доминирования. Этим фактом злоупотребляют большинство взрослых, исходя из позиции: «Ты ещё слишком мал, чтобы иметь своё мнение. Делай, что я говорю» или «Мы тебя родили, теперь мы может тобой командовать». Люди выстраивают такую форму общения не для обучения, а для удовлетворения своего эго и создания фона важности.



Поэтому лучше, когда сами взрослые «работают» над собой и исправляют своё поведение. Или кто-то со стороны обращает на это внимание и помогает изменить воспитательный подход на более дружественный, равноправный. В жизни всё взаимосвязано. Дети даются родителям не только для того, чтобы они их воспитали, но и для того, чтобы, взаимодействуя с детьми, взрослые воспитывались и сами. Дети в данном аспекте замыкают обратные связи на взрослых , которые идут от их же поступков, принципов, взглядов.

Любые последствия неправильного воспитания находят отражение в ребенке не сразу. Обычно всё, что копилось в ребенке на протяжении детского периода (его обиды, недопонимания, стеснения, страхи, также как радостные и счастливые моменты) «выходят» наружу в переходном возрасте, то есть когда ребёнок проявляет признаки демонического типа строя псхики, и преодолевает традиции, нормы культуры и сам начинает вырабатывать решения.



Это происходит потому, что родители в детском возрасте (от рождения и до примерно, 3-х лет) часто были заняты своими делами и недостаточно уделяли внимания ребёнку. А «переходный возраст» просто отображает недостаток любви в детстве. Поэтому родителям стоит очень внимательно относится к малышам и напитывать их любовью. Тогда их адаптация в социуме будет наиболее мягкая.

У старшего поколения, за редким исключением, как и у молодежи, стали общие интересы — это поиск «хорошей зарплаты», как лучше выглядеть и произвести сильное впечатление (от этого многие бабушки и дедушки выглядят «молодыми стариками» (в силу применения огромного количества косметики, пластических операции, развязного образа жизни и неразборчивых личных отношений)).



Тело не соответствует возрасту, от этого возникает огромная пропасть в преемственности поколений. Выпадает момент, когда старшее поколение учат внуков доброте, честности, дружбе, открытости, доверию, внимательности (один из примеров, образ няни А.С.Пушкина Арины Родионовны).



Пропадает сакральная передача опыта. Хорошо, когда старшие товарищи, члены семьи, братья, сёстры, бабушки, дедушки выступают примером для младших. С добротой и любовью поучают их.

Часто про младенцев и детей говорят, что у них «ангельская душа». И ведь отчасти это так. Их свет, открытость, энергия так воздействует на взрослых, что автоматически поднимается настроение, все дневные переживания и несуразицы сглаживаются, и мы понимаем, что есть самое главное и важное в жизни.



В идеале, в семье всегда должен быть младенец или маленький ребёнок. Он наполняет семью и соединяет (кто-то купает ребёнка, кто-то кормит, укладывает спать, читает сказки, учит), очищает от пороков, вредных привычек, плохих черт характера. Люди не всегда готовы ради себя меняться в лучшую сторону, даже бросать употреблять спиртные напитки, курить, заниматься для себя саморазвитием, спортом), но они готовы это делать ради детей.

Если мужчина и женщина уже не способны, в силу возраста, иметь детей, то в таком случае, семья наполняется внуками и правнуками. Это даёт силы и стремление каждому члену семьи быть лучше, умнее, внимательнее, добрее. Одарять всех своей любовью и заботой. Дети соединяют семью заботой о себе.

Роль общества/социума

Многие религиозные вероучения утверждают, что ребёнок приходит от Бога, через родителей к обществу. Попросту говоря, родители взращивают его, дают жизненные устои, обучают, но после того, как ребёнок окрепнет, отпускают его в «мир», чтобы он сам «вставал на ноги», проходя через свои уроки, делая ошибки и строя именно свою жизнь. Родители здесь уже выступают в роли поддержки (моральной, финансовой, помогают советами), но больше взаимодействия происходит с обществом.

Какое общество, каких друзей, работу выберет ребенок в большей массе определяет то, какие ценности и нравственные стандарты привили родители. Если мыслить глобально, в интересах всей планеты, то дети, несомненно это наше будущее и от них зависит, каким будет мир в дальнейшем.



Поэтому родители вкладывая высокие ценности в своего ребёнка (чтобы они были свободными от алкоголя, табака, нецензурной брани, тяги к «вредной пище», были отзывчивыми, справедливыми, умели любить, ценили труд других людей, у них развивался интерес к знаниям, духовному развитию) формируют условия и задают социуму требования для соответствия своим высоким стандартам (появляются детские сады с разными обучающими подходами, школы (с раздельным обучением мальчиков и девочек, творческими классами,спортивными секциями, адекватными воспитателями и учителями (действительно любящих своё дело и желающих обучать детей, заинтересованных познавать и открывать природу каждого конкретного ребёнка, а не просто ходить на работу)).



Такие подходы формируют в ребёнке, уже с раннего возраста, сознательное понимание: «кем он хочет быть, когда вырастет», а главное — каким! И это предотвращает будущие «сложные» ситуации с образованием и выбором университета\колледжа, своей профессии.



Меньше возникает ситуаций «лишь бы какое-нибудь образование получить», а там найти какую-нибудь «приличную» работу и держаться за неё всю жизнь. Больше появляется осознанной свободы выбора и рациональности.

Если родителям и обществу брать во внимание все вышеперечисленные методы и подходы, то вырастая, каждый ребёнок будет становиться здравым, самодостаточным, уверенным, добрым, гармонично развитым взрослым. Это неизбежно будет порождает осознанное общество, берущее ответственность не только за себя, но и за свою семью, детей и за тех кто слаб. Таким способом мы с вами сможем взрастить не только одного Человека с большой буквы, но и целое общество.

Материалы:

[1] http://www.belousenko.com/books/Ulitskaya/ulitskaya_kazus.htm книга

[2] ВП СССР «Основы социологии» Постановочные материалы учебного курса Том 4: Часть 4.Человечность и путь к ней (Книга 1)

[3] Апокрифическое Евангелие «Благая весть Миру Иисуса Христа в изложении ученика Иоанна» (Ростов-на-Дону: Товарищество. 1991): http://dotu.ru/files/19961024_Apocrif.pd;

http://www.spast.ru/publ/evang.htm; либо иная версия перевода на русский — Евангелие Мира от ессеев» (Москва: Саттва.1995 г. — книга 1, 1997 г. — книги 2 и 3. См. также:

[ 4 ] http://www.edufacts.ru/lefabs-390-1.html

[ 5 ] http://ebooks.grsu.by/sergeyko_edu/1-5-1-vospitanie-v-kievskoj-rusi-kh-khiii-vv.htm

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