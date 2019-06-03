Как воспитать из ребёнка Человека

В тему воспитания детей входит множество аспектов. Здесь важна как роль каждого родителя, несение своей функции и закладывания основ жизнепонимания в будущем человеке, так и роли семьи, общества в целом.

Под воздействием всех этих факторов, современный мир предлагает огромное количество информации по этой теме. Можно открыть интернет и получить ответ по любому интересующему вопросу (как пеленать детей, в какой детский сад водить, какие книги лучше читать, кого лучше слушать по тому или иному вопросу). На первый взгляд это очень удобно и практично, даже ходить никуда не нужно, главное — чтобы интернет был под рукой. Однако, насколько применение таких знаний будет здравым, это уже остаётся на совести и уровне сознания самих родителей/будущих родителей.

Темы воспитания и становления детей во все времена были очень актуальны и остры . У каждого своё видение и мнение по этому поводу (начиная от государственных структур, конкретных женщин и мужчин, детских врачей, психологов, преподавателей, учёных).



Говоря о детях, о их воспитании, становлении как личности, всё же имеем в виду , что эта тема посвящена взрослым. Мы надеемся, что данная статья даст существенный толчок к изменению и переосмыслению действий, привычек, идей многих родителей и поможет стать им более осознанными в вопросах воспитания. Что несомненно приведёт к более доброму и процветающему обществу с высшими ценностями и лучшим качеством жизни.

Точка зрения на воспитание и образование с течение времени видоизменялась. Для того чтобы рассмотреть эту динамику необходимо учитывать несколько аспектов:хронологический, гендерный и локальный. Эти аспекты находятся в синтезе и практически неотделимы друг от друга, дополняют друг друга.

Воспитание ребёнка зависит от места жительства семьи (локальный аспект) — городская среда или деревенская. Если семья городская, то тут играл большую роль финансовый достаток семьи, но даже у семей с низким уровнем достатка была возможность дать ребёнку образование.

С момента образования Киевской Руси (хронологический аспект) начался активный рост городов, что способствовало формирования новых государственных институтов.

С X — XI века в воспитании и обучении превалировало религиозное направление. В качестве главного способа воспитания ребёнка использовалось подражание отцу, что характеризует наличие патриархально-родового характера общественных отношений. Это подтверждает труд «Поучение Владимира Монамаха детям» 1096 года.

Существует ошибочное мнение, что в то время население Руси было малограмотным, но как раз временной промежуток X — XI века письменность проникает во все слои населения. Образованность людей того времени была примерно такой же, как и в странах Западной Европы [ 5 ].



Основой высокой образованности Киевской Руси служили рукописи, которых историки насчитываю около 140 тысяч и именно в них содержались высокие нравственные устои и ценности того времени. Опираясь на рукописи шёл процесс воспитания подрастающего поколения. Для детей из состоятельных семей приглашали священника в качестве учителя.



Контроль над воспитанием детей осуществляла церковь. Позднее детей всех сословий обучали «мастера грамоты» — учителя, дающие начальное образование. Изучалось письмо и арифметика. Дети ходили в церковно-приходские школы, но образование заканчивалось тремя классами.

XIV — XVI века ознаменованы упадком образования, причиной тому было монголо-татарское иго на Руси и соответственно культурная изоляция. Как следствие меняются нравственные ценности, которые пошатнулись в сторону жестокосердия. Образованием и воспитанием детей в этот период занимаются монастыри, которые были освобождены от уплаты дани и обладали независимостью и возможностью осуществлять культурную деятельность.

До конца XVI века преобладало семейное воспитание детей, иногда привлекали наставника из приходских священников, или книжников-монахов. Педагогические деятели того времени (Иван Фёдоров, Фёдор Ртищев, Епифаний Славенецкий) осваивают опыт образования, принятый в Византии и Западной Европе.

Деревенские дети испокон веков воспитывались в многодетных семьях. Иерархия отношений соблюдалась строго. Дети простых людей чаще всего воспитывались в семье. Их учили сельскохозяйственному труду, домашним работам или отдавали мастерам учиться какому-либо ремеслу. Дети учились у старших сестёр и братьев, наблюдали как работают взрослые. С 3 — 4 лет детей привлекали к посильному труду.

В конце XVI века в Москве появляется первая школа при лютеранской церкви немецкой слободы в которой реализуется западноевропейское образование. В школы принимаются дети высшего сословия и только мальчики (гендерный аспект). В это же время открываются школы грамоты для мальчиков, которые функционируют при монастырях.



В качестве источника обучение используются рукописные книги, позднее вводятся печатные азбуки. Дети высших слоёв населения отправляются за получением образования в страны Европы.

В 1687 году появилось первое высшее заведение в России: Славяно-греко-латинская академия.

В XVIII веке (Петровское время) произошли серьезные изменения, развитие государства требовало более высокого уровня образования и развития науки. Поэтому Петр I проводит реформы и в области просвещения. Особенность этих реформ заключается в том, что они носили разносторонний характер: создавали условия для получения массового образования, специального и профессионального обучения и подготовки научных кадров.

По приказу императора в уездных городах, где уже были духовные школы при монастырях, должны были открыться начальные училища для детей 10 — 15 лет всех сословий, а ещё так называемые цифирные школы, в которых учили основам арифметики.

Реформы Петра коснулись и девочек (гендерный признак). В дворянские семьи стали приглашать учителей для обучения девочек иностранным языкам, музицированию, танцам, гувернанток для обучения светским манерам, рукоделия, также большое внимание уделяется умению в обращении [ 4 ].

Во второй половине XVIII века создаются пансионы, которые, как правило предназначались для детей одного пола. Но не смотря на это воспитание и образование для девочек оставалось домашним, считалось делом семьи, заботой родителей, а девушка из бедной семьи могла выучиться разве что на акушерку, так как в конце XVIII были организованы акушерские курсы.

И только в XIX веке были открыты институты благородных девиц.Это были закрытые учебные заведения, в которые принимали девочек-сирот или детей из богатых семей в возрасте от 10 до 12 лет.

Большинство девушек по-прежнему оставались безграмотными. Только в конце XIX века женщины получили доступ к общему образованию и наукам. Во многих городах открывались женские курсы.

Для получение образования мальчикам в XVIII — XIX веках были открыты все дороги (училища, пансионы, лицеи). Но в деревнях и уездных городах ремесленники и купцы (то есть подавляющее число городского населения) были против обучения своих детей в школе. Все профессиональные навыки передавались непосредственно от мастера к подмастерью, или от отца к сыну, а школы отрывали ребёнка от производства и прерывали эту традицию.



В итоге школы быстро утратили популярность и вскоре закрылись. А светские науки вроде математики и геометрии остались только в гарнизонных школах, где учились дети военных офицеров.

В середине XIX века возможностей стало больше. Появились одноклассные земские училища, где преподавали основы арифметики, русский язык и закон Божий для всех детей вне зависимости от их сословной принадлежности. Тогда же открылись классические гимназии и реальные гимназии. Они были платные, но бессословные и недорогие — от 3 до 10 рублей. В первых учили древние языки, во вторых — естественные науки.

По сути, всеобщее образование в Российской империи так и не было введено. Оно существовало только в форме законопроекта, подготовленного в начале XX века.

После Великой Октябрьской Социалистической революции в России изменилась идеология, изменился и подход к воспитанию. Идея всеобщего просвещения родилась в СССР вместе с тезисом о том, что «даже кухарку нужно учить управлять государством».



С 1918 года и до 1991 года дети, фактически, были не папины, и мамины они были государственные (начиная с пионерской зорьки, октябрят, пионер.вожатых,пионерских летних лагерей и т.д.), а потом, после развала советского союза, когда ребёнок выпал из сферы политико-образовательной системы — воспитание и образование ребёнка вновь было возложено на плечи семьи.



Во времена перестройки и в лихие 90-е годы, при которых родители вынуждены были как-то выживать и чем-то кормить детей — дети были предоставлены сами себе и, что называется, «от рук отбились» (в литературе встречается термины «потерянное поколение», «поколение 90-х», «поколение next»).



В связи с этой «нахлынувшей темой» начало появляться огромное количество книг и брошюр, статей в газетах по правильному воспитанию детей (как под авторством наших земляков, так и зарубежных (взять например Ю.Б. Гиппенрейтер, Б. Спок, М. Ибука, Л. Петрановская, М. Монтессори).

Вообще, семья образуется в тот момент, когда у мужчины и женщины появляется ребенок, но сначала формируется пара — мужчина и женщина. Основываясь на том «багаже знаний» который они получили от родителей, «впитали» из социума, они начинают выстраивать отношения между собой.



Им предстоит большая работа — до момента появления детей и истинного формирования семьи (не важно брак зарегистрирован или нет) необходимо выяснить, что у них общего и сколько точек соприкосновения они смогут найти или идя друг другу на уступки создать семью.

Правильный выбор партнёра

Пожалуй каждый человек хотел бы получить точные и подробные инструкции как выбрать правильно партнёра и жить с ним долго и счастливо. Советы, тесты, гороскопы, гадалки предлагают множество вариантов как найти «вторую половинку» и в теории всё получается складно, но на практике, многие не могут долгое время (не говоря уже про всю жизнь) прожить вместе.

Нас никто не учит как из миллиона людей выбрать одного единственного «своего» человека, с которым бы нам хотелось делить мир и познавать его внутренний мир. Чаще всего люди делают выбор основываясь на общих интересах, стремлениях, мотивации для создания пары\семьи.

Одна из современных схем представляет такое условное объединение мужчины и женщины по продолжительности совместных интересов:

Условно:



Первый этап — люди ищут удовлетворения своих физиологических и эмоциональных потребностей. После «насыщения» друг другом пара распадается (отношения в среднем длятся 1—3 месяца⟩.



Второй этап — также после достижение цели в виде «борщей», шуб, путешествий, «уютного дома» в паре происходит разлад и пара\семья распадается, если нет больше общих точек соприкосновения (отношения в среднем длятся 1—3 года⟩.



Третий этап — отношения создаются ради детей, чтобы «кого-то оставить после себя». Часто по достижению детей совершеннолетия или на этапе когда дети уходят из семьи строить свою собственную жизнь, мужчина и женщина расходяться, потому как цель выполнена и общих интересов более нет (отношения в среднем длятся 14—18 лет⟩.



Четвёртый этап — может объединять людей одной профессии\дела\труда , которым интересно развиваться, строить карьеру вместе. При таком подходе в паре могут быть дети, но не как самоцель, а как встроенная часть в их жизнь. По окончанию их трудовой деятельности пара также может распасться при условии того, что «поговорить вместе больше не о чем», кроме работы. (отношения в среднем длятся 25 лет, пока люди погружены в профессию\общее дело).



Пятый этап — действует из концепции: «Я помогаю развиваться тебе, ты — мне». Внутри этой модели могут быть все предыдущие модели, но после их прекращения, пара всё равно продолжает существовать за счёт стремления пары к новым знаниям.



Шестой этап — также может включать в себя вышеперечисленные критерии, также люди изначально задаются целью помогать друг другу раскрыть своё предназначение, свою миссию, реализовывать свои творческие таланты (отношения могут длится всю жизнь).



Отличия первого и последнего этапа в том, что первый этап включает в себя только собственные критерии, потому как последний представлен в виде совокупности всех шести этапов.

В идеале, стоит обращать внимание на то, как себя ощущаете с данным конкретным человеком (комфортно и приятно ли вам находиться рядом, беседовать, заниматься общим делом, вести быт)? Какие общие интересы ? Что вас объединяет?

Ведь между тем насколько глубоки отношения между мужчиной и женщиной, настолько и будут увеличиваться возможности развития потенциала ребенка.

Обычно длительные отношения приводят к появлению детей в паре. И в этой части нужно понимать, насколько значимы процессы зачатия и вынашивания ребенка, и как они влияют на будущее ребёнка — его становление и развитие.

Правильное зачатие и вынашивание ребёнка — основа основ

Правильное зачатие выступает фундаментом в жизни ребёнка и будущих родителей.

Его правильность состоит не только в нужных физиологических действиях, а ещё и в умственной, моральной и духовной подготовке. Прежде всего, мужчина и женщина должны хотеть появления в своей семье ребёнка. Порой так бывает, что женщина или мужчина говорит, что хотели бы иметь детей, но в паре ребёнок всё же не зачинается.



Многие задаются вопросом, мучаются, страдают, ищут врачей, целителей, но во всём этом упускают главный момент. Тот, в котором совершенно не хотят признавать себе сами, что они ещё по-настоящему не готовы к родительству. Люди настолько вымотаны (работой, личными сложными отношениями, другими стрессами, заботой о денежном состоянии), что у организма просто не остаётся сил и оно «включает предохранители» для того чтобы процесс зачатия не произошёл.



Поэтому, прежде всего, стоит быть честным с самим собой и со своим партнёром в этом вопросе. Разговаривать о том, что беспокоит и стараться помочь друг другу найти решение. Настроится мысленно на появление ребёнка, думать о тех качествах, которые хочется в нём видеть, представлять каким он будет, каким талантами будет наделён.



Такая медитация поможет настроится мысленно на лучший сценарий зачатия, расслабить тело и успокоить ум. Ещё желательно мужчине и женщине сонастроиться между собой — женщине осознать свою, мягкую, текучую женскую природу, а мужчине свою — сильную, целеустремленную, и их общее видение беременности и воспитания ребёнка. Тогда все природные процессы пойдут быстрее и с лучшим результатом.

После того, как процесс зачатия произошёл, для пары наступает следующий важный, волнительный и ответственный момент — это беременность женщины.

Вынашивание ребёнка

Жизнь женщины полностью изменяется с наступления беременности. Она (жизнь) в прямом смысле разделяется на «до и после». Уже на этом этапе «включается» материнский инстинкт. Меняются привычки, манеры поведения, мысли, действия — всё направляется на заботу о ребёнке, его «слушание», его познавании.



Хорошо, когда женщина осознанно погружается в свою женскую, глубинную суть, где раскрываются новые каналы восприятия мира и обостряются чувства. Она понимает, что несёт истинное добро, а что ложное для её ребёнка, становится точным индикатором полезности и неполезности какого-либо мнения, мероприятия, совета, идеи (она не ест то, что ела до беременности, не смотрит фильмы вызывающие чувство страха и тревоги, не общается с крикливыми и гневливым людьми).



Женщина становится всезнающей по отношению к ребёнку (она знает какие слова нужно сказать, чтобы ребёнку стало спокойнее, как приласкать его, когда он хочет внимания, а когда хочет есть). Даже молодая женщина выдаёт такие знания, которые она не получала, когда воспитывали её саму. В этот период знания берутся из коллективного бессознательного, в котором накоплен весь опыт материнства. И хотя женщина зачастую не может объяснить мотивацию своих поступков, она «нутром чует», что поступить нужно именно так.

Кроме такого глубинного считывания, ещё одним главным аспектом в этом состоянии является стабильное психоэмоциональное состояние женщины и её ощущение чувства безопасности. Ей должно быть безопасно во всех смыслах: в социальном — она знает куда обращаться за медицинской помощью, ей есть где растить ребенка; в семейном — родственники заботятся о ней, радуются её беременности (особенно муж), дают полезные советы; в финансовом — женщина знает, на какие средства будет воспитываться ребенок.

Заботу и решение многие этих вопросов обычно берёт на себя мужчина. Женщина видя, что он старается, приходит в состояние спокойствия. Она может заниматься своими «женскими» делами: обустраивать пространство дома, ходить на занятия (по подготовке к родам и рождению ребёнка, спортивные занятия, творческие, посещать музеи), готовить еду, прогуливаться в парках с семьёй.

Многие врачи для поддержания такого ровного эмоционального состояния советуют, избегать высшего накала эмоций. Потому как чрезмерная радость или другое какие-либо эмоциональное возбуждение обычно через некоторое время трансформируется в эмоциональный упадок, грусть, тоску, иногда даже беспричинный плач (в этом случае эмоции выглядят как синусоида, сначала подъём, потом спад). Поэтому лучше всего сохранять ровное или немного отклонённое от ровного эмоциональное состояние.

Если женщина привыкла контролировать процессы в своей жизни, в силу недоверия окружающим, и она видит, что мужчина делает, на её взгляд недостаточно, она начинает доказывать себе и «всему миру», что «я всё сделаю сама, я всё могу». Это, естественно, влияет и на её состояние: все чувства передаются ребёнку, а вместе с этим и мысль, что миру лучше не доверять.



В дальнейшем, последствия от такого воздействия очень сложно изменить в уже сформировавшейся психике ребенка (а взрослым людям приходится годами перестраивать своё отношение к жизни и учиться любить и доверять миру). Даже находясь в утробе, ребёнок считывает эмоциональный посыл обоих родителей (намного глубже и сильнее, чем большинство представляют), о том, что его не ждут или что, может быть, у родителей есть мысли по поводу избавления от него.



Всё это закладывает основу в будущего ребёнка, его общения с родителями и духовной связи с ними.

Дети которые зачатые и рождённые у осознанных родителей (когда мужчина и женщина хотят появления ребёнка в своей семье, искореняют/не имеют в себе вредные привычки, самообразовываются), могу в большей вероятности иметь уравновешенную психику, культуру чувств, крепкую связь с родителями, открытость миру, более крепкое здоровье.

При радостном настрое выше вероятность, что беременность и роды пройдут легко и спокойно. И даже многие «стандартные» физиологические неприятности обойдут стороной.

Природой так устроено, что жизнь ребёнка начинается в женщине (матери). Появляясь в утробе и проводя девять месяцев в животе, ребёнок познаёт именно женскую — материнскую любовь, заботу, энергию, ощущения. Складывается прямой физиолого-энергетический канал связи с миром. Отец, родственники, другие люди выступают дополнительными каналами, а первоисточником является мать.

Роль матери в жизни ребёнка

Мать — это пример бескорыстной любви. Любви, которая не просит любви в ответ. Между ребёнком и матерью устанавливается сильнейшая взаимосвязь на всю жизнь. Материнская любовь выступает в форме «бескорыстной отдачи», женщина настолько переполнена этим чувством с момента зачатия, что ей необходимо отдавать его без остановки.



Система ребёнка же наоборот предусматривает «бескорыстную любовную нужду». Он только принимает любовь, ласку, заботу, внимание. Он даёт счастье и восторг своим присутствием, но другие формы отдачи им пока не предусмотрены.

Он бессознательно общается с ней через считывание материнского состояния, её поведения, интонаций. Выше мы писали про эмоциональную (или биополевую) связь между ребёнком и матерью. Ребёнок очень быстро улавливает настроение, мысли матери (положительные они или отрицательные), её психологическое состояние.



Это несомненно находит отражение в психологическом и физиологическом состоянии ребенка (любые болезни ребенка в первые его годы жизни — это полностью отражение состояния матери). Если женщина счастлива, окружена заботой, вниманием, она здорова и свою любовь транслирует в мир, то при таком отношении у женщины её дети будут иметь больше шансов быть полностью здоровыми, спокойными (они уверены, что мир добр к ним и нечего бояться) и менее подверженными не обоснованным капризам.

С самого рождения и на протяжении всей жизни мать подаёт пример своим детям, какой должна быть женщина, какова её женская природа.

Многие женщины с наступлением материнства замыкаются только на теме детей и перестают ухаживать за собой, вести социальную жизнь, радовать себя приятными покупками и уделять самой себе время. Такая концепция является заведомо неестественной, потому как образ матери (для мальчиков — это образ первой женщины, для девочек — пример для подражания) будет считываться «как есть» и отражаться в их жизни неправильно, заведомо искажая истинную женскую суть\природу.



Поэтому лучше когда женщина отслеживает своё поведение и на своём примере показывает детям какой нежной, заботливой, любящей и внимательной должна быть женщина-мать.

Дети считывают и проецируют только то, что видят. А видят они, как пример, поведение матери и её контакт с другими людьми, животными, растениями.

Кроме бескорыстной любви женщине, в состоянии материнства, желательно транслировать своё терпение и терпимость.



Терпение — контроль своих чувств и желание решить ситуацию мирным путём. Терпимость — когда человек старается с позиции другого человека прочувствовать ситуацию.



Далее важно, чтобы терпимость не трансформировалась в принятие ситуации «как есть», если это не согласуется с жизненной позицией самой женщины.

Если складывается какая-либо сложная ситуация, матери лучше выступать с позиции «миротворца», через любовь, доброту, ласку, своё служение детям рассказывать, как решить вопрос. Вспыльчивые, импульсивные, властные, старающиеся выйти из любой ситуации победительницами женщины несут такой же пример и своим детям, закладывая бессознательно им такую же форму поведения.

Если женщина понимает, что её сил не хватает для решения сложившейся ситуации (она не может находится в уравновешенном состоянии, или не знает как решить тот или иной вопрос), то стоит отложить нахождение ответа на некоторое время. Чтобы эмоции улеглись, ответы нашлись и дети «запомнили» мамину мудрость в решении сложных задач.

Из всего вышесказанного, не стоит делать вывод, что мать всегда должна быть нежной и мягкой. Если ситуация требует строгости от матери, то её стоит проявить. Но в строгости может выражаться любовь, а не угроза, не ненависть.

Процесс взаимодействия и воспитания ребёнка мамой не останавливается ни на минуту. Эта «работа» длится с момента зачатия и всю жизнь.





Роль отца

…Поистине говорю я вам: Блажен тот сын, который следует советам матери и ведёт себя соответственно с ними. Но во сто крат более блажен тот сын, который принимает советы отца своего и следует им, ибо сказано было вам: “Чти отца своего и матерь свою, чтобы дни твои продлились на этой земле… (Апокрифическое Евангелие «Благая весть Миру Иисуса Христа в изложении ученика Иоанна» (издание 1994 г.)

Многое сказано о роли матери в жизни ребёнка от самого рождения Чада до его взросления и даже больше — вплоть до старости Матери. Женщина есть продолжение рода, но если говорить о женском начале, то на ум приходят слова ласки, тепла, колыбельных песен, нежной заботы у которой нет границ.



И всё же Отец в семье имеет не менее важную и определённую роль в становлении полноценного человека, как мальчика так и девочки. Мать — это очаг семьи, то в какой атмосфере живёт ребёнок, связанной с уютом в быту, а Отец — это как жить, на что опираться в жизни, дабы быть самостоятельным, а значит уверенным и определённым в жизни.

Место новорождённого ребёнка, пока он ещё мал, около матери и ей он подчиняется на основе своих инстинктов. Пока мать прикладывает своё чадо к груди своей, купает его, ласкает (что очень важно), укладывает в колыбель под песни, чтобы он спал, набираясь сил — отец, терпеливо заботясь о жене и помогая ей с ребёнком, ожидает свою фазу вступления для наставничества и воспитания ребёнка, которая наступает в период осознанности восприятия мира и понимания речи.



С этого момента ребёнок всё чаще стремится быть рядом с отцом, что нередко вызывает даже некоторую ревность со стороны мамы, но это нормальный процесс, потому как отец для ребёнка — это модель поведения, сильная опора, развитие уверенности и отработка преодоления возможных препятствий.



Но в то же время это и отцовская любовь, забота, а также система оценки поступков ребенка путём одобрения отца, его похвалы и строгости, когда это нужно, чтобы чадо не утратило чувства меры. В процессе взросления детей в семье, в зависимости от пола ребёнка, отец выступает для каждого в разной роли. Давайте на примере разберём кем является Отец для девочки и кем для мальчика.

Отец для девочки

Для девочки — это прежде всего модель поведения и оценки в выборе будущего мужа, опора с системой ценностей, некоторого склада характера, отчасти физической схожести с мужем. Так для девочки не составит особого труда интуитивно найти свою «вторую половинку» с которой ей будет комфортно, при условии, что отец принимал непосредственное участие в воспитании дочери.



Если отец не будет подавлен «бабьей властью» со стороны жены, матери, а жена в свою очередь будет целомудренна, любит своего мужа и прислушивается к нему, то на выходе семья воспитает достойную дочь, которая сможет выбрать правильного, достойного мужа и отца своих детей, тем самым заведомо заложить будущий потенциал на здоровое поколение, как в физическом плане, так и психологической устойчивости.

Воспитывая достойных мальчиков — мы воспитываем достойных и мужественных защитников, но воспитывая достойных девочек — мы воспитываем достойное поколение. Женщина должна понимать, что, загоняя мужчину «под каблук», она лишь тешит своё самолюбие, но в итоге получается только ущерб и семье, и детям. Сила женщины в её слабости.



Занимая каждый своё место, не подавляя друг друга, муж и жена добьются большего, воспитают добрых детей, получат прекрасных внуков, проживут жизнь счастливо.

Материалы:

[1] http://www.belousenko.com/books/Ulitskaya/ulitskaya_kazus.htm книга

[2] ВП СССР «Основы социологии» Постановочные материалы учебного курса Том 4: Часть 4.Человечность и путь к ней (Книга 1)

[3] Апокрифическое Евангелие «Благая весть Миру Иисуса Христа в изложении ученика Иоанна» (Ростов-на-Дону: Товарищество. 1991): http://dotu.ru/files/19961024_Apocrif.pd;

http://www.spast.ru/publ/evang.htm; либо иная версия перевода на русский — Евангелие Мира от ессеев» (Москва: Саттва.1995 г. — книга 1, 1997 г. — книги 2 и 3. См. также:

[ 4 ] http://www.edufacts.ru/lefabs-390-1.html

[ 5 ] http://ebooks.grsu.by/sergeyko_edu/1-5-1-vospitanie-v-kievskoj-rusi-kh-khiii-vv.htm

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