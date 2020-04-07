Как защитить ребёнка от вредных привычек? Виктор Пономарев. Часть 1

С какого возраста нужно говорить с ребенком об алкоголе.



Автор-сказитель – Виктор Пономарев

Часть 2 – https://youtu.be/9FPfsldkg5o



Учитель Трезвости Виктор Александрович расскажет:



- С какого возраста нужно говорить с ребенком об алкоголе.

- Как воспитывать ребенка, если вы живете трезво, а ваш супруг (супруга) нет.

- Как уберечь ребенка от плохой компании и сформировать ему хорошую.

- Как объяснить малышу всё про вредные привычки в ТРЁХ словах.

- Как быть с рекламой и пропагандой алкоголя в СМИ.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=S8pm6eoyVtA