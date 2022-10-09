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Истоки цивилизации уходят всё дальше на север России

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Удивительные открытия советского геолога Василия Георгиевича Чувардинского, неохотно признаваемые учеными, отодвигают возникновение европейской цивилизации на север России и возможно подтверждают существование Гипербореи как прародины нынешнего человечества. Почему антиледниковая теория Чувардинского вызывает неприятие официальной науки и какие ещё изменения в палеографии оно вызовет рассказывает Алексей Комогорцев и российский учёный-географ, специалист по географии горных и полярных стран и теории глобальных природных катастроф Юрий Николаевич Голубчиков.

Полная версия (83 мин.) без цензуры и рекламы: https://nday.club/v/92mqrx-dtv

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hUzY6XiX4kE
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