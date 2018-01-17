Археология и артефакты в Сибири

​Всем нам хорошо известна фраза: “Сибирь – земля неисторическая!”. Эти бездоказательные лозунги родил три века назад немец Герард Фридрих Миллер. Этого, с позволения сказать, учёного, а на деле агента Ватикана – ненавидели за тенденциозность М.В. Ломоносов и С.П. Крашенинников.

Однако его почитают “отцом истории Сибири” многие наши учёные. Изыски Г.Ф. Миллера переводили, читали и пользовались его лексикой за границей. “Неисторические земли” заселяли, оказывается, “неисторические народы”. Но на беду этих “учёных”, существует археология, которая доказывает обратное. Всех найденных археологических находок в Сибири конечно не объять в данном посте, да и скифская тематика выкладывалась отдельно, но давайте познакомимся хотя бы с некоторыми из них. Здесь также можно увидеть артефакты, у которых для ученых нет ответа или о них просто не принято говорить. Также можно узнать о некоторых находках останков древнейших животных, некогда заселявших обширные просторы Сибири.

Археологическое присутствие славяно-арийских народов в Сибири до Ермака, т. е., по сути, сибирская локализация Артании, подтверждается давно и устойчиво. Дошедшие до нас исторические свидетельства говорят о том, что часть Гиперборейцев после исхода из северных земель поднялись вверх по Оби, создав в ее верховьях огромное для того времени государство – Артанию со столицей Грустиной на месте современного Томска. Многочисленные археологические находки в городской черте и окрестностях Томска недвусмысленно указывают на то, что на этой территории с начала нашей эры и до 12-13 веков существовало мощное славянское поселение, которое образовало родственный союз с тюркскими народами. У И.Гондиуса на этот счёт есть весьма определённое высказывание. Надпись на его карте 1606 г. рядом с Грустиной гласит: “В этом холодном городе живут совместно татары и русские”. Это говорит нам о том, что Артания, так же, как и Великая Тартария была многонациональным государством.

Среди множества артефактов, найденных на территории Сибири, встречаются такие, которые подтверждают свою принадлежность к тюркам и славянам. Тюркская тематика артефактов представлена шире, т.к. в определённое время от Ведической культуры отпочковалась новая религия Зороастризм (Благая вера почитания Мудрого). На рубеже III-II тысячелетий до нашей эры великий посланник богов, пришел на земли Южного Урала и Сибири – место, в котором единый арийский этнос разделился на несколько различных ветвей: индийскую, иранскую и европейскую. Древнее учение ариев, которое Заратуштра вернул к его истокам, было сведено в 21 священную книгу Авесты и записано золотыми чернилами на двенадцати тысячах воловьих шкурах в Иране в VII-VI веках до нашей эры, во время правления династии Ахеменидов. В IV веке до нашей эры Александр Македонский завоевал Иран и по официальной версии, сжег царский экземпляр Авесты, а копия этого экземпляра была греками разграблена. Для уничтожения истоков культурной составляющей ариев, состоялся его военный поход на Сибирские земли и Индостан, где он потерпел поражение. Но как говорят, рукописи не горят, скорее всего большую часть накопленных знаний славяно-ариев, Македонский свёз в будущую Александрийскую библиотеку. Авеста содержала не только религиозные и космогонические тексты, но и знания по медицине, астрологии, естественным наукам. Попытка восстановить Авесту в записанном виде была предпринята в III-IV веках нашей эры при династии Сасанидов, но некоторые части были утрачены. Но именно основную часть артефактов в виде серебряных блюд Сасанидов находят не в Иране, а на территориях Урала и Сибири.

Что касается славяно-арийских артефактов, то еще в XIX в. В. М. Флоринский обнаруженные в Сибири русские кольчуги относил к XIII в. Он же отмечал, что вымываемые водой из разрушенных захоронений в районе самарской Оби перстни с непонятными знаками на печатках имеют узор, встречаемый на древнерусских тулах. А. П. Дульзон, сравнивая изображения на бронзовых щитковых перстнях из Приобских курганов с таковыми из камско-волжской Болгарии и некрополей Херсонеса Таврического, а также с древними русскими монетами, обнаруживает между ними большое сходство. Изучавший Нижнее Приобье В. Н. Чернецов обнаружил здесь “фрагменты русского горшка с плоским дном, изготовленного на гончарном круге”, железные ключи, голубые фаянсовые бусины, бляхи с головами льва или барана, большое количество “бронзовых и серебряных поделок-луниц, височные кольца и браслеты с бочонками, иначе говоря, комплект украшений, хорошо известных по русским и болгарским древностям”.

У многих персидских, арабских учёных и путешественников, имеются упоминания о чёрных соболях, которыми торговала Артания. Они были только в Сибири. Кроме того, Артания торговала оловом, которого ни в Киевской, ни в Новгородской Руси не было. Ещё Артания продавала булатные клинки, распрямлявшиеся при сгибании пополам. В Европе того времени булата ещё не знали. Из Артании в Индию и Китай поступала жёлтая медь. Последняя вызывает ассоциацию со знаменитой золотистой бронзой, присущей тагарской культуре скифо-сибирского мира. Тагарцы жили в Минусинской котловине и по зоне лесостепи от Енисея до Оби.



Благодаря безымянному испанскому монаху, назвавшему город Грустину Грасионой в середине XIV в., мы имеем дополнительную возможность считать этот город столицей, поскольку Грасиону построил, скорее всего, тур Франграсион, а Туранцы были предками Славян, и в состав Туранской земли входило их царство Руиндиж.





На смену Афанасьевской археологической культуре, в середине II тыс. до н. э. на территории Южной Сибири андроновской культуры приходит Андроновская культура.



Андроновцы на юге занимали территорию до современных Киргизии, Туркмении и Таджикистана, на востоке – Южный Урал, Западную Сибирь.













Считается общепризнанным, что меандровый орнамент, состоящий из спиралей, образованных непрерывной кривой или ломаной под прямым углом линией, вначале появился в Древней Греции, а потом был позаимствован другими народами. А в 1987 г. южнее Магнитогорска Челябинской области был открыт город-крепость и одновременно храм-обсерватория Аркаим, памятник высочайшей культуры, имеющий возраст 4800 лет. При раскопках обнаружен и меандровый орнамент. Такой же был обнаружен в Приморье. Получается, что он вначале появился у индоариев (праславян), а затем у древних греков.

Народы древней Сибири жили в общем культурном и информационном пространстве. Священный солярный символ встречается не только в Сибири, но и далеко за ее пределами. Культурный обмен между народами в предметах быта мы можем увидеть на представленных артефактах.



Ниже на обеих бляхах стилевое единство очевидно, можно предполагать если не одного мастера, то одну мастерскую. Но может это сюжет из каких-нибудь значимых событий, где разные племена придерживались одной стилистики, независимо от места проживания. Это не разрозненные племена, это народы, живущие в одном культурном общении. Различия невелики: главное заключается в том, что на бляхе из Анжигорта, помимо фигуры медведя есть еще и фигура пушного зверька (лисицы?); среди прочего можно отметить разное оформление одежды, направление фоновых насечек, детали убранства коня, положение его передних ног; на бляхе из Эрмитажа крылья у птицы расправлены; на бляхе из Анжигорта показан край сапога у всадника.









На одинаковом сюжете, сокольничий в окружении лесных зверей, а по обе стороны всадника месяц и ярило. Обратите внимание на стилизованного медведя в нижней части бляхи и ниже такое же исполнение в виде отдельных фигурок, найденных в разных местах.















На двух щитках, найденных так же в разных местах, заметен один стиль исполнения, что доказывает родство культур Сибирских народов.











В разных частях Сибири находят множество артефактов, среди них блюда с изображениями всадников, различных орнаментов, грифонов, животных.























































Легко узнаваемый скифский стиль “терзания жертвы”, или в общем определении “звериный стиль”, в далёкие времена с территории Сибири, вместе с переселенцами распространился во многие страны, среди них сегодняшний Иран. Связь с Ираном не случайна, у Руси с Персами были военные конфликты и мирное совместное сосуществование. Был период большого культурного влияния Ирана на Русь, но, казалось бы, Древняя Русь и Иран, что между ними общего? – где мы, и где они?





















Вот одно из ярких свидетельств обменных связей западносибирских таежников с цивилизациями Востока.



Вероятно, на блюде изображен шах Ирана Ездигерд I (399-421 гг.). Копьём с наконечником особой формы в виде упора-отростка на древке он поражает быка. К поясу шаха специальными ремнями прикреплены меч с прямым перекрестием и колчан, поверхность которого разбита на несколько орнаментальных зон. На обратной стороне блюда вырезана пятиконечная звезда и процарапана арабская надпись (в переводе – “чаша из серебра”), выполненная курсивом IX-X вв. Учёные указывают на то, что блюдо из Ирана могло оказаться в Сибири не ранее IX в. Находка на р. Сыне, притоке Малой Оби. IV-V вв. Но появляется большой вопрос к учёным, почему сасанидские блюда в основном находят не в Иране? Может истоки этой культуры всё-таки находятся на территории Урала и Сибири?

Таких блюд на территории Урала и Сибири найдено не один десяток и это наводит на некоторые размышления.



Крупнейшее собрание этих находок сосредоточено в Эрмитаже, остальные – в Метрополитен-музее, в Лувре…

Если вернуться к Зороастризму и Авесте, то сегодня все больше исследователей языка (например, Драгункин и др.) приходят к выводу, что ранее был единый праязык. Его называют по-разному: праславянский, индоевропейский, но вполне возможно, что им был авестийский язык.



Авестийский язык объединяет все современные индоевропейские языки, являясь для них истоком. В качестве примера можно привести русские слова, произошедшие от авестийского языка. Такое русское слово как “береза” происходит от авестийского “березаити”, означающее “высокий”, слово “земля” – матушка – от имени авестийского божества “Зем”, как раз и означающего землю. Вот лишь малый список русских слов, произошедших от авестийского. Печь, мир, путь, Бог, дом, жена, жива, живой, говядина, день, дата, звук, выбор, числительные – два, три, четыре, десять, первый, третий, сто, глаголы – видеть, брать, знать, звать, иметь и многие-многие другие. В нашем алфавите буква “А” – первая, соедините с “весть”, так вот в Авесте у частицы “а” есть еще другой смысл – “первый”. Не случайно именно с этого звука начинается любой алфавит. “Аз” или ранее “ар” – имело смысл “первый”. В этом случае всё становится понятным – “Авеста” – “первая весть”. Даже поверхностное знакомство с авестийской традицией, действительно уходящей корнями во многотысячелетнюю давность, с ее сутью дает ясный ответ, где зарождалось это учение и куда распространилось.

Некоторые ученые утверждают, что Артания располагалась в междуречье Оки и Волги, но последние исследования убедительно доказывают обратное. Название этого центра исследователи связывают с именем легендарного туранского царя Франграсиона. Согласно иранской мифологии, Франграсион, именовавшийся Грозным, возглавлял туранские войска в войне с иранцами и был современником Заратустры, который жил за два с половиной столетия до эпохи Александра Македонского. Исходя из этого, отдельные историки датируют возникновение Грустины (г.Томск), ставшей после падения Туранского царства столицей вновь образованного государства Артания, 576 годом до н.э.



На территории Сибири встречаются блюда, с изображенными на них сюжетами. Может быть они несут нам какую-то информативность о тех далёких событиях, передавая их через поколения. Но наши учёные, например доктор исторических наук Аркадий Бауло, высказал своё мнение о блюде, выловленном на Оби при ловле рыбы неводом, близ селения Верхне-Нильдино на Северной Сосьве.



“Мне представляется, что на лицевой стороне блюда художник изобразил сцену, связанную с легендарными правителями Израильско-Иудейского царства Давидом и Соломоном”. Вот так, не больше и не меньше, всё связал с историей Израиля.



Вот кстати ниже на изображении найденное серебряное блюдо.



Другие учёные трактуют эту находку так: “Серебряное блюдо с позолотой – характерный образец восточного экспорта, обнаруженный в Нижнем Приобье близ поселка Верхне-Нильдино. На его поверхности рельефно отлита башня, окружённая десятью тяжеловооруженными всадниками на закрытых панцирями лошадях. По мнению специалистов, изображение на поверхности блюда представляет собой серию сюжетов, которые можно трактовать как иллюстрацию к некоторым эпизодам из книги Иисуса Навина”. Ну что же, наши учёные стараются приписать это к истории иудейского народа, а вот учёные из Средней Азии непреклонны, “этот сюжет встречается не раз в сказаниях “Шахнаме”, другие – “это сюжеты Согдианы” …



Почитайте отрывок Фирдоуси “Шахнаме”, где Иран хочет сразиться с языческим Тураном и как говорится, Вам судить.



Шестой подвиг

Мы одолеем с помощью Йездана

Могущество язычников Турана!

И станет каждый всадник наш богат,

Когда оплот Арджаспа будет взят…

Неслыханное завтра предстоит.

И палицею не с кем будет биться,

И в бегство ты не сможешь обратиться.

Снег высотой в туранское копье

Завалит войско славное твое!

Вас всех такой глубокий снег покроет,

Что в нем никто дороги не пророет.

Вернись теперь с опасного пути!

Мне за слова правдивые не мсти…

Седьмой подвиг

Вот залетел я в чуждую страну,

Но здесь одно отчаянье пожну».

Печально ширь степную озирал он,

И вдалеке двух конных увидал он.

Стрелой летела желтая лиса,

За ней гнались четыре гончих пса.

Царь за ловцами теми устремился,

С копьем в руке пред ними появился.

Спросил их, сбросив на землю с коней:

“Чья это крепость? Сколько войска в ней?”

Ловцы ответили, дрожа от страха:

“То – крепость мощная Арджаспа-шаха.

Взгляни на башни – шапка упадет!..

Есть двое в этой крепости ворот.

Одни из них обращены к Ирану,

Другие – прямо к Чину и Турану.

Там войско – богатырь к богатырю,

Сто тысяч сильных – преданных царю.

Снабженная водой, запасом хлеба,

Твердыня неприступна, словно небо.

Шах десять лет в осаде просидит,

И войско голода не ощутит.

А кликнет клич – из Чина и Мачина

Придут войска по зову властелина,

Прискачут – из любой спасут беды.

И у Арджаспа нет ни в чем нужды!”



У Низами в его поэме “Искандер-наме”, титул “шах”, он относит к русам, то же самое, что и князь.

…Шаха русов позвал вождь всех праведных сил

И на месте почётном его усадил

Вдел он в ухо Кинтала серьгу – “Миновала,

Он сказал, – наша распря, ценю я Кинтала”.

Пленных всех он избавить велел от оков

И, призвав, одарил – был всегда он таков…

Туранцев традиционно считают скифами, а скифов, судя по звучанию их имён, сохранившихся в древнегреческой огласовке, относят и к иранцам. Более правильным представляется предположение о том, что туранцы являются предками славян, а древние тюрки являются потомками гуннов второй пол . I тыс. до н.э. – нач. I тыс.н.э.



А вот ниже на изображении Нильдинское блюдо с малой Оби, о нём Сибирский историк Николай Сергеевич Новгородов выразился так: “на блюде сцена взятии Александром Македонским города Массага”. Но доктор исторических наук Аркадий Бауло выразился по-другому: “Мне представляется, что на лицевой стороне блюда художник изобразил сцену, связанную с легендарными правителями Израильско-Иудейского царства Давидом и Соломоном. На троне восседает Давид, по правую руку от Давида изображен Соломон, который предстает в ветхозаветных книгах величайшим мудрецом. На блюде он показан еще молодым человеком, но уже коронованным наследником: “Давид, состарившись и насытившись жизнью, воцарил над Израилем сына своего Соломона”. Кажется, очевидным, что по замыслу автора или заказчика блюда Давид здесь исполняет псалом о Соломоне, предрекающий ему обширное владычество:



Он будет обладать от моря до моря

и от реки (Евфрат) до концов земли.

Падут пред ним жители пустынь,

и враги его будут лизать прах…

И поклонятся ему все цари;

все народы будут служить ему”.



Полностью статья “Серебряное блюдо с Малой Оби” опубликована в журнале “Археология, этнография и антропология Евразии”, 2000, N 4.

Как видим мнения разные, но преобладают ветхозаветные, которые исходят из государственных научных институтов. Ниже, на изображениях найденных артефактов в Сибири имеются сюжеты, но интересно, куда их отнесут учёные, к Сибирской истории или к Израильской?













А это, самое известное блюдо, найденное в Сибири, учёные историки называют его сюжет: “сцена полета Александра Македонского на грифонах”.











Но может быть это не Македонский, а Даждьбог, где основной принцип канонического стиля в его изображениях был ещё в дохристианской Руси.















Ниже на блюде стилистика узоров схожа с блюдом, со сценой полета Александра Македонского на грифонах, но посмотрите на датировку.







А вот на найденном кувшине тоже можно увидеть похожую стилистику узоров, но он выглядит как-то по-восточному. Если вспомнить, в мусульманстве вообще запрещены изображения людей, животных и птиц, так к кому его отнести?















Если вспомнить, что на территории Сибири до 1775 года существовало государство “Великая Тартария”, а на гербе его была изображена сова, может быть найденные артефакты нам напоминают об этой эпохе.



















Древние Булгары Великой Тартарии унаследовали это название своей страны и стали называться татарами, а ту часть Булгар, которую увёл на Балканы хан Аспарух, сохранили своё древнее название и стали называться Болгарами. Уйдя от Ведической веры, одни стали мусульманами, другие христианами. Но наши российские татары, сохранившие название своей бывшей Державы Великой Тартарии в своём имени, считаются теперь главными жителями Сибири.







Раннее христианство тоже оставило в Сибири свой след.











Как рассказывает археолог Вячеслав Молодин – тогдашний руководитель студенческой экспедиции, а теперь

первый заместитель председателя СО РАН, член Президиумов РАН и СО РАН, соруководитель Международного исследовательского проекта со специалистами Германского археологического института – целью археологов было исследование поселения эпохи бронзы, которое здесь находилось более 3 тысяч лет назад. И под корнями старой березы одного из студентов ждала настоящая удача – он раскопал край какого-то массивного железного предмета, первоначально приняв его за обломок старой косы. Но, когда молодой человек расчистил щеткой обнаруженную полоску ржавого железа до длины 30 см, все ахнули: на металле четко обозначился “дол” – ложбинка, проходящая по обеим сторонам боевых клинков. И вскоре на свет был извлечен почти метровой длины увесистый меч с характерной для средневековых богатырских мечей железной рукоятью, отчетливо выраженной перекладиной гарды и трехчастным навершием.

Необычный артефакт отправили на реставрацию в Эрмитаж. Вячеслав Молодин потом вспоминал: “Это был уже совсем другой меч. После удаления ржавчины клинок тускло поблескивал характерным стальным цветом, а рукоять была покрыта великолепным орнаментом, выполненным серебряной инкрустацией. Узор напоминал скандинавскую вязь, а по обеим сторонам клинка красовались латинские буквы и какие-то знаки”.

Прочтение сокращенной латинской надписи оказалось делом непростым, но специалисты сделали и это. Надписи, нанесенные на клинок, гласят: “N/omine/M/atris/S/alva/t/oris/Et/erni/D/omini/S/alvatoris/Eterni” и “C/hris/t/us/Jh/etsus/ C/hris/t/us” (“Во имя матери нашего Спасителя вечного, Господа Спасителя вечного. Христос Иисус Христос”). На другой – “N/omine/O/mnipotitis/M/ater/E/terni/N/omin/e” (“Во имя Всемогущего. Богоматерь. Во имя Вечного”).

Религиозный посвятительный смысл надписей на найденном мече свидетельствовал о том, что изначально он был сделан для очень набожного воина. Возможно даже, для участника поздних крестовых походов в Финляндию и Русь (1232-1240 годы). Но главный вопрос: “Какими неведомыми путями это грозное и дорогостоящее оружие попало в Сибирь, за 5 тыс. километров на восток от места своего изготовления?” – так и оставался открытым. Сейчас новая теория гласит, что это мог быть подарок Ивана Грозного Ермаку Тимофеевичу, который он передал через Ивана Кольцо.

Такие же мечи встречаются и на Руси.





К XVI веку, город Сибирь (он же Искер и Кашлык по более поздним источникам) сделалась крупным промышленным и торговым центром, здесь находились кузнечное, оружейное, бронзолитейное, ювелирное, кожевенное, косторезное производства. Сюда и поступала пушнина из большей части югорских княжеств и уходила с купеческими караванами в Среднюю Азию. А чего стоит название “Мангазея златокипящая”, слава этого Сибирского города не давала покоя Западным купцам.



В 1609 г. в Амстердаме голландский торговый агент Исаак Масса издал географический чертеж Мангазеи, на котором были показаны церкви, воеводский двор и хозяйственные постройки, в 1616 г. – Тобольский воевода Куракин сообщил в Москву, что немцы нанимали русских провести их от Архангельска в Мангазею.



1619 г. – запрещение Мангазейского морского хода (поморским крестьянам запрещалось ходить из Карского моря в Обскую губу и под страхом смерти показывать дорогу иностранным кораблям).

А до этого королева Елизавета в 1583 году направила ко двору Ивана IV посла Дэвида Боуна с просьбой разрешить английским купцам заходить в Печору и Обь. Посол привез в Лондон категорический отказ московского царя. Первое упоминание новгородцами о торговом плавание на Обь отмечено 1139 годом, но если Новгород Великий торговал с Сибирью, то после его ослабления, Московия хотела подчинить экономически. Ее главной задачей в Сибирских землях было приведение местного населения под власть московского государя, взимание дани в его пользу и расширение границ владений Московского царства.

























Как видим в древней Сибири и грамоты водились. Но чем дальше идём, тем интереснее становится. Давайте заглянем в глубь веков и посмотрим, что же происходило на “неисторических землях” Сибири.



В древнем Египте собака почиталась настолько, что за ее убийство полагалась смертная казнь. Племена скифо-сарматского времени Южной Сибири обожествляли собаку, о чем свидетельствуют многочисленные археологические данные об особом обрядовом их погребении в насыпях курганов, имевшем хтоническое значение. Собаке в этих случаях, очевидно, отводилась роль охранников входа в обитель мертвых хозяев. В более позднее тюркское время отношение к собаке не меняется, более того – в сибирских мифах многие племена вели от нее свое происхождение, правители присваивали себе титул Собака.



В Якутии обнаружили первую в мире мумию собаки с сохранившимися тканями, внутренними органами и даже с пищей в желудке. Генетические и морфологические исследования завершились недавно в Дании, три года понадобилось на то, чтобы ученые окончательно идентифицировали находку. По морфологическим признакам установлено, что мумия принадлежит трехмесячной собаке, самке, жившей 13 тысяч лет назад.



В лаборатории Копенгагена провели ДНК-анализ, и дали окончательный ответ. Наши и зарубежные исследователи назвали находку уникальной по нескольким показателям. Во-первых, это первая собачья мумия в мире (до нее находили только кости и черепа собак), во-вторых, первая древняя собака, найденная на севере Сибири. Сохраненные во льдах ткани, органы и даже пища в желудке собаки позволят ученым заглянуть в прошлое, понять, в каких условиях жили эти древние животные.





Но это то, что касается мумии.



Наконец-то учеными установлен возраст черепа, который нашел известный палеонтолог Николай Оводов более тридцати лет назад на Алтае в пещере Разбойничья Усть-Канского района.



На тот момент ученые решили, что находке около восемнадцати тысяч лет. Однако, в 2008 году сибирские специалисты науки передали древний череп собаки американским коллегам, работающим в лаборатории ускорительной масс-спектрометрии Университета Аризоны. Те, работая с кусочком кости черепа, пришли к выводу, что останкам древнего алтайского пса около тридцати четырех тысяч лет.

Как сообщат центр общественных связей СО РАН, по данным морфологического анализа собака, чьи останки были найдены на Алтае, была именно домашней. Потому что она имела явные отличия от обитавших в то время волков. Таким образам получается, что останки, найденные в пещере Усть-Канского района, принадлежат одной из самых древних собак в мире.

Это одно из уникальных открытий: при раскопках “Омской стоянки” нашли полный доспех древнего воина. Его изготовили примерно восемнадцать столетий назад. Это, пожалуй, первый случай, когда столь древняя защитная одежда найдена в полном комплекте. Сейчас идет реконструкция, и посмотреть можно лишь на малую часть панциря. Материал для амуниции – кость. Вполне возможно, что это место могло привлечь охотников на мамонтов и бизонов.

Это, пожалуй, наиболее уникальная находка, сделанная археологами на территории “Омской стоянки” – древний доспех человека. Он выполнен из кости животного. Хрупкости на данный момент невероятной, но в давние времена он был способен выдержать удар стрелы или даже копья. А рядом находится другой экспонат. Это уже современного изготовления доспех. Но сделан он по технологии, какой пользовались древние тюркские народы. Кстати, он испытан: в него били копьем, и испытуемые говорили, что даже серьезной боли не почувствовали.

20 тысяч артефактов нашли ученые за время раскопок “Омской стоянки”. Достоверно установлено, что здесь люди появились еще 9 тысяч лет назад. Для сравнения, египетские пирамиды младше на сорок столетий. Сейчас археологи готовятся к новому сезону. На раскопки будут водить экскурсии. Откроют временный музей, где покажут найденные предметы. А глядя, как ученые копают землю, можно будет еще и стать свидетелями нового открытия.









На Ямале российские археологи возобновили изучение “сибирских мумий”. Археологи продолжили свои раскопки на знаменитом средневековом могильнике Зеленый Яр. По мнению специалистов, погребения на могильнике производились в IX-XIII Веках н.э. Особую известность некрополь в Зеленом Яру получил благодаря обнаруженным хорошо сохранившимся мумифицированным останкам погребенных, которые получили название “сибирских мумий”.





На данный момент раскопано 34 захоронения. В средневековом некрополе было обнаружено 11 тел. В основном это мужчины или дети. Среди погребенных только одно женское захоронение и ребенка, с лицом закрытым медной маской. Пять мумий были завернуты в меха оленя, бобра, росомахи.

Российские ученые из Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук обнаружили загадочное захоронение в кургане в Сибири периода бронзового века.



В могиле возрастом около 3500 лет были обнаружены останки мужчин и женщин, похороненных вместе в объятиях друг друга. В целом, археологические раскопки затронули около 600 древних могил в деревне Старый Тартас. В десятках из них скелеты сохранились лежащими лицом друг к другу, взявшись рука за руку, но учёные”любовь и верность” трактовали половым актом.



Профессор Вячеслав Молодин, руководитель раскопок из Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук, говорит, что на данном этапе ученые могут лишь фантазировать по поводу странной находки. Пока ученые планируют взять ДНК, чтобы попытаться установить связи между всеми захороненными в районе древними людьми.

































На сегодняшний день найдены самые древние на территории Сибири останки человека современного типа, появившегося здесь раньше, чем было принято считать. Сенсационное открытие сделала группа учёных из России, Германии, Великобритании и Китая. Останки древнейшего “сибиряка” были обнаружены на реке Иртыш в Усть-Ишимском районе.



История этого открытия восходит к 2008 году, когда омский краевед, руководитель косторезной студии”Архаика” Николай Перистов собрал и выставил коллекцию костей и зубов млекопитающих четвертичного периода. В 2010 году палеонтолог Алексей Бондарев, изучая эту коллекцию, обратил внимание на один из экспонатов, напоминающий бедренную кость человека, и вскоре подключил к исследованиям коллег: антропологов из Тюмени Сергея Слепченко и Дмитрия Ражева, новосибирского археолога Ярослава Кузьмина, а также палеонтолога из Екатеринбурга Павла Косинцева.



Удалось установить, что кость действительно принадлежит человеку, и скорее всего именно человеку современного типа – кроманьонцу. Находку сейчас продолжают исследовать учёные Тюмени.



На состоявшейся в Калгари (Канада) ежегодной конференции Общества палеоантропологии по усть-ишимской кости был сделан доклад учёными, представлены данные об антропологии, возрасте и природных условиях обитания человека на Западно-Сибирской равнине в исследуемый период.



Ранее самые северные следы присутствия человека были известны на сибирском Крайнем Севере (Янская стоянка) и на европейском северо-востоке (стоянка Мамонтовая курья). Они намного моложе усть-ишимской находки. Почему о находке так долго молчали? Учёным предстояло ответить на важнейший вопрос: каков возраст кости. Наконец радиоуглеродный анализ показал – 45 тысяч лет. Получена также качественная информация о ДНК



Научно-исследовательская экспедиция обнаружила древнейшую карту Ботовской пещеры, выбитую на камне. На карте показаны все подземные ходы самой длинной пещеры в России. Это первая в мире найденная древняя карта. Напомню, Ботовская пещера расположена в глухой тайге Жигаловского района Иркутской области. Пещеру открыли в 1946 году геологи. Долгое время считалось, что длина пещеры примерно 7 км, но теперь в настоящее время известно, что в ней имеется более 68 км ходов. Пещера образована в субгоризонтальном слое известняков, который расположен в песчанике. Сейчас Иркутские спелеологи вернулись из очередной экспедиции в Ботовскую пещеру. Работа проведена огромная – подняты скелеты медведей и рыси.



Якутские палеонтологи впервые в истории палеонтологии нашли частично сохранившиеся останки детеныша шерстистого носорога, погребенные под вечной мерзлотой примерно 10 тысяч лет назад. К сожалению, часть туши не сохранилась – когда она подтаяла, освободившиеся части тела были подъедены дикими животными.



По словам ученых, в ближайшие месяцы они сфокусируют свое внимание в первую очередь на ДНК древнего представителя мегафауны Якутии – туша чрезвычайно хорошо сохранилась и не подвергалась циклам разморозки-заморозки, что оставляет надежду на сохранность генетического материала. Первые результаты геномного анализа, как надеются исследователи, будут получены в ближайшие время.



Несложный расчет показывает, что в среднем по количеству парных бивней, ежегодно на территории Сибири находят условных двести мамонтов, а сколько их тогда на огромной малозаселенной территории? И это если учесть природный морозильник, как консервант, а без заморозки большая часть уже превратилась в прах. Чтобы в таком огромном количестве прокормиться, и не только мамонтам, нужен другой, более мягкий климат, что и было раньше.



Сегодня патриоты своей Родины, историки, археологи, да и просто обычные люди, собирают по крупицам, то, что называется древним наследием наших предков. Интерес к своим корням, истокам, уже не остановить, многие из них занимаясь исследованиями, тратят свои заработанные сбережения, чтобы вернуть правду прошлого.



Вот мы и завершили краткий обзор, как говорил Герард Фридрих Миллер: “неисторических земель” Сибири. Очень важно не забывать, что мир един и целостен, что мы его частичка, неразрывно с ним связанная. Как каждая клеточка нашего организма взаимодействует с другими клетками и только вместе сообща они образуют наш единый и целостный организм, так и мы взаимосвязаны со всем живым во вселенной. Если клетка перестанет ощущать единство с другими клетками, то она выродится в раковую и будет действовать на разрушение.



Мы должны никогда не забывать, что наш внутренний огонь – часть целого огня мироздания, что мы все едины в огне Творца. Только тогда и наш огонь и общий будут гореть ярко и сильно, давая всем тепло и свет. Конечно же, осознать единство мира может только Любовь и только Огонь Любви способен осветить наш Путь, Путь Истины. В Авесте говорится: “Есть только один Путь – это Путь Правды, Истины, а все остальное беспутье”.



Живя в любви, ты самый сильный

И самый добрый человек.

Завет от Бога – стать счастливым

Ты выполнил, увидев свет.

Свет пламени, что не угаснет

Во веки вечные, всегда

Огня Любви, что так прекрасен

Как сказка и как красота.



По множеству знаков и указаний наступает другое время, когда добрые люди будут объединяться, а зло будет разоблачаться и снимать маски. Все мы – потомки древних ариев, у нас общие корни. Чтобы наше Древо росло и развивалось нам необходимо знать корни, следовать традициям, здравомыслию и объединять наши огни. Зороастрийцы считают, что добрые люди должны быть вместе и поэтому каждый ритуал завершают словами “хамазор бин”, “да будем мы едины!”.