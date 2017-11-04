Древние артефакты Сибири

В Сибири регулярно находят удивительные артефакты, происхождение которых ставит ученых в тупик. Но большинство из них пропадает бесследно.

Что пытаются от нас скрыть, и почему нас хотят загнать в рамки определённых знаний…Белые страницы истории СибириНа территории Сибири, от Урала и до Приморья, находят порой удивительные артефакты, происхождение которых ставят ученых в тупик.Но немало найденных артефактов пропадает бесследно и эта проблема не вчерашнего дня. Что пытаются скрыть глобалисты и их пособники от общественности?"В заполярной Игарке обнаружено много обломков халцедона, имеющих странные поверхности или подозрительно ровную шлифовку, сродни нынешней лазерной, хотя этот материал вместе с гравием добывается из местного карьера, с уровней, датируемых как минимум в 50-150 тысяч лет.Среди этих кусков кварцита явными артефактами являются, по крайней мере, два.Один из фрагментов (на снимке) содержит 4 символа, заключённые в треугольники(они попарно и последовательно связаны между собой внутренним смыслом),второй меньше размером и пострадал больше – риски треугольников и внутренних изображений прочитываются частично.Полупрозрачные обломки сероватого или желтовато-зелёного цвета (зависит от освещения) несут на себе следы термического воздействия то ли взрыва? то ли извержения?- Во всяком случае, присутствует впечатление скоротечного процесса (желтовато-бурый цвет в некоторых углах, оплавленные кромки).Дополнительную окатку камни явно получили либо на дне древнего моря, либо во время катаклизмов ледникового периода. Оттенок камней открывает путь к возможному объяснению, почему в сохранившемся предании бытует версия, будто "скрижаль" учителя рода человеческого была написана на пластинке изумруда (т.е. минерала зелёных оттенков).Судя по чистоте и ёмкости символов, трёхлучевой свастике (а не, скажем, крестообразной), данная информация намного старше известных нам цивилизаций, включая египетскую.Сознательно или случайно, искажённые отголоски этой символики разбросаны по масонской, алхимической, оккультной литературе, энциклопедиям и справочникам.В южном Приморье (Партизанский район) были найдены обломки постройки, сделанные из материала, который не может быть пока получен с помощью современных технологий.При прокладке лесовозной дороги трактор срезал оконечность небольшой сопки.Под четвертичными отложениями оказалась какая-то постройка или конструкция небольшого (не более 1 м в высоту) размера, состоящая из конструктивных деталей разной величины и формы.Как выглядела конструкция неизвестно.Бульдозерист за отвалом ничего не видел и растащил обломки конструкции метров на 10. Осколки собрал геофизик Юрковец Валерий Павлович.Они имеют идеальные геометрические формы: цилиндры, усеченные конусы, плиты. Цилиндры представляют собой емкости.Вот его комментарий:"Только через десять лет я догадался сделать минералогический анализ образца.Детали постройки оказались выполнены из зёрен кристаллического муассанита, сцементированного тонкозернистой муассанитовой же массой.Размер зёрен достигал величины 5 мм при толщине 2-3 мм".Это не только самый твёрдый минерал, но и самый кислото -, термо -, щелочно – стойкий.Уникальные свойства муассанита используются в аэрокосмической, ядерной, электронной и других суперсовременных отраслях промышленности.Каждый кристалл муассанита стоит примерно 1/10 от такого же размера алмаза.При этом выращивание кристалла толщиной более 0,1 мм возможно только на специальных установках, использующих температуру свыше 2500 градусов.В 1991 году большая геологоразведочная экспедиция искала золото на Приполярном Урале. А нашла нечто совершенно необычное, множество странных пружинок.К тому же, пружинки имели чрезвычайно правильную форму, а некоторые были снабжены молибденовыми сердечниками или оканчивались вольфрамовой капелькой.Словно оплавились. А температуру плавления вольфрама помните?Более трёх тысяч градусов по Цельсию, самый тугоплавкий металл!По доле вольфрама в составе видно, что назначение неизвестной пружинки – идентичное спирали накаливания лампочки. Но смущает присутствие ртути.Ученые провели сравнительный анализ спирали обычной лампочки и чукотской.Морфологически их поверхности существенно отличаются.У обычной лампы она гладкая. Диаметр проволоки составляет около 35 микрометров.Проволока же в пружинке неизвестного происхождения имеет на поверхности продольные "регулярные" канавки с оплавленными краями, а её диаметр – 100 микрометров.В Сибири находят древние города и мегалиты.Команда учёных и исследователей, когда вернулась из экспедиции в Долину мёртвых в Сибири и заявила, что им удалось найти доказательства существования, по меньшей мере, пяти легендарных котлов.Ведущий учёный этого проекта Микель Висок заявил следующее в своём интервью одной российской газете:"Мы отправились в Долину смерти, чтобы своими глазами увидеть и исследовать металлические котлы, которые по уверению местных жителей существуют в тундре, и мы действительно нашли пять металлических объектов, погребённых в болоте".Микель раскрыл следующие детали относительно этих металлических объектов:Каждый из них погружён в маленькое заболоченное озерцо.Объекты совершенно точно металлические.Учёные заходили в каждое озерцо и ходили по крыше этих объектов, при этом они издавали при постукивании металлический звук.Верхушки этих объектов очень гладкие, но на них есть острые выступы по внешним краям. Когда его спросили, что сами члены команды думают о своей находке?Микель отказался давать какие-либо комментарии, только ответив:Исследователь Василий Михайлович Дегтярёв (1938-2006) в 1950-1970 гг. трудился на приполярных дальневосточных золотых приисках.Сначала в качестве заключённого, а потом – вольнонаёмного рабочего.Это были верховья реки Анадырь с впадающими в неё притоками Танюрер, Белая, Бол. Осиновая и др., берущими своё начало за Полярным кругом и текущими на юг.Самое удивительное то, что однажды весной склоны отвалов с южной стороны вдруг зазеленели то тут, то там.Тяжко трудившиеся люди не обратили на это внимание, пока однажды Василий Михайлович не вскарабкался на них.Что же он там увидел?Он увидел, что на склонах отвалов созрели плантации редиски!!!Но их никто не высевал!Восхитившись, народ редиску ту съел. Но так и остался в недоумении: откуда же она взялась? По-видимому, семена редиски, оставленные в поселениях людей некогда тёплых приполярных областей, хорошо сохранились в вечной мерзлоте и, спустя несколько столетий, взошли, прогревшись на солнце. Скорее всего, это осталось от древних жителей Биармии, так называлось одно из дрених княжеств на Севере.В Сибири, чтобы добраться до золотоносных пластов, добытчики вскрывали в вечной мерзлоте грунт на глубину до 18 м и перемещали его.В результате получались громадные отвалы пустой породы, в которой часто встречались отполированные круглые каменные шары величиной с футбольный мяч.Такие же шары, но не отполированные, во множестве встречаются в Южном Приморье и представлены в сельском частном археологическом музее С. Н. Горпенко в Приморье, в селе Сергеевка.Такие же каменные шары во множестве встречаются на острове Чампа, который является одним из многочисленных островов арктического архипелага Земля Франца-Иосифа, административно расположен в Приморском районе Архангельской области России.Он относится к наиболее удалённым уголкам России и практически не изучен.Территория этого острова относительно невелика (всего 375 кв.км) и привлекательна не столько живописными, нетронутыми цивилизацией, арктическими пейзажами, как загадочными каменными шарами довольно внушительных размеров и идеально круглой формой, которые заставляют теряться в многочисленных догадках относительно их возникновения на этих необитаемых землях.На сегодняшний день существует несколько теорий происхождения этих загадочных шаров, хотя, каждая из них неидеальна и в целом не даёт ответа на многочисленные вопросы, связанные с этими загадочными объектами острова Чампа.По одной из версий, эти шары – результат обмывания водой обычных камней до столь идеально округлой формы. Но если с камнями небольших размеров эта версия ещё звучит правдоподобно, то в случае трёхметровых шаров как-то не очень убедительно.Некоторые даже склонны считать, что эти шары – результат деятельности внеземной цивилизации или же мифической цивилизации гиперборейцев.Официальной версии нет, и каждый побывавший на острове создаёт свою собственную теорию происхождения этих загадочных шаров.Можно подумать, что на острове существует целый сад каменных шаров, но это не так.Большая часть их располагается вдоль побережья, а в центре острова не встречается ни единого: с ледяного плато взору открывается сплошная пустота, что порождает очередные загадки без ответов. Удивительно и то, что среди всех иных арктических островов нигде не обнаружено такое чудо природы, как на острове Чампа.Почему каменные шары сосредоточены именно на острове Чампа, откуда они взялись?Вопросов немало, но ответы не найдены до сих пор.Странные ровные линии на земле севера, снято из иллюминатора самолета.В Приморском крае, села Чистоводное, существует Парк Драконов (Город Драконов) – это природный скальный парк удивительных и Монументальных каменных образований.Очень сложно и, наверное, невозможно представить, что в гранитном монолите естественным путём, выветриванием или ещё каким способом, природой удалось оставить такие следы, как допустим вот этот отпечаток человеческой ноги (его размеры почти в рост человека – более 1,5 метров).Находится камень – на тропе к радоновому источнику, а необычная каменная фигура похожа на мифическое существо.На отдаленном полуострове Камчатка, в 200 км от села Тигиль, университетом археологии Санкт-Петербурга обнаружены странные окаменелости. Подлинность находки была сертифицирована.По словам археолога Юрия Голубева, открытие удивило ученых по своей природе, оно способно изменить ход истории (или предыстории).Это не первый случай, когда в этом регионе находят древние артефакты.Но, эта находка, на первый взгляд, инкрустированная в скале (что вполне объяснимо, поскольку на полуострове находятся многочисленные вулканы).Анализ показал, что механизм изготовлен из металлических деталей, которые, кажется, в совокупности формируют какой-то механизм.Туристы, которые первые нашли это место, обнаружили эти останки в горных породах.Но ученый мир отреагировал – это водоросли, пусть даже и металлические.В 2008-2009гг проводились научные исследования Патомского кратера, по результатам которого был опубликован отчёт, в котором говорилось, что под кратером на глубине 100 метров учёные обнаружили странный объект и с тех пор тишина.Науке стало неинтересно или ей "приказали" забыть?

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com