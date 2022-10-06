Лица Советской эпохи. Часть 448. Люди из города Боровичи. Часть 3
Лица Советской эпохи. Часть 448. Люди из города Боровичи. Часть 1
Лица Советской эпохи. Часть 448. Люди из города Боровичи. Часть 2
1918. Демонстрация в 1-ю годовщину Октября в Боровичах
1918. Демонстрация в 1-ю годовщину Октября в Боровичах у здания уисполкома
1918. Митинг на Торговой площади в 1-ю годовщину Октября в Боровичах
1918. Участники II съезда Советов в г. Боровичи.jpg” title=”1918. Участники II съезда Советов в г. Боровичи
1919. Труппа первого театра Пролеткульта в г. Боровичи
1920-е. Партийные и советские работники г. Боровичи
1923. VI городская беспартийная женская конференция г. Боровичи
1924. Актив Боровичской организации РКП(б.) г. Боровичи
1924. Митинг в г. Боровичи в день похорон В.И. Ленина
1924. Ответственные работники отделов исполкома г. Боровичи
1925. Вручение знамени пожарной команде Комбината огнеупоров г. Боровичи
1930. Курсы низового партактива в г. Боровичи
1930. Учащиеся кооперативных курсов в г. Боровичи. 26 апреля
1930-е. Пожарная добровольная дружина Вельгийской бумажной фабрики. г. Боровичи
1930-е. Рабочие у здания типографии г. Боровичи
1934. Учащиеся Ленинградского заочного комвуза в г. Боровичи
1937. Участники IX Районной конференции ВЛКСМ.