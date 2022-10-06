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Лица Советской эпохи. Часть 448. Люди из города Боровичи. Часть 3

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Лица Советской эпохи. Часть 448. Люди из города Боровичи. Часть 1
Лица Советской эпохи. Часть 448. Люди из города Боровичи. Часть 2

1918. Демонстрация в 1-ю годовщину Октября в Боровичах..jpg
1918. Демонстрация в 1-ю годовщину Октября в Боровичах

1918. Демонстрация в 1-ю годовщину Октября в Боровичах.jpg

1918. Праздничная демонстрация 7 ноября 1918 г. у здания уисполкома.jpg
1918. Демонстрация в 1-ю годовщину Октября в Боровичах у здания уисполкома

1918. Демонстрация в 1-ю годовщину Октября в Боровичах.Митинг на Торговой площади.jpg
1918. Митинг на Торговой площади в 1-ю годовщину Октября в Боровичах

1918. Участники II съезда Советов в г. Боровичи.jpg
1918. Участники II съезда Советов в г. Боровичи.jpg” title=”1918. Участники II съезда Советов в г. Боровичи

1919. Труппа первого театра Пролеткульта в г. Боровичи.jpg
1919. Труппа первого театра Пролеткульта в г. Боровичи

1920-е. Партийные и советские работники г. Боровичи.jpg
1920-е. Партийные и советские работники г. Боровичи

1923. VI городская беспартийная женская конференция г. Боровичи..jpg
1923. VI городская беспартийная женская конференция г. Боровичи

1924. Актив Боровичской организации РКП(б.) г. Боровичи.jpg
1924. Актив Боровичской организации РКП(б.) г. Боровичи

1924. Митинг в г. Боровичи в день похорон В.И. Ленина(1).jpg
1924. Митинг в г. Боровичи в день похорон В.И. Ленина

1924. Митинг в г. Боровичи в день похорон В.И. Ленина(2).jpg

1924. Митинг в г. Боровичи в день похорон В.И. Ленина.jpg

1924. Ответственные работники отделов исполкома г. Боровичи.jpg
1924. Ответственные работники отделов исполкома г. Боровичи

1925. Вручение знамени пожарной команде Комбината огнеупоров г. Боровичи.jpg
1925. Вручение знамени пожарной команде Комбината огнеупоров г. Боровичи

1930. Курсы низового партактива в г. Боровичи.jpg
1930. Курсы низового партактива в г. Боровичи

1930. Учащиеся кооперативных курсов в г. Боровичи. 26 апреля.jpg
1930. Учащиеся кооперативных курсов в г. Боровичи. 26 апреля

1930-е. Пожарная добровольная дружина Вельгийской бумажной фабрики. г. Боровичи.jpg
1930-е. Пожарная добровольная дружина Вельгийской бумажной фабрики. г. Боровичи

1930-е. Рабочие у здания типографии г. Боровичи..jpg
1930-е. Рабочие у здания типографии г. Боровичи

1934. Учащиеся Ленинградского заочного комвуза в г. Боровичи.jpg
1934. Учащиеся Ленинградского заочного комвуза в г. Боровичи

1937. Участники IX Районной конференции ВЛКСМ..jpg
1937. Участники IX Районной конференции ВЛКСМ.
Источник: https://humus.livejournal.com/8614259.html
Метки: боровичи, история, Россия, фото
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