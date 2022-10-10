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Лица Советской эпохи. Часть 448. Люди из города Боровичи. Часть 5

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Лица Советской эпохи. Часть 448. Люди из города Боровичи. Часть 1
Лица Советской эпохи. Часть 448. Люди из города Боровичи. Часть 2
Лица Советской эпохи. Часть 448. Люди из города Боровичи. Часть 3
Лица Советской эпохи. Часть 448. Люди из города Боровичи. Часть 4

1920-е. Боровичские печатники, участники демонстрации 1 Мая.jpg
1920-е. Боровичские печатники, участники демонстрации 1 Мая

1920-е. Группа трикотажниц промкооперации вместе с руководителями и техническим персоналом.jpg
1920-е. Группа трикотажниц промкооперации вместе с руководителями и техническим персоналом

1920-е. Передовые шахтеры керамического производства..jpg
1920-е. Передовые шахтеры керамического производства.

1920-е. Рабочие типографии «Кустаресоюз».jpg
1920-е. Рабочие типографии «Кустаресоюз»

1920-е. Рабочие типографии и Кустаресоюза.jpg
1920-е. Рабочие типографии и Кустаресоюза

1920-е. Служащие земельного отдела уездного исполкома.jpg
1920-е. Служащие земельного отдела уездного исполкома

1922. Комитет РКП(б) при заводах Боркомбината.jpg
1922. Комитет РКП(б) при заводах Боркомбината

1922. Митинг на площади в Боровичах в 5-ю годовщину Октябрьской революции.jpg
1922. Митинг на площади в Боровичах в 5-ю годовщину Октябрьской революции

1923. Боровичский актив в год 25-летия РКП(б).jpg
1923. Боровичский актив в год 25-летия РКП(б)

1923. Митинг на площади в центре города по случаю ноты Керзона.jpg
1923. Митинг на площади в центре города по случаю ноты Керзона

1924. Прощание у могилы Пуцита Р.П..jpg
1924. Прощание у могилы Пуцита Р.П.

1924. Члены партийно-производственного совещания работников бумажной промышленности в Боровичах.jpg
1924. Члены партийно-производственного совещания работников бумажной промышленности в Боровичах

1925. Служащие Боровичской потребительской кооперации.jpg
1925. Служащие Боровичской потребительской кооперации

1926. Участники праздничной демонстрации 11 мая.jpg
1926. Участники праздничной демонстрации 11 мая

1927. Члены Боровичского Бюро Горкома ВЛКСМ IV созыва.jpg
1927. Члены Боровичского Бюро Горкома ВЛКСМ IV созыва

1928. Руководящие работники и печатники в 10-летие типографии «Кустаресоюза».jpg
1928. Руководящие работники и печатники в 10-летие типографии «Кустаресоюза»

1929. Курсы рабочих выдвиженцев при окружкоме РКП (б) в Боровичах..jpg
1929. Курсы рабочих выдвиженцев при окружкоме РКП (б) в Боровичах

1931. Курсы по борьбе с болезнями и вредителями с.х растений в Боровичах.jpg
1931. Курсы по борьбе с болезнями и вредителями с.х растений в Боровичах

1932. Демонстрация в 15-ю годовщину Октября.jpg
1932. Демонстрация в 15-ю годовщину Октября

1936. Общество слепых.jpg
1936. Общество слепых
Источник: https://humus.livejournal.com/8619568.html
Метки: боровичи, история, Россия, фото
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