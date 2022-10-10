Лица Советской эпохи. Часть 448. Люди из города Боровичи. Часть 5
Лица Советской эпохи. Часть 448. Люди из города Боровичи. Часть 1
Лица Советской эпохи. Часть 448. Люди из города Боровичи. Часть 2
Лица Советской эпохи. Часть 448. Люди из города Боровичи. Часть 3
Лица Советской эпохи. Часть 448. Люди из города Боровичи. Часть 4
1920-е. Боровичские печатники, участники демонстрации 1 Мая
1920-е. Группа трикотажниц промкооперации вместе с руководителями и техническим персоналом
1920-е. Передовые шахтеры керамического производства.
1920-е. Рабочие типографии «Кустаресоюз»
1920-е. Рабочие типографии и Кустаресоюза
1920-е. Служащие земельного отдела уездного исполкома
1922. Комитет РКП(б) при заводах Боркомбината
1922. Митинг на площади в Боровичах в 5-ю годовщину Октябрьской революции
1923. Боровичский актив в год 25-летия РКП(б)
1923. Митинг на площади в центре города по случаю ноты Керзона
1924. Прощание у могилы Пуцита Р.П.
1924. Члены партийно-производственного совещания работников бумажной промышленности в Боровичах
1925. Служащие Боровичской потребительской кооперации
1926. Участники праздничной демонстрации 11 мая
1927. Члены Боровичского Бюро Горкома ВЛКСМ IV созыва
1928. Руководящие работники и печатники в 10-летие типографии «Кустаресоюза»
1929. Курсы рабочих выдвиженцев при окружкоме РКП (б) в Боровичах
1931. Курсы по борьбе с болезнями и вредителями с.х растений в Боровичах
1932. Демонстрация в 15-ю годовщину Октября
1936. Общество слепых