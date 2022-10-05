О некоторых проблемах ВПК
О некоторых проблемах ВПК
Давно собирался написать о довольно очевидных проблемах госсектора вообще и ВПК в частности. Раньше не было особой надежды что кто-то услышит. Да и сейчас нет, просто ситуация требует "конструктивных предложений".
Итак.
1. Борьба с коррупцией.
Сейчас скажу странное. ЗАВЯЗЫВАЙТЕ С ЭТИМ! От этой вашей "борьбы" вреда больше чем пользы.
Я разумеется говорю не о расследованиях экономических преступлений. А о реформе Дмитрия Анатольевича Медведева, которая ввела тендеры на гос. закупки. Так вот от этих тендеров нет ничего кроме вреда. Ни с какой коррупцией они в итоге бороться не помогают, зато:
а) Увеличивают время любой закупки, как минимум на полтора месяца. А в реальности – больше. Вдумайтесь в это. У разработчика заказ горит, а ему комплектующие купить не могут потому, что надо тендер провести. Проведение этих тендеров в реальности иногда занимает больше времени чем разработка.
б) Снимают ответственность с должностного лица. Если раньше можно было задать вопрос, какого черта ты выбрал такого поставщика, то теперь нет – он тендер выиграл и баста. И не важно что этот поставщик сорвал сроки, выполнил работы ненадлежащего качества или вовсе смылся – виноватых в системе нет. Удобно устроились.
2. Контролируйте результат, а не процесс.
2а) Ей богу, счетную палату давно пора разогнать вместе с Кудриным. На время их проверки предприятия просто встают на глухо – предоставляя "господам" отчетность. Но это цветочки.
2б) Скажите что за номер, когда Заказчик ограничивает среднюю зарплату у Исполнителя? Вы с чего взяли, что знаете сколько специалистам надо платить? Это вот ограничение приводит к тому, что формально на работу берут мертвые души, чья задача – среднюю разбавлять. А наличие мертвых душ – ведет к раздутию штата, и отчетности – надо же придумать чем они там "занимаются".
2в) А что это за требования обоснования затрат при оплате уже выполненной работы? Не всё ли равно какую прибыль получил исполнитель, если цена согласована и результат в наличии? У меня в практике был реальный случай, когда оплату обрубили вдвое, потому что малое предприятие экономило – ему еще как-то пробавляться надо было после окончания этой работы, платить аренду и людям при поиске нового заказа. Не срослось. Потратили 50% – столько и получите. Что же вы 100% не потратили? Надо было кредит взять… В этом всё дело? Хотелось всех загнать в банковскую кабалу? В результате мало у кого есть свободные средства. Крупняк маневрирует между заказами, а мелочь – от кредита до кредита…
3. Прекратите играть в концерны и корпорации.
Что за дикие разветвленные структуры созданы в результате этих игр? зачем они? Вместо министерств? Чтобы министры ни за что не отвечали в итоге? Матрешки из концернов. Еще и судятся между собой! Особенно Роскосмос в этом плане отличился – подавая иски на свои дочки. С НПО им. Лавочкина произошел казус. Его директор гр-н Лемешевский нанял сторонних юристов и отбился от иска головной организации. Так на него дело завели за то, что он так сделал. Маразм как он есть. Чем проще иерархия – тем проще её контролировать. И проще спрашивать за результат. С Рогозина, кстати, спросили? Как он там заявлял-то "все спутники в распоряжении наших войск" – или как-то так… .
4. Замените военпредов!
Сейчас много мужиков на СВО получают ранения и инвалидности как результат – вот на них и замените! Потому, что военпред должен быть кровно заинтересован в результате В Результате, а не в чем-то ещё.
И я не знаю что больше повредило ВПК – отмена института военпредов, проведенная Медведевым, когда контроль над разработкой был снят вовсе. Или его возврат, когда на место пожилых, но грамотных спецов пришли молодые люди которым пофигу на всё кроме денег. Т.е. затраты согласовывать это про них. А в технические детали вникать – им некогда.
Военпред же в моем понимании должен четко понимать, что для армии нужно, а что нет.
5. Обязуйте главных конструкторов ВПК – посещать зону проведения СВО.
Я не знаю как еще изменить ситуацию при которой должность на которой человек должен выбирать наилучшие технические решения – превращена в синекуру. И на должность эту не возможно попасть тому кто реально что-то делает.
Что я упустил?…
https://new-rabochy.livejournal.com/2232893.html – цинк
Упустил главное. Кому это надо? Гос аппарат схема устраивает. Вся экономика такая. Делаем трест например РЖД и не государство и не частник. Частник осваивает гос деньги. Кто против? все работники треста за, потребителям по. Собственно это мировая практика, следующий шаг диктатура трестов локомотивов экономики, автор идеи Бенито Муссолини.