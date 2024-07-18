Дискуссия о проблемах замедления советской экономики 60-70х годов



Очередной ролик Сафронова про экономику СССР: «Причины замедления советской экономики в 60-70 гг.». Данный ролик гораздо слабее, чем остальные ролики Сафронова. Фактически, он просто перечисляет всё, что смог найти по теме. И далее делает довольно беспомощный вывод.

Кстати, забавный момент, Сафронов говорит, что темпы роста начали падать с конца 50х годов, а приводит график, где темпы роста падают с конца 60х. Наверное, оговорка.

Сафронов говорит, что стабильность – серьёзная помеха для определения проблем. На деле всё наоборот: на плато всё лучше видно. Конечно, на графике не совсем плато, скорее пологий спуск, но принципиальной разницы нет. Одно дело разбираться с причинами тех или иных пиков и спадов в экономике, когда экономику лихорадит из-за ускоренного развития, из-за подготовки к войне, из-за самой войны, из-за последствий войны и т.д. И совсем другое дело, когда идёт тихое постепенное развитие. Тут любые, даже совсем мелкие проблемы в экономике чётко видны. Меньше всплесков – меньше надо изучать. Потому стабильные периоды гораздо проще изучать. Просто потому что надо меньше изучать материала. Да, и на представленном Сафроновым графике этот момент чётко виден. Сам же годы называет (конец 60х?), когда началось всё. Собственно, сам график:

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Напрашивается же, что надо эти годы, конец 60х, внимательно изучить, чтобы найти проблему замедления темпов роста советской экономики. Но вместо очевидного поиска причины замедления экономики, Сафронов далее перечисляет и описывает все возможные(!!) проблемы в экономике СССР. Делая нехитрую манипуляцию, уравнивая проблемы и причины. А может просто совершает такую ошибку. Проблем может быть множество, а причина всегда конкретна. Т.е. если завод встал, то встал по конкретной причине, далеко не всякая проблема становится причиной. Проблем у завода, вообще, может быть множество. Чаще всего проблем множество. Само по себе это ни о чём не говорит. Потому что причиной является всегда какая-то одна проблема. В любой экономике любой страны, в любой её части, множество проблем. Кстати, Хрущева сняли в 1964 году, а спад по графику начался в 1968 году.

Кажется, я понимаю, почему Сафронову не нравится стабильность. Он думает, весь период стабильности надо изучать, чтоб понять, почему экономика замедлялась. А что изучать в периоде стабильности, ему не очень понятно. Стабильно же всё! Он думает, что при стабильности нечто вызревает, его из-за стабильности не видно, а потом раз, и обрушает экономику. Потому якобы на пиках и спадах это не найдешь, только в период стабильности можно найти. Охх. Кандидат наук не понимает, что изучать надо пики и спады для нахождения причин, а не плато. Это такая нелепая ошибка… Даже для обычного экономиста непростительная. Возможно, ошибка из-за того, что Сафронов мало имел практики. Хотя бы бухгалтером поработал. Знал бы, что экономика сразу отзывается на вмешательство. Точнее в отчётных документах сразу всё видно. Не спустя пять-десять лет, а сразу!

В целом Сафронов опять продаёт, набившую оскомину, байку про множество проблем, она же «идеальный шторм», как причину для чего либо. Повторюсь, множество проблем, как причина, всегда у тех, кто настоящую причину искать не хочет, или не может. Её очень любят многие современные пустословыэкономисты. Назвал множество проблем, и дальше можно перечислять всё, что взбредёт в голову. Кстати, и не только экономисты, историки тоже любят.

В принципе на этом можно было бы и закончить, потому что ошибка в постановке задачи, делает бессмысленным всё исследование. Сафронов ошибся в самой постановке вопроса, став искать причины замедления советской экономике в 1960-1970 годах в начавшемся спаде. Единственное, что он осветил в своём исследовании, это проблемы советской экономики, которые хоть и негативно влияли на экономику, сами по себе причинами «застоя» быть не могли. По самой обычной формальной логике: нельзя найти причину чего бы то ни было после начала этого самого чего бы то ни было. Причина всегда находится до! До, а не после!

Тем не менее, посмотрим, какие же проблемы, вызревавшие в правление Брежнева, названы в ролике:

1. Калькуляционный аргумент. Но по сути тут Сафронов говорит о сложности экономики для плановой системы, называя это модификацией калькуляционного аргумента. Т.е. невозможность готовить эффективные планы для сложной экономики из-за невозможности учесть все категории экономики. Сложность экономики для планирования, как аргумент, ещё любит Вассерман (awas1952) приводить. Тем не менее аргумент про сложность экономики выглядит неуместно. Вот только что и Сталин, и Хрущев, вполне справлялись со сложностью в экономике, демонстрируя уверенный экономический рост. А при Брежневе вдруг перестали справляться. Да ещё так резко. Если бы показали, насколько выросла некая сложность экономики при Брежневе, может быть как аргумент было бы убедительнее. Но этого как раз нет. Потому что в реальности такого резкого роста сложности экономики в 1968-69 годах тоже не было. Ни после 70х годов сложность экономики не росла скачкообразно. Также Сафронов упоминает внедрение и развитие АСПР (автоматизированная система плановых расчетов), т.е. применение компьютеров в госпланировании, что дезавуирует аргумент про рост сложности экономики. Так как хоть и сложность экономики росла, но и методы планирования также развивались.

Но и организация производства в СССР, да и не только в СССР, опровергает данную модификацию калькуляционного аргумента. Никакому Госплану не надо ковыряться в номенклатуре изделий, так как за отчетный период на предприятие поступают заявки от потребителей продукции предприятия, где вся нужная номенклатура иделий указана. Работникам предприятия надо только успеть все заявки свести в план производства на следующий отчетный период.

2. «Вал» и сохранение товарного характера производства. Тут Сафронов неудачно сформулировал название проблемы. Если ранее характер производства был товарный, то почему вдруг его сохранение обеспечило спад в экономике? Раньше ведь он обеспечивал рост, а теперь вдруг обеспечивает спад. Какая-то белиберда получается: ничего не меняется, но экономика вдруг вместо роста начинает падать. Кстати, тут Сафронов либо лжёт, либо ошибается. Товарного характера производство в СССР не имело. Товарный характер производства – это вообще-то капиталистическая экономика! Тут я подробно в п.3 разбирал, почему троцкисты путаются в понятии товарность.

Тем не менее, говорит тут Сафронов о том, что показатели в госпланировании всё хуже отражали нужды экономики. Т.е. выполнение, запланированных Госпланом, показателей не давало запланированного экономического эффекта. Таким образом, тут Сафронов говорит о калькуляционном аргументе. О том, что плановые показатели не отражают нужды общества, так как их можно накручивать. Сам себя запутал на ровном месте.

Бьётся калькуляционный аргумент легко. При Сталине и Хрущеве плановые показатели как-то же отражали нужды общества. Ведь рост экономики был при этих плановых показателях. Почему вдруг при Брежневе перестали? Может дело не плановых показателях, а кое в чём другом? Напрашивается же вывод.

3. Дефицит. Тут надо уточнить, что говорится не о дефиците товаров народного потребления, а о дефиците на производстве. Объясняет его наличие Сафронов тем, что государство давало ссуды производствам. Но тут, как и при описании дефицита товаров народного потребления, Сафронов не понимает, что если бюджет у государства сбалансирован, то хоть обдавайся ссудами, дефицита не будет. Правительство просто не сможет дать на большую сумму ссуд, чем у него денег в бюджете. Да, рост экономики может замедлиться, если ссуды будут использованы не должным образом, но именно дефицита не будет. Дефицит появляется при профицитном бюджете! Когда денег напечатали больше, чем в государстве есть товаров. Сафронов не до конца понимает природу дефицита. Или может быть путается.

Далее его слова про психологические причины дефицита очень трудно слушать. Кандидат экономических наук ищет причины дефицита в психологии. Якобы некому было ограничивать «хотелки» ведомст. «Хотелки» ведомств должен ограничивать бюджет! Нельзя раздавать денег больше, чем есть в бюджете. Потому что в таком случае раздаётся больше денег, чем есть в наличии. А деньги – отражение товаров. Т.е. при профицитном бюджете делится на ведомства больше ресурсов, чем есть в наличии. Тут, конечно же, будет нехватка, она же дефицит, ресурсов, потому что в реальности ресурсов меньше.

Далее Сафронов рассказывает, что «дефицит создавал дефицит», т.е. дефицит создавал ещё больше дефицита. На деле дефицит не может создавать дефицит. Если проводить аналогию, это как говорить, что пена создаёт пену.

Кстати, появился дефицит в экономике тоже в 1968-69 годах. Ранее я писал о причинах дефицита с доказательствами: тут. Если кратко, то дефицит в СССР появился из-за принятия профицитных бюджетов. А из сферы производства дефицит перетек в сферу товаров народного потребления, потому что эти две сферы (их ещё некоторые называют контурами) не были изолированными. Был ряд возможностей обналичить отпущенные на производство деньги, тем самым вводя их сферу товаров народного потребления. Об этом подробнее тут, тут и тут.

4. Недостаточные объёмы реконструкции. Я не знаю, почему Сафронов выбирает такие неудачные названия, тем более что в ролике говорит понятные общепринятые в экономике выражения. Здесь имеется ввиду, что обновление основных фондов затягивалось. Назвал бы «Недостаточное обновление основных фондов».

Некто Попов считает, что из-за дефицита. Если в экономике дефицит производственных мощностей, то остановить на модернизацию какое-нибудь предприятия будет сложно.

А некто Ханин считает, что из-за недофинасирование обновления основных фондов, хоть фактов не приводит, но объясняет процесс через скрытую инфляцию. Но скрытая инфляция и есть дефицит!

Приехали! Получается, оба экономиста говорят об одном и том же, и Попов явно лучше тему понял, а Сафронов не разобрался в том, что говорит Ханин, потому и вынес в отдельный пункт. А по существу это надо относить к предыдущему пункту, а не выделять в отдельный, потому что это проявление дефицита.

5. Нехватка рабочих рук. Приток рабочих рук из деревень исчерпался. Рост населения замедлился. И больше экстенсивным (через увеличение количества рабочих) способом рост экономики было не обеспечить. Только интенсивным (через увеличения производительности труда). Для интенсивного способа необходимо увеличение механизации производства. И в чём проблема? Во время Великой Отечественной Войны механизация промышленности в СССР опережала даже Европу. Например, в СССР при производстве танков использовалась автоматическая сварка, а в той же Германии применялась только ручная сварка.

В чём проблема механизировать промышленность и сельское хозяйство, Сафронов не говорит, точнее сводит всё к дефициту. Зато приводит любопытный пример. В 1973 году принята программа по развитию механизации складов, погрузки-разгрузки, но через 7 лет ни один из новых заводов подъёмно-транспортного оборудования, с помощью которого и планировалось механизировать, не вступил в строй. Меня одного тут мучает вопрос: «Кого же за это расстреляли?» Либо никого, либо Сафронову это не интересно. Я лично вижу тут проблему далеко не в дефиците. Отмечу, что Хрущев свои даже идиотские экономические планы проводил в жизнь, т.е. доводил до реализации. Не Сталин, конечно, но справлялся без расстрелов. А Брежнев даже заводы подъёмно-транспортного оборудования за 7 лет построить не смог.

Также надо отметить, что по графику выше показатель численности рабочих выбивается динамикой из остальных: он демонстрирует постоянное снижение, тогда как у остальных сначала рост, и только потом снижение. Значит численность рабочих не повлияла на замедление экономики СССР в 60-70х. Уточню, что в целом нехватка рабочих рук оказывает негативное влияние на экономику, но график показывает, что данное замедление советской экономики произошло не из-за неё. Т.е. это проблема, но это не причина.

6. Недостаточный для инновация объём рынка сбыта и Холодная война. Сафронов тут говорит про проблему маленького рынка сбыта советской экономики. Маленький рынок сбыта, значит мало денег от продажи товаров, значит мало можем выделить денег на инновации. Хотя выше говорил, и даже приводил примеры, что деньги на инновации находили. Да, и в целом говорит о неудачи в построении общего экономического пространства со странами Варшавского блока. Более уместнее было бы так и проблему назвать.

Руководство СССР не смогло организовать страны СЭВ (совет экономической взаимопомощи) в единое экономическое пространство с разделением труда. Оправдывание этого провала неким групповым эгоизмом, меня, как экономиста, удивило. Общая экономика строится на общих интересах. Если кто-то не хочет с вами экономически взаимодействовать, значит, вы игнорируете его интересы. В экономике всё очень просто и банально. Экономика подразумевает эгоизм каждого участника. Каждый участник общего экономического пространства следует своим частным интересам. Потому для построения общего экономического пространства требуется учесть интересы каждого участника. Каждого! Сафронов как экономист это не может не знать! Какой эгоизм? Причем тут эгоизм? Неужели Сафронов думает, что эгоизма у капиталистов нет? Но они почему-то смогли создать общее экономическое пространство. Даже нынешняя капиталистическая Россия создаёт общее экономическое пространство: БРИКС, таможенный союз. Или современная капиталистическая Россия – не эгоистическое государство? А СССР не смог! Эгоизм ему якобы помешал! Вместо выдумывания эгоизма как причины провала, лучше бы найти реальные причины провала построения общего экономического пространства. Ладно бы это журналист какой писал, но кандидат экономических наук нашёл причину провала построения общего экономического пространства в эгоизме! Хорошо хоть не в астрологии.

7. Ведомственный эгоизм. Походу это один из любимых «экономических» терминов Сафронова. И он, кстати, назвал ряд экономистов того же мнения. Я что-то пропустил? Это какое-то новое веяние в экономике? Разные ведомства (ВПК, агропром, тяжпром и др.), а также региональные власти отдельных республик в СССР продвигали свои интересы в ущерб общей экономике. Сафронов говорит, что при Сталине такого не было, потому что тиран, мол, держал всех в узде. Забывая, что по его же словам в начале ролика(!) при Хрущеве тоже такого не было. Т.е. даже Хрущев как-то держал всех в узде. Но в целом перетягивание бюджета на себя у ведомств и регионов не такая уж и проблема, потому что порождает только перекосы в развитии регионов и ведомств. Кто из ведомств и регионов лучше свои интересы продвигает, тот больше ресурсов на развитие получает. Это норма для любого государства. Очевидно, на более-менее глобальные проекты (например, создание ГЭС), а также на распределение в целом долей повлиять такое «местничество» не может. Потому это борьба за остатки, за проценты долей. Например, выделить ВПК не 15% бюджета, а 16%. Что пилят бюджет на части, можно сказать про распределение бюджета в любой стране. Да, бюджет пилят на части во всех государствах. Каждый департамент и ведомство получает свой кусок бюджета. Это нормально! Почему это должно уничтожить экономику?

Конечно, в капиталистических странах распределяется только бюджет государства, а некоторая часть экономики не распределяется, потому что находится в частных руках. В СССР же вся экономика в руках государства. Но что это принципиально меняет? Бюджет распределяется исходя из планов. Планы строятся с научным и техническим обоснование. Ревизируются во множестве государственных органов, в том числе и Госплане. Так что единое управление всей экономикой советскому годарству только в плюс. Серьёзно нарушить баланс экономики при таких вводных нельзя. Собственно, и примеров как что-то в экономике СССР полетело в тартары из-за борьбы за распределение бюджета нет. Ни своих, ни др. экономистов.

8. Технологическая неоднородность советской экономики. Несмотря на помпезное название, здесь просто пересказ предыдущего пункта на более низком уровне. Сафронов говорит, что ведомственный эгоизм приводил к заведомому перерасходу ресурсов ещё на этапе проектирования. Фактов не приводится. Звучит фантастически. Очень похоже на пересказ какой-то производственной байки. Якобы ведомства, которые получали постоянно некачественные ресурсы, стали закладывать в проекты учёт некачественного ресурса. Я не видел ни одного ГОСТа по некачественным ресурсам. Я не представляю, как можно заложить в проект учёт того, что будет некачественная сталь. Проектирование идёт по маркам стали. Нет такой марки «некачественная». Это же уголовная статья! Больше чем надо закладываешь стали, значит что? Значит, лишнюю сталь хочешь украсть! Пожалуйста, в тюрьму. Повторюсь, примеров нет.

В ГОСТах даже превышение заложено. Т.е. если по ГОСТу марка стали или бетона, или кирпича, выдерживает определенную нагрузку, то в реальности она выдерживает больше. Запас закладывается на уровне ГОСТа. Чтобы когда инженеры тютелька в тютельку напроектируют, не было потом обрушений. Любое применение марок более стойких материалов, требуется обосновывать, потому что это влияет на цену проекта в сторону удорожания. Конечно, можно предположить, что какой-нибудь проект с превышений стойкости материалов пройдёт. Но это не правило, это исключение. А на исключениях тенденцию не построишь.

А если под некачественными ресурсами имеется ввиду низкие марки стали, то, причём тут какой-то там эгоизм? Ну, урвало одно ведомство себе побольше стали высоких марок. И что? Проблема-то не в этом! А в том, что низких марок стали много выпускается. Надо поднимать качество выпускаемой стали. Если в стране много выпускается стали низких марок, всё равно кому-то придётся проектировать на такой стали. Какая принципиальная разница, какому ведомству придётся проектировать на такой стали? Проблема тут в налаживании производства стали высоких марок. Чисто производственная проблема. Даже не экономическая.

Самое забавное, что Сафронов это не понимает, он думает, инженеры реально проектировали на некачественных материалах, закладывая их с превышением, чтоб те держали нагрузки. Он так и говорит. Он думает, что приходит сталь по документам одной марки, а на самом деле это якобы сталь более низкой марки. Потому и про перерасход материалов говорит. Мол, берут её больше, потому что реальные свойства не соответствуют документированным. От того и перерасход стали. Он не знает про приемку. Ну, или забыл.

Также Сафронов приводит множество примеров мелких ошибок экономического характера. Которые есть в любых государствах. На уровне рассмотрения всей экономики СССР, это равносильно поиску блох. Не говорит ни о чём. Например, вместо внедрения более совершенных моторов, тратили ресурсы на добычу топлива к более несовершенным моторам с худшим КПД. Или неповышение уровня технической культуры из-за требования высоких ресурсных вливаний на начальном этапе. Тут Сафронов в некотором роде противоречит тому, что он говорил в начале ролика. У меня это описано в этой же статье в пункте 5, где говорится про механизацию работ на складах. Таким образом, согласно словам самого Сафронова деньги на повышение уровня технической культуры всё-таки выделялись. Другое дело, что проект, по крайне мере в сроках, провалился. Думаю, он даже противоречия не увидел. Потому что анализа перечисленных им проблем нет. Он просто пересказывает, что кто-то где-то сказал.

А ответ на вопрос «Почему ресурсов не хватало?» легко находится в финансовых документах, о которых я писал ранее тут и тут. Это несоответствие денежных средств материальным ресурсам. Т.е. деньги выделялись, а самих ресурсов не хватало. Из-за чего? Из-за включения печатного станка. Бюджетные планы были профицитные.

9. Социальные проблемы. Дефицит влиял на мотивацию работников. Активная работа женщин мешала деторождению. Нехватка рабочих рук приводит к лояльности к нарушению трудовой дисциплины и переманиваю сотрудников друг у друга и т.п. В общем, ни о чём. Уже раз переваренное выносится в отдельных пункт, и ещё раз рассказывается. Если б Сафронов, без вынесения в отдельный пункт, просто рассказал бы о социальном аспекте различных экономических проблем в СССР, ещё б ничего было. Но как отдельная проблема это никуда не годится.

Выводы у Сафронова, скажем так, странные: неверные инвестиционные решения привели к замедлению роста советской экономики. А где неверные-то? Сафронов сам приводит ряд примеров инвестиционных решений советского правительства: механизация работ на складах, а также погрузочно-разгрузочных, закупка готовых производственных линий. Это неверные? А почему неверные? А какие верные? А откуда следует, что всё дело в ошибочно принятых инвестиционных решениях? Из того, что сказано в ролике, это как раз не следует!

Ну, хорошо, допустим. Инвестиции в СССР в 60-70х годах раскидывали с ошибками. Из-за этого было замедление экономики. Но есть же пример Хрущева! Как у него с инвестициями? Кукуруза, целина, соя. Уровень инвестиционных ошибок Хрущева, как? Выше или ниже? Уж как Хрущев инвестиции в «яму» закапывал, больше никто так не умел. Но при Хрущеве советская экономика не просто росла, темпы роста экономики росли. По графику в начале статьи это хорошо видно! Получается, что неверные инвестиционные решения Хрущеву не мешали экономику двигать, а Брежневу вдруг стали мешать. Почему? Вот так Хрущев подложил свинью выводам Сафронова.

Ещё Сафронов говорит, что по его мнению, надо было сделать, чтобы остановить замедление роста экономики СССР. Учитывая, что Сафронов говорил до этого момента, я бы к его советам не прислушивался.

https://smertnyy.livejournal.com/63105.html – цинк



Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Автор критикует анализ Сафронова о причинах замедления советской экономики в 60-70-х годах, считая его поверхностным.

2. Утверждается, что Сафронов ошибочно ищет причины замедления после его начала, вместо того чтобы изучить период конца 60-х годов, когда спад начался.

3. Автор оспаривает аргументы Сафронова о сложности экономики для планирования, "вале", дефиците, недостаточном обновлении основных фондов и нехватке рабочих рук.

4. Критикуется объяснение проблем "ведомственным эгоизмом" и "технологической неоднородностью".

5. Автор считает, что реальной причиной проблем было принятие профицитных бюджетов, приведшее к дефициту.

6. Отмечается, что при Хрущеве, несмотря на ошибочные инвестиции, экономика росла, что противоречит выводам Сафронова.

Вывод:

Статья представляет собой критический анализ работы Сафронова о причинах замедления советской экономики. Автор считает анализ Сафронова некорректным и поверхностным, указывая на логические противоречия и недостаточную аргументацию. Предлагается альтернативное объяснение проблем советской экономики, связанное с профицитным бюджетированием. Автор подчеркивает необходимость более тщательного изучения периода конца 60-х годов для понимания истинных причин экономического спада в СССР.