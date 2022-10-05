Главная » Видео, Невероятное в мире, Политика, Экономика

Кто зарабатывает на СВО? // Олег Комолов. Простые числа

30 2

Военный конфликт на Украине стал бездонной бочкой, в которой утопают миллиарды долларов западной военной поддержки киевского режима. За всё время Америка объявила о трёх программах помощи Украине на сумму, эквивалентную 44,5 млрд евро. Всего же разные государства выделили Украине с начала года более 84 млрд евро. Это в полтора с лишним раза больше её годового бюджета, доходы которого в 2021 г. составили лишь 53 млрд евро.

0:00 Военные расходы растут
1:25 Деглобализация капитализма
3:33 Западная помощь Украине
6:08 Госзаказ для производителей оружия
13:29 Власть ВПК и лоббизм

Наша команда в Instagram:
https://www.instagram.com/kompart1898/
https://www.instagram.com/red0per/
https://www.instagram.com/_eastphoto/
https://www.instagram.com/smokhan/
https://www.instagram.com/crimsunn/
https://www.instagram.com/max_wodka/

Группа канала в ВК: https://vk.com/prostye_chisla
Наша телега: https://t.me/primenumbers2021

Поддержать редакцию можно здесь:
Карта Сбер: 4276 3801 3852 5931 (Константин К.)
Юmoney (Яндекс.Деньги): https://yoomoney.ru/to/4100111195023055
QIWI: https://qiwi.com/n/CHISLA
PayPal: https://paypal.me/PrimeNumbers2022
BTC: bc1qlt6qfehc8ruyn79y0x82wdfmpur8nr0zx4eyjs
ETH: 0xAbB44977d8486CC89dc63BbcDbbf658BcAF07906
USDT (TRC20): TAUrTmFsXEVwc1hi2WY9gHX94SDhhntqW2

Стать спонсором редакции:
Boosty: https://boosty.to/primenumbers
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC4Cap1xVy2waDXfzM5ka6lg/join
Patreon: https://www.patreon.com/primenumbers
Sponsr: https://sponsr.ru/primenumbers/
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cHt676Fujcw
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Феномен Юрия Горного
Олег Матвейчев: «В каких скотских условиях живут чиновники... У меня сердце разрывалось!»
Новости Украины и Новороссии 20 сентября 2015
Новости Украины и Новороссии 16 апреля 2015
2 Комментария » Оставить комментарий
  • 26083 21909
    марина час назад

      Беседа Царева и М.Калашникова (настоящее ФИО -КУчеренко)о том -что чуть не произошло в Стамбуле -Перемирие ,Предательство ?и почему сорвалось…https://solovyeva.livejournal.com/362435.html

    • 9682 7270
      чужой 32 мин. назад

        Торговля – движитель прогресса (именно капитализма).
        Так должно быть.
        Но идеология, культура, социализм не должны подчиняться и меняться в зависимости от прибыли.
        Изменение веры украинского народа на афтокефальную веру за материальные бонусы привели к разрушению существования целой страны.

      Оставить комментарий

      Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

      Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
      Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

      (Обязательно)

      Быстрый переход:

      Информация о сайте

      Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

      Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
      Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
      Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

      Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

      Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru