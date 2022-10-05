Кто зарабатывает на СВО? // Олег Комолов. Простые числа
Военный конфликт на Украине стал бездонной бочкой, в которой утопают миллиарды долларов западной военной поддержки киевского режима. За всё время Америка объявила о трёх программах помощи Украине на сумму, эквивалентную 44,5 млрд евро. Всего же разные государства выделили Украине с начала года более 84 млрд евро. Это в полтора с лишним раза больше её годового бюджета, доходы которого в 2021 г. составили лишь 53 млрд евро.
0:00 Военные расходы растут
1:25 Деглобализация капитализма
3:33 Западная помощь Украине
6:08 Госзаказ для производителей оружия
13:29 Власть ВПК и лоббизм
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Беседа Царева и М.Калашникова (настоящее ФИО -КУчеренко)о том -что чуть не произошло в Стамбуле -Перемирие ,Предательство ?и почему сорвалось…https://solovyeva.livejournal.com/362435.html
Торговля – движитель прогресса (именно капитализма).
Так должно быть.
Но идеология, культура, социализм не должны подчиняться и меняться в зависимости от прибыли.
Изменение веры украинского народа на афтокефальную веру за материальные бонусы привели к разрушению существования целой страны.