Есть ли демократия в США
Есть ли демократия в США?
США является «главным разносчиком демократии по всему миру».
А есть ли демократия в США? И что подразумевает под собой этот термин в реальности?
Об этом – в беседе Александра Усанина и Ирины Константиновны Мухиной.
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2:28 Происхождение слова «демократия»
7:28 Нравственность и мораль в западных странах.
12:23 Значение государства.
19:38 Как хиппи от отрицания мещанства перешли к безудержному потреблению?
23:22 Насколько демократичны США?
Ирина Константиновна Мухина:
Кандидат физико-математических наук со специализацией в методах искусственного интеллекта, специалист международного уровня с 25-летним стажем практического и управленческого опыта в финансовых транснациональных корпорациях Северной Америки на должностях главного аналитика, менеджера, руководителя ИТ-проектов и управляющего портфелем активов для глобальных инвестиционных и пенсионных фондов, учредитель и президент Инновационного образовательного центра познания и творчества «iECARUS» и частной школы «Эрудит» в Торонто.
Ведущая телеграмм-канала «Искусственный интеллект для домохозяек» https://t.me/Irinamuhinaexpert
Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель.
Автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.
Все книги автора доступны на сайте: https://clck.ru/HzcRs
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»
Личный сайт автора: https://usanin.com
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