В.Л. Авагян: США – орудие преступления

В моём понимании США существуют, чтобы обирать человечество и грабить всю планету.



В их устройстве я вижу орудие преступления, причём чисто-криминального, лишённого политических или идеологических мотивов (этим убийство банкира-конкурента отличается от убийства царя или президента, лидера общественного мнения).



Другие люди считают по-другому. Они считают, что США существуют для насаждения прогрессивного общественного строя – демократии.



Мол, как целью СССР было насадить повсюду, по Марс включительно, коммунизм, так и цель США вынести либеральную демократию на все материки и околоземную орбиту (для чего и трудится аферист И.Маск в поте пиар-лица).

Я не настаиваю, что всегда и во всём прав. Но если принять версию моих оппонентов, то мы получим некое чудо-юдо, а научным языком говоря – активный субъект, начисто лишённый всякой тени предметности своей активности.

Поясню для молодых: есть субъект – тот, который что-то делает по своей воле. Есть объект – то, из чего делают. И есть предмет – то, что в итоге должно получиться. Субъект прикладывает к объекту силы, а предмет – придаёт смысл этому приложению.

Грубо говоря: гончар-глина-кувшин. Гончар делает, из глины делают, а кувшин в итоге получается. И вот какое интересное замечание: если кувшин в итоге не получится, то гончар – не гончар. Раз он не умеет кувшины лепить из глины, то его самоназвание «гончар» – ложь и очковтирательство.



Субъектов делает предмет.

Например, коммунист – тот, который насаждает коммунизм. А если он не насаждает коммунизм – то он и не коммунист, даже если сам себя так называет. Нет предмета – нет и связанного с ним субъекта.

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Позиция друзей США очень проста и незатейлива: она полностью сливает предмет«демократии» с активным субъектом по имени США. За пределами действий субъекта вообще никаких качеств и свойств у «демократии» нет.



Невозможно без США описать – что это такое, чем отличается от других систем, какими чертами и свойствами обладает? Всё, что США поддерживают – приказано считать «демократией», а всё, что они не поддерживают – «врагами демократии».

Но так же невозможно, дорогие мои! Ведь архитектором человека делает не титул, а умение возводить здания! Это умение нельзя монополизировать, оно имеет свою предметность, и его могут продублировать другие.



Нельзя продублировать только действия, которые лишены предметности вне субъекта, как не дублирует природа отпечатков пальцев и родимых пятен…

Нет никакого дела или поступка, за которое сторонники США в РФ могли бы ручаться, что оно будет или, наоборот, не будет выполнено их кумиром.



А ведь возможность за что-то поручится – это отличительная сторона предметности разговора : «При демократии не бывает вот этого и вот этого – а иначе это будет уже не демократия». Если такой фразы нельзя построить, то тогда разговор абсолютно беспредметен, он вообще ни о чём…

Что это за «мировая демократия» такая, у которой вообще нет никаких объективных отличительных черт?! Про которую нельзя сказать – что она будет завтра делать, а чего не будет?

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Если считать, что:

1) Цивилизация базируется на принципах (первым из них был запрет на людоедство в любых обстоятельствах, даже если «очень хочется»)



2) Выгода базируется на интересах (как раз то самое – «очень хочется»),

То:

Получается, что США типологически есть система, которая демонтирует цивилизацию во имя текущих узко-эгоистичных интересов.



А это и превращает США в орудие взлома мирового сейфа, в орудие криминального преступления, утилизирующее прошлое, наплевав на будущее, ради текущей выгоды в настоящем.

США были бы чем-то иным, если бы у них отыскались хоть какие-то принципы, неизменные в текущих и переменчивых обстоятельствах, пусть даже очень и очень нам неприятные.



Более того, «перестройка» была безумной, но отчаянной попыткой советского человека экстраполировать на США советскую идейность с отрицательным знаком. Предполагалось, что держава-антипод имеет такие же ясные и чёткие принципы, но отрицающие и заменяющие через отрицание советские…

То есть в США искали альтернативную советской модель цивилизации.



Оказалось, что там такого нет и в помине, там жуткий хаос эклектики идей, которые сращены и сроднены только одним: полной своей фальшивостью и лицемерностью. «Липа» – просто всё: их религии, их законы, их институты, их учреждения, их кафедры, их постулаты, их комментарии и т.п.

Под слоем «липовых» институтов и безграничной демагогии – криминальный интерес уголовных расхитителей, лепящих авантюру за авантюрой, афёру за афёрой, и ничего другого всерьёз для себя не рассматривающих…

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Если это не так – покажите мне, где, в каком месте это не так. Покажите, в каком вопросе США хоть раз проявили принципиальность, пожертвовав ради принципов своей выгодой и своими текущими интересами. Где они наступили на горло своей корыстной песне, и поступили по совести?







В.Л. Авагян

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Источник: ss69100.livejournal.com