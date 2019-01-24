«Удручающие результаты»: почему в конгрессе США заявили о неудачах в «продвижении демократии» в России и мире

Источник: russian.rt.com

Исследовательская служба конгресса США признала «удручающими» результаты работы по «продвижению демократии» в России. Об этом говорится в докладе ведомства.



Авторы документа также отметили, что государственная система Соединённых Штатов теряет свою притягательность и для других стран. При этом, по данным аналитиков конгресса, в 2018 году американский «Национальный фонд в поддержку демократии»* (NED) потратил на различные программы в РФ больше всего денег. Частичную ответственность за неудачи в распространении демократических ценностей в мире служба конгресса возложила на администрацию Дональда Трампа, которая считает более приоритетными вопросы экономики и безопасности. Эксперты полагают, что попытки Вашингтона распространять влияние в других государствах становятся неэффективными, поскольку общество меняется и уже невосприимчиво к подобной стратегии.

Исследовательская служба конгресса США назвала результаты работы по «продвижению демократии» в России «удручающими». Такое утверждение содержится в докладе, опубликованном на сайте госструктуры 4 января 2019 года.

Отмечается, что в последние годы неоднократно «заострялось внимание на удручающих результатах работы страны по продвижению демократии в таких стратегически важных зонах, как Египет и Россия».

Подробного анализа причин краха стратегии по «продвижению демократии» в России американцы не приводят, утверждая, что для этого нужно провести специальное исследование. Однако, как отмечают авторы доклада, ссылаясь на точку зрения ряда экспертов, поддержка Западом групп гражданского общества, стоявших за «цветными революциями» в Грузии, Киргизии и на Украине, привела к тому, что Россия стала противодействовать попыткам «распространения демократии».

По мнению ведущего эксперта аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрия Абзалова, объявление результатов работы в России провальными — это, с одной стороны, попытка давления на администрацию Трампа, против которого до сих пор выдвигаются абсурдные обвинения в «работе на русских». С другой стороны, как отмечает эксперт, «фундаментальные вопросы не решаются только финансированием», и в целом созданные ещё в прошлом веке методы работы с обществом в условиях глобальных социальных изменений постепенно теряют эффективность.

«Также стоит добавить, что достаточно интенсивно идёт контригра. В той или иной мере ограничения на внешнее финансирование вводит большинство стран», — заявил в интервью RT Абзалов.

По признанию исследовательской службы конгресса США, финансирование помощи по «развитию демократии» глубоко интегрировано в американские институты, отвечающие за внешнюю политику страны.

За последние 10 лет ежегодно Соединённые Штаты выделяли более $2 млрд на подобную «поддержку», которая осуществляется Госдепом, Агентством США по международному развитию (USAID), «Национальным фондом в поддержку демократии» (NED) и другими структурами.

В общем списке стран, на которые тратятся деньги по всем программам правительства США, лидирует Афганистан — $302 млн согласно бюджету 2017 года, в числе лидеров по грантам на поддержку демократии также оказались Сирия ($161 млн) и Украина ($100 млн).

Однако, как констатирует исследовательская служба конгресса, в глобальном «продвижении демократии» возникли серьёзные вопросы.

В первую очередь в Восточной Европе, страны которой столкнулись с экономическими проблемами, а также с трудностями в обеспечении безопасности. Да и «эталонный» образ самих Соединённых Штатов больше не служит примером для подражания.

«По мнению некоторых экспертов, былая эффективность продвижения либеральной демократии обуславливалась тем, что многие наблюдатели по всему миру видели в Соединённых Штатах пример правительства, под руководством которого они и сами хотели бы жить, однако эту «американскую модель» омрачили проблемы, существующие внутри демократической системы США», — говорится в документе.

В докладе утверждается, что «ослабленное лидерство» США может поспособствовать продвижению «постдемократических моделей» отношений власти и общества, в частности содействовать укреплению Китая на мировой арене с его системой «авторитарного капитализма».

По словам политолога Александра Асафова, главная проблема американской «поддержки демократии» состоит в том, что она, как правило, приводит лишь к негативным последствиям для стран, которые стали объектами этой политики.

«Слово «демократия» в устах американцев теряет свой исконный смысл, — заявил Асафов в интервью RT. — Все видят, что методы и цели довольно просты — взять под контроль рынки, ресурсы и территории для того, чтобы сохранить и укрепить статус первого государства в мире. Всем понятно, что обещают демократию, а несут рабство».

Русский акцент

При этом, несмотря на признание неэффективности работы в РФ, согласно докладу исследовательской службы конгресса США, в прошлом году Россия вышла на первое место в списке стран — получателей средств NED — «Национального фонда в поддержку демократии» США.

Активность NED Генпрокуратура РФ признала нежелательной в 2015 году. Тем не менее организация продолжает выделять гранты для «продвижения демократии» в России.

В 2018 году фонд выделил на грантовые программы в РФ $6,3 млн — больше, чем какому-либо другому государству. На втором месте оказалась Куба с грантами на $5,8 млн. Третье — у Китая с $5,7 млн.

В 2017-м именно КНР была лидером по объёму выделяемых NED грантов ($7 млн), а Россия с $5 млн «помощи» занимала третью строчку списка, уступая Мьянме ($5,4 млн). Как ранее сообщал RT, примерно треть выделенных на РФ в прошлом году ассигнований NED предназначалась для проектов в сфере СМИ — в частности, эти деньги должны были пойти на публикацию «независимых» репортажей и мнений в интернете. Также фонд планировал спонсировать «независимые расследования». Другие статьи расходов — поддержка общественных активистов, популяризация борьбы с коррупцией, обучение лидеров, «информационные и агитационные кампании». По мнению Дмитрия Абзалова, лидерство России в списке стран — реципиентов грантов в прошлом году «легко объяснимо». «С одной стороны, это связано с внутриполитическим процессами в США, противостоянием президента и конгресса, раскручиванием темы российского влияния и расследования связей Трампа с Россией. Финансирование «продвижения демократии» проходит согласование в конгрессе», — отметил Абзалов. С другой стороны, по словам эксперта, после «евромайдана» и начала конфликта на Украине в 2014 году, а также усиления геополитического противостояния Москвы и Вашингтона, российское направление деятельности американских внешнеполитических структур в целом стало более активным. «Активность явно возросла. Стряхнули пыль со всех наработок, созданных ранее для борьбы с Советским Союзом, — отметил Александр Асафов. — Думаю, что 2019 год побьёт прежние рекорды по финансированию». Одному из основателей NED Аллену Вайнштейну приписывают фразу: «Многое из того, что мы делаем сегодня, 25 лет назад тайно делало ЦРУ». Как указывается в документе исследовательской службы конгресса США, основанная в 1983 году конгрессом структура является частной некоммерческой организацией, которая финансируется через ежегодные прямые ассигнования и средства целевого фонда Госдепа. При этом подчёркивается, что поскольку NED — формально негосударственное учреждение, это позволяет ему поддерживать различные виды деятельности, которые не могут осуществлять американские официальные органы власти. Президент США Джордж Буш выступает перед сотрудниками организации National Endowment for Democracy, 6 октября 2005 года / Gettyimages.ru © Mark WilsonВ частности, в качестве примера приводится тот факт, что NED продолжает поддерживать различные программы в Боливии даже после того, как президент республики Эво Моралес выдворил американского посла и USAID в 2013 году. В России деятельность USAID была прекращена ещё в 2012-м. Как отмечают эксперты, для осуществления деятельности в России, несмотря на запрет, NED может использовать различные лазейки в законодательстве. «Например, выделяется финансирование на крупный хаб, который затем занимается рефинансированием. Есть также квадриллион способов проведения денежных средств: например, пожертвования физических лиц, которые не подпадают под действие закона о деятельности иностранных агентов, — пояснил Абзалов. — Можно проводить денежные операции через другие страны Таможенного союза». «Прямой запрос денег» Особое беспокойство у аналитиков конгресса вызывает то, что «продвижение демократии» и борьбы за права человека не является одним из главных приоритетов администрации нынешнего президента США Дональда Трампа. По мнению сотрудников исследовательской службы американского парламента, для администрации Трампа демократия и пропаганда борьбы за права человека имеют «вторичное значение», тогда как приоритет отдаётся экономике и обеспечению безопасности. В качестве других примеров пренебрежения Трампа демократией составители доклада приводят «поддержку» Саудовской Аравии на фоне убийства журналиста Джамаля Хашукджи в стамбульском консульстве этой страны в прошлом году и «похвалы» Трампа в адрес президента России Владимира Путина. Владимир Путин и Дональд Трамп /Reuters © Jorge Silva Также в документе указывается, что в 2018 и 2019 финансовых годах администрация Трампа предложила сократить объёмы помощи в «продвижении демократии» на 40% по сравнению с предыдущими годами финансирования. В законе о бюджете на 2018 год конгресс не одобрил эту инициативу, однако всё же сократил финансирование по «продвижению демократии» на 16% по сравнению с 2017-м. Как отмечает исследовательская служба конгресса США, разногласия между законодательной и исполнительной властями Штатов по поводу того, как и когда Вашингтон должен заниматься «продвижением демократии», должны стать предметом особого рассмотрения парламента. С точки зрения Александра Асафова, критика Трампа со стороны законодательного органа — не что иное, как просьба об увеличении финансирования. «Это прямой запрос денег. Утверждают, что политика неэффективна, потому что Трамп выделяет мало средств», — говорит эксперт. В то же время, как отмечает Дмитрий Абзалов, было бы безосновательным заявлять, что администрация Трампа окончательно отказалась от идеи «продвижения демократии» и влияния таким образом на политику других стран. «Одно другому не мешает. Например, экологическая проблематика, которая активно продвигается в работе западных фондов по Северо-Западному федеральному округу, в том числе связана со строительством «Северного потока — 2», — подчёркивает Абзалов. — Если эксплуатация этих экологических вопросов позволяет нарастить экспорт американского СПГ в Европу, то администрация Трампа это всегда поддержит». *«Национальный фонд в поддержку демократии» (The National Endowment for Democracy) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2015. Александр Бовдунов, Марта Литвинова

Источник: nstarikov.ru