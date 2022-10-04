О проблемах импортозамещения процессоров
О проблемах импортозамещения процессоров
Ну вот и ответ: зачем убрали Борисова.
Про закидоны по поводу «Эльбрусов нет! Поэтому принимаем такой закон! Спасаем страну!!» готов аргументированно ответить:
1. Бальную систему придумали не сейчас, а года два уже как пытаются её ввести. Лоббирует это всё АНО «ВТ», где разработчиков на базе российских процессоров не замечено от слова совсем: Аквариус, Депо, Крафтвей, Элемент, iRu, Yadro, Купол, Булат.
И понятно чьи интересы отстаивает данный консорциум-тех, на чьи деньги он и существует (учредителей)
2. Почему Минпромторг поручает писать законопроект по бальной системе АНО «ВТ», а не консорциуму «РосСХД» вызывает вопросы. Хотя бы и тем и тем предложите, рассмотрите, аргументированно возьмите лучшее от тех и тех.
Но нет: Минпромторг, а точнее Департамент радиоэлектронной промышленности Минпромторга пропихивает идеи поддержки разработчиков на зарубежных процессорах в ущерб разработчикам на российских процессорах.
3. В прошлом году с поставкой в декабре 2021 года была возможность заказать 130 000 Эльбрусов.
И были желающие оплатить такой заказ: ведь в таких объемах стоимость проца Эльбрус была уже сопоставима, или даже ниже (если в серверном сегменте) чем у зарубежных процов.
Но как только АНО «ВТ» показало своё влияние над Минпромторгом и начали отменять действующие постановления Правительства об обязательном применении российских процессоров в СХД, закупаемых на госденьги (а закон с 1 января 2021 года начал действовать), так все госструктуры, кого вынуждал данный закон закупать технику на российских процессорах тут же отказали в финансировании заказов на 130 тысяч процессоров Эльбрус.
Оно и понятно: лоббируют интересы Intel, IBM, AMD. Зачем вкладываться в Эльбрусы и Байкалы, когда можно ничего не делать и продолжать иметь свой интерес в закупках зарубежного?
Та же самая история и у Байкала: как только начали бальную систему навязывать, так сразу отвалились якорные заказчики на большие партии процессоров.
А Минпромторг предлагал искать финансирование нашим разработчикам в банках под >25% годовых. Только банки просили обеспечение в виде недвижимости/автопарка/товара на запрашиваемую сумму, которой отродясь у наших разработчиков и не было.
Т.е. финансирование самостоятельно получить неоткуда было в 2020-2021 году, если только не продать долю в компании Ядру, Аквариусу, Хуавею и т.д. Только им российские процессоры не нужны.
В 2022 год мы могли войти с сотнями тысяч российских процессоров на складах в России. Но не получилось из-за плясок вокруг бальной системы.
Так что поздравляю всех причастных к принятию Бальной системы.
За то что действуете в ущерб российским разработчикам процессоров.
За то что отменяете законы об обязательном применении российских процессоров в СХД, серверах, ноутбуках, ПК и прочей технике, закупаемой на бюджетные деньги.
За то что в нынешних условиях с дефицитом российских процессоров мы столкнулись именно благодаря вашей последовательной работе.
Естественно, вы все работаете только на благо Государства, на поддержку электроники и промышленности Государства, на отстаивание суверенитета. Именно для этого вы сотрудничаете с Минпромторгом РФ.
И я сознательно не уточняю на благо какого государства вы все работаете.
(с) А.Горшенин
https://t.me/boris_rozhin/66050 – цинк
Даже в электронике, производстве процессоров не обошлись без предательства!
Пора делать генеральную зачистку от иностранных агентов!