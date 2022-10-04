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Ищите мира

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Илон Маск сегодня решил включиться в благодатную тему хохлосрача. Поджог пятых точек прошел на отлично.



Особенно после опроса, где большинство проголосовало за то, что Донбасс и Крым имеют право не жить на Украине. Очевидно, что это вполне расчетливый вброс контрнарратива от нынче связанного с республиканской партией Маска и тех кругов, которые выступают за заморозку войны на Украине. Отсюда такое внимание к набросу и масштаб истерики.



Как тебе такое, Илон Маск?!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7897738.html
Метки: война на украине, донбасс, илон маск, крым, Россия, США, Украина
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 26075 21905
    марина три часа назад

      В перечне условий “российско-украинского мира” от Илона Маска слишком много недопустимых неточностей, чтобы считать его началом торга со стороны Вашингтона или Республиканской партии США, предвкушающей победу в Конгрессе.

      Это бросается в глаза в примере с Крымом. В одном твите Маск предлагает считать его “официально российским”, но уже в следующем — призывает “выслушать волю крымчан, в какой стране им жить”.

      То есть это даже не пробный шар, Маск просто развлекается. Не говоря уже о том, что для России закрыт вопрос не только по Крыму, но и по четырем другим регионам: никакое переголосование там невозможно.

      ▪️ Вместе с тем за этой серией “миротворческих” твитов, разошедшихся десятками тысяч перепостов, просматривается весьма показательная позиция:

      — Украина не субъектна, это лишь поле боя (Киев сделает что прикажут);
      — территориальная целостность Украины не представляет никакой ценности (ее можно делить как угодно, достаточно референдумов под эгидой ООН);
      — Россия субъектна и должна получить хоть что-то: от новых земель до нейтрального статуса Украины;
      — сама война (если только она не перерастет в ядерную мировую) закончится победой России из-за несопоставимых потенциалов двух стран (то есть западная помощь Киеву, включая Starlink самого Маска, не считается чем-то существенным).

    • 26075 21905
      марина два часа назад

        США ,развязавшая все войны в мире ,а их уже более 150,ставят вопрос о МИре -это цинизм ,как и партия мира Жорика здесь:
        “Видимо зря, история наша вопиет об обратном и констатирует, что если мы хотим мира во всем мире, то этот мир периодически надо пинать, иногда даже ногами и совсем уж изредка превращать его небольшие части в показательные пятачки радиоактивного заповедника в качестве предупреждающей таблички : Не влезай, высокое напряжение, убьет нахер.

        Ну а чтобы установить мир во всем мире надо сначала выйти из чужого плана, в который мы влезли, а теперь пытаемся выскочить, вызывая гнев и разочарование авторов, понять которых можно, мы ведь сами напросились и сами подписались, а теперь в отказ, что по их понятиям беспредел и вероломство. Но это их проблемы. А наши – попытаться минимизировать потери и ущерб и перестать уже играться в чужие церемонии и ритуалы, а предложить свои, понятные и простые, а для этого начать хотя бы с показательного результата в превращении помойки в рекультивированную территорию пригодную для жизни. Чем быстрей, тем лучше, причем для всех…
        п.с. спорная т.з.,но это не с сегодняшней продажной российской ,но не русской элитой

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        1
      • 0 0
        Кот час назад

          Всё так, всё так

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